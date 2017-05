La Torre Nera: primo trailer del film con Idris Elba e Matthew McConaughey

Di Federico Boni mercoledì 3 maggio 2017

La torre nera: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul fantasy di Nikolaj Arcel nei cinema italiani dal 10 agosto 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo aver trascorso anni impantanato in una interminabile fase di sviluppo, La Torre nera è finalmente arrivato sul grande schermo e ora possiamo proporvi un primo full trailer del film. La saga fantasy di Stephen King era in attesa di un adattamento da molto tempo e dopo molte false partenze e false speranze, il film arriverà nei cinema il prossimo agosto e questo primo trailer sembra alquanto promettente.

Anche se ci sono otto libri nella serie di Stephen King, il film non adatterà specificatamente nessuno di essi. Il film in realtà avrà luogo dopo gli eventi dei libri, ma porterà sul grande schermo personaggi e ed elementi che i fan dei libri conoscono e amano. La serie La torre nera racconta la storia di Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri conosciuti come pistoleri (gunslingers) che si muove sullo sfondo post-apocalittico di Medio-Mondo, cercando la potente, ma sfuggente Torre nera. Situata nel Fine-Mondo, in mezzo ad un mare di rose rosse, la Torre nera è un collegamento ad altri mondi nonché un ponte nel continuum spazio-tempo.

Il cast del film include Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Abby Lee, Nicholas Hamilton, Claudia Kim e Jackie Earle Haley.

La Torre Nera: anteprima trailer e nuovi motion poster

Aggiornamento di Pietro Ferraro

In attesa dell'imminente primo trailer dell'adattamento La torre nera con Idris Elba e Matthew McConaughey, vi proponiamo due brevi teaser d'assaggio che trovate nel video che apre l'articolo, due nuoev locandine ufficiali e tre nuovi motion poster che ritraggono il Roland di Gilead di Elba, il Walter O'Dim di McConaughey e il giovane Tom Taylor, che interpreta il ruolo fondamentale di Jake Chambers.

La torre nera: il regista Nikolaj Arcel parla del film e conferma un rumor (Attenzione Spoiler) Il regista Nikolaj Arcel svela in un'intervista che la "La torre nera" non sarà un vero e proprio adattamento.

È stato confermato lo scorso luglio che questo film non è esattamente un adattamento diretto della saga di Stephen King, con la storia descritta come un "remix" che dà a questi personaggi una nuova storia di origine cinematografica. Anche Stephen King ha accennato al fatto che ci saranno grandi cambiamenti rispetto ai libri, alcuni dei quali li possiamo già intravedere in questo primo trailer.

Il cast include anche Abbey Lee come Tirana, un personaggio che non compare fino al romanzo finale, Katheryn Winnick, Michael Barbieri, Jackie Earle Haley, Claudia Kim, Fran Kranz, Jose Zuniga, Nicholas Hamilton e Alex McGregor.

Un post condiviso da Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) in data: 2 Mag 2017 alle ore 05:17 PDT

Un post condiviso da Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) in data: 2 Mag 2017 alle ore 05:18 PDT

Un post condiviso da Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) in data: 2 Mag 2017 alle ore 04:48 PDT

Un post condiviso da Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) in data: 2 Mag 2017 alle ore 20:18 PDT

Un post condiviso da Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) in data: 2 Mag 2017 alle ore 20:18 PDT

La Torre Nera: nuova locandina italiana e video musicale

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha rso disponibile una locandina italiana dell'avventura fantasy La torre nera che vi proponiamo insieme ad un video con il brano che sarà utilizzato come accompagnamento per il primo trailer del film, la cui data di rilascio deve ancora essere annunciata.

Lo slogan del poster rivela che "ci sono altri mondi oltre a questo" ritraendo un cupo universo parallelo. Se si guarda da vicino la locandina si possono vedere il Randall Flag di Matthew McConaughey e il Roland di Gilead di Idris Elba nella parte superiore e inferiore del poster.

Il primo trailer doveva debuttare a fine ottobre durante un evento organizzato da Entertainment Weekly, ma il trailer è trapelato online prima del previsto in una versione non ufficiale con effetti visivi provvisori, un primo sguardo al film che a quanto pare non ha convinto i fan. Non è stato confermato se quello che vedremo in futuro sarà un trailer completamente nuovo o semplicemente lo stesso filmato del trailer trapelato, ma con effetti visivi definitivi.

