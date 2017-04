Fast & Furious 8: nuova featurette in italiano "Il destino della saga"

Di Pietro Ferraro sabato 8 aprile 2017

Fast and Furious 8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Vin Diesel e Charlize Theron nei cinema italiani dal 13 aprile 2017.

Il prossimo 13 aprile la saga Fast & Furious torna al cinema con l'ottavo capitolo che vedrà schierato l'intero cast dei film precedenti con l'aggiunta dei premi Oscar Charlize Theron e Helen Mirren, quest'ultima nei panni della madre di Deckard Shaw (Jason Statham).

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano di Fast & Furious 8 in cui il cast guidato da Vin Diesel parla del cuore pulsante della saga rappresentato dai fan di tutto il mondo che hanno decretato la rinascita e il successo stratosferico del franchise.

Universal Pictures ha confermato che Fast & Furious 8 sarà l'inizio della fine per questo franchise, il che significa che questo nuovo film darà il via alla trilogia finale. "Fast 8" è ambientato a New York stabilendo la prima trasferta del franchise nella Grande Mela. La saga è iniziata a Los Angeles con The Fast and the Furious del 2001, spostandosi poi a Miami con 2 Fast 2 Furious del 2003. Fast & Furious: Tokyo Drift del 2006 ha fatto tappa in Giappone seguito da Fast & Furious: Solo parti originali del 2011 ambientato a Panama e Fast & Furisous 5 che ha spostato l'azione in Brasile. Fast & Furious 6 del 2013 si è svolto a Londra mentre Fast & Furious 7 del 2015 è tornato a Los Angeles, con tappe a Tokyo e Abu Dhabi.

Fast & Furious 8: prima clip, nuovi spot tv in italiano e locandine

Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) debutta nei cinema italiani il 13 aprile e gli esperti di box-office hanno previsto un weekend d'esordio negli States tra i 110 e i 120 milioni di dollari, un incasso notevole, ma lontano dal miglior debutto di un film di Fast & Furious. Fast and Furious 6 nel 2013 ha aperto con 135 milioni e Fast & Furious 7 ha fatto ancora meglio sbancando con ben 191 milioni incassati nel 2015.

Universal Pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano, 7 locandine e una prima clip con una scena del film con Dom che guida un'auto in fiamme per le strade di Cuba.

Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo…e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.





Fast and Furious 8: nuovo trailer italiano e foto

Se pensavate di aver visto l'improbabile in Fast & Furious 7, Vin Diesel e compagni alzano l'asticella verso l'incredibile con Fast & Furious 8 e questo nuovo trailer italiano è una summa di quanto fracassone, adrenalinico e folle sarà questo ottavo capitolo di una delle saghe action più amate di sempre, c'è pure The Rock che devia un missile a mani nude e non stiamo scherzando!

Insieme al nuovo trailer trovate a seguire trovate anche una galleria di nuove immagini. Vi ricordiamo che il film esce il prossimo 13 aprile e che i biglietti sono già in prevendita sul sito ufficiale del film.





Fast and Furious 8: nuovo poster italiano e biglietti in prevendita

Universal Pictures ha reso diponibile un nuovo poster ufficiale italiano dell'atteso Fast & Furious 8 che trovate a seguire e annunciato l'apertura ufficiale dei biglietti in prevendita sul sito ufficiale del film.

Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra di assi del volante attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare a casa Dom, l’uomo che li ha resi una famiglia.

Fast & Furious 8 debutta nei cinema italiani il prossimo 13 aprile con un cast stellare che include Vin Diesel. Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre ad una cattivissima Charlize Theron, la saga dà il benvenuto a Scott Eastwood e alla premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) e prodotto nuovamente da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Vin Diesel.





Fast and Furious 8: nuovo trailer internazionale

Disponibile online un nuovo trailer internazionale di Fast and Furious 8 che offre qualche dettaglio in più sulla storia,anche se non è ancora chiaro che cosa ha spinto Dom contro la sua famiglia.

Fast & Furious 8: nel 2018 il 'Live Arena Tour' mondiale ispirato alla saga action Nel 2018 la saga action "Fast & Furous" diventa un adrenalinico live tour mondiale

E' davvero singolare come la serie Fast & Furious dopo aver sfiorato con Fast & Furious 3 il destino di molti franchise, che è quello del direct-to-video, si sia trasformato invece per la Universal in un mostruosa saga action da 4 miliardi di dollari, con Fast & Furious 7 che è attualmente il film sesto maggior incasso di tutti i tempi e uno dei più film più veloci a superare il tetto del miliardo d'incasso.

All'inizio di quest'anno è stato segnalato che Lucas Black di Fast & Furious: Tokio Drift riprenderà il suo ruolo di Sean Boswell in Fast 8. L'attore ha avuto un piccolo cameo nel precedente Fast 7, ma questo update afferma che ha un ruolo più importante in Fast 8 e che ha anche firmato per gli ultimi due film del franchise, Fast & Furious 9 (19 Aprile 2019) e Fast & Furious 10 (2 aprile 2021).

Nel primo trailer abbiamo visto Dominic Toretto tradire la sua famiglia e Hobbs finire dietro le sbarre. Abbiamo anche visto che Dom ora fa squadra con la terrorista Cipher, anche se il motivo di questo suo voltafaccia rimane un mistero. Abbiamo visto che il resto della squadra di Dom si riunisce per cercare di salvare il loro ex leader, ed è già stato teorizzato che lo Sean Boswell di Lucas Black potrebbe unirsi a questa squadra per cercare di riportare Dom all'ovile, naturalmente dobbiamo ribadire che si tratta di voci non confermate.

Il cast di Fast & Furious 8 include il ritorno di Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre al Premio Oscar Charlize Theron, il film introdurrà i nuovi arrivati ​​della serie Scott Eastwood e il premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray, che ha recentemente diretto il biopic Straight Outta Compton. Il film pare durerà la bellezza di 160 minuti, il che rende questo sequel il più lungo del franchise.

Fast & Furious 8 arriva nei cinema italiani il 13 aprile 2017.

Fonte: Movieweb





Fast and Furious 8: nuovo spot tv esteso "Super Bowl 2017"

Universal ha reso disponibile il nuovo spot tv esteso di Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) realizzato appositamente per il Super Bowl 2017.





Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati ed il resto del gruppo è stato esonerato, il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.

Il cast di Fast & Furious 8 include il ritorno di Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges "Ludacris", Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre a Charlize Theron, il film introdurrà i nuovi arrivati ​​della serie Scott Eastwood e il premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray, che ha recentemente diretto il biopic "Straight Outta Compton". L'uscita italiana di Fast & Furious 8 è fissata al 13 aprile 2017.





Fast and Furious 8: trailer italiano e poster del sequel con Vin Diesel e Charlize Theron

Universal Pictures ha finalmente reso disponibile un primo trailer italiano di Fast & Furious 8 aka The Fate of the Furious, l'ottavo episodio della serie blockbuster Fast & Furious in arrivo nei cinema il 13 aprile 2017.

