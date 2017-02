Stasera in tv su Canale 5: "Il grande Gatsby" con Leonardo DiCaprio

Di Pietro Ferraro sabato 11 febbraio 2017

Canale 5 stasera propone "Il grande Gatsby", film drammatico del 2013 diretto da Baz Luhrmann (Moulin Rouge!) e interpretato da Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire.

Cast e personaggi

Leonardo DiCaprio: Jay Gatsby

Tobey Maguire: Nick Carraway

Carey Mulligan: Daisy Buchanan

Joel Edgerton: Tom Buchanan

Elizabeth Debicki: Jordan Baker

Isla Fisher: Myrtle Wilson

Jason Clarke: George Wilson

Amitabh Bachchan: Meyer Wolfsheim

Doppiatori italiani

Francesco Pezzulli: Jay Gatsby

Marco Vivio: Nick Carraway

Valentina Mari: Daisy Buchanan

Simone Mori: Tom Buchanan

Domitilla D'Amico: Jordan Baker

Gabriella Borri: Myrtle Wilson

Gianfranco Miranda: George Wilson

Massimo Corvo: Meyer Wolfsheim

La trama

“Il Grande Gatsby” narra la storia di un aspirante scrittore, Nick Carraway che lasciato il Midwest Americano, arriva a New York nella primavera del 1922, un’epoca in cui regna la dubbia moralità, la musica jazz e la delinquenza.

In cerca del suo personale Sogno Americano , Nick si ritrova vicino di casa di un misterioso milionario a cui piace organizzare feste, Jay Gatsby, ed a sua cugina Daisy che vive sulla sponda opposta della baia con il suo amorevole nonché nobile marito, Tom Buchanan. E’ allora che Nick viene catapultato nell’accattivante mondo dei super-ricchi, le loro illusioni, amori ed inganni.

Nick è quindi testimone, dentro e fuori del suo mondo, di racconti di amori impossibili, sogni incorruttibili e tragedie ad alto tasso di drammaticità. Uno specchio fedele dei nostri tempi moderni e delle nostre quotidiane battaglie.



Curiosità

- Il film è tratto dal romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald. Questa pellicola è la quarta trasposizione cinematografica del romanzo, dopo una versione muta del 1926 andata perduta, una seconda del 1949 e una terza, più famosa, del 1974.

- Il film ha vinto 2 Premi Oscar e 2 Premi BAFTA per la Miglior scenografia e i Migliori costumi.

- Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire sono amici nella vita reale fin dall'infanzia. Questo segna la seconda volta che sono apparsi in un film insieme dopo il dramma Don's Plum (2001).

- Baz Luhrmann ha detto in un'intervista che il palazzo di Gatsby in realtà era il suo vecchio liceo in Australia modificato con l'ausilio della computer grafica.

- Una foto di Zelda Fitzgerald, moglie dell'autore F. Scott Fitzgerald, può essere vista appesa alla parete sullo sfondo dell' appartamento che Tom condivide con Myrtle.

- Leonardo DiCaprio ha voluto interpretare Jay Gatsby perché era attratto dall'idea di un uomo che veniva dal niente e che si è creato da solo: "Gatsby è uno di quei personaggi iconici che può essere interpretato in tanti modi: da romantico a senza speranza, un fuori di testa completamente ossessionato o un pericoloso gangster aggrappato alla ricchezza".

- Secondo Tom Breen, il proprietario della proprietà "Breenhold" nelle Blue Mountains dove molte riprese hanno avuto luogo, sul set era presente un guru della meteorologia che è stato assunto da 'Baz Lurhmann'. Il Signor Breen sostiene che in una bella giornata di primavera la troupe ha acquistato su suo consiglio 100.000 litri d'acqua da una delle dighe per creare la pioggia artificiale necessaria per la scena in cui Gatsby e Nick Carroway invitano Daisy per un tè. Ha piovuto per i successivi 3 giorni.

- La frase "ad finem fidelis" può essere vista su una delle porte del palazzo di Gatsby. E' una frase in latino che vuol dire "Fedele fino alla fine".

- Il grande Gatsby sarebbe stato pronto per le sale al momento della sua data di uscita originale fissata a dicembre 2012. Tuttavia dopo un incontro con il presidente di Warner Bros. Jeff Robinov, la data è stata rinviata. Robinov ha chiesto a Baz Luhrmann "Il film sarà pronto per Natale?" e Luhrman ha detto sì. Robinov ha poi chiesto "Il film che desideri fare sarà pronto per Natale?" a cui Luhrmann ha risposto no. Robinov gli diede così un paio di mesi extra per lavorare al film in post-produzione.

- Diversi dialoghi del film non sono tratti da "Il grande Gatsby", ma sono invece stralci di altre opere di F. Scott Fitzgerald, tra cui "My Lost City".

- Carey Mulligan era ad un galà di moda quando ha ricevuto la chiamata da Baz Luhrmann che le annunciava che aveva avuto la parte di Daisy Buchanan. "Sono scoppiata in lacrime nel bel mezzo di questa stanza con Karl Lagerfeld e tutte queste persone in piedi accanto a me" ha ricordato l'attrice, "Pensavano che fossi matta".