Sony Pictures ha posticipato la data di uscita americana del film dal 17 febbraio 2017 al 28 luglio 2017, dando ai realizzatori più tempo per completare gli effetti e il resto del lavoro di post-produzione. La torre nera debutterà nei cinema italiani il 10 agosto 2017.

Per quanto riguarda il brano che trovate nel video che apre l'articolo e che accompagnerà il primo trailer, si tratta di "Behind Blue Eyes", una cover dell'omonimo classico degli Who interpretata da L'Orchestra Cinématique, il brano era incluso nel trailer recentemente trapelato online.

[img src="http://media.cineblog.it/4/4df/la-torre-nera-locandina-italiana-1.jpg" alt="la-torre-nera-locandina-italiana-1.jpg" align="center" size="large" id="741974"





La Torre Nera: trama, foto e data di uscita italiana

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha reso disponibile un set di immagini ufficiali di La torre nera, l'adattamento di Nikolaj Arcel tratto dall’omonima saga di romanzi di Stephen King in arrivo nei cinema italiani il 10 agosto 2017.





Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina.

E' stato recentemente confermato che La Torre Nera non è esattamente un adattamento fedele al materiale originale, con il regista Nikolaj Arcel che ha spiegato nel mese di luglio che questo progetto è in realtà un sequel concepito come un "racconto cinematografico di origine". Molti fan avevano intuito ciò dopo alcune foto dal set che mostravano Roland di Gilead alias Il Pistolero Idris Elba) in possesso del Corno di Eld, che il personaggio ottiene solo alla fine del romanzo finale della saga.

Il cast del film include anche Matthew McConaughey come L'Uomo in Nero, Abbey Lee come Tirana, Tom Taylor come Jake Chambers, Jackie Earle Haley come Sayre, Michael Barbieri come Timmy e Katheryn Winnick in un ruolo non specificato





La Torre Nera: nuova immagine ufficiale con Idris Elba e Matthew McConaughey

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il mese scorso Sony Pictures spostato la data di uscita dell'adattamento La torre nera dal 17 febbario 2017 al 28 luglio 2017. Anche se questa nuova collocazione probabilmente aiuterà a livello d'incassi il film, allunga di parecchio i tempi d'attesa per i fan di questa iconica saga di romanzi dello scrittore Stephen king. Mentre aspettiamo nuovi filmati, una nuova foto è stata condivisa su Twitter con Roland di Gilead (Idris Elba) e la sua nemesi Randall Flagg (Matthew McConaughey).

All'inizio di quest'anni è stato confermato che questo film non sarà un adattamento fedele della serie di romanzi di Stephen King, cosa che molti fan avevano sospettato. Il regista Nikolaj Arcel ha spiegato nel mese di luglio che questo progetto è in realtà un sequel e introdurrà un "racconto cinematografico di origine". Il sospetto si era palesato quando in alcune foto dal set Roland di Gilead alias Il pistolero (Idris Elba) era mostrato in possesso del "Corno di Eld", che appariva solo alla fine dell'ultimo romanzo di Stephen King.

La torre nera: Matthew McConaughey e Idris Elba parlano del film Matthew McCounaghey e Idris Elba forniscono nuovi dettagli su trama e personaggi dell'adattamento "La torre nera".

Questo progetto una volta era in mano alla Universal Pictures dove era destinato a diventare una trilogia di film, con annesse due miniserie serie tv previste sulla NBC. All'epoca c'era Ron Howard designato alla regia da uno script adattato da Akiva Goldsman, ma poi Universal ha abbandonato il progetto. Warner Bros. ha in seguito espresso interesse ad acquisire il progetto, ma è rimasto nel limbo fino a quando alla fine è stata Sony Pictures ad acquisirlo proseguendo lo sviluppo sia del film che della serie tv. Non abbiamo sentito molto della serie tv finora, ma Ron Howard, che ora è a bordo solo come produttore, ha rivelato a settembre che lo serie tv è ancora in ballo.

