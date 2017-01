Cinquanta sfumature di nero: nuovo spot tv in italiano

Di Federico Boni domenica 15 gennaio 2017

Cinquanta sfumature di Nero: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di James Foley nei cinema italiani dal 9 febbraio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile via Universal Pictures un nuovo spot tv in italiano dell'atteso sequel Cinquanta sfumature di Nero, il secondo capitolo tratto dalla trilogia bestseller di EL James in arrivo nei cinema italiani il prossimo 9 febbraio.

Al fianco dei due protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson, che tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele. troviamo la vincitrice premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tutti nei ruoli interpretati in Cinquanta sfumature di grigio, affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote e Eric Johnson.

Cinquanta sfumature di nero: nuovo trailer esteso con il brano di Zayn e Taylor Swift





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile online un nuovo trailer esteso di Cinquanta sfumature di nero che include il brano inedito "I Do not Wanna Live Forever ((Fifty Shades Darker)" interpretato da Zayn & Taylor Swift e incluso nella colonna sonora del film.

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano come Christian Grey e Anastasia Steele in questo secondo capitolo basato sui bestseller"Cinquanta sfumature" di EL James anche co-produttrice del film.

Cinquanta sfumature di nero è diretto da James Foley (Fear, House of Cards) da una sceneggiatura scritta da Niall Leonard, il marito dell'autrice E.L. James. Il film debutta nei cinema italiani il 9 febbraio.

Fonte: Collider

Cinquanta sfumature di nero: nuovo trailer italiano, foto e locandine





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer italiano, nuove immagini e locandine ufficiali di Cinquanta sfumature di nero in arrivo nei cinema il 9 febbraio 2017.

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta sfumeture di nero, il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”. Il film che ha incassato 560 millioni in tutto il mondo, seguendo la scia del successo ottenuto nel 2015, vi invita a indossare qualcosa di nero per il suo secondo capitolo a San Valentino.

Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.





La vincitrice premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tornano nei ruoli interpretati in Cinquanta sfumature di grigio, affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote and Eric Johnson.

Cinquanta sfumature di nero è diretto da James Foley (Paura, House of Cards - Gli intrighi del potere) e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, a fianco di E L James, creatrice della serie bestseller. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard, tratta dal libro di James.

Cinquanta sfumature di nero: nuovo spot tv internazionale





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo spot tv internazionale per il sequel Cinquanta sfumature di Nero andato in onda in occasione dei Latin Grammy. Questo spot tv include la versione spagnola del brano "Crazy in Love" interpretata da Miguel.

Jamie Dornan e Dakota Johnson riprenderanno i ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in questo nuovo capitolo della trilogia erotica di E.L. James che amplia gli eventi innescatisi in Cinquanta sfumature di grigio.

Scoraggiata dai singolari gusti e oscuri segreti del giovane, fascinsoso e tormentato imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha interrotto la loro relazione per iniziare una nuova carriera con una casa editrice di Seattle. Ma il desiderio di Christian ancora domina ogni suo pensiero e quando lui propone un nuovo accordo, Anastasia non può resistere. Si riaccende così la loro storia sensuale e appassionata con Anastasia che apprenderà di più sul passato straziante del suo tormentato amante. Mentre Christian lotta con i suoi demoni interiori, Anastasia deve confrontarsi con la rabbia e l'invidia delle donne che sono venute prima di lei e prendere la decisione più importante della sua vita.

Eric Johnson, Bella Heathcote, Luke Grimes, Eloise Mumford, Max Martini, Tyler Hoechlin, Rita Ora, Marcia Gay Harden, Robin Lee, Fay Masterson e Hugh Dancy completano il cast di Cinquanta sfumature di nero. James Foley sta dirigendo da una sceneggiatura scritta da Niall Leonard, il marito dell'autrice E.L. James.

Cinquanta sfumature di Nero arriva nei cinema a febbraio 2017.

Fonte: Movieweb

Cinquanta sfumature di nero: trailer italiano del sequel con Jamie Dornan e Dakota Johnson





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Cinquanta sfumature di nero, nei cinema italiani a febbraio 2017.

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele nel secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”. Il film che ha incassato 560 millioni in tutto il mondo, seguendo la scia del successo ottenuto nel 2015, vi invita a indossare qualcosa di nero per il suo secondo capitolo a San Valentino.

Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.

La vincitrice premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tornano nei ruoli interpretati in Cinquanta sfumature di grigio, affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote and Eric Johnson.

