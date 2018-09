Stasera in tv: "Il re scorpione" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 1 settembre 2018

Italia 1 stasera propone "Il Re Scorpione", film d'avventura del 2002 diretto da Chuck Russell (The Mask) e interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, Michael Clarke Duncan e Kelly Hu.





Cast e personaggi

Dwayne "The Rock" Johnson: Mathayus, il Re Scorpione

Michael Clarke Duncan: Balthazar

Grant Heslov: Arpid

Kelly Hu: Cassandra

Steven Brand: Memnon

Bernard Hill: Philos

Peter Facinelli: Takmet

Branscombe Richmond: Jesup

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Mathayus

Alessandro Rossi: Balthazar

Edoardo Nevola: Arpid

Chiara Colizzi: Cassandra

Roberto Draghetti: Memnon

Dante Biagioni: Philos

Francesco Venditti: Takmet

Gerolamo Alchieri: Jesup





La trama

3000 a.C., Mathayus (Dwayne "The Rock" Johnson) guerriero della prode stirpe degli Accadi è l’unico che sembra in grado di contrastare lo strapotere del sanguinario Memnon che impone il suo dictat massacrando chiunque si frapponga tra lui e il dominio assoluto.

Ad aiutare l’ambizioso sovrano un’indovina che riesce con la magia a prevedere l’esito delle battaglie a venire, aiutando così Memnon e il suo esercito ad anticipare le mosse degli avversari in battaglia, uscendone così sempre vincitori.

Mathayus ed altri due guerrieri tentano di rapire l’indovina, ma durante un’incursione nell’accampamento nemico i suoi compagni verranno uccisi, mentre a Mathauys verrà invecde riservata una morte ben paggiore, saranno le fameliche formiche rosse e il deserto a far scempio di lui.

Salvatosi da una terrificante dipartita, Mathayus ed un ladro di cavalli con cui condivideva tomba di sabbia e formiche, torneranno alla carica per rapire l’indovina e sfidare così Memnon ad un confronto ad armi pari sul campo di battaglia.





Il nostro commento

Discreto spin-off tratto dal sequel La Mummia - Il ritorno che non eccede in effetti speciali ammiccando alle atmosfere di classici come Conan il distruttore, utilizzando come allora carisma e fisicità di un neo-attore, riproponendo in questo caso l’unico personaggio che era uscito veramente vincente dal sequel di Stephen Sommers, il wrestler "The Rock", che nel finale del film aveva fatto la parte del leone, surclassando Imhotep e compagni sovverchiati da una ridda di invasivi effetti speciali.

Il Re Scorpione rimane un godibile film d’avventura vecchio stampo, senza troppe pretese e un buon veicolo di lancio per una star "action" nuova di zecca. Lo script è decisamente debole e oltremodo prevedibile, ma il regista Chuck Russell (The Mask, L’eliminatore) ha la giusta esperienza sul campo e un'indole per il cinema di genere da riuscire a colmare le lacune e confezionare il tutto con una gran cura, nonché una sana dose di umorismo.





Curiosità



Questo film è sia un sequel di La mummia - Il ritorno che un prequel de La mummia che è stato a sua volta il remake del classico Universal La mummia datato 1932.



Nel 2008 è stato realizzato un prequel direct-to-video del film intitolato Il Re Scorpione 2 - Il destino di un guerriero seguito nel 2012 e nel 2015 da due sequel, anch'essi direct-to-video, Il Re Scorpione 3 - La battaglia finale e Il Re Scorpione 4 - La conquista del potere.



Il regista Chuck Russell ha voluto inserire una prodezza fisica nel film che solo The Rock (Dwayne Johnson) avrebbe potuto svolgere. Ecco perché c'è una scena in cui The Rock da una posizione in cui è disteso sulla schiena scatta in piedi con un incredibile colpo di reni. Russell ha detto di non aver mai visto un uomo di quella stazza fare una cosa del genere.



Dwayne Johnson ha detto che ha volutamente evitato di utilizzare qualsiasi caratteristica del suo personaggio WWF, al fine di dare al personaggio "Scorpion King" una vita propria. L'unica eccezione è stato il celebre sopracciglio alzato fatto in risposta al riferimento di un altro personaggio in un harem. Johnson ha detto di aver incluso il popolare "Eyebrow" come omaggio ai milioni di fan di The Rock. Tuttavia la musica utilizzata per l'entrata in scena di The Rock è inclusa brevemente nella colonna sonora.



Durante le riprese della scena di lotta tra Mathayus e Balthazar, l'attore Michael Clarke Duncan si è sporto accidentalmente troppo in avanti, consentendo al gomito di Dwayne Johnson di entrare in contatto diretto con la sua mascella che ne ha causato l'atterramento.



Dwayne Johnson ha percepito un compenso di 5,5 milioni di dollari che lo ha fatto entrare nel Guinness dei primati per lo stipendio più alto mai percepito per una primo ruolo da protagonista.



All'inizio della produzione il ruolo del cattivo era stato scritto per Chow Yun-Fat, ma il manager dell'attore, Terence Chang, ha posto il veto affermando che Chow Yun-Fat non avrebbe mai interpretato un cattivo perché così facendo avrebbe tradito i suoi fan.



Nei contenuti speciali del DVD è inclusa una versione estesa del film di 100 minuti, in cui sono state reintegrate tutte le scene eliminate, estese e alternative che sono state tagliate dalla versione uscita in sala.



Il re scorpione è considerato un omaggio / adattamento non ufficiale delle storie di "Conan il barbaro".



Memnon l'antagonista principale prende il nome da Agamennone, il comandante supremo delle forze greche nell'Iliade di Omero che alcune figure letterarie e storiche hanno denominato semplicemente Memnon.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 165, di questi 91 milioni provengono dal box-office statunitense.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Debney (Iron Man 2, Predators, Relic, La passione di Cristo).

Insieme alle musiche originali di John Debney è stata pubblicata anche una compilation con 16 brani tratti e ispirati dal film con pezzi di Rob Zombie, Godsmack, Hoobastank, System Of A Down e Nickelback.



La canzone che fa da tema al film, "I Stand Alone" dei Godsmack, è stata in seguito utilizzata nel videogame Prince of Persia: Spirito Guerriero.



Le musiche originali di John Debney:

1. Boo!

2. Main Titles

3. Night Attack

4. Vision Of Doom

5. Pickpockets

6. Valley Of The Dead

7. The Cave

8. Mathyus Arises

9. Balthazar's Camp

10. I Had A Vision

11. I've Come For The Woman

12. Die Well Assassin

13. Balthazar Arrives

14. The Scorpion King

La compilation del film:

1. I Stand Alone - Godsmack

2. Set It Off (Tweaker Remix) - P.O.D

3. Break You - Drowning Pool

4. Streamline - System Of A Down

5. To Whom It May Concern - Creed

6. Yanking Out My Heart - Nickelback

7. Losing My Grip - Hoobastank

8. Only The Strong - Flaw

9. Iron Head - Rob Zombie feat. Ozzy Osbourne

10. My Life - 12 Stones

11. Along The Way - Mushroomhead

12. Breathless - Lifer

13. Corrected - Sevendust

14. Burn It Black - Injected

15. 27 - Breaking Point

16. Glow - Coal Chamber