Idris Elba e Matthew McConaughey guidano un cast che comprende anche Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Tom Taylor, Katheryn Winnick e Michael Barbieri. Nikolaj Arcel dirige da una sceneggiatura che ha scritto con Akiva Goldsman, Anders Thomas Jensen e Jeff Pinkner.







New #TheDarkTower movie image! Can't wait to see this one. Hopefully trailer is coming soon. pic.twitter.com/mB7Yvf1o74

— Jordan Maison (@JordanMaison) 8 dicembre 2016

Fonte: Movieweb

La Torre Nera: cover EW e nuove foto ufficiali

Aggiornamento di Pietro Ferraro All'inizio di questa settimana nuove foto dal set ci hanno mostrato le riprese dell'adattamento La Torre Nera in corso a New York. Queste immagini ritraevano Idris Elba nei panni di Roland di Gilead alias "Il Pistolero" e Jackie Earle Haley come Sayre. Ora Idris Elba e Matthew McConaughey sono ritratti sulla copertina dell'edizione speciale Comic-Con di Entertainment Weekly che vi proponiamo insieme a nuove foto ufficiali di entrambi gli attori. EW che ha avuto modo di trascorrere una settimana sul set de La torre nera riporta che questo adattamento sarà un "remix" dei romanzi di Stephen King che fornirà un nuovo "racconto cinematografico di origine". Lo stesso King ha recentemente avvertito i fan che ci saranno grandi cambiamenti rispetto al libro, affermazione che ha spinto molti a pensare che che questo film sia in realtà una continuazione della serie di romanzi, invece di un adattamento dei libri. Il cast di supporto include anche Tom Taylor, Abbey Lee, Katheryn Winnick e Michael Barbieri. Nikolaj Arcel dirige da una sceneggiatura adattata da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner. La torre nera debutterà nei cinema il 17 febbraio 2017.





Fonte: Collider



La Torre Nera: nuove foto dal set con Idris Elba e Jackie Earle Haley

Aggiornamento di Pietro Ferraro Con le riprese dell'adattamento La Torre Nera in pieno corso a New York abbiamo nuove foto dal set con Idris Elba come Roland di Gilead e le prime imagini di Jackie Earle Haley come Sayre. Le foto via Just Jared vedono Roland e Sayre impegnati in uno scontro a fuoco con Sayre che ad un certo punto strappa anche la portiera di un'automobile per proteggersi dagli attacchi del Pistolero. Se si guardano con attenzione le foto si nota che Jackie Earle Haley ha diversi contrassegni sul viso, il che lascia intendere che il suo volto potrebbe essere alterato con della CG in post-produzione. Le scene sono state girate nella zona di Dumbo a Brooklyn, New York. Nella saga di Stephen King, Richard Sayre è il leader dei "Can-toi", personaggi noti anche come "Gli Uomini Bassi", creature umanoidi che lavorano per Il Re Rosso. I Can-toi indossano maschere di lattice vivente dalle sembianze umane fornite di fori rossi che sembrano bolle di sangue liquido e che utilizzano per respirare, forse i mark per CG sul volto di Jackie Earle Haley potrebbero servire a creare questo tipo di effetti visivi. Sayre nei romanzi è anche membro del Somba Corporation, ma viste le modifiche che pare siano state apportate a questo adattamento, non è chiaro quanto questo personaggio sarà fedele al materiale originale. Per ulteriori immagini dal set vi rimandiamo al sito Just Jared.



Idris Elba & Jackie Earle Haley battled it out on "The Dark Tower" set in Brooklyn! Pics: https://t.co/MvbTZKSNXD pic.twitter.com/7vUcgPkdtc — JustJared.com (@JustJared) 10 luglio 2016

.@idriselba face à Jackie Earle Haley sur le tournage du film LA TOUR SOMBRE basé sur le roman de @StephenKing :) pic.twitter.com/XaoZHGHvgA — CineHeroes (@Cine_Heroes) 11 luglio 2016





Newly released set photos from #TheDarkTower show Idris Elba squaring off against Jackie Earle Haley. via @justjared pic.twitter.com/OLpFbU9uaN — Movies Trailers & TV (@VISOTrailers) 11 luglio 2016

Idris Elba e Jackie Earle Haley no set de The Dark Tower. pic.twitter.com/yjxkcF6ZGr — Plantão de Nerdisses (@plantaonerdices) 11 luglio 2016





