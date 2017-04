Guardiani della galassia Vol. 2: clip, nuovi poster e video musicale con David Hasselhoff

Di Pietro Ferraro sabato 22 aprile 2017

Guardiani della galassia Vol. 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel Marvel di James Gunn nei cinema italiani dal 25 aprile 2017.

Guardiani della galassia Vol. 2 debutta nei cinema italiani il prossimo 25 aprile e per ingannare l'attesa vogliamo proporvi nuovo materiale del cinecomic Marvel tra cui due clip, 26 nuove locandine ufficiali e un video musicale con un brano composto appositamente per la colonna sonora del film e interpretato da David Hasselhoff.

Guardiani della galassia Vol. 2: la colonna sonora 'Awesome Mix Vol. 2' Ascolta la colonna sonora di "Guardiani della galassia 2" nei cinema italiani dal 25 aprile 2017.

Le due clip in lingua originale includono scene del film ambientate durante lo scontro tra i Guardiani, un infervorato Drax e la mostruosa creatura tentacolare vista nei trailer e una seconda clip ambientata sulla Terra, che mostra un'enorme massa di energia blu che ha invaso St. Charles in Missouri, città natale di Star-Lord alia Peter Quill, dove il giovane Peter ha vissuto fino a quando lo Yondu di Michael Rooker non lo ha portato nello spazio.

Il video musicale è del brano "Guardians Inferno" tratto dalla compilation "Awesome Mix Vol. 2", la colonna sonora ufficiale del film. Si tratta dell'unica canzone originale della compilation composta da Tyler Bates con il regista James Gunn e interpretata da The Sneepers featuring David Hasselhoff. Il brano è chiaramente ispirato alla disco degli anni '70 ed è quasi interamente strumentale con Hasselhoff che ad un certo punto irrompe intonando frasi del tipo "Mio padre è un pianeta".

Getting down and dirty with a procyon lotor. Got no people skills but he's good with motor. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. If two of them walk by, people say, "Oh boya." They ask me why I'm bringin' a baby into battle, 'that's really irresponsible' and getting them rattled. I say, 'give me a break, get off my back dammit.' I didn't learn parenting, my daddy was a planet.

La canzone accompagnerà i titoli di coda del film in cui vedremo alcuni personaggi che ballano e sorprendenti cameo. La canzone termina con un messaggio di David Hasselhoff che ricorda: "In questi momenti di difficoltà basta ricordare: noi siamo Groot".





Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo trailer italiano svela il personaggio di Kurt Russell

Marvel ha reso disponibile un nuovo trailer italiano dell'atteso sequel Guardiani della galassia Vol. 2 in cui viene mostrto per la prima volta il personaggio di Kurt Russell, Ego il pianeta vivente, che è il padre biologico di Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt).

Guardiani della galassia e The Avengers sono i migliori cinecomic Marvel di sempre (con buona pace di "Captain America: Civil War") e se The Avengers: Age of Ultron non ha bissato l'appeal dell'originale, questo Guardiani della galassia Vol. 2 sembra voler regalare il doppio dell'azione e del divertimento nel suo tipico modo ironico e strafottente incarnato alla perfezione da Star Lord e Rocket Raccoon che in questo nuovo trailer fanno la parte del leone.

Guardiani della galassia Vol. 2 debutta nei cinema italiani il prossimo 25 aprile





Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo trailer e locandine

L'uscita di Guardiani della galassia Vol. 2 si avvicina e nel frattempo questo manipolo di supereroi alternativi della Marvel sono diventati tra i più amati dell'Universo Cinematografico Marvel.

Guardiani della galassia 2: Marvel annuncia il fumetto di Baby Groot Baby Groot protagonista assoluto di un fumetto Marvel che uscirà in concomitanza con il film "Guardiani della galassia Vol. 2".

Marvel studios ha reso disponibili un nuovo trailer e due bellissime nuove locandine ufficiali del film ancora diretto da James Gunn e in arrivo nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.





Sullo sfondo di "Awesome Mixtape #2", Guardiani della Galassia Vol. 2 della Marvel continua le avventure della squadra che si spinge fino alle zone più esterne del cosmo. I Guardiani devono lottare per tenere insieme la loro famiglia ritrovata mentre svelano i misteri della vera discendenza di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e personaggi preferiti dai fan dei fumetti classici verranno in aiuto dei nostri eroi con l'universo cinematografico Marvel che continua ad espandersi.

Tre anni fa usciva nelle sale il primo Guardiani della Galassia ed erano davvero in pochi a conoscere Groot, Rocket, Star-Lord, Drax e Gamora. Tutto è cambiato quando James Gunn e Marvel Studios ha portato questa bizzarra squadra sullo schermo realizzando quello che da molti è considerato il miglior cinecomic di sempre.