Sulla scia del successo di Fast & Furious 7 uscito nel 2015, uno dei film che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari nella storia del box-office cinematografico internazionale e sesto titolo di maggior successo di sempre, arriva il nuovo capitolo di una delle saghe più famose e longeve di tutti i tempi: Fast & Furious 8.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati—ed il resto del gruppo è stato esonerato, il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari.

Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.

Per Fast & Furious 8, Vin Diesel è affiancato ancora una volta da un cast di stelle che comprende Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre a Theron, la saga dà il benvenuto a Scott Eastwood e alla premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) e prodotto nuovamente da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Diesel.

In tutto il mondo il franchise Fast & Furious ha incassato quasi 4 miliardi di dollari, con un miliardo e mezzo incassato solo da Fast & Furious 7, così Universal sta progettando di portare il franchise ad un totale 10 film.





Fast and Furious 8: anteprima trailer e titolo ufficiale

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova anteprima dell'imminente primo trailer di Fast & Furious 8 e ha svelato il titolo ufficiale del film che sarà The Fate of the Furious. Il video è molto breve, ma ricco di azione e ci dà il nostro primo vero assaggio di quello che vedremo nell'ottavo episodio della serie Fast & Furious.

Nel video ritroviamo Dwayne "The Rock" Johnson di nuovo nei panni di Hobbs, così come fugaci scorci degli altri membri della banda di Fast & Furious e del nuovo villain di Charlize Theron.





Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati dal gioco, e il resto del gruppo è stato esonerato, la squadra di giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma quando una donna misteriosa (Charlize Theron) seduce Dom cercando di spingerlo nel mondo del crimine e a tradire le persone a lui più vicine, si troveranno ad affrontare una situazione che li metterà a dura prova, come mai prima. Dalle spiagge di Cuba alle strade di New York City fino all'Artico, lungo le distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra forza d'elite attraverserà il globo per fermare un anarchico pronto a scatenare il caos in tutto il mondo...e riportare a casa l'uomo che li ha fatti diventare una famiglia.

Il franchise partito con una sorta di remake di Point Break con fiammanti bolidi si è trasformato in una saga di otto film e quasi quattro miliardi di dollari. Fast & Furious 7 è attualmente il sesto maggior incasso di tutti i tempi (1.51 miliardi di dollari) e il primo film della serie a superare il miliardo di dollari d'incasso.

Il cast Fast & Furious 8 include il ritorno di Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges "Ludacris", Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre a Charlize Theron, il film introdurrà anche i nuovi arrivati ​​della serie Scott Eastwood e il premio Oscar Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray, che ha recentemente diretto il biopic Straight Outta Compton e tra i suoi crediti ci sono anche un paio di action-thriller d'annata come Il negoziatore e The Italian Job.

Fonte: Collider





Fast and Furious 8: video con anteprima trailer

Lo scorso ottobre Vin Diesel ha pubblicato una nuova foto di Fast and Furious 8 in cui rivelava che il primo trailer avrebbe debuttato domenica 11 dicembre. A pochi giorni da quell'annuncio una nuova anteprima è approdata online e vede alcuni membri del cast parlare del franchise, filmati tratti dai precedenti sette film e alcuni nuovi dietro le quinte con il nuovo villain Cipher interpretato da Charlize Theron. Questa anteprima include anche Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwayne Johnson (Luca Hobbs), Michelle Rodriguez (Letty Torreto), Tyrese Gibson (Roman Pearce) e Ludacris (Tej Parker).

Fast & Furious 8 vedrà anche il ritorno di Jason Statham, Kurt Russell, Lucas Black e Jordana Brewster al fianco dei nuovi arrivati ​​Scott Eastwood, Charlize Theron e Kristofer Hivju. Ci sono state anche voci che questo sequel riporterà Eva Mendes nei panni dell'agente Monica Fuentes dal sequel 2 Fast 2 Furious, ma questo casting deve ancora essere confermato. F. Gary Gray dirige da una sceneggiatura di Chris Morgan con Universal Pictures che ha fissato una data di uscita al 14 Aprile 2017.

Fonte: Collider





Fast and Furious 8: nuova foto ufficiale annuncia primo trailer a dicembre

Il mese scorso un post dal set di Fast & Furious 8 annunciava con una foto del cast che la produzione era giunta al termine e che il primo trailer sarebbe arrivato a dicembre. All'inizio di questa settimana Vin Diesel ha condiviso una nuova foto su Facebook, annunciando che il primo trailer arriverà esattamente il prossimo 11 dicembre e ha colto l'occasione per affrontare sottilmente anche le voci di crescenti tensioni tra lui e il collega Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson ha sorpreso i fan lo scorso mese con un post su Facebook dove ha chiamato alcuni dei suoi colleghi uomini definendoli "femminucce". Johnson non ha specificato a quali co-protagonisti era indirizzata l'invettiva con molte voci che hanno sostenuto che l'attore si stesse riferendo a Vin Diesel, che pare sul set avrebbe assunto un atteggiamento da primadonna. Ci sono state ulteriori voci che tutta questo lite sia in realtà una trovata pubblicitaria, che porterebbe ad un incontro di wrestling tra Vin Diesel e Dwayne Johnson a WrestleMania la prossima primavera, pochi giorni prima che Fast & Furious 8 faccia il suo debutto al cinema. A seguire il messaggio che Diesel ha postato via Facebook insieme alla foto.

Il trailer di F8 vi farà impazzire...New York 11 dicembre. Vedrete perché c'era tensione, capirete l'intensità. #HappyTorettoTuesday

Fast & Furiuous 8 debutta nei cinema italiani il 14 aprile 2017.





Fast and Furious 8: featurette in italiano "Auto preferite"

Universal pictures ha reso disponibile una featurette sottotitolata in italiano che ci mostra il cast di Fast and Furious 8 che ci parla delle loro auto preferite.

Il cast del film include Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Elsa Pataky, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Jason Statham, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Scott Eastwood, Kristofer Hivju, Helen Mirren e Charlize Theron.

Fast & Furious 8 sarà il primo film di una nuova trilogia che concluderà il franchise e debutterà nei cinema il 14 aprile 2017.





Fast and Furious 8: nuova foto del cast e annunciato primo trailer per dicembre

E' stata una settimana intensa e interessante per il cast e la troupe di Fast & Furious 8 che per il consueto appuntamento settimanale con contenuti ufficiali dal set ha scelto di regalare ai fan un nuova foto ufficiale del cast.

Il sequel sia avvia al fine riprese ed un lungo messaggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del film accompagnato da una nuova foto di tutto il cast riunito. Interessante notare che nella foto Dwayne Johnson è in piedi accanto a Scott Eastwood, che molti credevano fosse uno dei membri del cast che ha scatenato l'ira di "The Rock" testimoniata da un paio di messaggi al vetriolo pubblicati dall'attore sui social media nei giorni scorsi. Altri ipotizzano che Johnson con l'appellativo "femminucce" si riferisse a Vin Diesel, che ha la reputazione di non essere una persona facile sul set (trovate info sulla polemica scorrendo l'articolo).

