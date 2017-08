Stasera in tv: "Blood Diamond" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 10 agosto 2017

Rete 4 stasera propone "Blood Diamond - Diamanti di sangue", film drammatico del 2006 diretto da Edward Zwick (L'ultimo samurai) e interpretato da Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connelly.





Cast e personaggi

Leonardo DiCaprio: Danny Archer

Djimon Hounsou: Solomon Vandy

Jennifer Connelly: Maddy Bowen

Kagiso Kuypers: Dia Vandy

Arnold Vosloo: Colonnello Coetzee

Antony Coleman: Cordell Brown

Basil Wallace: Benjamin Kapanay

Michael Sheen: Rupert Simmons

Doppiatori italiani

Francesco Pezzulli: Danny Archer

Fabio Boccanera: Solomon Vandy

Chiara Colizzi: Maddy Bowen

Flavio Aquilone: Dia Vandy

Massimo Lodolo: Colonnello Coetzee

Franco Zucca: Benjamin Kapanay

Franco Mannella: Rupert Simmons





La trama

Anni novanta, il pescatore Solomon Vandy (Djimon Hounsou) mentre lavora come prigioniero in un campo controllato da un gruppo armato di rivoluzionari della Sierra Leone, riesce ad impossessarsi di un enorme diamante grezzo di grande valore e a nasconderlo, sotterrandolo in attesa di poterlo recuperare in un secondo momento.

Nel frattempo Solomon conosce Danny Archer (Leonardo DiCaprio) ambiguo e cinico mercenario che si offre di aiutare Solomon solo per riuscire a mettere le mani sul prezioso gioiello, di cui solo Solomon conosce l’ubicazione esatta.

Alla coppia di uomini si unisce la bella fotografa Maddy (Jennifer Connelly), una donna idealista impegnata nella denuncia delle atrocità che avvengono quotidianamente in Sierra Leone e della tragedia dei cosiddetti "diamanti di sangue", vera fonte di ricchezza per le multinazionali, ma anche fonte di povertà, guerra e fame per il popolo africano.

La ricerca di questo tesoro sarà la scusa per raccontare un’Africa ferita e in balia della guerra e della folle bramosia di ricchezza e potere, un viaggio attraverso un paese sfruttato e devastato dalla spietatezza dello sfruttamento perpetrato senza alcun controllo dalle multinazionali diamantifere.





Il nostro commento

Edward Zwick ci racconta un Africa molto diversa da quella dei grandi paesaggi della savana e dal fascino ammaliante della natura selvaggia, qui di selvaggio c’è un mercato diamantifero che diventa mezzo per denunciare le atrocità della tristemente nota Sierra Leone, famosa per le guerre civili e la piaga dei bambini soldato.

Blood Diamond vanta un cast veramente notevole, oltre ai premi Oscar Jennifer Connelly e Leonardo DiCaprio, quat'ultimo in una veste ambigua e affascinante, troviamo un intenso ed efficace Djimon Hounsou, che per questa prova si guadagna, insieme al collega DiCaprio, una nomination agli Oscar.

Stavolta la vena "epico-eroistica" di Zwick si mette al servizio di eroi e anti-eroi per caso, di personaggi in cerca di amore, redenzione e fuga; tutti inesorabilmente sovrastati da qualcosa di troppo grande, violento e incontrollabile come la guerra, ma anche se imperfetti e fallibili, sempre profondamente umani anche nei loro lati più negativi. Un grande film assolutamente da non perdere perché riesce ad unire denuncia e impegno ad un grande spettacolo in una cornice sempre meravigliosa e suggestiva come quella africana.





Curiosità



Il film ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior attore protagonista (Leonardo Di Caprio), migliore attore non protagonista (Djimon Hounsou), montaggio, sonoro e montaggio sonoro.



Per diamante insanguinato (più raramente diamante di sangue, o anche diamante di guerra o diamante sporco) si intende un diamante estratto in una zona di guerra e venduto, in genere clandestinamente, per finanziare una insurrezione, gli sforzi di un esercito di invasione o sostenere le attività di un cosiddetto signore della guerra.



Quando Danny Archer arriva in Sud Africa, ci sono due donne in piedi di fronte all'aeroporto, sono la madre e la nonna di Leonardo DiCaprio.



Il nome del figlio di Solomon è Dia, che significa "costoso" in Krio, la lingua utilizzata nella Sierra Leone.



De Beers Group, la più grande azienda per quel che concerne il commercio di diamanti, ha espresso riserve sul fatto che film potesse ridurre la domanda pubblica per i diamanti. De Beers che prosegue nel commercio dei diamanti insanguinati ha visto la sua certificazione Kimberley ridotta dal 4% all'1%. Il Kimberley Process (KPCS) è un accordo di certificazione volto a garantire che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non vengano usati per finanziare guerre civili. L'accordo è stato messo a punto e approvato con lo sforzo congiunto dei governi di numerosi paesi, di multinazionali produttrici di diamanti, e della società civile.



Jennifer Connelly ha subito un infortunio al collo durante le riprese di una scena di inseguimento in macchina con Leonardo DiCaprio.



Leonardo DiCaprio e Russell Crowe erano le prime due scelte di Edward Zwick per il ruolo di Danny Archer. Hanno poi recitato insieme in Nessuna verità (2008).



Il colonnello Coetzee ha diverse battute in Afrikaans, lingua madre dell'attore Arnold Vosloo.



Danny Archer ha un tatuaggio del un bufalo africano con due frecce incrociate sulla sua spalla, si tratta dell'emblema del 32° Battaglione spesso chiamato "Battaglione Bufalo".



R.U.F. sta per "Revolutionary United Front".



La pistola utilizzata da Danny Archer verso la fine del film è una Heckler & Koch USP.



Al termine del film, Solomon Vandy affronta una conferenza sui diamanti di sangue a Kimberley, Sud Africa, descrivendo le sue esperienze. La conferenza ha avuto effettivamente luogo a Kimberley nel 2000. La conferenza ha portato al sistema di certificazione nota come Kimberley Process, un sistema utilizzato dai commercianti di diamanti per certificare l'origine dei diamanti, al fine di contenere il commercio e la vendita di diamanti insanguinati.



Secondo Time Magazine una lacrima generata al computer è stata aggiunta al volto di Jennifer Connelly nella scena in cui lei alla fine del film sta conversando su un telefono cellulare con il personaggio di Leonardo DiCaprio.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Il cavaliere oscuro, Waterworld, Il fuggitivo).

La colonna sonora include i brani "Ankala" di Sierra Leone's Refugee All Stars, "Baai" di Abdel Gadir Salim e "When Da Dawgs Come Out To Play [feat. Masta Kent]" di Nusrat Fateh Ali Khan.



1. Blood Diamond

2. Crossing The Bridge

3. Village Attack

4. Ruf Kidnaps Dia

5. Archer & Solomon Hike

6. Maddy & Archer

7. Solomon Finds Family

8. Fall Of Freetown

9. Did You Bury It?

10. Archer Sells Diamond

11. Goodbyes

12. Your Son Is Gone

13. Diamond Mine Bombed

14. Solomon's Helping Hand

15. G8 Conference

16. Solomon & Archer Escape

17. I Can Carry You

18. Your Mother Loves You

19. Thought I'd Never Call?

20. London

21. Solomon Vandy

22. Ankala - Sierra Leone's Refugee All Stars

23. Baai - Abdel Gadir Salim

24. When Da Dawgs Come Out To Play [feat. Masta Kent] - Nusrat Fateh Ali Khan