Guardiani delle Galssia Vol. 2 vede il ritorno di Chris Pratt come Star-Lord, Zoe Saldana come Gamora, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Michael Rooker come Yondu, con Vin Diesel che torna a doppiare Groot e Bradley Cooper ancora voce di Rocket. Il sequel includerà diverse new entry come Sylvester Stallone, Pom Klementieff come Mantis, Elizabeth Debicki come Ayesha e Kurt Russell nel ruolo del padre di Star-Lord, Ego il Pianeta vivente.

Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo trailer italiano "Super Bowl 2017"

Disponibile via Marvel un nuovo trailer italiano di Guardiani della Galassia Vol. 2 rilasciato in occasione del Super Bowl 2017, che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina ufficiale del film.

Marvel ha reso disponibile la versione estesa dello spot "Big Game" con un sacco di filmati inediti tra cui alcune nuove scene di Yondu, Rocket e Baby Groot, così come un primo sguardo a Elizabeth Debicki nei panni della nuova nemesi Ayesha. Nella clip c'è anche un nuovo scambio tra Drax e Mantis.

La maggior parte del cast principale del primo Guardiani della Galassia sta tornando per il sequel con Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (voce di Groot) e Bradley Cooper (voce di Rocket). Il sequel ha aggiunto una tonnellata di new entry come Sylvester Stallone, Pom Klementieff come Mantis, la già citata Elizabeth Debicki e Kurt Russell, che sta interpretando il padre di Star-Lord, Ego il Pianeta vivente. Anche Karen Gillan è di nuovo a bordo come Nebula e Michael Rooker torna come Yondu.

Guardiani della Galassia Vol. 2 è scritto e diretto da James Gunn, che sta tornando dopo aver diretto con grande successo l'originale Guardiani della Galassia. Il film debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2017.





Guardiani della galassia 2: nuovo trailer giapponese

Ad un mese e mezzo dall'ultimo trailer di Guardiani della galassia Vol. 2, vi proponiamo un nuovo trailer giapponese che mette in evidenza sia Baby Groot e che la creatura Abilisk. Una scena mostra Gamora lanciarsi su questa enorme creatura tentacolare, mentre Drax usa le sue lame per colpirla furiosamente. Anche se nessuno di questi filmati è nuovo, il trailer presenta un montaggio alternativo.

Abbiamo già visto immagini di Mantis e Yondu (Michael Rooker) con la nuova cresta Mohawk, ma non abbiamo ancora visto foto o filmati della nuova nemesi Ayesha e ancora non è stato rivelato chi andrà ad interpretare Sylvester Stallone nel suo cameo, anche se James Gunn ha anticipato in passato che sarà un piccolo ruolo, ma importante.

Guardiani della galassia Vol. 2 debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2017.





Guardiani della galassia 2: nuove immagini ufficiali di Baby Groot e Yondu

Disponibili un paio di nuove immagini ufficiali per Guardiani della galassia Vol.2 che ritraggono l'adorabile Baby Groot (via Marvel Studios) e lo Yondu di Michael Rooker con nuova "cresta", quest'ultima foto condivisa dall'attore sulla sua pagina Facebook.

Marvel sta davvero creando enormi attese per il 2017 dopo un primo trailer dell'atteso reboot Spider-Man: Homecoming e un nuovo spettacolare trailer, da record di visualizzazioni, del sequel Guardiani della galassia Vol. 2 che riporterà su schermo per la gioia dei fan l'amato Groot. Alla fine dell'originale Guardiani della Galassia il grade albero umanoide alieno si è sacrificato per salvare i suoi amici ("Noi siamo Groot"). Ridotto in brandelli è tornato in vita germogliando da uno dei suoi rami in versione baby Groot e, da ramoscello in un vaso, ora è cresciuto e ha le fattezze di un bambino di cinque anni e già dal trailer si capisce che si prepara a rubare la scena ai suoi colleghi.

Groot tornerà "a grandezza naturale" in Guardiani della Galassia Vol. 3 che è già confermato sarà parte della "Fase 4" Marvel, e sarà anche in Avengers: Infinity War in cui sembra che Groot e Hulk avranno una resa dei conti, almeno questo è quello che ha lascia intendere il suo doppiatore ufficiale Vin Diesel.

So che da qualche parte nell'universo vedremo Groot e Hulk darsi battaglia. Potete scriverlo, vedrete quel poster: "Hulk vs Groot!".

In occasione della promozione del nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2, Vin Diesel parlando di Groot e Rocket Raccoon e ha risposto sulla possibilità per la coppia di avere uno spin-off.