Cinquanta sfumature di nero è diretto da James Foley (Paura, House of Cards - Gli intrighi del potere) e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, a fianco di E.L. James, creatrice della serie bestseller. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard, tratta dal libro della James.

Cinquanta sfumature di nero: anteprima trailer del sequel con Jamie Dornan e Dakota Johnson





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un'assaggio del primo trailer di Cinquanta sfumature di nero, l'attesissimo sequel del campione d'incassi Cinquanta sfumature di grigio. Il trailer completo sarà svelato oggi 13 settembre e nell'attesa c'è anche un primo teaser poster. Questo breve filmato ci mostra Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) che continuano la loro torrida relazione.

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di nero, il secondo capitolo basato sulla serie di bestseller fenomeno mondiale della scrittrice E.L. James. Il primo film uscito nel 2015 ha incassato 571 milioni di dollari a livello globale con la nuova puntata che arriva per San Valentino. Quando un ferito Christian Grey cerca di riportare una cauta Ana Steele nella sua vita, lei chiede un nuovo accordo prima di dargli un'altra possibilità.

Mentre i due cominciano a costruire fiducia e trovare stabilità, figure indistinte del passato di Christian arrivano a minare il fragile rapporto della coppia, determinate a distruggere le loro speranze per un futuro insieme. Fanno ritorno dal film originale anche il premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini. Il cast dispone anche di nuovi arrivi come il premio Oscar Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote e Eric Johnson.

Cinquanta sfumature di nero è diretto da James Foley (Paura, Perfect Stranger) e ancora una volta prodotto da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi e la scrittrice E.L. James. La sceneggiatura è di Niall Leonard, basata sul libro della James. Universal ha fissato una data di uscita del film a febbraio 2017.

Cinquanta sfumature di nero e il suo sequel Cinquanta sfumature di rosso saranno girati back-to-back. Universal ha già annunciato una data di uscita al 9 febbraio 2018 per Cinquanta sfumature di rosso.

Cinquanta sfumature di nero: nuove foto dal set con Dakota Johnson e Jamie Dornan





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo la "vittoria" ai Razzie Awards di Cinquanta sfumature di grigio, proseguono in quel di Vancouver le riprese di Cinquanta sfumature di nero. Nonostante il primo film di questa annunciata trilogia sia stato bocciato dalla critica e si sia guadagnato una parodia demenziale (Cinquanta sbavature di nero) definita meno spassosa dell'originale, le cifre al botteghino parlano chiaro, siamo di fronte ad un campione d'incassi con 166 milioni di dollari e spicci incassati a livello nazionale e 571 milioni in tutto il mondo.

Razzie Awards 2016, i vincitori - Fantastici 4 e Cinquanta sfumature di Grigio peggiori film dell'anno Ex-aequo ai Razzie Awards 2016 grazie al doppio trionfo dei Fantastici 4 e di Cinquanta sfumature di Grigio.

Oggi vi possiamo proporre nuove foto direttamente dal set con Dakota Johnson e Jamie Dornan, tornati nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, che si scambiano effusioni sotto un ombrello.

Queste foto segnano la prima volta che Dakota Johnson viene fotografata sul set, a quanto pare tra l'attrice e il suo co-protagonista Jamie Dornan ci sono stati problemi e attriti durante le riprese di Cinquanta sfumature di grigio, insomma un'atmosfera sul set non proprio idilliaca.

Bisogna vedere con quanta ironia e sportività i due attori hanno preso la notizia di essere stati eletti dai "Razzie" peggior attore e attrice dell'anno ma non solo, la coppia ha vinto anche un premio per la "peggior chimica" su schermo e Cinquanta sfumature di grigio ha condiviso anche il premio per il peggiore film dell'anno nientemento che con il remake-flop Fantastic Four.

Entrambi gli attori sono apparsi felici di tornare sul set per Cinquanta sfumature di nero. Addetti ai lavori vicini alla produzione hanno parlato di una sintonia ritrovata con i due che hanno scherzato durante le pause e sembravano andare d'accordo anche quando sono stati costretti a trascorrere ore uno accanto all'altro sotto un grande ombrello.

Altre foto dal set mostrano Anastasia e il suo nuovo capo Jack Hyde, interpretato dal nuovo arrivato Eric Johnson. L'uomo è piuttosto contorto e mentre inizialmente si mostra interessato ad Ana ma discreto, si trasforma ben presto in uno stalker manipolatore che cerca di ricattare Anastasia per riuscire a fare sesso con lei.



