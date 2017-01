The Belko Experiment: nuovo trailer esteso del thriller-horror scritto e prodotto da James Gunn

Di Federico Boni lunedì 30 gennaio 2017

The Belko Experiment: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Greg McLean scritto e prodotto da James Gunn.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Hunger Games incontra The Office nel nuovo trailer di The Belko Experiment accompagnato dal brano "Dies Irae" tema del "Requiem" di Verdi. Il film è scritto e prodotto da James Gunn (Slither, Guardiani della Galassia) e diretto dal Greg McLean di Wolf Creek e dell'imminente Jungle con Daniel Radcliffe.

Gunn ha condiviso questo nuovo trailer esteso sulla sua pagina Facebook con il commento: "con qualcosa di più di Marty Espenscheid AKA Kraglin dai Guardiani AKA Kirk da Una mamma per amica AKA quell'idiota di mio fratello Sean". Nel film Sean Gunn interpreta uno dei circa 80 colletti bianchi lavoratori americani di un edificio per uffici aziendali a Bogotà, Colombia. Un giorno tutte le porte e le finestre dell'edificio vengono bloccate e una voce proveniente da un altoparlante impone una decisione impossibile ai dipendenti: scegliere di uccidere 30 persone o non fare nulla, ma in quest'ultimo caso ne verranno giustiziate 60.

Il nuovo trailer include John Gallagher Jr. (The Newsroom), Adria Arjona (la Dorothy della nuova serie tv "Emerald City"), Michael Rooker (lo Yondu di "Guardiani della Galassia"), Tony Goldwyn della serie tv Scandal e John C. McGinley della serie tv Scrubs.

Fonte: Collider

The Belko Experiment: nuovo trailer e primo poster del thriller-horror di Greg McLean





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer e un primo poster di The Belko Experiment, un survival-thriller a tinte horror diretto da Greg McLean (Wolf Creek) e scritto e prodotto da James Gunn regista dei cult sci-fi Slither e Guardiani della galassia.

la trama segue 80 dipendenti della società "Belko" intrappolati in un grattacielo di uffici e costretti ad uccidersi l'un l'altro in base alle istruzioni di una voce sconosciuta. Di questi 80 impiegati, 30 dovranno morire entro un lasso di tempo prestabilito, altrimenti chi sorveglia questo folle esperimento ne ucciderà il doppio.

Il cast include John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, John C. McGinley, David Dastmalchian e Michael Rooker, The Belko Experiment debutta nei cinema americani il 17 marzo.

Fonte: Collider

The Belko Experiment: primo trailer senza censure del thriller-horror di Greg McLean





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Orion Pictures ha reso disponibile un primo trailer senza censure di The Belko Experiment. Il film si svolge in uno sperduto edificio di uffici dove dipendenti ignari vengono coinvolti in un esperimento contorto in cui sono costretti a uccidersi a vicenda, in caso contrario un esplosivo verrà detonato uccidendo tutti indiscriminatamente. James Gunn regsta e sceneggiatore di Guardiani della Galassia ha scritto la sceneggiatura del film con Greg McLean (Wolf Creek) che si è occupato della regia.

Il film descritto come "Impiegati... male! incontra Battle Royale" è transitato nella sezione "Midnight Madness" del Toronto International Film Festival di quest'anno ricevendo una buona accoglienza.

Il film è interpretato John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinley, Josh Brener, Michael Rooker, Sean Gunn e Melonie Diaz.

The Belko Experiment esplora un contorto esperimento sociale in cui un gruppo di 80 americani sono bloccati nel grattacielo della loro sede aziendale a Bogata, con una voce sconosciuta su un sistema di interfono che ordina loro di partecipare ad un gioco letale che consiste nell'uccidere o essere uccisi. Il cast include il John Gallagher Jr. di "10 Cloverfield Lane", il Tony Goldwyn di "Scandal", la Adria Arjona di "True Detective", il John C. McGinley di "Scrubs", il Josh Brener di "Silicon Valley", il Michael Rooker e lo Sean Gunn di "Guardiani della Galassia" e Melonie Diaz di "Prossima fermata Fruitvale Station".





