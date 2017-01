Underworld: Blood Wars - nuovo trailer italiano, locandina e data di uscita

Di Federico Boni martedì 17 gennaio 2017

Underworld 5: anticipazioni, foto, video e poster del sequel con Kate Beckinsale e Theo James nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha fornito una nuova data di uscita italiana per Underworld: Blood Wars slittato al 6 aprile. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer italiano che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina ufficiale del film.

Il quinto capitolo del secolare scontro tra vampiri e licantropi vede il ritorno della vampira guerriera Selene (Kate Beckinsale) che sarà di nuovo coinvolta in questa sangunosa faida quando entrerà in campo Marius, un nuovo e spietato leader Lycan (Tobias Menzies) che ha intenzione di sfruttare il sangue di Selene e di sua figlia.

Il cast è completato da Theo James (David), Lara Pulver (Semira) Charles Dance (Thomas), James Faulkner, Peter Andersson, Bradley James, Daisy Head e Clementine Nicholson.

Underworld: Blood Wars - nuovo trailer e locandina





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer e una locandina di Underworld: Blood Wars in arrivo nelle sale italiane il 26 gennaio 2017. La faida millenaria tra i vampiri e Lycan (lupi mannari) continua in questo quinto episodio della serie action-horror "Underworld".

Kate Beckinsale torna per la quarta volta nei panni della vampira guerriera Selene affiancata da volti familiari della saga: Charles Dance (Il trono di spade) e Theo James (Divergent) rispettivamente padre e figlio del clan dei vampiri.

Anna Foerster, regista televisiva al suo esordio sul grande schermo, dirige Underworld 5 da una sceneggiatura di Cory Goodman (The Last Witch Hunter, Priest), sulla base di personaggi originali creati da Kevin Grevioux, Len Wiseman e Danny McBride.

Fonte: Collider

Underworld: Blood Wars - nuovo trailer dal New York Comic-Con





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha presentato un nuovo trailer di Underworld: Blood Wars al New York Comic-Con che vi proponiamo insieme ad un nuovo trailer internazionale e quattro locandine. Kate Beckinsale ritorna nei panni del vampiro Selene in questo nuovo episodio della serie di "Underworld" che arriva a quattro anni dal precedente capitolo Underworld: Il risveglio. La storia vede Selene ancora impegnata a combattere per porre fine alla eterna faida tra il clan Lycan e la fazione dei vampiri.

Il cast vede il ritorno di Theo James nei panni di David e di Charles Dance in quelli di suo padre Thomas affiancati da Tobias Menzies (Outlander, Roma) e Lara Pulver (Sherlock), che interpreteranno rispettvamente un nuovo leader Lycan chiamato Marius e un vampiro ferocemente ambizioso di nome Semira; Il cast è completato da James Faulkner (Game of Thrones), Peter Andersson (Millennium: Uomini che odiano le donne), Bradley James (Damien), Daisy Head (Fallen), Oliver Stark, Clementine Nicholson, Alicia Vela-Bailey, Trent Garrett, Brian Caspe, Peter Andersson e la nuova arrivata Clementine Nicholson.

L'esordiente Anna Foerster (Criminal Minds) dirige da una sceneggiatura di Cory Goodman (The Last Witch Hunter, Priest). Il film debutta nei cinema italiani il 26 gennaio 2017.

Fonte: Collider

Underworld: Blood Wars - trailer italiano di "Underworld 5"





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano ufficiale di Underworld – Blood Wars, quinto capitolo della saga action-horror con protagonista Kate Backinsale che racconta della faida secolare tra vampiri e locantropi.

Kate Beckinsale veste ancora una volta i panni della prode vampira guerriera Selene affiancata dal vampiro David di Theo James (David), il leader lycan Marius di Tobias Menzies, l'ambiziosa e feroce vampira Semira di Lara Pulver e il vampiro anziano Thomas di Charles Dance. Completano il cast James Faulkner, Peter Andersson, Bradley James, Daisy Head e la nuova arrivata Clementine Nicholson.

Alla regia Anna Foerster apprezzato direttore della fotografia che ha contribuito a blockbuster come Independence Day, The Day After Tomorrow e White House Down. La Foerster debutta sul grande schermo dopo aver diretto episodi delle serie tv Criminal Minds e Outlander.

