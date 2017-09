Valerian e la città dei mille pianeti: nuova clip in italiano del film di Luic Besson

Valerian e la città dei mille pianeti: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Luc Besson nei cinema italiani dal 21 settembre 2017.

O1 Distribution ha reso disponibile una nuova clip con una scena in italiano di Valerian e la città dei mille pianeti, il film evento di Luc Besson (Léon, Il Quinto Elemento, Lucy) basato sulla Graphic Novel di successo mondiale “Valerian e Laureline” che ha ispirato una generazione di artisti, scrittori e registi.

Il film, nei cinema dal prossimo 21 settembre, è interpretato da Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke.

Valerian e la città dei mille pianeti: due clip in italiano e nuova locandina

Disponibili due prime clip con scene in italiano e una nuova locandina di Valerian e la città dei mille pianeti, il nuovo kolossal fantascientico di Luc Besson in arrivo nei cinema italiani il 21 settembre con 01 Distribution.

Nell'anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l'ordine in tutto l'universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l'attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l'origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

Il film è interpretato da Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke.

Il film è interpretato da Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke.





Valerian e la città dei mille pianeti: featurette "making of" in italiano e nuove locandine

01 Distribution ha reso disponibile una nuova featurette in italiano con un "making of" del film Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson che vi proponiamo insieme a cinque nuove locandine internazionali.

Il film è basato sui fumetti "Valerian & Laureline" scritti da Pierre Christin, illustrati da Jean-Claude Mézières e pubblicati per la prima volta nel 1970.

Valerian e la città dei mille pianeti interpretato da Dane DeHaan e Cara Delevingne arriva nei cinema italiani il 21 settembre.





Valerian e la città dei mille pianeti: trailer italiano versione "short" e nuova locandina

01 Distribution ha reso diponibile una versione breve del trailer italiano di Valerian e la città dei mille pianeti che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina internazionale. Il nuovo film di Luc Besson, con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke arriva nei cinema il prossimo 21 settembre.

Nell'anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l'ordine in tutto l'universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l'attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l'origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.





Valerian e la città dei mille pianeti: nuova clip estesa, video dal set, foto e locandine

STX Entertainment ha reso disponibile una clip estesa da Valerian e la città dei mille pianeti che offre agli spettatori un'introduzione ad Alpha, la città dei mille pianeti, con Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) che stanno tornando a casa. Mentre attraversano la metropoli spaziale vengono aggiornati sullo stato di Alpha attraverso una voce computerizzata denominata Alex. La clip ci mostra anche diverse aree di Alpha dove vivono migliaia di specie diverse.

Insieme alla clip vi proponiamo anche nuove locandine italiane, un set di nuove foto di scena e un video con un dietro le quinte del film e immagini dal set.

Nel 28° secolo Valérian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono inviati speciali per il Governo dei Territori Umanicon il compito di mantenere l’ordine nell’Universo. Sotto la direzione del loro comandante (Clive Owen), si imbarcano in un’ardua missione verso la città intergalattica di Alpha, una metropoli in velocissima espansione dove migliaia di specie diverse, provenienti da tutto l’universo, sono approdate durantei secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura. Ma c’è un mistero al centro di Alpha e una forza oscura minaccia la pace della Città dei Mille Pianeti...

Vi ricordiamo inoltre che dal 28 giugno è disponibile il gioco ufficiale del film:

con un’esperienza interattiva gli utenti potranno vivere, missione dopo missione, le origini di Alpha e immergersi nelle incredibili atmosfere del film in attesa di vederlo sul grande schermo dal 21 settembre. Per giocare clicca QUI.





Valerian e la città dei mille pianeti: nuovo trailer italiano e locandine del film di Luc Besson

01 Distribution ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e 10 nuove locandine di Valerian e la città dei mille pianeti, il nuovo epico sci-fi di Luc Besson.

Valerian di Luc Besson è la più ricca produzione francese di sempre: 210 milioni di dollari di budget Budget colossale e da record per Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson.