Action! Dakota Johnson and Jamie Dornan have officially started filming Fifty Shades Darker: https://t.co/3tu8D3HKhv pic.twitter.com/7Ds2VWbnYb

— E! Online (@eonline) 2 marzo 2016



+ 9 HQ of Dakota and Eric on Set! #FiftyShadesDarker (Pics: FameFlynet) https://t.co/pHfvTuQkxE pic.twitter.com/0A7p7sQqFM

— Fifty Shades Darker (@FiftyShadesEN) 2 marzo 2016



First 4 Exclusives Pics of Dakota on the Set today! Pics by @pursuit23 #FiftyShadesDarker https://t.co/d95xdujwU0 pic.twitter.com/OukKNs8JU7

— Fifty Shades Darker (@FiftyShadesEN) 2 marzo 2016

Cinquanta sfumature di nero: al via le riprese e prima foto dal set





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Di questi tempi l'anno scorso, la Universal Pictures celebrava il suo primo importante successo al botteghino dell'anno, quando Cinquanta sfumature di grigio ha debuttato con un incasso record di 85 milioni nel suo weekend di esordio nelle sale. Ora la scrittrice E.L. James ha rivelato sulla sua pagina Instagram che le riprese del sequel Cinquanta sfumature di nero sono attualmente in corso.

Lo scorso novembre abbiamo riportato i sequel di Cinquanta sfumature di grigio, Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso, saranno girati back-to-back. Universal ha già fissato una data di uscita al 10 Febbraio 2017 per Cinquanta sfumature di nero con il finale della trilogia Cinquanta sfumature di rosso che arriverà un anno dopo, il 9 febbraio 2018. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trama, ma il romanzo originale di E.L. James si apre con Anastasia Steele (Dakota Johnson) che cerca di prendere le distanze da Christian Grey (Jamie Dornan) poiché profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore.

Il libro segue Anastasia che accetta un nuovo lavoro presso una casa editrice di Seattle, anche se lei pensa ancora costantemente a Christian. La loro storia si riaccende quando Christian le propone di rivedersi con lei che non riesce a dire di no. Pur di non perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé, rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente.Quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del passato si materializzano prepotentemente e Ana si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana deve affrontare la decisione più importante della sua vita, e può prenderla soltanto lei.

Sam Taylor-Johnson e Kelly Marcel, rispettivamente regista e sceneggiatrice di Cinquanta Sfumature di Grigio non saranno coinvolte in questo sequel. L'uscita di scena della Marcel ha spianato la strada a Niall Leonard, marito di E.L. James, che è salito a bordo in veste di sceneggiatore, con il regista James Foley (la serie tv House of Cards) che è stato reclutato per dirigere entrambi i sequel. Riprenderanno i loro ruoli dal primo film Max Martini (Taylor), Eloise Mumford (Kate), Luke Grimes (Elliot Grey), Rita Ora (Mia grigio) e Victor Rasuk (Jose Cunningham).

I nuovi membri del cast di questo sequel sono Kim Basinger come Elena Lincoln, una socia in affari di Christian nonché ex-amante, Bella Heathcote come Leila Williams, un altra delle ex sottomesse di Christian ed Eric Johnson nei panni di Jack Hyde, uno dei rivali in affari di Christian. Arielle Kebbel ha anche firmato per il Cinquanta sfumature di rosso come Gia Matteo, un fascinoso architetto che ha il compito di costruire una nuova casa di Christian a Seattle.







Una foto pubblicata da E L James (@erikaljames) in data: 16 Feb 2016 alle ore 09:01 PST

Fonte: Movieweb

Cinquanta sfumature di nero: primo teaser trailer con Christian Grey

Dopo aver incassato in oltre 569 milioni dollari in tutto il mondo Cinquanta sfumature di grigio sarà rilasciato su Blu-ray e DVD il prossimo 27 maggio e tra gli extra includerà un primo teaser trailer del sequel Cinquanta sfumature di nero che approderà in sala il 10 febbraio 2017.

Ora il primo teaser trailer di Cinquanta sfumature di nero è approdato online e ci mostra il ritorno di Christian Grey (Jamie Dornan) mentre si prepara per una grande festa. Il romanzo originale include un ballo in maschera, quindi sappiamo che questo elemento della storia sarà incluso nell'adattamento.

Donna Langley, presidente di Universal Pictures ha recentemente parlato del sequel che lei descrive come "molto più thriller" del suo predecessore. La trama del libro vede Anastasia Steele rompere il suo rapporto con Christian Grey per iniziare una nuova carriera in una casa editrice di Seattle. Ma quando Christian le propone un nuovo accordo, Anastasia non saprà resistere. Presto lei apprenderà di più sul passato straziante del suo amante, mentre affronta la rabbia e l'invidia delle donne che l'hanno preceduta.

