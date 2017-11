Stasera in tv: "Delitto perfetto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

Rete 4 stasera propone "Delitto perfetto", film remake del 1998 diretto da Andrew Davis (Il fuggitivo) e interpretato da Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen.





Cast e personaggi

Michael Douglas: Steven Taylor

Gwyneth Paltrow: Emily Bradford Taylor

Viggo Mortensen: David Shaw

David Suchet: Mohamed Karaman

Constance Towers: Sandra Bradford

Doppiatori italiani

Pino Colizzi: Steven Taylor

Claudia Catani: Emily Bradford Taylor

Luca Ward: David Shaw

Sergio Di Giulio: Mohamed Karaman





La trama

A New York il ricco e potente Steven Taylor (Michael Douglas), magnate della finanza, è sposato con la bella interprete Emily (Gwyneth Paltrow) che da qualche tempo ha intrapreso una relazione extraconiugale con l'affascinante pittore squattrinato David Shaw (Viggo Mortensen).

Scoperta la relazione della moglie Steven ordisce un diabolico piano per eliminare la consorte ed ereditare il suo patrimonio di famiglia, ma per farlo ha bisogno di un complice e il truffaldino David sembra la persona giusta...





Il nostro commento

Andrew Davis è un regista indubbiamente capace, che dopo alcuni classici action-thriller come Il fuggitivo, Nico e Trappola in alto mare, e qualche passo falso vedi Reazione a catena e Danni collaterali si cimenta nientemeno che con Alfred Hitchcock aggiornando in un remake uno dei classici del cinema di suspense, il memorabile Il delitto perfetto.

Ogni paragone con l'originale però si infrange su una regia formale e un approccio poco coraggioso al materiale di origine, ne scaturisce un film senza dubbio elegante, recitato senza guizzi e con tutti i pregi e difetti di molti thriller anni '90.





Curiosità



Il film è il remake del classico Il delitto perfetto (1954) di Alfred Hitchcock con Grace Kelly e Ray Milland a sua volta basato su un'opera teatrale di Frederick Knott.



Molte delle opere presenti in questo film sono state realizzate da Viggo Mortensen.



Per calmarla e creare una certa atmosfera di intimità prima di girare le scene di sesso, Viggo Mortensen ha cantato un paio di canzoni d'amore a Gwyneth Paltrow che ha imparato in Argentina quando era giovane. In un'intervista l'attore ha detto: "Io non so se questo ha invece finito per spaventarla".



Questo è il primo dei due remake di film di Alfred Hitchcock che hanno visto Viggo Mortensen nel cast, il secondo è Psycho (1998).



Elizabeth Hurley è stato considerata per il ruolo di Emily Bradford Taylor.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 128.







Le differenze tra remake e originale



La vicenda non è ambientata a Londra, ma a New York.



Il marito non è un tennista, ma un magnate della finanza in difficoltà economiche.



Il sicario prescelto non è un estraneo, ma l'amante stesso della vittima prescelta.



Il tentativo fallito di assassinio avviene ad opera di un sicario assoldato da quello prescelto dal marito; in tutti e due i film i sicari in azione muoiono, ma in luoghi e in modi diversi(nell'originale di Hitchcock nel soggiorno e con un paio di forbici).



Chi mette insieme i pezzi del caso e scopre il colpevole non è l'investigatore, ma la moglie del mandante dell'omicidio.



Il marito viene ucciso dalla moglie mentre cercava di ucciderla, mentre nell'originale veniva arrestato.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard che torna a collaborare con il regista Andrew Davis dopo aver musicato il thriller Il fuggitivo, colonna sonora che nel 1993 è valsa al compositore una candidatura all'Oscar.



TRACK LISTINGS:

1. Main Titles

2. Ever Been To Be To Belize?

3. That's Not Happiness To See Me

4. It's Too Late

5. Intruder

6. The Attack

7. He's In The Kitchen

8. Safe Deposit Box

9. Can You Ever Forgive Me?

10. You Take Care

11. What Happens If...?