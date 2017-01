La La Land: nuovo trailer "Start A Fire" e 4 nuove locandine

La La Land: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia musicale di Damien Chazelle nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

Disponibile un nuovo trailer e 4 nuove locandine di La La Land, l'acclamato musical di Damien Chazelle (Whiplash) con Emma Stone e Ryan Gosling in arrivo nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

La La Land permette a Chazelle di rendere omaggio alle leggende del cinema e nello

stesso tempo di portare sullo schermo come universo incantato, ma anche reale e

palpabile, il territorio umano più privato, il territorio delle relazioni intime, dei sogni più arditi e dei momenti in cui le decisioni che si prendono decidono un intero destino.

Per me era importante realizzare un film su due sognatori, su due persone che hanno grandi sogni che li fanno avvicinare, ma che li portano anche a separarsi. La La Land è diverso da Whiplash sotto molti aspetti, ma tutti e due affrontano un argomento che sento molto: come mantenere l’equilibrio tra la vita e l’arte, come bilanciare la realtà e i sogni e, in particolare, come gestire in modo equo i tuoi rapporti con l’arte e quelli con le altre persone. Con La La Land ho voluto raccontare questa storia usando musica, canzoni e ballo. Penso che il musical sia un genere magnifico per esprimere quell’equilibrio tra i sogni e la realtà.

01 Distribution ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di La La Land, l'acclamato musical di Damienne Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

Venezia 2016, La La Land di Damien Chazelle apre la Mostra del Cinema Sarà un omaggio ai musical degli anni d'oro di Hollywood ad inaugurare la Mostra del Cinema di Venezia. La La Land di Damien Chazelle, regista di Whiplash.

Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar.

Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.

Dopo il successo di Whiplash, candidato agli Oscar come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo.

In attesa dell'uscita italiana dall'acclamato La La Land, il musical di Damien Chazelle in arrivo nelle sale italiane il 26 gennaio 2017, sono disponibili online un nuovo trailer internazionale accompagnato da un video musicale con un brano della colonna sonora del film.

Il nuovo trailer include sequenze inedite con Emma Stone, Ryan Gosling e J.K. Simmons, mentre la clip contiene la tracca audio di "City of Stars", il primo singolo interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone parte della colonna sonora del film che sarà disponibile dal prossimo 9 dicembre.

A seguire trovate anche l'intera track-list ufficiale della colonna sonora.

1. “Another Day Of Sun” (La La Land Cast)

2. “Someone In The Crowd” (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe)

3. “Mia & Sebastian’s Theme” (Justin Hurwitz)

4. “A Lovely Night” (Ryan Gosling, Emma Stone)

5. “Herman’s Habit” (Justin Hurwitz)

6. “City of Stars” (Ryan Gosling)

7. “Planetarium” (Justin Hurwitz)

8. “Summer Montage / Madeline” (Justin Hurwitz)

9. “City of Stars” (Ryan Gosling, Emma Stone)

10. “Start A Fire” (John Legend)

11. “Engagement Party” (Justin Hurwitz)

12. “Audition (The Fools Who Dream)” (Emma Stone)

13. “Epilogue” (Justin Hurwitz)

14. “The End” (Justin Hurtwitz)

15. “City of Stars (Humming)” (Justin Hurwitz featuring Emma Stone)

Lionsgate ha reso disponibile un nuovo trailer di La La Land, il nuovo film del regista Damien Chazelle (Whiplash) incentrato su due sognatori che vivono a Los Angeles: Mia (Emma Stone), un aspirante attrice che non riesce a trovare un lavoro e Sebastian (Ryan Gosling), un pianista che vuole aprire il proprio jazz club. La coppia alla fine s'innamora, ma le loro reciproche aspirazioni vengono messe alla prova quando il loro rapporto diventa un ostacolo per la loro carriera.

Il cast del film, nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017, include anche John Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott e Josh Pence.

Dopo la trionfale tappa a Venezia il 16 dicembre debutterà nei cinema italiani La La Land, il nuovo film del regista Damien Chazelle che dopo il successo di “Whiplash”, candidato agli Oscar come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista) si cimenta con un musical che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo.

Venezia 2016, La La Land: Recensione in Anteprima Venezia 73 apre le danze con un'abbagliante omaggio al musical americano degli anni '50 riletto in chiave moderna.

01 Distribution ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del film che include "Audition", brano della colonna sonora interpretato dall'eclettica Emma Stone protagonista del film al fianco del talentuoso Ryan Gosling.

A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film.