A seguire trovate il nuovo messaggio via Facebook:

Per il nostro post finale #FastFridays, tutti noi della Fast Family abbiamo voluto ringraziarvi per essere stati con noi durante questa produzione epica. Abbiamo iniziato a Cuba, abbiamo visitato l'Islanda, New York e Atlanta, e mentre ci dirigiamo verso i nostri ultimi giorni di riprese, abbiamo voluto cogliere l'occasione per esprimere la nostra gratitudine a coloro che hanno lavorato duramente nel corso degli ultimi 100 giorni per darvi un film che sta per essere un'altra incredibile puntata della nostra saga. Tutto ciò che facciamo viene dalla nostra passione comune di dare il meglio. Grazie a Vin che è stato al volante da quando questo viaggio è iniziato, prima come attore e poi come produttore...e grazie a tutto il cast dell'ottavo Fast: Michelle, che è stata anche lei con noi sin dall'inizio...Coloro che si sono uniti alla nostra famiglia lungo la strada: Tyrese e Chris da Miami nel nostro secondo film, Dwayne ed Elsa, saliti a bordo a Rio nel quinto film, Jason, Nathalie e Kurt dall'ultimo film e i nostri nuovi membri Charlize, Scott, Kristofer e Helen...e il nostro fratello che continua ad ispirare tutti noi, Paul. Estendiamo la nostra gratitudine al nostro nuovo regista F. Gary Gray, ai produttori Neal Moritz e One Race Films, allo sceneggiatore Chris Morgan e alle centinaia di membri della troupe, dediti in maniera impressionante al duro lavoro. Tutti noi prendiamo il nostro lavoro su Fast & Furious sul serio e abbiamo seriamente intenzione di meravigliare di nuovo il mondo. Torneremo a dicembre con una prima occhiata al film e a ciò che abbiamo creato per voi. Your Fast Family.

Come si può evincere da questo nuovo messaggio, non avremo un primo trailer prima di altri quattro mesi, con il primo teaser in arrivo nel mese di dicembre.





Fast and Furious 8: nuovo video dal set con The Rock

Dwayne Johnson ha recentemente pubblicato via Facebook un brevissimo video in cui definiva alcuni suoi co-protagonisti di Fast and Furious 8 con l'appellativo di "smidollati" senza specificare a chi si stesse rivolgendo, ma ora l'attore ha chiarito in parte l'arcano in un nuovo aggiornamento via Instagram.

Questa è la mia ultima settimana di riprese per Fast & Furious 8. Non c'è altro franchise che mi entusiasmi più di questo. Una troupe che lavora incredibilmente duro. Universal Studios Entertainment è stata una grande partner. Le mie co-protagoniste femminili sono sempre sorprendenti e mi piacciono molto. I miei co-protagonisti uomini però sono una storia diversa. Alcuni si comportano come uomini adulti e veri professionisti, mentre altri no. Quelli che non lo fanno sono troppo cacasotto per fare qualunque cosa. Quando guarderete questo film il prossimo aprile sembrerà che io non stia recitando e che la mia rabbia sia autentica, qualcosa che renderà il film grande e che ben si inserisce nel personaggio di Hobbs che è incorporato nel mio DNA. Il produttore in me è felice di questa parte. Settimana finale su Fast 8 e concluderò alla grande. #IcemanCometh#F8#ZeroToleranceForCandyAsses.

Ora tramite un secondo messaggio via Instagram, The Rock spiega il conflitto scaturito sul set che sembra si sia risolto.

La mia ultima settimana di riprese su #FastAndFurious. Non c'è grandezza che si possa raggiungere da soli...è sempre un lavoro di squadra. Abbiamo promesso a voi ragazzi una rivolta carceraria epica e l'abbiamo fatto. Un ENORME GRAZIE alla mia ohana (famiglia), al coordinatore degli stunt JJ ​​Perry e alla sua squadra di cazzuti stuntmen, così come a mio cugino e incredibile controfigura @samoanstuntman. Grazie squadra per la volontà di lavorare duro e buttare sangue e sudore ogni giorno per il nostro film #MyStuntBrothers # Loco4Life. Se voi ragazzi state leggendo questo sapete quanto credo nell'idea del LAVORO DI SQUADRA che significa rispettare ogni persona, il loro tempo e il loro valore quando sono sul mio set o sono partner della nostra società di produzione e come con qualsiasi squadra, che è una famiglia, ci potrebbe sempre essere del conflitto. Le famiglie possono avere differenze di opinione, ma condividere principi fondamentali. Per me, il conflitto può essere una buona cosa, quando è seguito da una grande decisione. Sono stato cresciuto nel conflitto sano e quindi lo accolgo e come ogni famiglia dobbiamo prendere il meglio da esso. Alla fine della giornata io e i miei colleghi di #F8 siamo tutti d'accordo sulla cosa più importante: Dare al mondo un film incredibile. #Fast8#IcemanCometh#FamilyGrowth.

Secondo alcune voci l'attore si riferiva a Vin Diesel, che è noto per essere un tipo difficile sul set. Una notizia risalente al 2014 sosteneva che alcune scene di Fast & Furious 7 non si erano potute svolgere regolarmente a causa del rifiuto di Vin Diesel di uscire dalla sua roulotte, lasciando il resto del cast ad aspettare per ore prima che l'attore fosse pronto a girare. Altri credono The Rock si riferisse invece a Scott Eastwood, che avrebbe chiamato in causa il resto del cast in un'intervista accusandoli di andarsene dal set per tornare di corsa alle loro roulotte tra una ripresa e l'altra, mentre lui cercava di rimanere sul set per imparare dai registi e dalla troupe. Indipendentemente da ciò, sembra che l'argomento alla fine sia stato risolto.

Nel video pubblicato da Johnson ci sono il coordinatore degli stunt JJ Perry e la sua numerosa squadra di stuntmae impegnati sul set della ormai famosa rivolta carceraria.