Questa è una domanda interessante! Credo che se sarà James Gunn a decidere vedremo un film di Rocket / Groot dopo "Avengers: Infinity War", penso che sia altamente possibile. Vedremo!

Guardiani della galassia Vol. 2 arriva nei cinema italiani il 25 aprile 2017.







How cute is Baby Groot?! You can win a trip to the @Guardians of the Galaxy Vol. 2 red carpet premiere! Check out https://t.co/6GMgkIME42 pic.twitter.com/R2MWrBfTcw

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 9 dicembre 2016

Guardiani della galassia 2: nuovo trailer italiano

Regalo di Natale in anticipo ai fan da James Gunn e Marvel Studios con un nuovo trailer italiano di Guardiani della Galassia Vol. 2 che è assolutamente fantastico. Il primo "Guardiani della Galassia" è stato un enorme successo incassando nel 2014 la bellezza di 773.000.000$ in tutto il mondo, un successo in gran parte inatteso visto che questi personaggi sono i meno conosciuti anche dai fan più sfegatati dei fumetti. La maggior parte del cast principale del primo "Guardiani della Galassia" sta tornando per il sequel. A bordo ritroviamo Chris Pratt come Star-Lord, Zoe Saldana come Gamora, Dave Bautista come Drax, Vin Diesel come la voce di Groot (anche se questa volta Groot è un "bambino") e Bradley Cooper come la voce di Rocket. Il sequel ha aggiunto new entry da urlo come Sylvester Stallone, Kurt Russell ed Elizabeth Debicki. Anche Karen Gillan torna come Nebula e Michael Rooker come Yondu. James Gunn non solo è tornato a dirigere Guardiani della Galassia Vol. 2 ma ha anche scritto la sceneggiatura. Il nuovo trailer rivela anche Pom Klementieff nei panni della telepate Mantis. La vediamo sondare in profondità i pensieri di Star-Lord svelando l'amore per Gamora. Drax è così felice per la vulnerabilità di Peter Quill in questa scena che ride come un pazzo offrendosi di essere il prossimo. Guardiani della Galassia Vol. 2 è previsto in uscita nei cinema italiani il 25 aprile 2017.

Guardiani della galassia 2: nuova immagine ufficiale e dettagli sulla trama

Il regista James Gunn ha recentemente rivelato che un nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2 sarà online molto presto, anche se il regista non ha detto esattamente quando il filmato sarà disponibile. The Hollywood Reporter ha incontrato James Gunn per il lancio del trailer di un altro dei suoi film, il thriller The Belko Experiment che vede Gunn a bordo come sceneggiatore e produttore. Alla domanda quale trailer dei due film è stato più difficile realizzare, James Gunn ha rivelato che quello di Guardiani 2 era più difficile, dal momento che le aspettative sono così alte.

Guardiani è quello più difficile. Con Belko è la premessa di ciò che le persone vanno ad acquistare. Con Guardiani le persone passano al microscopio ogni singolo piccolo fotogramma cercando di capire ciò di cui il film parla. E ci sono un sacco di misteri in Guardiani 2. Stavamo parlando di quanto fosse giusto rivelare e sappiate che non andremo a rivelare molto.

Il primo trailer era un assaggio di 90 secondi che ha creato ulteriore attesa tra i fan. Non è stato confermato la durata del prossimo trailer completo, ma il regista ha detto che hanno dovuto fare molta attenzione durante il montaggio dal momento che particolari scene potrebbero svelare importanti punti della trama.

È possibile mettere su schermo tantissima roba e in realtà non rivelare chi vive, chi muore e lasciare il mistero intatto. Con Guardiani è un tale viaggio emotivo e fisico e ci sono così tanti luoghi e situazioni che bisogna fare attenzione a non rivelare toppo.

James Gunn ha anche utilizzato Instagram per rivelare un nuovo alieno, interpretato dal suo amico Stephen Blackehart. Per festeggiare il compleanno dell'attore, James Gunn ha deciso di mostrare la prima foto del suo personaggio in Guardiani della Galassia 2, l'alieno Brahil.

Una foto pubblicata da James Gunn (@jamesgunn) in data: 1 Dic 2016 alle ore 10:38 PST



ComicBook.com ha recentemente intervistato ad una convention di Atlanta Sean Gunn, fratello del regista James Gunn e attore che interpreta il Ravager Kraglin.

Quando il film inizia siamo solo un paio di mesi dopo il primo film. I Ravagers non hanno reagito al tradimento di Peter Quill e allo scambio della Gemma dell'Infinito. C'è un po' di maretta tra i Ravagers del tipo "Possiamo ancora fidarci di Yondu? Non ci sta andando toppo morbido con Quill?" Così i Ravagers devono prendere una decisione di cosa fare con Yondu e penso che Kraglin sarà una parte fondamentale di questa decisione, ma questo è tutto quello che posso dire.