Just some new shots of Idris Elba being a goddamn boss on the DARK TOWER set, no big deal. pic.twitter.com/0T0F3LeMYO — Scott Wampler (@LimitedPaper) 11 luglio 2016

New Set Photos From The Dark Tower See Roland Deschain In Action - https://t.co/9tL3B7Y6FG #TheDarkTower pic.twitter.com/TeEQIEgSyh — We Got This Covered (@wgtc_site) 11 luglio 2016





When can I buy my tickets for Dark Tower??? pic.twitter.com/JbgAmMDwSn — Misty Knight's Afro (@Steph_I_Will) 11 luglio 2016

Fonte: Movieweb

La Torre Nera: nuove foto dal set con Idris Elba e rumor sulla trama

Aggiornamento di Pietro Ferraro Lo scorso maggio, con le riprese del film La Torre Nera in pieno corso, lo scrittore Stephen King twittato una foto interessante che caratterizzava il "Corno di Eld" un elemento della sua serie di romanzi che i fan hanno subito riconosciuto. Inoltre l'autore ha recentemente svelato che il film avrà inizio con la prima frase del suo libro, ma che poi la trama si sposterà al centro della storia. Queste rivelazioni, insieme ad altri dettagli circa l'adattamento, hanno spinto molti fan a pensare che il film La Torre Nera non sia in realtà un adattamento dei romanzi, ma un sequel degli stessi. Questa ultima teoria è tornata alla ribalta con l'emergere di nuove foto dal set che andiamo a proporvi. La torre nera: Stephen King avverte che ci saranno dei cambiamenti rispetto al libro Stephen King parla dell'adattamento "La torre nera" e delle differenze tra libro e film Le nuovo foto dal set sono state scattate a New York e ritraggono Idris Elba insieme al suo giovane co-protagonista Tom Taylor, che nel film interpreta Jake Chambers. Mentre le foto pubblicate da Just Jared non offrono troppi dettagli sulla scena che si stava girando, una particolare immagine rivela che il Roland di Gilead di Idris Elba porta indosso il Corno di Eld. Anche se non ci sono certezze, questa foto potrebbe infatti confermare la teoria che questo adattamento potrebbe servire da sequel della saga letteraria di Stephen King. C'è stata perplessità tra i fan dopo l'annuncio che Abbey Lee avrebbe interpretato il ruolo di Tirana, un personaggio minore che appare solo nel romanzo finale. Se questa teoria del "Corno di Eld" si rivelasse veritiera, allora avrebbe senso che Tirana fosse parte del cast. L'ultimo romanzo di Stephen King finisce come inizia il primo romanzo, con Roland di Gilead che insegue l'Uomo in Nero (Matthew McConaughey), ma questa volta il Pistolero ha con sè il "Corno di Eld", che molti pensavano fosse andato perduto. E' interessante notare che anche un altro dei personaggi che vedremo nel film, il Timmy di Michael Barbieri, non ha un ruolo ampio nei libri, è un amico del Jake Chambers di Tom Taylor. Sia Stephen King che il regista Nikolaj Arcel hanno confermato che questo film non seguirà fedelmente il primo libro, ma nessuno dei due ha confermato o smentito che questo film sarà un sequel dei libri.





Tantalizing New Photos From NYC Set Of Stephen King's 'Dark Tower' Film #DarkTowerMovie https://t.co/7IZyGwLqZI pic.twitter.com/7i6Bwe98IM — Gothamist (@Gothamist) 7 luglio 2016

The Gunslinger reunited with Jake Chambers in New York city- THE DARK TOWER pic.twitter.com/qQpNBbGbel — Lights|Camera|Action (@lights_cam_act) 4 luglio 2016