Un video pubblicato da therock (@therock) in data: 10 Ago 2016 alle ore 14:43 PDT

Fonte: Movieweb

Fast and Furious 8: nuova foto dal set con Helen Mirren

Nel mese di giugno l'attrice premio Oscar Helen Mirren confermava di far parte del cast di Fast & Furious 8, notizia arrivata dopo che l'anno scorso la Mirren aveva dichiarato che avrebbe voluto recitare in un film di Fast & Furious. In seguito abbiamo appreso che non vedremo l'attrice al volante e che sarà sul set per un solo giorno. Ora sembra che quel giorno sia arrivato con Vin Diesel che ha condiviso una nuova foto dal set che ci mostra Helen Mirren sul set di Fast & Furious 8. Vin Diesel ha rivelato su Instagram ieri che si trattava di un "onore e una gioia" lavorare con Helen Mirren, anche se non sono stati forniti dettagli sul suo ruolo. La foto mostra i due attori in un apausa delle riprese mentre parlottano. Helen Mirren è solo l'ultima aggiunta ad un cast "all-star" che include Dwayne Johnson (Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Michelle Rodriguez (Leti), Lucas Black ( Sean), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) e Kurt Russell (Mr. Nessuno) che riprenderanno tutti i loro ruoli dai film precedenti e saranno affiancati da una serie di nuovi arrivati, tra cui Charlize Theron come l'antagonista Cipher, Kristofer Hivju come il suo secondo in comando, Scott Eastwood in un ruolo sconosciuto e c'è stata anche la voce che Eva Mendes potrebbe tornare in un cameo come Monica Fuentes, l'agente sotto copertura interpretato in 2 Fast 2 Furious anche se la sua partecipazione al film deve ancora essere confermata.

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 2 Ago 2016 alle ore 07:18 PDT



Fonte: Movieweb





Fast and Furious 8: nuove foto e video dal set con The Rock

Qualche settimana fa Dwayne Johnson ha pubblicato una nuova foto dal set di Fast & Furious 8 che ha rivelato che il suo personaggio Hobbs trascorrerà qualche tempo in prigione. L'attore indossava una divisa arancione e delle catene, ma non abbiamo avuto alcun dettaglio sul perché Hobbs sia finito dietro le sbarre. Indipendentemente dal suo crimine apprendiamo grazie a nuove foto e video condivisi da The Rock che Hobbs evaderà. Luke Hobbs ha debuttato in Fast Five nei panni di un agente con il Servizio di sicurezza diplomatico (DSS) che rintraccia Dom (Vin Diesel) e la sua squadra. In Fast & Furious 6 Hobbs ha cercato l'aiuto di Dom per catturare Owen Shaw (Luke Evans) per poi tornare nel blockbuster dell'anno scorso Fast & Furious 7 per una memorabile scazzottata con Jason Statham. Anche se non sappiamo esattamente perché Hobbs è finito in prigione, è possibile che sia dovuto al suo coinvolgimento continuato con Dom e la sua squadra.

In un nuovo post Instagram Dwayne Johnson ha rivelato che Hobbs evaderà di prigione. Ecco cosa aveva da dire l'attore in un messaggio via Instagram, rivelando i dettagli di una conversazione avuta con lo sceneggiatore Chris Morgan.

Quando Chris Morgan, il nostro sceneggiatore di Fast & Furious, mi ha detto mesi fa, "Quanto folle sarebbe se in Fast 8, Hobbs fosse condannato condannato al carcere di massima sicurezza più duro del mondo!?". Al che ho risposto, "Quanto ancora più folle e divertente per i fan sarebbe se Hobbs provasse a scappare e... cercassero di fermarmi". Il nostro obiettivo è stato quello di dare ai fan un'iconica evasione di prigione.

Johnson ha condiviso un'ulteriore foto che mostra la rivolta carceraria che ne deriva, insieme a due brevi video dal set, quello in cui lancia una granata al mittente appena prima che esploda, e un altro in cui sta scherzando con un membro della troupe di nome Cliff.





Un video pubblicato da therock (@therock) in data: 30 Lug 2016 alle ore 01:31 PDT







Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 31 Lug 2016 alle ore 10:15 PDT







Fast and Furious 8: nuovo video dal set con Vin Diesel

Con le riprese di Fast & Furious 8 in pieno corso arriva un nuovo video dal set ufficiale. Questa settimana Vin Diesel presenta ai fan la sua giovane figlia soprannominata dall'attore "Il boss dello studio" che fornisce la sua opinione su questo ultimo capitolo della saga di Fast & Furious.

Nel video ci sono anche nuovi dietro le quinte con Kristofer Hivju, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson e Ludacris. In questo nuovo video Vin Diesel chiede alla figlia se lei pensa che stia facendo un buon lavoro e se sta onorando l'intero franchise con questo sequel, con la piccola che risponde che tutti stanno lavorando duramente e che è convinta che sarà un grande film.

Nel video ci sono filmati delle riprese in Islanda, Cuba, Cleveland, Atlanta e altre location. Fast & Furious 8, che è al quarto mese di riprese, sarà il primo capitolo della trilogia finale del franchise. Universal ha già fissato una data di uscita al 19 aprile 2019 per Fast & Furious 9 con il franchise che si concluderà il 2 aprile 2021 con Fast & Furious 10.

Fonte: Movieweb





Fast and Furious 8: nuovi video dal set con Vin Diesel, The Rock e il regista F. Gary Gray

Nuovi video in arrivo dal set di Fast and Furious 8. Il primo è particolarmente speciale, perché segnala il giro di boa della produzione. Il regista F. Gary Gray e la star Vin Diesel annunciano di essere a metà strada delle riprese e introducono un riassunto delle scene più spettacolari mostrate sino ad ora. Gray promette che questo nuovo capitolo del franchise sarà grande e avrà tra le migliori scene d'azione viste sullo schermo.

Fast 8! Siamo qui al giro di boa e sta andando straordinariamente bene. Non vedo l'ora che voi ragazzi possiate vederlo. Siamo a metà e stiamo sorridendo per una ragione.

Anche Vin Diesel ha un messaggio per i fan.

Devo dire che sta andando oltre le mie aspettative. Le mie aspettative erano enormi. E' straordinario vedere tutti con tanta voglia di fare qualcosa che onori tutti i fan che sono stati così fedeli al franchise per così tanto tempo. Non abbiamo intenzione di mollare. Perché quando sai di avere qualcosa di speciale bisogna dare ogni oncia della tua anima! Grazie per averci sostenuto e creduto in noi sempre.

Insieme a questo video c'è anche una seconda clip condivisa via Instagram da Dwayne Johnson nei panni di Hobbs versione detenuto sul set di una prigione, una svolta del personaggio di The Rock annunciata qualche tempo fa.

So che voi ragazzi potete vederlo...E' così dannatamente divertente interpretare il personaggio di Hobbs. Un uomo che vive di un codice etico, ma che può anche strapparti la gola per poi ridartela così che tu possa scusarti per averlo fatto inca*zare. Per anni il nostro sceneggiatore di #FastAndFurious Chris Morgan e il nostro produttore di @sevenbucksprod Hiram Garcia mi hanno sempre parlato di come come sarebbe stato follemente DIVERTENTE PER I FAN vedere una scena di "Hobbs che evade di prigione", lo farebbe distruggendo ogni folle che si trovasse sulla sua strada. Ebbene quel giorno è arrivato, ed è per questo che sono fottutamente fuori di testa in questo video e ho chiaramente bisogno di un tranquillante per cavalli. Lasciate che Toretto ed i suoi amici predichino di famiglia e amore...Non Hobbs. Iceman sta arrivando. E lui non vuole nessuno tra i piedi. #OnSet # Fast8 #Iceman

Universal ha già fissato una data di uscita di Fast & Furious 8 al 14 aprile 2017.