A parte interpretare Kraglin, Sean Gunn ha svolto un altro lavoro importante sul set de I Guardiani 2, l'attore è stato il riferimento per il motion-capture di Rocket Raccoon, mentre Bradley Cooper tornerà a fornire la voce di Rocket. Sean Gunn ha rivelato che Rocket ha molto da fare in questo sequel e che comincia a mettere in discussione il suo posto nella squadra.

Oh sì! Rocket ha un sacco di grandi cose da fare in questo film. Ci sono alcune dinamiche che sono al centro del film e che riguardano il sentirsi parte di una famiglia...e Rocket ha lo stesso tipo di crisi sull'appartenere a questa famiglia oppure no. Sono molto grato di lavorare sul film in tale veste. Sono un membro del team quando si tratta di Rocket. E' molto diverso da altri lavori in veste di attore, ma è ancora qualcosa di entusiasmante e speciale.

Sean Gunn alla domanda su come questo sequel sarà diverso dal film originale.

Credo che cerca di toccare alcune delle cose che hanno funzionato nel primo film. E' un film letteralmente per tutti. Non è solo un film per bambini travestito da un film per adulti o viceversa. Penso davvero che sia per tutte le età. Io credo che abbia davvero un gran cuore. Ho sentito mio fratello [il regista James Gunn] dire che il primo film era come creare una famiglia, il secondo film è più sull'essere una famiglia e la lotta per mantenerla. Penso che sia perfetto e spero che è quello che arriverà alla gente. Non vedo l'ora di condividerlo con il pubblico.

Il cast di Guardiani della Galassia Vol. 2, nei cinema italiani ad aprile 2017, è guidato da Chris Pratt come Star-Lord, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Zoe Saldana come Gamora, Bradley Cooper come Rocket Raccoon e Vin Diesel come Groot. I nuovi membri del cast sono Kurt Russell come Ego il pianeta vivente, il padre di Star-Lord, Elizabeth Debicki come Ayesha, Pom Klementieff come Mantis, Chris Sullivan come Taserface e Tommy Flanagan come Tullk.

Guardiani della galassia 2: primo trailer italiano e locandina

Marvel Studios ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Guardiani della galassia Vol. 2. Il regista James Gunn ha condiviso sul suo account di Twitter questa piccola sorpresa. Non si tratta di un vero e proprio trailer completo, ma possiamo finalmente dare un primo sguardo ad alcune scene del film. Gunn ha promesso che questo filmato di circa 90 secondi sarà seguito a breve da un primo full trailer.

Prima del Comic-Con, Entertainment Weekly ha rivelato il primo concept art ufficiale del film, che ci ha dato alcuni primi dettagli su Guardiani della Galassia Vol. 2. Ha rivelato che nel film Groot è ancora un "alberello" e che la squadra sta per accogliere nuovi membri inaspettati come Yondu (Michael Rooker), Nebula (Karen Gillan) e Mantis che sarà interpretato da Pom Klementieff.

La maggior parte del cast principale del primo Guardiani della Galassia sta tornando con Chris Pratt come Star-Lord, Zoe Saldana come Gamora, Dave Bautista come Drax, Vin Diesel come la voce di Groot e Bradley Cooper come la voce di Rocket. Il cast sarà completato dalle new entry Sylvester Stallone, Kurt Russell ed Elizabeth Debicki. Guardiani della Galassia Vol. 2 è previsto in uscita nei cinema italiani ad aprile 2017.





Guardiani della galassia 2: concept art svela un nuovo mostro spaziale

Aggiornamento per il sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn con un concept art via Empire che svela un nuovo mostro spaziale, una foto dello Yondu di Michael Rooker e una foto con Chris Pratt alias Star-Lord con il leggendario Stan Lee.

Guardiani della galassia 2: James Gunn svela che il sequel avrebbe incluso un nuovo 'Guardiano' James Gunn parla del film e di un paio di personaggi scartati nella prima bozza della sceneggiatura.

Per quanto ne sappiamo questa nuova creatura spaziale ritratta nel concept art è una creazione originale e non qualcosa ispirato dal fumetto, anche se non possiamo escludere che il regista James Gunn abbia scovato qualche creatura meno nota ai fan. Da notare che questo mostro "tentacolato" presenta alcuni elementi in comune con il Sarlacc e il Rancor, due creature della saga di Star Wars che è stata una grande fonte di ispirazione per il primo film dei Guardiani della galassia. Di questo sequel sappiamo che ci sarà la nemesi Mantis interpretata da Pom Klementieff, che Yondu e Nebula ad un certo punto della trama collaboreranno con i Guardiani e che Elizabeth Debicki interpreterà il personaggio di Ayesha che supportata da un esercito è in cerca di vendetta contro i Guardiani. Guardiani della Galassia Vol. 2 è previsto in uscita il 5 maggio 2017.





