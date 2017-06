Stasera in tv: "Una notte da leoni 3" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 4 giugno 2017

Italia 1 stasera propone Una notte da leoni 3 (The Hangover Part III), commedia del 2013 diretta da Todd Phillips e interpretata da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Ken Jeong.





Cast e personaggi

Bradley Cooper: Phil Wenneck

Ed Helms: Stuart "Stu" Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Justin Bartha: Doug Billings

Ken Jeong: Leslie Chow

Heather Graham: Jade

Jeffrey Tambor: Sid Garner

Gillian Vigman: Stephanie Wenneck

Sasha Barrese: Tracy Garner-Billings

Jamie Chung: Lauren Price

John Goodman: Marshall

Mike Epps: Doug nero

Melissa McCarthy: Cassandra "Cassie"

Sondra Currie: Linda Garner

Jonny Coyne: Hector

Mike Vallely: Nico

Lela Loren: poliziotta

Oliver Cooper: Ronnie

Oscar Torre: agente Vasquez

Betty Murphy: madre di Cassie

Doppiatori italiani

Christian Iansante: Phil Wenneck

Alessandro Quarta: Stuart "Stu" Price

Roberto Stocchi: Alan Garner

Massimiliano Alto: Doug Billings

Oreste Baldini: Leslie Chow

Ilaria Latini: Jade

Renato Cecchetto: Sid Garner

Emilia Costa: Stephanie Wenneck

Barbara De Bortoli: Tracy Garner-Billings

Valentina Mari: Lauren Price

Angelo Nicotra: Marshall

Fabrizio Vidale: Doug nero

Francesca Guadagno: Cassie

Franca Lumachi: Linda Garner

Davide Chevalier: Ronnie

Eugenio Marinelli: agente Vasquez

Graziella Polesinanti: madre di Cassie





La trama

Sono passati due anni. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) and Doug (Justin Bartha) vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze. Hanno messo da parte i tatuaggi e distrutto tutte le prove. Le ultime notizie che hanno avuto di quello che provocava i disastri, Leslie Chow (Ken Jeong), sono che è rinchiuso in qualche oscura prigione tailandese e con lui fuori dalle scatole, gli altri ragazzi del gruppo hanno abbandonato le notti folli di Las Vegas, i rapimenti, le sparatorie e gli inseguimenti dei narcotrafficanti di Bangkok.

L’unico scontento del branco di lupi è Alan (Zach Galifianakis). Senza aver trovato ancora un senso nella vita, la pecora nera del gruppo ha abbandonato le sue medicine ed ha dato libero spazio ai suoi impulsi naturali, il che per Alan significa non avere limiti, non avere filtri e non dare giudizi - fino a che una crisi personale lo costringe a cercare l’aiuto di cui ha più bisogno.

E chi meglio dei suoi tre migliori amici per garantire che faccia le scelte giuste?

Questa volta non c’è nessun matrimonio. Nessuna festa di addio al celibato.

E allora cosa può mai andare storto? Ma quando c’è di mezzo il branco di lupi, non si può mai stare sicuri.

“Una notte da leoni 3” è l’epilogo di un’odissea incomparabile di confusione e di scelte sbagliate, in cui i ragazzi devono completare quello che avevano iniziato nel posto dove tutto è cominciato: Las Vegas.

In un modo o nell’altro...tutto finisce lì.

Una notte da leoni 3: recensione Terzo e probabilmente ultimo capitolo della saga, nei cinema dal 30 maggio. La recensione in anteprima.





Curiosità



Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis sono stati tutti presumibilmente pagato 15 milioni dollari per tornare in questo secondo sequel.



Verso la fine del film, dove il "branco di lupi" sta tornando al minivan, sullo sfondo c'è un cartellone con Eddie (l'uomo che gestiva la cappella per le nozze nel primo Una notte da leoni).



Sean Penn e Robert Downey Jr. sono stati considerati per il ruolo di Marshall.



In ogni film della trilogia, compreso questo, ci sono dei maiali da qualche parte. In Una notte da leoni (2009), quando Phil, Alan e Stu si svegliano nella suite dell'hotel messa a soqquadro c'è un maiale gonfiabile nel bagno di schiuma. In Una notte da leoni 2 (2011), durante l'inseguimento in auto attraverso Bangkok, Chow si schianta contro un maiale appeso in una bancarella che vende carne. In Una notte da leoni 3 (2013) gli scagnozzi di Marshall indossano maschere da maiali.



Nella scena alla fine del film, in cui il "branco di lupi" esce dalla limousine e attraversa la strada per tornare al minivan di Phil, l'inquadratura del loro attraversamento della strada è chiaramente una parodia della celebre copertina dell'album dei Beatles, Abbey Road. Dopo il completamento del film, un murales di questa scena è stato dipinto sul muro adiacente all'edificio.



Vi è un animale esotico che appare in ogni film della trilogia a causa di Alan. Nel primo film è la tigre di Mike Tyson. Nel secondo è la scimmietta rubata allo spacciatore e in questo terzo film è la giraffa che si vede all'inizio del film.



Questo è l'unico film della trilogia dove Mike Tyson non fa un cameo, mentre Billy Joel si vede sulla camicia di Cassie.



Il match di wrestling che si vede in tv al banco dei pegni è "CM Punk vs John Cena" in onda durante il programma televisivo WWE Raw del 25 febbraio 2013.



Il film ha fruito di location a Tijuana Nogales, Arizona negli Stati Uniti e al confine con il Messico.



Questo è l'unico film della trilogia a non includere l'attore Bryan Callen. Callen ha interpretato Eddie, il direttore della cappella di nozze in Una notte da leoni e poi ha interpretato Samir, il barista e e commerciante di armi allo strip club in Una notte da leoni 2.



Il regista Todd Phillips appare nel film in un cameo nei panni di "Mr Creepy". Lo si può vedere nella stanza dell'hotel di Las Vegas mentre in accappatoio sta pagando una prostituta quando Chow si paracaduta atttaverso la finestra della camera.



Il film costato 103 milioni di dollari (il più costoso della trilogia) ne ha incassati worldwide circa 362 (l'incasso più basso della trilogia). Il primo film Una notte da leoni ha incassato circa 467 milioni, mentre il sequel Una notte da leoni 2 circa 586 milioni. L'intera trilogia è costata in tutto 218 milioni di dollari e ha totalizzato un'incasso complessivo worldwide di 1 miliardo e 416 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film anche per questo terzo capitolo sono state affidate al canadese Christophe Beck (Edge of tomorrow, Tower Heist).

(Edge of tomorrow, Tower Heist).

Altri brani presenti nel film, ma non nella compilation ufficiale della colonna sonora: "Hurt" dei Nine Inch Nails, "The Stranger" di Billy Joel, "N.I.B." dei Black Sabbath, "Dark Fantasy" di Kanye West, "In the Air Tonight" di Phil Collins e "Careless Whisper" di George Michael.



TRACK LISTINGS

1. MMMBop - Hanson

2. My Life - Billy Joel

3. Ave Maria - Fletcher Sheridan

4. Everybody's Talkin' - Harry Nilsson

5. Down In Mexico - The Coasters

6. Hurt - Ken Jeong

7. Mother '93 - Danzig

8. F**kin' Problems - ASAP Rocky featuring 2 Chainz, Drake & Kendrick Lamar

9. I Believe I Can Fly - Ken Jeong

10. Fever - The Cramps