- Amanda Seyfried, Rebecca Hall, Rachel McAdams, Keira Knightley, Blake Lively, Abbie Cornish, Michelle Williams, Natalie Portman, Eva Green, Anne Hathaway, Olivia Wilde, Jessica Alba e Scarlett Johansson sono state tutte considerate per il ruolo di Daisy Buchanan.

- Questa è la prima apparizione di Amitabh Bachchan in un film di Hollywood.

- La produzione ha subito un ritardo quando il regista Baz Luhrmann è stato colpito alla testa da una gru in movimento su cui era fissata una macchina da presa. L'incidente gli è costato un mal di testa e tre punti di sutura.

- Vere automobili Duesenberg erano troppo rare e preziose da utilizzare nella scene di guida d'azione. (Una Duesenberg modello SJ Cabriolet Coupe è stata venduta all'asta per oltre 4,5 milioni di dollari nel marzo 2013). Per questo motivo due repliche di Duesenberg Modello J sono state dipinte di giallo e modificate per le riprese più rischiose.

- Ben Affleck è stato considerato per il ruolo di Tom Buchanan, ma ha dovuto abbandonare per altri impegni. Dopo che Affleck ha abbandonato, Bradley Cooper e Luke Evans sono state presi in considerazione, ma alla fine è stato Joel Edgerton ad avere il ruolo.

- In alcune scene (non nel libro) Nick Carraway è mostrato come un paziente del "Perkins Sanitarium". Maxwell Perkins era l'editore di F. Scott Fitzgerald quando pubblicò "Il grande Gatsby"..

- Mentre il film è ispirato alle molte feste a tema di Gatsby, il romanzo originale era in realtà profondamente critico sullo stile di vita di auto-indulgente di ricchi come Jay Gatsby. Grazie al suo tono critico e al finale tragico, la storia è stato definita un "ammonimento sul ribasso decadente del sogno americano". Purtroppo la morale della storia si perde nella maggior parte dei frequentatori di cinema, soprattutto quelli ricchi che organizzano sountuosi "Party a tema Gatsby". Alcuni anni fa il principe Harry ha partecipato ad una festa a tema Gatsby per il suo 21° compleanno che è costata 25.000 dollari. L'anno seguente Paul McCartney ha organizzato il suo costoso compleanno con un gala a tema Gatsby. Nel frattempo Pinterest ha numerosi utenti che raccolgono materiale fotografico di matrimoni a tema Gatsby. Come Zachary Seward di The Atlantic ha fatto notare: "E' come organizzare una festa di compleanno per bambini a tema Lolita".

- Il film si svolge tra il 1922 e il 1929.

- Tom cita Kapi'olani e il cratere Punchbowl in una scena chiave con Daisy. Kapi'olani Park si trova sull'isola hawaiana di Oahu, tra i quartieri di Waikiki e Diamond Head.

- Il regista Baz Luhrmann appare nel film in un cameo: è il cameriere che porta Nick al tavolo di Jordan per incontrarlo per un tè dopo il pranzo con Gatsby.

- Il film costato 105 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 351.



La colonna sonora

- Le musiche originali del film sono di Craig Armstrong, compositore scozzese che per Luhrmann ha musicato anche Romeo+Giulietta e Moulin Rouge!, per quest'ultimo score nel 2001 Armstrong è stato eletto "Compositore dell'anno" dall'American Film Institute vincendo anche un Golden Globe ed un BAFTA. Tra gli altri lavori di Armstrong segnaliamo musiche per il biopic Ray, la comedy romance Love Actually, lo storico Elizabeth: The Golden Age e il cinecomic L'incredibile Hulk.

- La colonna sonora include anche i brani "Young and Beautiful", scritto dalla cantante Lana Del Rey e dal regista Baz Luhrmann, "Over the Love" di Florence and the Machine e la cover di "Back to Black" eseguita da Beyoncé e André 3000.

Le canzoni del film:

1. 100$ Bill (Jay Z)

2. Back To Black (Beyoncé x André 3000)

3. Bang Bang (will.i.am)

4. A Little Party Never Killed Nobody {All We Got} (Fergie + Q-Tip + Goonrock)

5. Young And Beautiful (Lana Del Rey)

6. Love Is The Drug (Bryan Ferry with the Bryan Ferry Orchestra)

7. Over The Love (Florence + The Machine)

8. Where The Wind Blows (Coco O. of Quadron)

9. Crazy In Love (Emeli Sandé and the Bryan Ferry Orchestra)

10. Together (The xx)

11. Hearts A Mess (Gotye)

12. Love Is Blindness (Jack White)

13. Into The Past (Nero)

14. Kill And Run (Sia)

Le musiche originali di Craig Armstrong:

1. Overture And Sanitarium

2. Buchanan Mansion And Daisy Suite

3. Green Light

4. Hotel Sayre

5. All Lit Up

6. Two Minutes To Four And Reunited

7. Cello Theme

8. You Kept My Letters

9. Dream Violin

10. Beautiful Shirts And Dan Cody

11. Magic Tree And I Let Myself Go

12. Castle Went Dark

13. Let's Go To Town

14. Dead Myrtle

15. That Night He Told Me Everything

16. Gatsby's Death And Portico

17. Boats Against The Current And Daisy's Theme