Underworld: Blood Wars - primo trailer di "Underworld 5"





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Selene, vampira guerriera e "Venditore di morte", torna in azione contro il clan dei Lycan e la fazione di vampiri che l'ha tradita nel primo trailer di Underworld: Blood Wars.

Prodotto da Screen Gems e Lakeshore Entertainment, Underworld: Blood Wars prosegue la storia iniziata nel lontano 2003 con l'Underworld originale. Si tratta del quinto film di questo franchise action-horror e sarà nelle sale americane il 6 gennaio 2017. Nel film Selene e il suo alleato David si trovano di fronte ad una nuova minaccia mentre la guerra tra vampiri e licantropi infuria.

Theo James (meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie "Divergent") torna nei panni di David riprendendo il ruolo che ha interpretato per la prima volta in Underworld: Il risveglio. A completare il cast ci gli sono attori britannici Tobias Menzies (Outlander, Roma) e Lara Pulver (Sherlock) nei panni rispettivamente di un formidabile nuovo leader Lycan e un ferocemente ambizioso vampiro. Charles Dance (Il trono di spade) torna nei panni del vampiro anziano Thomas. Altri membri del cast includono James Faulkner (Il trono di spade), Peter Andersson (Millennium - Uomini che odiano le donne), Bradley James (Damien), Daisy Head (Fallen) e la nuova arrivata Clementine Nicholson.

Underworld: Blood Wars è diretto da Anna Foerster nota per la regia di episodi delle serie tv Criminal Minds e Outlander. La Foerster è anche un apprezzato direttore della fotografia che ha contribuito a blockbuster come Independence Day, The Day After Tomorrow e White House Down.

Cory Goodman (The Last Witch Hunter, Priest) ha scritto la sceneggiatura di Underworld: Blood Wars basata su personaggi originali creati da Kevin Grevioux, Len Wiseman e Danny McBride. Tom Rosenberg (The Lincoln Lawyer, Million Dollar Baby), Gary Lucchesi (Million Dollar Baby, Underworld) e Richard S. Wright (The Lincoln Lawyer, Underworld) di Lakeshore Entertainment sono produttori insieme a David Kern (Underworld: Il risveglio) e Len Wiseman (Underworld, Total Recall).

Fonte: Collider

Underworld 5: primo poster e titolo ufficiale del sequel con Kate Beckinsale





Aggiornamento di Pietro Ferraro

L'antica guerra tra licantropi e vampiri è pronta ad imperversare di nuovo in Underworld 5. Screen Gems e Lakeshore Entertainment hanno rivelato il titolo di questo ultimo capitolo della saga di Underworld che sarà intitolato Underworld Blood Wars, notizia che arriva accompagnata da un primo teaser poster ufficiale del film.

Da Underworld a Dracula di Bram Stoker - 10 sensuali vampire da cinema (video) Scopri con Cineblog 10 vampire fascinose e letali e 10 film che hanno regalato alla mitologia dei non morti altrettante bellezze pronte ad incantare e predare le loro vittime.

Underworld Blood Wars vede protagonista Kate Beckinsale che torna a riprendere il ruolo della vampira guerriera Selene. In questo sequel ritroviamo anche Theo James nei panni di David, fidato alleato di Selene. Il film sarà nelle sale americane giusto in tempo per Halloween con un'uscita fissata al 14 ottobre di quest'anno.

Nel cast aci sono anche gli attori britannici Tobias Menzies e Lara Pulver nei panni rispettivamente di un formidabile nuovo leader Lycan e di un vampiro ferocemente ambizioso. Charles Dance tornerà ancora una volta a ritrarre il leggendario vampiro anziano Thomas. Completano il cast James Faulkner, Peter Andersson, Bradley James, Daisy Head e l'esordiente Clementine Nicholson.

Underworld Blood Wars è diretto da Anna Foerster, tra i crediti della regista svariati episodi per le serie tv Criminal Minds e Outlander. La Foerster è stata anche direttore della fotografia di Independence Day, The Day After Tomorrow e Sotto assedio - White House Down, tutti film diretti da Roland Emmerich. La sceenggiatura di questo quinto Underworld è di Cory Goodman basata sui personaggi creati da Kevin Grevioux, Len Wiseman e Danny McBride.