So the guardians are battling a giant space godzilla looking octopus while groot is having a good time. #GOTG2 pic.twitter.com/i6x6SoaOWk — ryan (@lawleeeer) 23 agosto 2016

Una foto pubblicata da Marvel Entertainment (@marvel) in data: 1 Ago 2016 alle ore 11:54 PDT







Guardiani della galassia 2: foto dei Ravagers, video del costume di Kurt Russell e nuovi dettagli sulla trama

Marvel Studios durante il panel al Comic-Con 2016 ha colto l'occasione per una sacco di annunci sbalorditivi, come ad esempio la conferma di Brie Larson come Captain Marvel più l'apparizione a sorpresa del cast di Spider-Man: Homecoming. Forse la più grande sorpresa, però, è arrivata quando lo studio ha presentato i filmati tratti da Guardiani della Galassia Vol. 2, che hanno rivelato uno dei segreti più gelosamente custoditi del sequel, l'identità del padre di Star-Lord (Chris Pratt), Ego il Pianeta vivente, interpretato da Kurt Russell. Anche se quel filmato non è stato rilasciato ancora online, la Marvel ha messo in mostra il costume di Ego nella sala esposizioni della convention. Guardiani della galassia 2: resoconto del panel al Comic-Con 2016 Guardiani della galassia 2 approda al Comic-Con 2016 - Il resoconto del panel Marvel Ryan Penagos della Marvel, noto su Twitter come "Agente M", ha pubblicato un nuovo video che mostra il costume esposto al Comic-Con per il giorno finale della convention. Ha anche pubblicato una serie di foto dettagliate che danno ai fan uno sguardo ravvicinato al costume. Le parole del regista James Gunn dopo che il nuovo video ha debuttato durante il Comic-Con.

Sì, suo padre è un pianeta. Più o meno. Il tutto sarà spiegato nel film.

Nei fumetti Marvel, Ego è raffigurato appunto come un enorme pianeta vivente, ma una nuova svolta è stata aggiunta per questo film. Il filmato ha rivelato che Ego ha progettato una forma umana per se stesso. In precedenza era circolato un rumor che il personaggio dei fumetti Ego il Pianeta vivente sarebbe apparso in questo sequel, e c'erano anche voci che Kurt Russell avrebbe interpretato il papà di Star-Lord. Tuttavia nessuno avrebbe potuto immaginare che Ego fosse il padre di Star-Lord e che Kurt Russell avrebbe interpretato Ego. Il regista James Gunn ha anche condiviso via Instagram un'immagine ufficiale degli ormai famigerati Ravegers. Gunn nella foto presenta Taserface e il resto del gruppo. Guardando la foto dall'alto a sinistra e in senso orario vediamo nell'ordine: Brahl (Stephen Blackehart), Oblo (Joe Fria), Scrote, Narblik (Terence Rosemore), Gef the Ravager (Steve Agee), Kraglin (Sean Gunn), Wretch (Evan Jones), Half-Nut (Jimmy Urine) e al centro il loro capo Taserface (Chris Sullivan) al centro. James Gunn conferma che i Ravagers sono una parte molto importante del suo sequel. La banda ha avuto un rapporto molto polemico con Yondu dopo gli eventi del primo film e sembra che Yondu alla fine si sia unito al team di Star-Lord.

Apprendiamo dal Vol. 1 che hanno avuto un rapporto un po' polemico con Yondu, e si sono anche ammutinati a causa del fatto che Yondu ha lasciato andare Peter Quill senza rappresaglie dopo che lui non ha dato loro l'Orb. Il leader dei Ravagers ora è il potente, ma dal nome incredibilmente ridicolo Taserface, interpretato da Chris Sullivan (vale la pena notare che quattro anni fa, quando sono stato assunto per il primo film dei Guardiani, ho scherzato che stavo per fare di Taserface il mio cattivo, suppongo che non sia più uno scherzo).

Gunn ha poi confermato che anche Nebulosa di Karen Gillan ha un ruolo molto importante in questo sequel, Il regista ha inoltre parlato di Elizabeth Debicki che veste i panni di Ayesha, l'alta sacerdotessa di un popolo geneticamente migliorato chiamato i Sovrani e di aver creato un look originale per Mantis che lo differenzia dal fumetto. Gunn ha poi parlato del casting di Sylvester Stallone.