Fast and Furious 8: nuovo video dal set con il regista F. Gary Gray

Fonte: Collider

Fast and Furious 8: nuova foto dal set con The Rock

Dopo aver annunciato una svolta per il suo ruolo dell'agente FBI John Hobbs nella serie Fast & Furious, l'attore Dwayne "The Rock" Johnson aggiunge un dettaglio a questa svolta che vedremo in Fast & Furious 8 con una nuova foto dal set che Johnson ha condiviso via Instagram e in cui appare ammanettato e con indosso una tipica divisa da detenuto. L'immagine parla chiaro e genera un paio di ipotesi plausibili: Hobbs è stato incastrato e Dom e compagni e in Fast & Furious 8 dovranno collaborare per scagionarlo oppure Hobbs è in una qualche missione sotto copertura per raccogliere informazioni o prendere contatto con qualcuno. La foto condivisa da Johnson riportava anche il seguente messaggio: "Iceman è arrivato, state alla larga". Un precedente commento di Johnson sulla svolta del suo personaggio.

Quando si toglie ad un uomo di tutto ciò che ha. Tutto ciò che è importante per lui. Lo si costringe a tornare alle sue radici...E a volte questo è un posto molto pericoloso e contorto. Se stavo per tornare per un altro Fast & Furious volevo entrare e dare una scossa al franchise in un modo cool che avrebbe esaltato i fan e l'ho fatto mostrando una nuova versione di Hobbs, della sua mentalità "Papà deve andare lavorare" e cambiando la direzione in cui il personaggio andrà in futuro.

Fast & Furious 8 diretto dall'F. Gary Gray del biopic Straight Outta Compton debutta nei cinema il 14 aprile 2017.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 11 Lug 2016 alle ore 08:14 PDT







Fast and Furious 8: nuove foto ufficiali con le auto del film

La scorsa settimana Fast and Furious 8 ha portato i fan dietro le quinte con un nuovo video che ha mostrato molte delle potenti vetture utilizzate nel film e oggi via Facebook abbiamo cinque nuove foto ufficiali con alcune delle vetture guidate dai personaggi principali durante le scene ambientate in Islanda. Queste nuove foto rivelano che Dom (Vin Diesel) sarà alla guida di una Dodge Charger crivellata di colpi, mentre Letty (Michelle Rodriguez) piloterà un Rally Fighter, Tej (Ludacris) sarà a bordo di un veicolo in stile carro armato noto come Ripsaw, Roman (Tyrese Gibson) guiderà una Lamborghini arancione mentre Hobbs (Dwayne Johnson) ha il veicolo più grande del team, un potente ariete da ghiaccio.

Confermate nel cast Charlize Theron nei panni della villain Cipher e Helen Mirren in un ruolo ancora da svelare. L'attrice premio Oscar ha fatto notizia l'anno scorso quando ha rivelato che avrebbe voluto recitare in un film di Fast & Furious nei panni di uno spietato asso del volante. La storia si svolgerà principalmente a New York, con set di produzione nella Grande Mela, Atlanta e Russia. La troupe ha già girato a Cuba e in Islanda.

Universal ha già fissato una data di uscita per gli altri due capitoli di questa nuova trilogia con Fast & Furious 9 nei cinema dal 19 aprile 2019 e Fast & Furious 10 il 2 aprile 2021. F. Gary Gray, che ha diretto il biopic Straight Outta Compton, dirige da una sceneggiatura di Chris Morgan.





Fast and Furious 8: nuovo video dal set con il parco auto del film

Da quando la produzione di Fast & Furious 8 ha preso il via prosegue il rilascio di video dal set ufficiali e oggi vi proponiamo una clip che mette in mostra una manciata delle auto che verranno utilizzate nel sequel. Tutte le vetture viste in questo video sono valutate oltre 17 milioni di dollari. Il video, che ha debuttato sulla pagina Facebook del film, è presentato dal coordinatore dei veicoli Dennis McCarthy che ci fa dare una sbirciatina a questa incredibile collezione di auto. Anche se non possiamo vedere nessuna di queste vetture in azione, Dennis McCarthy rivela che questi veicoli saranno utilizzati in una scena che descrive come "Valhalla automobilistico".

Universal distribuirà Fast & Furius 8 nei cinema americani partire da 14 aprile 2017.





Fast and Furious 8: nuovo video dal set ufficiale con una spettacolare scena di stunt

Venerdì scorso, un nuovo video è approdato online dai set di Cleveland di Fast & Furious 8 che mostrava una spettacolare scena di stunt con alcune automobili lanciate da un garage a piani. Quel video era stato ripreso da un fan con un cellulare da un edificio dall'altra parte della strada dove si stava girando la scena. Ora per il consueto contenuto dal set del #FastFridays, Universal ha rilasciato un nuovo video ufficiale con un dietro le quinte che mostra proprio quella scena. Originariamente si è pensato che questa particolare scena era stata girata da una seconda unità, ma il nuovo video mostra che il regista F. Gary Gray era nelle vicinanze per supervisionare la ripresa.

Questo video include anche il coordinatore stunt della seconda unità Andy Gill, il quale rivela che la produzione ha denominato questa sequenza "Zombie Car". Il supervisore degli effetti speciali J.D. Schwalm rivela anche che ognuno di queste sette vetture in realtà punta a raggiungere un particolare veicolo sulla strada sottostante. Il coordinatore stunt della seconda unità Jack Gill aggiunge che saranno tra le 35 e le 40 le auto coinvolte in questa massiccia pila di auto, una volta che tutte le vetture saranno uscite dal garage.

Nella clip anche un breve commento di Vin Diesel che rivela che questa sequenza sarà qualcosa che i fan non hanno mai visto prima. La storia sarà principalmente ambientata a New York, con set nella Grande Mela, ad Atlanta e in Russia. La troupe ha già girato a Cuba e in Islanda. Si ritiene che le scene Cuba introdurranno ai fan la famiglia cubana di Dominic Toretto. Non è nota la durata complessiva delle riprese, ma sappiamo che questo sarà il primo capitolo della trilogia finale del franchise.

Universal ha già fissato una data di uscita al 19 aprile 2019 per Fast & Furious 9 e il franchise si concluderà con Fast & Furious 10 il 2 aprile 2021. Fast & Furious 8 debutterà nei cinema il 14 aprile 2017.





Fast and Furious 8: nuove foto e video dal set

Le riprese di Fast & Furious 8 sono in pieno corso con il sequel che ha già fruito di riprese a Cuba e in Islanda. Ora sono disponibili nuove foto e video dal set condivisi dal regista F. Gary Gray che mostrano riprese in interni negli Stati Uniti. Nel corso delle ultime ore F. Gary Gray ha condiviso cinque diversi video e foto attraverso Instagram, uno dei quali ci mostra il nuovo membro del cast Kristofer Hivju. Anche se non si vede l'attore in azione lo vediamo mentre guarda filmati che sono stato girati nel corso della giornata. F. Gary Gray ha anche rivelato in un altro video che il sequel sta usando il più grande ambiente con blue-screen nella storia del franchise.