Il tema di produzione al fianco di Anna Foerster include il direttore della fotografia Karl W. Lindenlaub, lo scenografo Ondrej Nekvasil, la costumista Bojana Nikitovic e il montatore Peter Amundson (Pacific Rim, Underworld: La ribellione dei Lycans).

Fonte: Movieweb

Underworld 5: iniziate le riprese del sequel con Kate Beckinsale





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sono iniziate a Praga le riprese della quinta puntata del sequel Underworld 5. Il franchise ha incassato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Le dieci settimane di riprese si svolgeranno interamente nella capitale della Repubblica ceca e nelle zone circostanti. In questo momento Underworld 5 non ha un titolo ufficiale, ma è confermato che Kate Beckinsale tornerà come Selene.

Anche Theo James torna come David, l'alleato di Selene, l'attore riprende il ruolo svolto in Underworld - Il risveglio. Gli attori britannici Tobias Menzies e Lara Pulver interpretano rispettivamente il nuovo formidabile leader Lycan e un vampiro ferocemente ambizioso e torna Charles Dance nel ruolo del Vampiro Anziano Thomas. A completare il cast internazionale del film troviamo James Faulkner, Peter Andersson, l'esordiente Clementine Nicholson, Bradley James e Daisy Head.

Alla regia troviamo Anna Foerster, tra i suoi crediti episodi delle serie tv Criminal Minds e Outlander. La Foerster è anche nota per il suo lavoro come direttore della fotografia di blockbuster come Independence Day, The Day After Tomorrow e Sotto assedio - White House Down.

La sceneggiatura di Underworld 5 è stata scritta da Cory Goodman ed è basata su personaggi originariamente creati da Kevin Grevioux, Danny McBride e Len Wiseman, quest'ultimo regista dell'Underworld originale e del sequel Underworld: Evolution è anche co-produttore di questo nuovo film.

Dietro le quinte a supporto di Anna Foerster un team che include il direttore della fotografia Karl W. Lindenlaub, lo scenografo Ondrej Nekvasil, la costumista Bojana Nikitovic e il montatore Peter Amundson. Questa per Kate Beckinsale sarà la quarta apparizione nella saga di Underworld, l'attrice non è apparsa nel terzo film, il prequel Underworld 3: La ribellione dei Lycans che ha debuttato nel 2009, ma ha fatto ritorno nel capitolo successivo Underworld - Il Risveglio uscito nel 2012.

Fonte: Collider

Underworld 5, confermata Kate Beckinsale





Roma 2014 - Stonehearst Asylum di Brad Anderson: Recensione in Anteprima Roma 2014 - Stonehearst Asylum di Brad Anderson: Recensione in Anteprima A volte ritornano. 12 anni la prima volta e 3 anni dopo la 4°, Kate Beckinsale sarà nuovamente il vampiro Selene in Underworld 5. Lakeshore Entertainment e Screen Gems hanno deciso di continuare la saga horror nel 2003 portata in sala da Len Wiseman. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter sarà una donna, ovvero Anna Foerster, a sedersi dietro la macchina da presa. Per lei tanta esperienza sui set di Roland Emmerich. E' stata anche la direttrice della fotografia in White House Down.

Insieme alla Beckinsale sarà di ritorno anche Theo James, nei canini del vampiro David. Proprio sul set del primo Underworld l'attrice lasciò l'allora compagno Michael Sheen per il regista Wiseman, suo sposo dal 2004. Incassati 95 milioni di dollari in tutto il mondo, il film del 2003 ebbe un primo sequel nel 2006, Underworld: Evolution (111 milioni), per poi fare tris nel 2009 con Underworld - La ribellione dei Lycans. Peccato che qui la diva si concesse un semplice cameo, con il box office internazionale fermatosi a quota 92 milioni. Nel 2012 il ritorno negli abiti di Selene con Underworld - Il risveglio, arrivato ai 160 milioni di dollari worldwide.

Nel frattempo vista nel pessimo Stonehearst Asylum di Brad Anderson e in Absolutely Anything di Terry Jones, la Beckinsale ha sorprendentemente deciso di accettare un altro sequel, a questo punto pronto ad uscire in sala tra il 2016 e il 2017.

Fonte: Comingsoon.net