Questa è stata un'esperienza incredibile per me, considerando che ho incontrato colui che da bambino mi piaceva imitare nel mio cortile mentre fingevo di essere John Rambo. Per me lavorare con Sly è stato uno dei punti più alti delle riprese del Vol. 2. Chi interpreta? Beh, io non posso rivelare molto ancora...ma noi lo vediamo interagire con Yondu nel teaser.

Gunn ha poi spiegato che sarà rivelato molto di più in merito all'Ego il Pianeta vivente di Kurt Russell e il suo ruolo di padre di Star-Lord quando il film arriverà nelle sale, aggiungendo che questo rapporto padre-figlio è stato il motivo per cui ha voluto fare il sequel.

Non voglio dare via troppe risposte in questo momento, ma quello che Nova Prime ha detto a proposito del padre di Peter alla fine del Vol. 1 è certamente vero...È qualcosa di antico e sconosciuto. Come avremo modo di scoprire è un essere cosmico, rimasto solo per eoni...non vedo l'ora che voi ragazzi vediate Kurt Russell portare questo personaggio sullo schermo. E' stata una esperienza estatica creare Ego con lui. Abbiamo cercato di farlo il più realistico possibile, radicato nella realtà ed emotivamente centrato.

Una foto pubblicata da James Gunn (@jamesgunn) in data: 25 Lug 2016 alle ore 09:39 PDT







Una foto pubblicata da Ryan Penagos (@agentm) in data: 24 Lug 2016 alle ore 08:58 PDT







Una foto pubblicata da James Gunn (@jamesgunn) in data: 24 Lug 2016 alle ore 13:21 PDT







Guardiani della galassia 2: prima sinossi ufficiale del sequel Marvel

La scorsa settimana una teoria di un fan sul sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 è approdata online ipotizzando che Kurt Russell, Sylvester Stallone e Sharon Stone avrebbero interpretato i Guardiani originali introdotti nei fumetti Marvel nel lontano 1969. Guardiani della galassia 2: un fan teorizza un'apparizione per i 'Guardiani' originali Il team originale dei Guardiani della galassia protagonista dei fumetti anni '70 apparirà nel "Vol. 2" di James Gunn? Il regista James Gunn, che di solito è abbastanza schietto sui social media, non è personalmente intervenuto su questa idea, ma oggi abbiamo la prima trama ufficiale per il sequel e suona come se quella teoria potrebbe avere un fondo di verità.

Sullo sfondo di "Awesome Mixtape #2", Guardiani della Galassia Vol. 2 della Marvel continua le avventure della squadra che si spinge fino alle zone più esterne del cosmo. I Guardiani devono lottare per tenere insieme la loro famiglia ritrovata mentre svelano i misteri della vera discendenza di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e personaggi preferiti dai fan dei fumetti classici verranno in aiuto dei nostri eroi con l'universo cinematografico Marvel che continua ad espandersi.

La teoria postulata da un fan la settimana scorsa ipotizza che Sharon Stone sarà il Guardiano Nikki, che ha la capacità di resistere al calore, radiazioni ed è un'ottima tiratrice; Sly potrebbe interpretare Charlie-27, che è un imponente massa di muscoli, soldato e pilota spaziale con una forza sovrumana e Michael Rooker, che ha interpretato una sorta padre adottivo di Peter Quill nel primo film, è Yondu anche lui uno dei membri originali del gruppo. Molti credono che Kurt Russell sarà Starhawk, che potrebbe essere vero padre di Star-Lord. Guardiani della galassia 2 debutta nei cinema il 5 maggio 2017.

Guardiani della galassia 2: riprese terminate con un video e nuove foto dal set

Abbiamo un annuncio. Noi, Guardiani della Galassia Vol. 2, saremo al San Diego Comic-Con di quest'anno. Saremo lì. Noi ci saremo. Chris Pratt ci sarà. Un gruppo della banda ci sarà e ragazzi vi mostreremo qualcosa di davvero forte.

Dopo aver annunciato la fine delle riprese James Gunn ha continuato a precisare su Twitter che ha già in programma nuove riprese di minima entità che serviranno solo come rifinitura. Ha anche aggiunto di aver lavorato per assicurarsi che i personaggi femminili di questo sequel saranno rappresentati degnamente nel merchandise. Su Instagram Chris Pratt ha celebrato la fine della produzione attraverso la condivisione di due foto dell'attore accanto alla sua controfigura con il seguente messaggio.

Qui siamo io e la mia controfigura / stuntman Tony McFarr (anche Tommy Harper coordinatore degli stunt e il nostro primo AD Lars Winther) sul set. Ho lavorato con Tony da Jurassic World. Ti voglio bene amico! Buon fine riprese!