I nuovi poster presentano quattro personaggi umani, Valerian (Dane DeHaan), Laureline (Cara Delevingne), Bubble (Rihanna) e il Sergente Neza (Kris Wu) e cinque personaggi alieni tra cui creature note come Doghan e Daguis, K-Tron, Melo, Omelite e due personaggi conosciuti come "Le Perle".

Recentemente è stato ufficializzato che "Valerian e la città dei mille pianeti" è il film francese più costoso in assoluto, con un budget di 210 milioni di dollari, il che significa che Besson si è assunto un bel rischio al box-office.

Il cast di supporto del film include John Goodman, Ethan Hawke, Clive Owen e Rutger Hauer. Luc Besson dirige da uan sua sceneggiatura adattata e basata sugli iconici fumetti di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières.





Valerian e la città dei mille pianeti: nuovo trailer italiano del film di Luc Besson

01 distribution ha reso disponibili un secondo trailer italiano e una nuova locandina ufficiale di Valerian e la città dei mille pianeti, il nuovo spettacolare film fantascientifico di Luc Besson che ci riporta ai fasti del classico Il quinto elemento.

L'ultimo aggiornamento di Luc Besson ha offerto qualche dettaglio sul personaggio alieno di Dan Matka, un ambasciatore che si trova spesso a partecipare alle riunioni del Consiglio dei pianeti sulla stazione Alpha. Dan rappresenta solo una delle oltre 2000 specie aliene che transiteranno sul grande schermo in questo suggestivo adattamento della graphic-novel francese di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières.

La maggior parte del tempo quando si vedono alieni in un film, stanno cercando di distruggere qualcosa, ma Alpha è la città della scienza e della cultura. Ognuno è impegnato in uno scambio di conoscenze. E' un mondo molto ricco.

Nell’anno 2740, Valerian e Laureline (Dane DeHaan e Cara Delevingne) sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

Luc Besson ha rivelato in una recente intervista che ha deciso di realizzare "Valerian" dopo aver contattato il co-creatore Jean-Claude Mézières per lavorare su Il quinto elemento. Luc Besson ha aggiunto di essere un fan del fumetto da quando aveva 10 anni.

Il cast di supporto del film include Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna, John Goodman, Yifan Wu e Herbie Hancock.





Valerian e la città dei mille pianeti: trailer italiano del film di Luc Besson

Finalmente disponibile un primo teaser trailer italiano, accompagnato da una locandina ufficiale, di Valerian e la città dei mille pianeti, il nuovo film fantascientifco del regista Luc Besson (Il Quinto elemento, Lucy) con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne.

Il film è basato su una serie classica di graphic novel, "Valerian & Laureline". Besson è un fan dei fumetti di "Valerian" dall'età di dieci anni e il film è un sogno che diventa realtà per il regista. Il titolo è considerato un "antenato" di Star Wars e Avatar ed è stato fonte d'ispirazione per entrambi questi popolari franchise fantascientifici. La storia segue due agenti spaziali che hanno il compito di risolvere crimini in tutto il loro universo.

Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.





Valerian: anteprima trailer con Rihanna, dettagli sulla trama e nuove foto ufficiali

In attesa dell'imminente primo trailer di Valerian e la Città dei Mille pianeti di Luc Besson, ci giungono via Twitter nuovi brevi teaser video che ci mostrano i due protagonisti, Dane DeHaan e Cara Delevingne, e la cantante Rihanna che si esibisce in un numero musicale.

Insieme ai video ci sono anche nuove foto ufficiali del film via EuropaCorp con scorci della metropoli intergalattica Alpha e un primo sguardo alla razza aliena conosciuta come Kortan Dahuk. Alpha è una metropoli in continua espansione costituita da migliaia di specie diverse provenienti da tutti e quattro gli angoli dell'universo. I Diciassette milioni di abitanti di Alpha sono confluiti nel corso del tempo per unire i loro talenti, la tecnologia e le risorse per il miglioramento della popolazione. Una seconda foto ci mostra l'interno del Big Market, il più grande centro commerciale sia di Alpha che dell'universo. Con oltre un milione di punti vendita, il mercato è un enorme attrazione turistica che esiste in una dimensione alternativa. La terza e ultima foto presenta i Kortan Dahuk, la prima razza extraterrestre ad attraccare alla Stazione Spaziale Alpha nell'anno 2135. Essi provengono dal pianeta di Kas-Oñar, 5.000 anni luce dalla Terra. Impegnati nella ricerca di armonia e bellezza, sono una razza che ha viaggiato molto e con una grande esperienza per quanto riguarda l'interazione con altre specie.