Fonte: Movieweb



La Torre Nera: nuove foto dal set con "L'uomo in nero" di Matthew McConaughey

Sono in corso in Sudafrica le riprese dell'adattamento La torre nera, film tratto dalla saga letteraria di culto di Stephen King in uscita il 17 febbraio 2017. Sino ad ora abbiamo visto svariate foto dal set tutte con Idris Elba nel panni di Roland di Gilead alias "Il Pistolero", ma ora possiamo finalmente dare un primo sguardo all'attore premio Oscar Matthew McConaughey nei panni di Randall Flagg meglio noto come "L'uomo in nero". Le immagini che provengono da vari account Twitter mostrano il personaggio di Matthew McConaughey nel suo abito "all black" su un set urbano, senza nessun altro membro del cast. Stephen King ha rivelato il mese scorso che la storia prende il via esattamente dove il libro inizia con la frase: "L'uomo in nero fuggì nel deserto, ed il pistolero lo seguì". Lo scrittore ha poi aggiunto che la trama si sposterà poi al centro della storia di riferimento. Questo salto temporale rispetto ai libri potrebbe avvalorare l'ipotesi circolata di recente che questo adattamento potrebbe in realtà essere un prosieguo della saga. Idris Elba e Matthew McConaughey guidano un cast che comprende anche Abbey Lee come Tirana, Tom Taylor come Jake Chambers, Michael Barbieri come Timmy e Katheryn Winnick in un ruolo non specificato. Nikolaj Arcel sta dirigendo da una sceneggiatura di Akiva Goldsman e Jeff Pinkner, con Ron Howard e Brian Grazer a bordo come produttori.



Matthew McConaughey is an evil wizard... in these first pics from the Dark Tower shoot https://t.co/3W6e2ClMr5 pic.twitter.com/QUcXuFIZuz — Digital Spy Film (@digitalspyfilm) 1 luglio 2016





En el Set: Matthew McConaughey como THE MAN IN BLACK (Randall Flagg) en el rodaje de THE DARK TOWER. pic.twitter.com/7SQyrOCmoZ — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) 1 luglio 2016

Matthew McConaughey no set de The Dark Tower pic.twitter.com/cdUPo1qj75 — Plantão de Nerdisses (@plantaonerdices) 1 luglio 2016





Matthew McConaughey sebagai The Man in Black di set film adaptasi seri novel Stephen King, "The Dark Tower": pic.twitter.com/vagRlvOgHh — ScreenSavers (@ScreenSaversID) 1 luglio 2016

This is Matthew McConaughey on the Dark Tower set. It also looks like he's in a new Men in Black movie. pic.twitter.com/89jz46VHCS — Denizcan James (@MrFilmkritik) 30 giugno 2016

Fonte: Movieweb



La Torre Nera: prima immagine ufficiale del film

Lo scorso aprile Sony Pictures ha annunciato il via alle riprese del film La torre nera, adattamento dela saga letteraria di Stephen King in uscita il 17 febbraio 2017. Abbiamo già visto il protagonista Idris Elba nei panni Roland di Gilead alias "Il Pistolero" in alcune foto dai set del film che si sta girando in Sudafrica. In attesa di avere un primo sguardo ufficiale al film, Idris Elba ha utilizzato i social media per pubblicare un'immagine piuttosto intrigante. Elba ha pubblicato una foto su Twitter con la frase "Ricorda il volto di tuo padre", che comprendeva anche un sigillo della Torre Nera. Il messaggio che ha acompagnato il suo Tweet diceva: "Sono Roland, figlio di Steven, figlio di Henry, vero discendente di Arthur. E non l'ho dimenticato". E' possibile che questa immagine possa far chiarezza su una recente rivelazione dello scrittore Stephen King. Il mese scorso Stephen King ha rivelato che la storia inizierà esattamente dove il libro inizia con la frase iconica "L'uomo in nero fuggì nel deserto, ed il pistolero lo seguì". Tuttavia ha anche aggiunto che la trama si sposterà poi al centro della storia originale. L'autore il mese scorso ha pubblicato un messaggio su Twitter che diceva "La torre nera è vicina ora. Il Re Rosso attende. Presto Roland alzerà il Corno di Eld e suonerà", frase che alcuni fan hanno letto come l'affermazione che questo film non sia in realtà un adattamento ma bensì un sequel dei libri originali. Nei libri della saga La Torre Nera, la frase "ricorda il volto di tuo padre" significa che un personaggio ha perso la sua strada, mentre l'affermazione di Idris Elba su Roland figlio di Steven ammicca alla stirpe del Pistolero. Si ipotizza che il film potrebbe iniziare con la fine effettiva dei romanzi de La Torre Nera, il che spiegherebbe queste annunciate modifiche alla storia e ai personaggi che sono state introdotte solo molto più tardi nei libri. Stephen King e i realizzatori non hanno ancora confermato quale dei sette libri di La Torre Nera sarà utilizzato per questo adattamento. Idris Elba sarà affiancato da Matthew McConaughey come l'Uomo in nero, Abbey Lee come Tirana, Tom Taylor come Jake Chambers, Michael Barbieri come Timmy e Katheryn Winnick in un ruolo non specificato. Nikolaj Arcel sta dirigendo da una sceneggiatura di Akiva Goldsman e Jeff Pinkner, con Ron Howard e Brian Grazer a bordo coe produttori.