Il più grande ambiente blue-screen nella storia dei film di Fast & Furious! Abbiamo girato per settimane in Islanda, ma ho voluto girare alcuni dettagli qui negli USA.

Questo video ci mostra anche una Dodge Charger "truccata" crivellata di fori di proiettile. Uno degli altri video mette in mostra la sperimentazione di alcune armi con un membro della troupe non identificato che spara con una delle mitragliatrici in questo set con blue-screen.





Un video pubblicato da F Gary Gray (@fgarygray) in data: 6 Giu 2016 alle ore 14:25 PDT







Un video pubblicato da F Gary Gray (@fgarygray) in data: 6 Giu 2016 alle ore 11:25 PDT







Una foto pubblicata da F Gary Gray (@fgarygray) in data: 6 Giu 2016 alle ore 07:43 PDT







Fonte: Movieweb

Fast & Furious 8: nuovi video e foto dal set

Disponibili nuovi video dal set per il sequel Fast & Furious 8 che stavolta ci portano in Islanda per alcune spettacolari riprese di inseguimenti ed esplosioni e a Cleveland dove si è potuto assistere ad una folle scena di stunt. Il video "islandese" introdotto dall'attore Tyrese Gibson include una massiccia esplosione e diverse auto che sfrecciano sulla neve. Abbiamo anche scorci di alcuni dei nuovi veicoli che vedremo su schermo con automobili sportive, veicoli blindati, alcune motoslitte e persino un carro armato. Il video dal set girato da un fan a Cleveland e pubblicato su Imgur mostra un edificio adibito a garage, da cui precipitano alcune auto che si schiantano esplodendo sulla strada sottostante. Nessun membro del cast è mostrato in questo video ed è probabile che questa scena sia stata girata da una seconda unità.





Una foto pubblicata da TYRESE (@tyrese) in data: 3 Giu 2016 alle ore 17:39 PDT







Fonte: Movieweb / Collider

Fast & Furious 8: nuova immagine ufficiale con l'agente Hobbs di Dwayne Johnson

Dopo un video dal set con il cast riunito di Fast and Furious 8, ora possiamo dare una prima occhiata a Dwayne Johnson che torna ad interpretare Hobbs. Come si può intuire dire dall'immagine pubblicata da The Rock sulla sua pagina Instagram personale, il suo look sembra molto diverso e la ragione è che la Superstar WWE ha trasformato il suo personaggio come spiega in questo messaggio.

Quando si toglie ad un uomo di tutto ciò che ha. Tutto ciò che è importante per lui. Lo si costringe a tornare alle sue radici...E a volte questo è un posto molto pericoloso e contorto. Se stavo per tornare per un altro Fast & Furious volevo entrare e dare una scossa al franchise in un modo cool che avrebbe esaltato i fan e l'ho fatto mostrando una nuova versione di Hobbs, della sua mentalità "Papà deve andare lavorare" e cambiando la direzione in cui il personaggio andrà in futuro.

All'inizio della settimana è giunta notizia che la Universal Pictures potrebbe avere l'intenzione di lanciare uno spin-off in solitaria per Hobbs. Johnson che è sempre stato entusiasta di Hobbs difficilmente rifiuterà questa potenziale offerta, ma le parole nel messaggio a seguire suonano come se l'attore avesse in mente di mandare in pensione il suo personaggio.

Forse è un film spin-off. Forse è più un film #ff. O forse l'inferno con Hobbs che solo sulla sua moto cavalca verso il tramonto per non tornare più. Ad ogni modo, ho avuto una solida prima settimana di riprese, è una cosa bella essere di nuovo con la mia ohana (famiglia) ed è bello lavorare di nuovo con il mio amico e regista F. Gary Gray e il nostro studio Universal, come sempre sono stati i migliori partner per me e la mia squadra #SevenBucksProds. La cosa più importante per voi ragazzi in tutto il mondo sarà scoprire questa nuova versione del ruolo. #Hobbs #TwistedRoots #1Disrupter #1Savage #F8.

Luke Hobbs è un cacciatore di taglie del governo e Agente DSS (Diplomatic Security Service), che è stato introdotto in Fast & Furious 5 con la missione di catturare Dom e il suo team. E' tornato in Fast & Furious 6 per chiedere l'aiuto di Dom nella caccia a Owen Shaw, il leader di un sindacato del crimine internazionale. Nel successivo Fast & Furious 7 non ha avuto molto tempo su schermo, ma dopo una memorabile scazzottata con Jason Statham e tornato nel finale per salvare la situazione. Fast & Furious 8 segnerà il 4° film di The Rock nel franchise.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 28 Mag 2016 alle ore 07:22 PDT











Fast & Furious 8: nuova immagine ufficiale e un video dal set

Durante le riprese di Fast and Furious 8 iniziate a Cuba il mese scorso, il sequel ha introdotto una nuova tradizione chiamata #FastFridays, dove la produzione svela un dietro le quinte con cadenza settimanale con foto e video dal set. Oggi abbiamo nuove immagini e un video che ci portano sul set durante il primo giorno di riprese in cui tutto il cast si è riunito. Nel video vediamo Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Kurt Russell, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Ludacris e c'è anche il nuovo arrivato Scott Eastwood. Abbiamo anche due nuove foto dal set pubblicate sulla pagina Instagram di Tyrese Gibson.

Sappiamo che la storia si svolgerà tra New York, Atlanta e Russia. La troupe ha già girato a Cuba e in Islanda. In questo nuovo video non c'è la villain Cipher, interpretata da Charlize Theron, o il suo scagnozzo, interpretato dall'attore norvegese Krisofer Hivju apparso nel remake La cosa, ma noto al grande pubblico per il ruolo del del bruto Tormund Veleno dei Giganti nella serie televisiva Il Trono di Spade.

F. Gary Gray, che ha diretto il biopic Straight Outta Compton, dirige Fast & Furious 8 da una sceneggiatura di Chris Morgan. Lo sceneggiatore ha scritto tutti i film della serie, fatta eccezione per i primi due, Fast & Furious del 2001 e 2 Fast 2 Furious del 2003. Universal ha già fissato una data di uscita del film al 14 aprile 2017 e visto che si tratterà di una nuova trilogia il 19 Aprile 2019 uscirà Fast & Furious 9 e il 2 aprile 2021 sarà il turno di Fast & Furious 10.





Una foto pubblicata da TYRESE (@tyrese) in data: 25 Mag 2016 alle ore 14:47 PDT











Fast & Furious 8: prima immagine ufficiale con Charlize Theron

Con Fast & Furious 8 attualmente in produzione, le pagine ufficiali del film sui social media hanno iniziato una tradizione conosciuta come #FastFridays, dove si offre un assaggio dell'atteso sequel. La scorsa settimana la produzione ha condiviso un nuovo video con un dietro le quinte delle riprese Cuba con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e molti altri del cast.