Marvel non ha ancora reso disponibile una sinossi ufficiale per Guardiani della Galassia Vol. 2, ma le voci non sono mancate tra cui una che ha rivelato che il principale antagonista sarebbe una donna di nome Ayesha, conosciuta nei fumetti Marvel anche come Kismet, Paragon e Her. Questo rumor sostiene che il nuovo membro del cast Elizabeth Debicki interpreterà questo personaggio, ma non vi è nulla di confermato. Altri nuovi membri del cast sono Kurt Russell, che si vocifera interpreterà il padre di Star-Lord, Pom Klementieff come Mantis, Chris Sullivan e Tommy Flanagan. Chris Pratt (Star-Lord), Vin Diesel (Groot), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon) tornano nei panni dei Guardiani. Anche Karen Gillan (nebulosa), Glenn Close (Nova Prime), Michael Rooker (Yondu) e Sean Gunn (Kraglin) riprenderanno i loro ruoli.

And that's a wrap on #GoTGVol2. WHEW. So much gratitude to my wonderful cast and crew. Thank you all. — James Gunn (@JamesGunn) 16 giugno 2016





Una foto pubblicata da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 16 Giu 2016 alle ore 17:14 PDT



Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo video dal set con Chris Pratt e l'astronave Milano

Il mese scorso, è stato annunciato che Chris Pratt protagonista di Guardiani della Galassia Vol. 2 sta collaborando con Omaze per un contest di beneficenza che permetterà ai fan che donano almeno 10$ a questa iniziativa di vincere un viaggio sul set del film e trascorrere un'intera giornata con Chris Pratt. Per promuovere questa iniziativa Omaze ha pubblicato un altro video con Chris Pratt che ci mostra il set in costruzione dell'astronave Milano. A seguire invece trovate un nuovo schizzo disegnato e pubblicato via Twitter e facebook con un messaggio dal regista James Gunn. Come i due precedenti che trovate scorrendo l'articolo, anche questo terzo disegno è piuttosto grezzo e dal contesto oscuro e ritrae Star-Lord con indosso le sue cuffie che sta guardando qualcosa. Gli altri due disegni ritraevano tre personaggi raccolti attorno a ciò che alcuni fan hano pensato fosse una "banana gigante" con una frase che sottolineava il fatto che il papà di Star-Lord proviene dalle stelle, mentre il primo schizzo ritraeva Groot è una sorta di creatura non identificata.



Un altro giorno, un'altro storyboard per Guardiani della Galassia Vol 2. In attesa di ipotesi il più assolutamente folli (no, che non era una banana gigante la scorsa settimana)...

In questo sequel Chris Pratt riprende il suo ruolo di Peter Quill, alias Star-Lord e sarà affiancato da Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (voce di Groot), Bradley Cooper (voce di Rocket), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula) e Sean Gunn (Kraglin).



Another one of my thumbnail sketches for #WhatWeShotWednesday on #GOTGVol2. Obviously this is a perfect likeness. pic.twitter.com/Ml5akmxRpu — James Gunn (@JamesGunn) 6 aprile 2016

Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo video dal set con Chris Pratt

La scorsa settimana Chris Pratt protagonista di Guardiani della Galassia Vol. 2 ha rivelato che sta collaborando con Omaze per una nuova iniziativa di beneficenza in cui un fan fortunato potrà vincere un viaggio sul set ad Atlanta. All'inizio di questa settimana l'attore per promuovere questa iniziattiva ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video che lo vede pilotare la sua astronave, la Milano. Purtroppo il video è privo di dialoghi, ma è chiaro che Star-Lord sta avendo qualche difficoltà a mantenere la nave sotto controllo. Vale anche la pena notare che nessuno dei compagni "Guardiani" di Star-Lord sono presenti in questa scena, quindi è possibile che quella che vediamo potrebbe essere su una sorta di missione in soltaria. Recenti rumor non confermati hanno rivelato che diversi personaggi e nuovi membri del cast saranno introdotti in questo sequel. Se la voce fosse vera Elizabeth Debicki interpreterebbe "Ayesha", Tommy Flanagan "Tullk" e Chris Sullivan "Tsarface" un personaggio apparentemente originale. Questi personaggi non sono stati confermati ancora e resta la domanda su chi Kurt Russell andrà ad interpretare, anche se è molto diffusa la voce che potrebbe ritrarre il misterioso padre di Star-Lord. E' stato invece confermato che Pom Klementieff sarà "Mantis". Oltre a questo video abbiamo due immagini pubblicate dal regista James Gunn sulla sua pagina Twitter, la prima è un'immagine presa da una scena che è stata tagliata dall'originale Guardiani della Galassia. La scena in questione ripropone l'Ultima cena di Leonardo Da Vinci in versione "Guardiani". La seconda immagine è un nuovo schizzo che a quanto pare riguarda il mistero celato dietro il padre di Peter Quill. La settimana scorsa James Gunn ha iniziato a pubblicare via Twitter una serie di schizzi disegnati da lui che fanno parte di una sorta di grezzo storyboard. Purtroppo gli schizzi sono piuttosto confusi ed è difficile raccogliere eventuali dettagli specifici sulla trama da questi disegni fuori contesto. Lo schizzo di oggi dispone di tre personaggi ritratti in piedi intorno a qualcosa, con una battuta di Star-Lord che dice "Mia madre mi ha sempre detto che mio padre veniva dalle stelle". Tutto quello che sappiamo circa il papà di Star-Lord è che non sarà lo stessa personaggio visto nei fumetti Marvel, J'son. Mentre molti hanno ipotizzato che Kurt Russell sarà il papà di Star-Lord, ci potrebbe essere un'altra ipotesi. All'inizio di questo mese Sylvester Stallone è stato avvistato mentre lasciava lo stesso hotel in cui soggiornano i membri del cast, l'attore era in possesso di un copione che ha portato molti a supporre che abbia un ruolo segreto nel sequel. Un altro rumor è emerso solo pochi giorni dopo sostenendo che l'attore era sul set e indossava un costume che assomigliava al suo iconico costume da "Giudice" visto nel film Dredd del 1995. E' possibile che Sylvester Stallone sia in realtà il padre di Peter Quill?