Il regista Luc Besson intervistato da Entertainment Weekly ha detto che la cantante e attrice Rihanna, che interpreta un personaggio non svelato, è stata la sua prima scelta per il ruolo.

Rihanna è stato il mio primo desiderio. In primo luogo per la sua voce e il modo in cui lei sorride, guarda e come si esprime. In secondo luogo perché sapevo che non sarebbe stata intimidita dal set. Lei si esibisce in stadi con 100.000 persone. Hai la certezza che la ragazza non sarà timida riguardo alla macchina da presa, la troupe e tutto questo.

Luc Besson ha rivelato che Rihanna avrà oltre 20 minuti su schermo con il suo ruolo che riserverà "molte sorprese". Besson ha parlato a EW dell'attrice e della sua dedizione al lavoro.

Era molto diretta con me. Mi ha detto: "Luc, voglio imparare, voglio lavorare. Basta che mi lasci fare". E devo dire che si è rivelata un grande partner e ha fatto tutto quello che gli ho chiesto e credetemi io pretendo molto.

Valerian e la città dei mille pianeti debutta nei cinema il 21 luglio 2017.





Valerian: nuovo video e foto dal set del film di Luc Besson

Aggiornamento di Pietro Ferraro A gennaio sono iniziate le riprese di Valerian e la Città dei Mille pianeti, il nuovo film fantascientifico del regista Luc Besson in arrivo nei cinema il 21 luglio 2017. Dopo una prima iagine ufficiale, Besson ha ora condiviso un gran numero di nuove foto dal set attraverso i social media che ritraggono il cast del film al lavoro tra cui Dane DeHaan, Cara Delevingne e Clive Owen. Il film è basato sulla serie classica di graphic-novel Valerian e Laureline di cui Besson è un appassionato lettore sin da ragazzino. Il titolo è considerato un "antenato" di Star Wars e Avatar, due franchise che hanno preso ispirazione da questo iconico fumetto. La storia segue due agenti spaziali che hanno il compito di risolvere crimini in tutto il loro universo.

Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono operativi speciali per il governo dei territori umani incaricati di mantenere l'ordine in tutto l'universo. Valerian è più propensa ad un rapporto professionale con il suo partner che invece è palesemente intenzionato ad intraprendere con la collega una liason romantica. Ma i molti flirt di lui e i valori tradizionali di lei portano Laureline a rifiutare qualsiasi coivolgimento emotivo. Su ordine del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline s'imbarcano in una missione che li porterà nella città intergalattica mozzafiato nota come Alpha, una metropoli in continua espansione abitata da migliaia di specie diverse provenienti da tutti e quattro gli angoli dell'universo. I diciassette milioni di abitanti di Alpha sono confluiti in questo luogo per unire i loro talenti, la tecnologia e le risorse per il miglioramento di tutti. Purtroppo non tutti su Alpha hanno questi stessi obiettivi, infatti forze invisibili sono al lavoro ponendo la coppia di agenti e la loro missione in grande pericolo.

Besson ha rivelato che il suo film non sarà come un cinecomic Marvel, sarà un mix tra un giallo e un'indagine investigativa e che nei due protagonisti ci sarà un'ambiguità di fondo che non li renderà buoni al 100%.

Valerian: primo video dal set del film di Luc Besson





Sulla scia di Jupiter Ascending nel 2017 Valerian e la Città dei Mille pianeti del regista Luc Besson porterà di nuovo sul grande schermo fantascienza di ampio respiro. Durante gli MTV Movie Awards è stato rilasciato un esclusivo dietro le quinte con un video dal set di "Valerian" che ricordiamo interpretato da Dane DeHaan visto nei panni del Goblin in The Amazing Spider-Man 2 e Cara Delevingne la strega "Incantatrice" dell'imminente cinecomic Suicide Squad.

