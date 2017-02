Stasera in tv: "Il cavaliere del Santo Graal" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 5 febbraio 2017

Italia 1 stasera propone "Il cavaliere del Santo Graal", film d'avventura spagnolo del 2011 diretto da Antonio Hernández e interpretato da Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko e Alejandro Naranjo.





Cast e personaggi

Sergio Peris-Mencheta: Capitán Trueno

Natasha Yarovenko: Sigrid

Alejandro Naranjo: Soldado al-katara 1

Roberto Álvarez

Gary Piquer: Sir Black

Jennifer Rope: Ariadna, la strega

Asier Etxeandia: Hassan

Adrián Lamana: Crispín

Alejandro Jornet: Morgano

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Capitàn Trueno

Gemma Donati: Sigrid

Pasquale Anselmo: Sir Black

Francesco Pezzulli: Hassan





La trama

Terrasanta dodicesimo secolo. Durante una Crociata in Palestina contro Saladino, il cavaliere e soldato di ventura spagnolo Capitan Tuono (Sergio Peris-Mencheta) incontra nelle segrete di una fortezza Juan de Ribera, un’anziano prigioniero cristiano segregato da anni che, in punto di morte, gli affida il compito di riportare in Spagna un prezioso calice che si rivelerà essere il santo Graal, mitica reliquia sacra ritrovata dopo essere stata sottratta alla custodia di un antico ordine di cavalieri.

Fedele alla sua promessa Capitan Tuono, insieme ai fidati compagni Crispin (Adrián Lamana) e Golia (Manuel Martínez), parte alla volta della Spagna per scortare su ordine di Re Riccardo la principessa vichinga Ingrid (Natasha Yarovenko). Il suo ritorno in patria lo porterà a scoprire i piani del malvagio Jonathan Black (Gary Piquer) che con l’aiuto di una potente strega intende liberare Lucifero dagli inferi, ma per attuare il suo piano avrà bisogno del prezioso calice e di un’eclissi che coinciderà con l’apertura di un passaggio per l’inferno.

Sarà compito di Capitan Tuono al comando di un manipolo di coraggiosi guerrieri impedire che la cerimonia riesca, poiché il soldato è l’ultimo sopravvissuto della stirpe dei Cavalieri custodi designati a preservare il Graal e ad impedire che il Maligno e i suoi seguaci regnino sulla Terra.





Il nostro commento

Il regista spagnolo Antonio Hernandez basandosi su un celebre fumetto confeziona l’avventuroso Il cavaliere del Santo Graal (El Capitán Trueno y el Santo Grial) ripescando suggestioni perdute del classico filone cappa e spada, aggiungendovi un’intrigante digressione esoterica, ironia a piccole, ma incisive dosi e una messinscena che miscela suggestive location a discreti effetti visivi, il tutto supportato da un cast credibile che riesce, sorprendentemente a non trasformare tutta l’operazione in un farsesca e involontaria parodia del genere.

Il film ha fruito di diversi sponsor che hanno permesso a Hernandez di poter contare su un budget sostanzioso, dimenticate ogni riferimento storico perché qui siamo nel territorio del fantastico dove leggende, immaginario e mitologia si fondono in un frullatone kitsch in cui la storia diventa un lievissimo fil-rouge, avete presente La leggenda degli uomini straordinari? Beh l’intento è quello e funziona discretamente nonostante le parecchie ingenuità.

Il cavaliere del Santo Graal può contare su una genuinità e in qualche caso ingenuità di fondo che ricorda molto il cinema di genere anni ’70 e ’80, con fumettosi personaggi figli di un background filmico che affonda le radici in un immaginifico da B-movie e in un contesto avventuroso nel senso più classico del termine. Tutti elementi spesso considerati a torto anacronistici e che hanno recentemente figliato due ottimi esempi finiti per essere sottovalutati, il cinegame Prince of Persia e il fantascientifico John Carter.

Così Capitan Tuono sembra l’Hercules televisivo di Sam Raimi, il possente Golia una via di mezzo tra l’Obelix di Asterix e l’Ettore Fieramosca di Bud Spencer ne Il soldato di ventura, c’è anche un richiamo al Robin Hood con Kevin Costner senza dimenticare il lato esoterico, che ammicca al filone "Sword and Sorcery" (spada e stregoneria) richiamando alla mente titoli come Conan il distruttore, il britannico Krull e il nostrano The Barbarians.

Il cavaliere del Santo Graal va visionato per quel che è, ma soprattutto senza attendersi troppo, quel che è certo che una visione "casalinga" o un passaggio televisivo ci sembrano le modalità più consone.





Curiosità e colonna sonora