Fonte: Collider

The Belko Experiment: prime foto e trama del thriller-horror di Greg McLean e James Gunn





Aggiornamento di Pietro Ferraro

L'anno scorso mentre il regista James Gunn stava lavorando alla sceneggiatura per il suo nuovo sequel con supereroi Guardiani della Galassia Vol. 2 ha condiviso anche alcuni aggiornamenti su un nuovo film che aveva scritto e avrebbe prodotto dal titolo The Belko Experiment. Il regista ha rivelato che l'idea per questa storia gli è venuta grazie ad un sogno e ha trascorso le due settimane successive elaborando lo script. Nel mese di marzo il regista australiano Greg McLean (Wolf Creek) è salito a bordo per dirigere, con le riprese che si sono svolte a Bogotà in Colombia la scorsa estate con James Gunn produttore al fianco di Peter Safran. Ora il Toronto International Film Festival ha annunciato che The Belko Experiment avrà la sua anteprima mondiale nell'ambito della sezione Midnight Madness, mentre le prime foto e dettagli della trama sono finalmente disponibili.

Il regista ha rivelato che dopo che il presidente della MGM, Jonathan Glickman, ha scelto di fare il film, ha dovuto promettere di rimanere fedele alla natura "intensa e senza compromessi" della sceneggiatura di James Gunn. Insieme con le nuove foto, il Toronto International Film Festival ha presentato anche la prima sinossi ufficiale che trovate a seguire.

In quello che sembra essere un giorno normale alla Belko Industries, i dipendenti della Belko rimangono inorriditi quando scoprono che sono diventati cavie in un esperimento a livello aziendale che li porterà ad uccidere i loro colleghi o ad essere uccisi loro stessi. l'esperimento è orchestrato da una voce misteriosa che preso il controllo degli altoparlanti istruisce i dipendenti sul massacrarsi l'un l'altro con ogni mezzo necessario.

Il cast del film include John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Michael Rooker, David Dastmalchian, Owain Yeoman, John C. McGinley, Adria Arjona, Melonie Diaz, Sean Gunn, Steve Agee, Valentine Miele, Gail Bean, Steven Blakeheart, Rusty Schwimmer, Josh Brener, David Del Rio, Abraham Benrubi, Joe Fria, Ben Davis, James Earl, Brent Sexton e Mikaela Hoover.



First Look at Greg McLean and James Gunn’s ‘The Belko Experiment’ https://t.co/BifDUXxzNV pic.twitter.com/3UJJmdcUFm

— Bloody Disgusting (@BDisgusting) 9 agosto 2016

Fonte: Movieweb

The Belko Experiment, James Gunn allo script e Greg McLean alla regia dell'horror - il cast





Articolo pubblicato il 3 giugno 2015

Wolf Creek 2: recensione del film horror di Greg McLean Wolf Creek 2: recensione del film horror di Greg McLean Sbancati i cinema di mezzo mondo con lo splendido Guardians of the Galaxy (774,176,600 dollari) e attualmente al lavoro sull'annunciato sequel, James Gunn ha sceneggiato The Belko Experiment, action/thriller/horror che vedrà il ritorno alla regia di Greg McLean, talento australiano padre di Wolf Creek. Gunn indosserà anche gli abiti del produttore, per un film che ruoterà attorno alla società Belko, situata in Sud America, che improvvisamente e misteriosamente isolerà i propri dipendenti durante una giornata di lavoro, ordinando loro di uccidersi a vicenda. Un diktat che farà esplodere la violenza, in cui ogni dipendente farà 'scoprire' la propria vera natura. Uccidere o essere uccisi. Questo è il dilemma.

Ricco di sconosciuti il cast, annunciato nella notte. Ovvero John Gallagher Jr. (Short Term 12), Melonie Diaz (Fruitvale Station), John C. McGinley (“Scrubs,” Office Space), Tony Goldwyn (“Scandal”), David Dastmalchian (The Dark Knight), Gail Bean (Unexpected), Michael Rooker (“The Walking Dead,” Guardians of the Galaxy), Valentine Miele (Super, Tromeo & Juliet), Sean Gunn (“Gilmore Girls,” Guardians of the Galaxy), Mikaela Hoover (Super), Josh Brener (“Silicon Valley), Rusty Schwimmer (“Louie”), Joe Fria (Speedwagon), James Earl (The Lazarus Effect), Brent Sexton (“The Killing”), Stephen Blackehart (Tromeo and Juliet), David Del Rio (Pitch Perfect) e Ben Davis (Red Dead Redemption).

Peter Safran (L'evocazione, Annabelle) produrrà il tutto con la MGM, per delle riprese che sono già partite, a Bogotà, Colombia. Esploso 10 anni fa a Cannes con Wolf Creek, Greg McLean ha poi girato Rogue e Wolf Creek 2, nei prossimi giorni finalmente nei cinema d'Italia. Questa sarà la sua 4° fatica cinematografica.

Fonte: Comingsoon.net