Basandosi su una serie classica di graphic novel, "Valerian & Laureline", il visionario sceneggiatore e regista Luc Besson traspone questo materiale iconico in una saga di fantascienza contemporanea, unica ed epica. Besson è un fan dei fumetti di "Valerian" dall'età di dieci anni e il film è un sogno che diventa realtà per il regista, noto per classici come Il quinto elemento e Leon. Il titolo è considerato un "antenato" di Star Wars e Avatar ed è stato fonte d'ispirazione per entrambi questi popolari franchise fantascientifici. La storia segue due agenti spaziali che hanno il compito di risolvere crimini in tutto il loro universo. Luc Besson parla della della sua visione che sul set anticipa ciò che verrà poi realizzato con gli effetti visivi.

Quando guardo lo schermo blu io vedo tutto. La mia immaginazione si trova molto a suo agio con lo schermo blu.

Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono operativi speciali per il governo dei territori umani incaricati di mantenere l'ordine in tutto l'universo. Valerian è più propensa ad un rapporto professionale con il suo partner che invece è palesemente intenzionato ad intraprendere con la collega una liason romantica. Ma i molti flirt di lui e i valori tradizionali di lei portano Laureline a rifiutare qualsiasi coivolgimento emotivo. Su ordine del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline s'imbarcano in una missione che li porterà nella città intergalattica mozzafiato nota come Alpha, una metropoli in continua espansione abitata da migliaia di specie diverse provenienti da tutti e quattro gli angoli dell'universo. I diciassette milioni di abitanti di Alpha sono confluiti in questo luogo per unire i loro talenti, la tecnologia e le risorse per il miglioramento di tutti. Purtroppo non tutti su Alpha hanno questi stessi obiettivi, infatti forze invisibili sono al lavoro ponendo la coppia di agenti e la loro missione in grande pericolo.

A proposito della storia Luc Besson dice che una parte di essa si svolge come un'indagine di polizia e un giallo e che "Valerian" non sarà come un film Marvel in cui si sa immediatamente chi è il cattivo. Ci saranno due agenti e non si saprà se uno dei due è in realtà malvagio. Vi è un vero mistero al centro di Valerian e la città dai mille pianeti, e questo è il motivo per cui il regista è così riluttante a discutere la trama nel dettaglio.

Valerian: prima immagine ufficiale del film di Luc Besson

Lo scorso gennaio l'attrice Cara Delevingne ha rivelato la prima foto dal set di Valerian e la città dei mille pianeti con la produzione che ha preso il via a Parigi. con le riprese ancora in corso il regista Luc Besson ha ora condiviso la prima foto ufficiale del film, con il regista affiancato dai protagonisti Cara Delevingne e Dane DeHaan in costume.

La storia è incentrata su Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), che stanno esplorando Sirte, pianeta-capitale di un sistema di 1.000 mondi. La loro missione è quella di scoprire se i Syrtians potrebbero rappresentare un pericolo per la Terra. Quello che trovano è un impero decadente guidato da aristocratici decadenti, una popolazione matura per la rivoluzione e una casta di misteriosi saggi mascherati che tirano con circospezione i fili da fortezze nascoste. Trascinati dal vento della storia, gli agenti della Terra dovranno scegliere da che parte stare.

Il cast di supporto è completato da Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock e Yifan Wu. Virginie Besson-Silla sta producendo il film per conto della EuropaCorp. Luc Besson in precedenza ha rivelato sulla sua pagina Instagram che la produzione si svolgerà per 115 giorni, quindi potrebbero arrivare altre foto dal set. La serie a fumetti su cui si basa il film ha debuttato nel 1967 e da allora ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è stata tradotta in 21 lingue.

Il progetto sarà il più ambizioso e costoso mai prodotto dalla EuropaCorp di Luc Besson, ma dettagli specifici sul budget investito non sono stati rivelati. Luc Besson sta dirigendo da una sua sceneggiatura con una data di uscita fissata al 21 luglio 2017.