I am Roland, son of Steven, son of Henry, true descendant of Arthur. And I have not forgotten. #TheDarkTowerMovie pic.twitter.com/GvowjNapPC — Idris Elba (@idriselba) 19 giugno 2016

Fonte: Movieweb

La Torre Nera: prime foto dal set con Idris Elba nei panni del "Pistolero"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo l'annuncio del via alle riprese dell'adattamento La torre nera previsto in uscita il 17 febbraio 2017, sono approdate online le prime foto dal set provenienti dal Sudafrica che che ci mostrano Idris Elba in costume nei panni di Roland di Gilead alias il "Pistolero". Queste foto via Daily Mail mostrano l'attore mentre cammina sul set con indosso un cinturone con due fondine. Un'altra foto mostra l'attore indossare un trench in piedi di fronte ad un grande schermo verde, ma non abbiamo dettagli specifici circa le scene che si stavano girando. Non si sa per quanto tempo le riprese proseguiranno a Città del Capo o se la produzione si sposterà in altre location. L'adattamento La torre nera porterà sul grande schermo la saga di sette romanzi di Stephen King che segue Roland di Gilead alias il "Pistolero", che parte per un viaggio alla ricerca della Torre nera che si racconta sia un portale per altri mondi. Roland sarà inseguito da Walter Padick alias l'Uomo in Nero descritto come un "ingannatore senza età e stregone", anch'egli in cerca della Torre Nera per governare su tutti i suoi regni. Lungo il suo viaggio Roland cercherà l'aiuto di un tossicodipendente e spacciatore di nome Eddie, una donna di nome Susannah a cui sono state amputate entrambe le gambe e un giovane ragazzo di nome Jake, tutti parte della sua squadra conosciuta come "Ka-tet". Ci sono state voci che questo primo film sarà in realtà basato sul terzo romanzo della serie di Stephen King, Terre desolate, dove gran parte della mitologia della Torre Nera è stata introdotta. La trama segue gli sforzi del Ka-tet di raggiungere Jake (Tom Taylor) che si trova in una New York del 1977. Matthew McConaughey interpreta il malvagio Uomo in Nero, al fianco di Abbey Lee come Tirana, Michael Barbieri come Timmy e Katheryn Winnick in un ruolo non specificato. Nikolaj Arcel (A Royal Affair) dirige da una sceneggiatura che sta riscrivendo con Anders Thomas Jensen (Election Night). Akiva Goldsman e Jeff Pinkner hanno lavorato sul progetto iniziale. Ron Howard, inizialmente a bordo per dirigere quando il progetto è entrato in sviluppo alla Universal, è ora solo produttore con la Imagine Entertainment insieme ai suoi partner Brian Grazer e Erica Huggins. MRC sta inoltre sviluppando una serie tv che farà il suo debutto tra i film di questa trilogia.

First look of Idris Elba on the set of Stephen King's THE DARK TOWER pic.twitter.com/ddmogH3Zgy — Lights Camera Action (@lights_cam_act) 16 maggio 2016





Primeras imágenes de Idris Elba en el set de rodaje de 'La Torre Oscura' #TheDarkTower (vía @cinelander) pic.twitter.com/pCuFVXDphT — Trailers y Estrenos (@TrailersyEstren) 16 maggio 2016

"I don't know about Elba in THE DARK TOWER, I'll wait for the mov-" fuck ME pic.twitter.com/C1muNfMSlw — Luke (@itsmelukepenny) 16 maggio 2016





All of these pics are good, but the jacket in this one's straight-up giving me the vapors. #TheDarkTower pic.twitter.com/nsRy1TMpH6 — Scott Wampler (@LimitedPaper) 16 maggio 2016

Fonte: Collider





La Torre Nera di Stephen King: iniziate le riprese

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Durante l'evento CinemaCon 2016 di Las Vegas, Sony ha annunciato che l'adattamento a lungo atteso de La torre nera di Stephen King ha dato il via alle riprese. Il film è diretto da Nikolaj Arcel noto per aver adattato in veste di sceneggiatore Uomini che odiano le donne e aver diretto il dramma A Royal Affair. A bordo di questa impresa epica troviamo gli attori Idris Elba e Matthew McConaughey.

