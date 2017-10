Stasera in tv, La frode su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 5 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone La frode (Arbitrage), thriller del 2012 scritto e diretto da Nicholas Jarecki e interpretato da Richard Gere, Tim Roth e Susan Sarandon.





Cast e personaggi

Richard Gere: Robert Miller

Tim Roth: Detective Michael Bryer

Susan Sarandon: Ellen Miller

Brit Marling: Brooke Miller

Monica Raymund: Reina

Laetitia Casta: Julie Cote

Nate Parker: Jimmy Grant

Stuart Margolin: Syd Felder

Graydon Carter: James Mayfield

Chris Eigeman: Gavin Briar

Reg E. Cathey: Earl Monroe

Bruce Altman: Chris Vogler

Larry Pine: Jeffrey Greenberg

Curtiss Cook: detective Mills

Tibor Feldman: giudice Rittenband

Austin Lysy: Peter Miller

Shawn Elliott: Flores

Josh Pais: John Aimes

Paul Fitzgerald: Paul Barnes

William Friedkin:

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Robert Miller

Massimo Lodolo: Detective Michael Bryer

Anna Rita Pasanisi: Ellen Miller

Valentina Mari: Brooke Miller

Natacha Daunizeau: Julie Cote

Gianfranco Miranda: Jimmy Grant

Carlo Valli: Syd Felder

Antonio Sanna: James Mayfield

Massimo Rossi: Gavin Briar

Massimo Corvo: Earl Monroe

Antonio Palumbo: Chris Vogler

Gerolamo Alchieri: Jeffrey Greenberg

Alberto Bognanni: detective Mills

Ambrogio Colombo: giudice Rittenband

Edoardo Stoppacciaro: Peter Miller

Leslie James La Penna: Flores

Luigi Scribani: John Aimes

Massimiliano Plinio: Paul Barnes





La trama

Il magnate Robert Miller (Richard Gere), alla vigilia del suo 60esimo compleanno, sembra il ritratto del successo sia negli affari che nella vita familiare. Ma dietro la facciata dorata, Miller sta in realtà cercando disperatamente di vendere il suo impero finanziario a una grande banca prima che le frodi da lui perpetrate per anni vengano scoperte.

Abile nel nascondere la sua reale situazione finanziaria alla moglie Ellen (Susan Sarandon) e alla brillante figlia ed erede Brooke (Brit Marling), Miller riesce anche a bilanciare la vita familiare con una relazione extraconiugale con la giovane e bellissima Julie (Laetitia Casta).

Ma proprio mentre è a un passo dal chiudere la trattativa, un errore sanguinoso cattura l’attenzione del detective Michael Bryer (Tim Roth) della NYPD. In una disperata corsa contro il tempo, Miller dovrà cercare un modo per non perdere tutta la sua vita.





Il nostro commento

La frode è uno di quei film in cui una solida confezione e un carismatico protagonista ne elevano la qualità e il coinvolgimento ben oltre le aspettative.

Il dipanarsi della trama non presenta un particolare appeal, ma la solida regia dell'esordiente Nicholas Jarecki, un "titolare" di pregio come il veterano Richard Gere e una tensione in crescendo alzano di molto il livello della narrazione.

Regista e protagonista fanno intelligentemente gioco di squadra con un cast di supporto sempre pronto a fornire il giusto contrappunto drammatico, all'insegna di un ricercata coralità che fornisce un partitura thriller capace di intrattenere con indubbia efficacia.





Curiosità



Per questo film Richard Gere ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico.



Il nome dato al giudice Rittenband, è il nome di un vero giudice che ha presieduto una serie di casi giudiziari di alto profilo che hanno viste coinvolte delle celebrità, tra cui il processo a Roman Polanski alla fine degli anni '70.



Richard Gere ha sostituito Al Pacino nel ruolo di protagonista.



Brit Marling, che interpreta la figlia di Robert Miller e Capo dell'ufficio investimenti, ha esperienza diretta del mondo della finanza grazie ad uno stage estivo frequentato presso la Goldman Sachs Investment Bank.



Nate Parker ha sostituito il rapper e attore canadese Drake poco prima dell'inizio delle riprese.



Eva Green era stata originariamente lanciata nel ruolo di Julie, ma fu costretta a rinunciare a causa del suo incombente impegno con le riprese di Dark Shadows (2012). La Green è stata sostituita da Laetitia Casta.



La casa che Miller utilizza in questo film è la stessa casa utilizzata per il personaggio di Meryl Streep nel film "Il diavolo veste Prada".



Questo è il secondo film in cui Richard Gere e Susan Sarandon interpretano marito e moglie. L'altro era la commedia "Shall We Dance".



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 35.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Cliff Martinez nato nel Bronx e cresciuto in Ohio, il compositore candidato ai premi Grammy, ha iniziato come batterista per i Dickies, i Weirdos, per Lydia Lunch e i Foetus, del cantante Jim Thirlwell. Dopo aver pubblicato due album con i Red Hot Chili Peppers, Martinez ha scelto d’intraprendere una carriera di compositore di musica per film, debuttando per il comico Paul Reuben nella trasgressiva trasmissione televisiva di gran successo nella metà degli anni Ottanta, Pee-Wee's Playhouse, che attirò l’attenzione del regista Steven Soderbergh. Martinez compose quindi la colonna sonora per il film Sesso, bugie e videotape del promettente cineasta e successivamente bissò la collaborazione con Delitti e segreti, L’inglese, Solaris, Gray’s Anatomy, Schizopolis e Traffic. Altri crediti di Martinez comprendono muische per Drive, Contagion, Wonderland - Massacro a Hollywood e Narc - Analisi di un delitto.

La colonna sonora include anche brani di Bjork ("I See Who You Are"), Billie Holiday ("Just One More Chance") e Robi Botos ("My Foolish Heart").



1. All Business

2. Mistress

3. Slow Mistress

4. It’s Not My Problem

5. Involuntary Manslaughter

6. Just Go Away

7. Dad Are You Listening?

8. This Is Not Going to Go Away

9. Everything OK Sir?

10. I’m Sorry

11. What Would You Have Paid?

12. I Need a Serious Favor

13. He’s Using You

14. This Is Crazy

15. Then I Don’t Make It

16. Last Chance

17. What’s He Offering You Now?

18. Bring a Notary

19. We Will Pick It Up Later

20. After the Accident

21. I See Who You Are – Bjork

22. Laura Palmer’s Prom – You Say Party!

23. Para Machuchar Meu Coração – Stan Getz, Antonio Carlos Jobim & João Gilberto

24. Just One More Chance – Billie Holiday

25. My Foolish Heart – Robi Botos

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.