Venezia 2016, La La Land: nuovo trailer del musical con Ryan Gosling e Emma Stone

Disponibili un nuovo trailer e una locandina del musical La La Land, un nostalgico omaggio alle colorate commedie degli anni '50 e '60 ambientato in una moderna Los Angeles. Questo nuovo trailer di La La Land include il brano "Audition" interpretato da Emma Stone protagonista del film al fianco di Ryan Gosling.

La nuova locandina che trovate a seguire è invece un poster rivisitato graficamente come la copertina di un vecchio album d'epoca. Scritto e diretto dal candidato all'Oscar Damien Chazelle, La La Land racconta la storia di Mia (Emma Stone), un'aspirante attrice, e Sebastian (Ryan Gosling), un musicista jazz, che stanno lottando per far quadrare i conti in una città nota per distruggere speranze e spezzare cuori.

Il cast di La La Land include anche John Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott e Josh Pence.

La La Land è stato scelto per aprire il Festival di Venezia alla fine del mese.

La La Land: trailer italiano del musical con Ryan Gosling e Emma Stone

Dopo il successo di “Whiplash”, candidato agli Academy Awards come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo.

La La Land è un sorprendente musical moderno che racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

La trama ufficiale:

Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling), è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.





Disponibile un primo trailer e una locandina di La La Land, il nuovo film del regista Damien Chazelle reduce dal successo di Whiplash. Il film è un musical ambientato a Los Angeles che racconta una storia d'amore nascente tra un musicista (Ryan Gosling) e un'attrice che lotta per emergere (Emma Stone). Un deciso e coraggioso cambio di tono per Chazelle dopo le atmosfere tese di Whiplash e il primo impatto è davvero notevole, con una suggestiva messinscena che promette qualcosa di più di un sentito omaggio ai tempi d'oro del musical.

Gosling oltre che attore e regista è anche musicista quindi il canto non è una novità per l'attore nominato all'Oscar che in questo primo teaser trailer interpreta un brano dal titolo "City of Stars" parte della colonna sonora e già disponibile per l'acquisto.

Il film è interpretato anche da John Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott e Josh Pence. La La Land avrà la sua anteprima mondiale al Festival di Venezia il prossimo 31 agosto per poi uscire negli States il 16 dicembre.

La trama ufficiale:

Scritto e diretto dal candidato all'Oscar Damien Chazelle, La La Land racconta la storia di Mia [Emma Stone], un'aspirante attrice, e Sebastian [Ryan Gosling], un devoto musicista jazz, che stanno lottando per far quadrare i conti in una città nota per frantumare speranze e spezzare il cuore. Ambientato in una moderna Los Angeles, questo musical originale sulla vita di tutti i giorni esplora la gioia e il dolore di perseguire i propri sogni.





La La Land: Ryan Gosling e Emma Stone per il nuovo film di Damien Chazelle

Articolo pubblicato il 15 aprile 2015

Dopo aver sbalordito il mondo con Whiplash, 3 premi Oscar vinti e 14 milioni di dollari d'incasso dopo esserne costati solo 3, Damien Chazelle si prepara a tornare sul set con un musical romantico, La La Land, che vedrà Ryan Gosling ed Emma Stone di nuovo fianco a fianco dopo Crazy, Stupid, Love e Gangster Squad. Parola di Deadline.

Un musical 'contemporaneo' dedicato alla Città degli Angeli, quello targato Chazelle, che aveva inizialmente 'ingaggiato' Miles Teller ed Emma Watson. Poi qualcosa è cambiato, perché Teller, che a Whiplash deve molto, ha accettato di girare il nuovo film di Jonathan Levine, Home is Burning, mentre la Watson ha da poco iniziato le riprese de La bella e la Bestia in live-action. Altro musical, altro budget, altro target di riferimento.

Come attore Gosling non si fa vedere al cinema dal tanto chiacchierato Only God Forgives, mentre Lost River, suo debutto alla regia, è uscito in una manciata di copie 'americane' la scorsa settimana. Tutt'altra musica per la Stone, candidata agli Oscar grazie a Birdman e protagonista dell'ultimo titolo di Woody Allen. Presto la vedremo anche in Aloha di Cameron Crowe. Fred Berger e Jordan Horowitz produrranno La La Land attraverso la Gilbert Films. Damien Chazelle, 30 anni appena, aveva debuttato in qualità di regista nel 2009 con Guy and Madeline on a Park Bench, film dedicato al jazz, per poi partecipare alla scrittura dei soggetti di The Last Exorcism - Liberaci dal male (2013) e Il ricatto (2013).