Fonte: Luc Besson Facebook





Valerian di Luc Besson: prime foto dal set con Cara Delevingne

Cara Delevingne ha festeggiato il nuovo anno con l'avvio delle riprese di Valerian e la città dei mille pianeti. L'attrice ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le prime immagini dal set che includono anche una foto con l'attrice al fianco del suo co-protagonista Dane DeHaan che proviene dalla pagina del regista Luc Besson.

La storia è incentrata su Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), che stanno esplorando Sirte, pianeta-capitale di un sistema di 1.000 mondi. La loro missione è quella di scoprire se i Syrtians potrebbero rappresentare un pericolo per la Terra. Quello che trovano è un impero decadente guidato da aristocratici decadenti, una popolazione matura per la rivoluzione e una casta di misteriosi saggi mascherati che tirano con circospezione i fili da fortezze nascoste. Trascinati dal vento della storia, gli agenti della Terra dovranno scegliere da che parte stare.

Il cast di supporto del film include Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock e Rihanna. Luc Besson sta dirigendo da una sua sceneggiatura con una data di uscita fissata al 21 luglio 2017.

Il progetto si basa sulla serie di albi a fumetti "Valerian e Laureline" creata da Pierre Christin e Jean-Claude Mézières. La serie a fumetti ha debuttato nel 1967 e da allora ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è stata tradotta in 21 lingue. Il progetto sarà il più ambizioso e costoso mai prodotto dalla EuropaCorp di Luc Besson, ma dettagli specifici sul budget non sono stati rivelati. Cara Delevingne, che vedremo nell'atteso cinecomic con supercattivi Suicide Squad in uscita nei cinema ad agosto, è apparsa anche in Città di carta e Pan. Luc Besson ha rivelato sulla sua pagina Intagram che le riprese di Valerian avranno una durata di 115 giorni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.











Valerian, il nuovo sci-fi di Luc Besson: Dane DeHaan e Cara Delevingne protagonisti

Lucy di Luc Besson: Recensione in Anteprima Lucy di Luc Besson: Recensione in Anteprima

Incassati addirittura 458,863,600 dollari in tutto il mondo con Lucy, Luc Besson, che ha più volte detto di no all'ipotesi sequel dello sci-fi con Scarlett Johansson mattatrice, ha annunciato la sua prossima fatica cinematografica. Che sarà ancora una volta legata alla fantascienza. Valerian and the City of A Thousand Planets il titolo, ufficializzato dallo stesso regista di Nikita e Leon via Twitter, con tanto di primo poster con logo e primi attori protagonisti. Ovvero Dane DeHaan e Cara Delevingne, ex modella di fatto prestata al cinema. Adattamento cinematografico dell'omonima graphic novel di Pierre Christin, Valerian andrà incontro alle riprese nel mese di dicembre, per poi uscire in sala nel 2017. Valérian e Laureline agenti spazio-temporali il titolo italiano della graphic novel, in patria nata nel 1967 e nel nostro Paese dal 2009 edita 001 Edizioni, per una saga editoriale che dinanzi ad un possibile successo cinematografica potrebbe diventare anche franchise per il grande schermo. Oltre 10 milioni di copie vendute, fino ad oggi, con traduzione in 21 lingue. L'EuropaCorp del regista, ovviamente, produrrà, finanzierà e distribuirà la pellicola in tutto il mondo. Protagonisti l’agente spazio-temporale Valèrian e l’avvenente Laureline, ovvero DeHaan e la Delevingne, in un fumetto che ha appassionato gli amanti del genere perché a dir poco imprevedibile, all'interno di un mondo dove i confini dello spazio e del tempo scompaiono di fronte alla fantasia sfrenata dei suoi autori, Pierre Christin e Jean-Claude Mèzieres. Nella prima delle 3 avventure di Valerian abbiamo assistito ad un viaggio che ha condotto i lettori dal medioevo al futuro più remoto e incredibile. Bisognerà ora capire 'quale' avventura Besson vorrà portare in sala.