#FastFridays prosegue con la nostra prima occhiata ad una delle nuove aggiunte al cast, il premio Oscar Charlize Theron nei panni della "cattiva" del film nota come Cipher. La foto, che è stato pubblicata sulla pagina Twitter di Fast & Furious rivela che Cipher è un grande fan dei Metallica, il personaggio indossa una maglietta della band heavy metal e che lei è anche molto ben armata con questa foto che mette in mostra anche una rastrelliera con fucili d'assalto. Fast & Furious 8 girerà la maggior parte delle sue scene a New York e Atlanta, anche se, come nei film precedenti, questo sequel ci porterà in giro per il mondo.





Fast and Furious 8: nuovo video dal set con Vin Diesel a Cuba

La settimana scorsa alcuni video dal set hanno annunciato il via alle riprese a Cuba del sequel Fast and Furious 8. Questo sequel Universal è la prima produzione importante di Hollywood a girare a Cuba negli ultimi 50 anni, dopo che gli Stati Uniti hanno revocato l'embargo commerciale di lunga data e allentato le restrizioni di viaggio nel paese. Con una produzione in pieno corso è arrivato via Twitter e Facebook, dalle pagine ufficiali Fast & Furious, un filmato che vede Vin Diesel, Michelle Rodriguez e il regista F. Gary Gray esprimere tutto il loro entusiasmo per Cuba, i suoi luoghi e la sua gente. Vediamo anche le reazioni di diversi cubani ad alcune auto d'epoca utilizzate per una scena di corse su strada con centinaia di comparse che fanno il tifo per i piloti. Non sappiamo nulla di come queste scene si inseriscono all'interno della trama di Fast and Furious 8, ma si spera che avremo qualche dettaglio sulla trama durante l'intera fase di produzione. Fast and Furious 8 girerà la maggior parte delle sue scene a New York e Atlanta anche se, come nei film precedenti, questo sequel sarà un altro business internazionale. La produzione ha preso il via all'inizio dell'anno in Islanda con le riprese che dopo Cuba si sposteranno in Russia. Per quanto riguarda il cast di Fast and Furious 8 si ritiene che molti degli attori di Fast and Furious 7 torneranno tra cui Kurt Russell come Mr. Nessuno. Per le new entry Charlize Theron sarà l'antagonista principale, con Scott Eastwood che andrà a coprire il ruolo del compianto Paul Walker, anche se il personaggio di Eastwood non è stato rivelato e non sappiamo se sarà un membro della famiglia di Brian O'Conner. Anche Dwayne Johnson e Tyrese Gibson torneranno insieme a Jason Statham nei panni di Deckard Shaw.

Fonte: Movieweb





Fast and Furious 8: iniziate le riprese a Cuba e primi video dal set

Fast and Furious 8 ha ufficialmente iniziato le riprese diventando la prima produzione americana a girare a Cuba. Vin Diesel ha pubblicato un video sulla pagina Istagram del film in cui appare con il regista F. Gary Grey.

In questo momento sono con il mio regista F. Gary Grey. Abbiamo lavorato insieme forse 17 anni fa e siamo in un posto che nessuno avrebbe mai pensato possibile. Siamo a L'Avana, Cuba e si può vedere quanto sia bello, con tutte queste belle persone. Non pensavano che si sarebbe potuto fare. E noi siamo qui, lo stiamo facendo. E c'è un sacco di amore qui. E siamo molto orgogliosi di essere qui, man. Questo è il paradiso. Siamo a Cuba, dove i Toretto hanno iniziato. E' Fast 8 e Dom Toretto è qui. Torna a casa sua, casa, terra!

Anche F. Gary Grey ha confermato che la produzione di Fast and Furious 8 è in corso a Cuba con uno speciale messaggio su Twitter e un video con alcune ragazze locali che vedremo in questo sequel del blockbuster Fast and Furious 7. Questa non è la prima volta che Fast and Furious 8 entra nel libro dei record. Il film ha anche innescato la più grande esplosione in un film in una nazione europea quando ha cominciato le riprese della seconda unità in Islanda all'inizio di quest'anno. Purtroppo le riprese in Islanda hanno portato anche ad uno sfortunato incidente in cui è morto un cavallo. Durante una tempesta improvvisa, un finto iceberg è stato sollevato dal vento e spostato con forza colpendo un cavallo locale di nome Giove mentre era al pascolo in una stalla vicina. L'impatto dell'oggetto di scena ha rotto la gamba del cavallo e il povero animale è stato abbattuto. Non c'erano membri del cast sul set in quel momento.

Anche se non si sa chi si unirà Vin Diesel a Cuba nuove aggiunte al cast annunciate nel corso degli ultimi mesi includono Charlize Theron come antagonista principale e Scott Eastwood in un ruolo che andrà a coprire quello di Paul Walker. Dwayne Johnson, Tyrese Gibson e Michelle Rodriguez tornano insieme a Jason Statham nei panni del letale Deckard Shaw. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, ma è chiaro da questi nuovi video che il Dom di Vin Diesel sta tornado nella sua Cuba ed è quindi probabile che potremo finalmente conoscere tutta la famiglia Toretto.

Fast and Furious 8 in uscita il 14 aprile 2017 darà il via ad una nuova trilogia con lo studio che ha già dato luce verde a Fast and Furious 9 che arriverà nei cinema nel 2019 e Fast and Furious 10 in arrivo nel 2021.





Welcome to Cuba - #F8 is now in production!https://t.co/0aneIVMhJm — Fast & Furious (@FastFurious) 28 aprile 2016

Un video pubblicato da Fast & Furious (@fastandfuriousmovie) in data: 27 Apr 2016 alle ore 19:35 PDT



Fonte: Collider





Fast and Furious 8: nuovo poster con Vin Diesel

Universal Pictures non ha confermato ufficialmente il titolo di Fast & Furious 8, ma nelle ultime settimane coloro che sono coinvolti nella produzione lo hanno chiamato Furious 8. Nel corso delle ultime ore Vin Diesel alias Dom Toretto ha condiviso sulla sua pagina Facebook quello che sembra essere un nuovo poster per il sequel e sulla locandina il titolo è proprio "Furious 8". Questo non è il primo poster che l'attore condivide con i fan e ha tutta l'aria di essere un pezzo di fan art, anche perché il poster non è stato condiviso sugli account ufficiali dei social media di Universal Pictures o Fast & Furious. Vin Diesel ha pubblicato il poster senza commenti.