La Torre Nera è un film che è stato a lungo bloccato in fase di sviluppo ed è sorprendente vedere che un progetto che sembrava ormai arenatosi a tempo indeterminato e scaricato da uno studio all'altro è invece già in piena produzione.

La Torre Nera sarà il primo film di un franchise e sarà basato sul primo romanzo L'ultimo cavaliere (Gunslinger) pubblicato da Stephen King nel 1982, primo volume della saga della Torre Nera. Idris Elba interpreta il pistolero Roland di Gilead mentre Matthew McConaughey è l'antagonista "l'Uomo in Nero". Il cast inlcude anche Tom Taylor nei panni di Jake Chambers un ragazzo che si unisce al pistolero nella sua missione. Il film include alcuni altri ruoli chiave che dovrebbero essere annunciati a breve.

La Torre Nera ha una base di fan molto devota e questo è uno dei film più ambiziosi mai prodotti da Sony Pictures. E' stata certamente una lotta portare a compimento questo progetto, con molteplici approcci su come raccontare la storia che sono stati proposti nel corso degli anni. Ron Howard è stato quello più vicino al progetto negli ultimi dieci anni, ma la sua versione è lentamente naufragata di fronte a problemi di budget.

La torre nera è previsto nei cinema per il 17 febbraio 2017.





La Torre Nera di Stephen King: il film riprende vita grazie a Sony e MRC

Articolo pubblicato il 10 aprile 2015

Credevamo che la sua trasposizione cinematografica fosse morta e sepolta, e invece eccoci nuovamente qui a parlare de La Torre Nera di Stephen King. Nel corso degli ultimi anni più volte siamo arrivati ad un passo dal sospirato via produttivo. A metterci gli occhi sopra per prima fu la Universal, con Ron Howard impegnato a dar vita ad un progetto mastodontico, tra trilogia cinematografica e serie tv. Poi la palla passò alla Warner, ma anche in quel caso finì per andare fuori strada.

Ebbene l'ultimo ingresso del giorno è doppio, come spifferato da Deadline, perché vede Sony Pictures e MRC pronte a collaborare per dar vita al live-action del romanzo. Se la Sony si interesserà principalmente al lungometraggio, la MRC penserà alla serie tv. Ad annunciare il lieto evento Tom Rothman, nuovo Presidente Sony.

Perso per strada Ron Howard, che potrebbe comunque rimanere coinvolto in qualità di produttore con la sua Imagine Entertainment, il film avrà sempre Akiva Goldsman allo script, con Jeff Pinkner al suo fianco. La Torre Nera è composta da 7 romanzi, ovvero La torre nera I: L’ultimo cavaliere (1982, pubblicato originariamente come romanzo breve; edizione rivista nel 2003), La torre nera II: La chiamata dei Tre (1987), La torre nera III: Terre desolate (1991), La torre nera IV: La sfera del buio (1997), La torre nera V: I lupi del Calla (2003), La torre nera VI: La canzone di Susannah (2004) ed infine La torre nera VII: La torre nera (2004). Personaggio principale, come ci ricorda Wikipedia, Roland, ultimo membro vivente dell’ordine dei cavalieri conosciuti come pistoleri. Il mondo in cui vive è abbastanza differente dal nostro anche se presenta strane similitudini - organizzato politicamente secondo le linee di una società feudale, condivide caratteristiche sociali e tecnologiche con il vecchio West Americano, così come poteri e reliquie magiche appartenenti ad un’avanzata società ora scomparsa da tempo. La ricerca di Roland, la sua ragione di esistere, è trovare la Torre nera, un edificio leggendario che si dice essere il punto di snodo dell’universo…

Fonte: Comingsoon.net