Cinquanta sfumature di nero al momento non ha ancora un regista, ma sappiamo che il marito di EL James, Niall Leonard, ha firmato per scrivere la sceneggiatura. Donna Langley ha rivelato che Niall Leonard in realtà ha già scritto una bozza per Cinquanta sfumature di grigio, anche se non ha ricevuto alcun credito per quel lavoro:

Ha davvero fatto un progetto che non è stato accreditato sul primo film e ha fatto un ottimo lavoro.



Si era parlato di attriti per Cinquanta sfumature di grigio tra la regista Sam Taylor-Johnson e la scrittrice EL James sul contenuto sessuale del film e su varie altre questioni. Sam Taylor-Johnson e la sceneggiatrice Kelly Marcel non torneranno per il sequel, ma Donna Langley ha voluto affrontare le voci di su questa tensione creativa:

Per la cronaca, il film che ha finito per fare è esattamente il film che voleva fare e che lo studio ha voluto fare e che la nostra regista ha voluto fare.



Dakota Johnson (Anastasia Steele) e Jamie Dornan (Christian Grey) torneranno per il sequel, ma gli altri membri del cast non sono stati ancora confermati.

Cinquanta sfumature di Nero: teaser promo e prima immagine ufficiale

In occasione del lancio in Blu-ray e DVD di Cinquanta Sfumature di Grigio, disponibili dal 27 Maggio e che tra gli extra includeranno un’esclusiva anticipazione di Cinquanta Sfumature di Nero, vi proponiamo un teaser trailer e una prima immagine ufficiale del secondo capitolo della saga creata da E.L. James.

Come già annunciato, entrambe le edizioni home video di Cinquanta Sfumature di Grigio conterranno una versione estesa del film con scene mai viste al cinema e con finale alternativo. Il Blu-ray del film conterrà anche moltissimi contenuti speciali per scoprire tutte le cinquanta sfumature di questo fenomeno letterario ed ora anche cinematografico che ha conquistato il mondo: dagli approfondimenti sui due protagonisti, alle immagini di backstage, al confronto con la creatrice della saga E.L.James e molto altro ancora!

A seguire l'immagine in anteprima e un video che annuncia l’attesa edizione home video di Cinquanta Sfumature di Grigio, con estratti di inedite interviste a Dakota Johnson e Jamie Dornan.

Cinquanta sfumature di Nero: il marito di E.L. James scriverà la sceneggiatura

In Italia primatista stagionale con 20 milioni di euro e riuscito ad incassare 568,799,268 dollari in tutto il mondo, Cinquanta sfumature di Grigio avrà ovviamente i suoi due sequel cinematografici, Cinquanta sfumature di Nero e Cinquanta sfumature di Rosso. Troppi i soldi incassati per far finta di niente, con la Universal pronta a far ripartire la trilogia in tempi rapidi. Ebbene persa la regista Sam Taylor-Johnson anche la sceneggiatrice Kelly Marcel è stata accompagnata alla porta dalla potente E.L. James, autrice della saga erotica.

Mesi fa era trapelata la notizia che la scrittrice volesse un maggior controllo sul progetto cinematografico, tanto dall'ipotizzare il proprio debutto in qualità di sceneggiatrice. Si è così arrivati ad una sorta di 'compromesso', come scritto dall'Hollywood Reporter. Perché ad occuparsi dell'adattamento del 2° capitolo del franchise sarà Niall Leonard, ovvero il marito della James. Una mossa per 'calmare' la signora e darle evidentemente la parola definitiva su qualsiasi decisione in sede di scrittura dell'amato consorte.

Ora bisognerà scovare una nuova regista e trovare un accordo definitivo con Jamie Dornan e Dakota Johnson, contrattualmente 'obbligati' a tornare negli abiti dei due protagonisti ma giustamente sul piede di guerra perché desiderosi di stipendi più ricchi. D'altronde anche Jennifer Lawrence, dopo il boom del primo Hunger Games, chiese ed ottenne un adeguamento contrattuale. La trama di Cinquanta sfumature di Nero? Questa:

'Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione per Grey domina ancora ogni suo pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé, rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. Quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del passato si materializzano prepotentemente e Ana si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana deve affrontare la decisione più importante della sua vita, e può prenderla soltanto lei...'.



Fonte: Collider