La scorsa settimana è stato annunciato che Scott Eastwood stava prendendo un ruolo chiave nel sequel. Anche se il suo personaggio non è stato rivelato, al momento si ritiene che potrebbe occupare quello che una volta era il ruolo di Paul Walker. Questo non vuol dire che sarà Brian O'Connor, ma il suo nuovo personaggio potrebbe riguardare un ex detective della polizia passato dall'altra parte della barricata. Charlize Theron ha recentemente firmato per interpretare l'antagonista prenicipale e anche il Kristofer Hivju della serie tv Il trono di spade è a bordo come scagnozzo e braccio destro del personaggio della Theron. I pilastri del franchise Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson e Michelle Rodriguez torneranno nei loro ruoli insieme a Jason Statham nei panni di Deckard Shaw. Deckard è apparso per la prima volta nella scena sui titoli di coda di Fast & Furious 6 diventando l'antagonista principale di Fast & Furious 7. C'è stato anche un rumor su un potenziale ritorno di Eva Mendes nei panni dell'agente doganale Monica Fuentes di 2Fast 2Furious, ma la voce non è stata confermata.

Nessun dettaglio riguardo alla trama è sinora trapelato, ma questo ottavo film sarà girato tra New York e Atlanta, con la produzione che includerà riprese anche a Cuba, Islanda e Russia. Alla regia di Fast & Furious 8 c'è F. Gary Gray, che ha diretto il biopic campione d'incassi Straight Outta Compton. La sceneggiatura è di Chris Morgan che ha scritto quasi l'intero franchise tranne i primi due film ("The Fast and the Furious" e "2Fast 2Furious"). Universal ha già fissato una data di uscita del film al 14 aprile 2017.

Fonte: Movieweb





Fast and Furious 8: nuovo poster ufficiale

Poco prima dell'uscita di Fast & Furious 7, Vin Diesel ha rivelato che Fast & Furious 8 era già in cantiere, molto prima che fosse annunciato ufficialmente e che il sequel era ambientato a New York. Solo poche settimane più tardi l'attore ha confermato che Fast & Furious 8 era in piena pre-produzione con Universal Pictures che ha annunciato una data di uscita ufficiale per il 14 aprile 2017. Ora l'attore tramite la sua pagina Instagram ha pubblicato un nuovo poster che conferma l'ambientazione nella Grande Mela.

Fast and Furious 8, location tra Cuba, Islanda e Russia Fast and Furious 8 sarà il primo film hollywoodiano a prendere vita per le strade di Cuba dopo 56 anni.

Dopo che il franchise Fast & Furious è iniziato a Los Angeles con il film originale del 2001, la serie di action ha fatto diverse trasferte e dopo Miami ci sono state le tappe internazionali a Tokyo, Panama, Rio de Janeiro e Londra. Nessun dettaglio sulla nuova trana è stato reso noto, ma Vin Diesel l'anno scorso ha accennato al fatto che il personaggio "Mr. Nessuno" di Kurt Russell visto in Furious 7 interpreterà un ruolo chiave nel sequel, che avvierà una nuova trilogia. Questo sequel porterà anche a bordo un nuovo regista, F. Gary Gray di Straight Outta Compton. Ci sono anche notizie sul team di produzione che girerà diverse scene a Cuba. Ci sono state anche voci che Eva Mendes, vista in 2 Fast 2 Furious, tornerà come l'agente Monica Fuentes. Dopo il ruolo in 2 Fast 2 Furious, Eva Mendes è apparsa anche in una sequenza nei titoli di coda di Fast & Furious 5. Lei entrava in contatto con il Luke Hobbs di Dwayne Johnson avvertendolo che la Leti di Michelle Rodriguez era in realtà viva e vegeta e che lavorava per il malvagio Owen Shaw (Luke Evans), scena che introduceva gli eventi di Fast & Furious 6. Ciò che non è stato ancora confermato è chi scriverà questo nuovo sequel. Chris Morgan ha scritto gli ultimi cinque film, ma al momento lo scrittore è responsabile dei nuovo film sui Mostri classici Universal che sta sviluppando con Alex Kurtzman.

La produzione di Fast & Furious 8 dovrebbe cominciare quest'anno, ma nessuna data ufficiale di inizio riprese è stata annunciata. Dwayne Johnson e Jason Statham hanno inoltre confermato che torneranno come Hobbs e Ian Shaw al fianco di Vin Diesel ancora nei panni di Dominic Toretto con Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges "Ludacris", Elsa Pataky e Lucas Black che dovrebbero essere tutti di nuovo a bordo.

Fast & Furious 7 ha incassato la bellezza di miliardo e mezzo in tutto il mondo, bisognerà vedere se la formula funzionerà ancora senza l'apporto di Paul Walker che ha senza dubbio dato un surplus di appeal all'ultimo capitolo.





Fonte: Movieweb

Fast & Furious 8: primo teaser poster

Come previsto, Fast & Furious 7 è stato un successo colossale al botteghino, diventando il film più veloce di sempre a raggiungere il miliardo di dollari in tutto il mondo, lo ha fatto in soli soli 17 giorni, con un introito globale che ora ha superato il miliardo e mezzo. Attualmente il film si pone come il quarto più alto incasso di tutti i tempi a livello globale, proprio dietro The Avengers, il blockbuster della Marvel del 2012 da 1 miliardo e 518 milioni di dollari. Con un risultato del genere non è una sorpresa che Fast & Furious 8 sia già in piena fase di sviluppo con la Universal Pictures che ha già fissato l'uscita al 14 aprile 2017. All'inizio di questa settimana Vin Diesel ha festeggiato il #TorettoTuesday rilasciando una primo teaser poster per Fast & Furious 8 sulla sua pagina ufficiale Instagram. Fast and Furious 8: anticipazioni e rumor sul sequel "Fast & Furious 7" archiviato e "Fast & Furious 8" annunciato: facciamo il punto. Il poster mostra il logo sullo sfondo dello skyline di New York, che conferma l'annuncio dell'attore a marzo che il sequel sarà ambientato nella Grande Mela. L'attore in quel'occasione ha anche detto che Fast & Furious 7 inizia una nuova trilogia e che Fast & Furious 8 darà anche ai fan un quadro più chiaro del Mr. Nessuno di Kurt Russell, che è stato introdotto in Furious 7. Vin Diesel torna come Dominic Toretto, con Dwayne Johnson che ha recentemente confermato che anche il suo Hobbs sarà a bordo. Ci sono state anche voci che il sequel possa riportare Eva Mendes come l'agente Monica Fuentes di 2 Fast 2 Furious, ma questo casting deve ancora essere confermato. Al momento non ci sono un regista o uno sceneggiatore confermati per Fast & Furious 8 e sembra improbabile che il regista James Wan sarà di nuovo a bordo dal momento che si sta preparando a girare L'evocazione 2 questo autunno per un uscita per l'estate 2016, ed è anche candidato a dirigere Robotech. Chris Morgan ha scritto le sceneggiature per gli ultimi cinque film di Fast & Furious, ma non si sa ancora se sarà disponibile per scrivere questo ennesimo sequel dal momento si sta cimentando con i film dei Mostri Universal con Alex Kurtzman.