Un video pubblicato da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 28 Mar 2016 alle ore 13:56 PDT







#WhatWeShotWednesday #GotGVol2 I don’t think you’ll ever guess what this shot is until the film comes out. pic.twitter.com/XCpAwfe8rZ — James Gunn (@JamesGunn) 30 marzo 2016

Guardiani della galassia Vol. 2: video dal set con Chris Pratt e rumor sul ruolo di Sylvester Stallone

Aggiornamento per Guardiani della Galassia Vol.2 che include un video realizzato da Chris Pratt per un'iniziativa benefica a supporto di una nuova campagna Omaze. L'attore era in uno stato d'animo così caritatevole che nel video ha anche cercato di rivelare uno dei più grandi segreti del film, l'identità del padre di Star-Lord, prima che ad interromperlo non è arrivato il regista James Gunn. Il video ci permette di dare anche uno sguardo all'astronave Milano e annuncia la possibilità per alcuni fan che faranno donazioni di vincere un viaggio che li porterà sul set del film oltre all'opportunità di diventare un Guardiano onorario. In queste ultime settimane è emerso un rumor che affermava che l'icona action Sylvester Stallone potrebbe essersi segretamente unito al cast di Guardiani della Galassia Vol. 2, dopo che l'attore è stato avvistato ad Atlanta con in mano un copione mentre stava lasciando lo stesso albergo in cui il cast del film alloggia. Lo studio non ha confermato che l'attore sarà nel film, ma la sola presenza di Stallone sul posto ha scatenato una ridda di speculazioni su chi potrebbe interpretare e se l'attore abbia firmato o meno. L'aggiornamento più recente arriva via On Location Vacations, con una fonte che dichiara che l'attore è stato avvistato anche sul set. Il sito ha confermato che Sylvester Stallone è stato avvistato sul set di Atlanta e mentre la fonte non dispone di informazioni sul personaggio che sta interpretando, l'attore sarebbe stato visto indossare un costume dall'aspetto piuttosto familiare. Questo informatore ha detto che il suo costume è "molto simile a quello del Giudice Dredd". Naturalmente l'attore ha già vestito i panni di Dredd nell'adattamento live-action del 1995, ma sembra piuttosto improbabile che interpreterà Dredd in Guardiani della galassia Vol. 2 dal momento che la Marvel non detiene i diritti cinematografici di questo personaggio, originariamente pubblicato da Britians Rebellion Developments. Mentre il personaggio era presente in alcuni titoli DC Comics negli anni '90, periodo in cui è uscito il film originale all'epoca distribuito dalla Buena Vista Pictures di proprietà dalla Disney. Neanche Warner Bros. e DC attualmente hanno i diritti sul personaggio. Il reboot uscito nel 2012 è stato distribuito dalla Lionsgate, quindi è ipotizzabile che siano loro a detenere attualmente i diritti. Ci sono però altri personaggi che Stallone potrebbe impersonare, qualcuno ha ipotizzato che lo vedremo nei panni di un membro della Nova Corps, dal momento che i loro costumi condividono somiglianze con quello del Giudice Dredd, mentre altri sostengono che potrebbe essere un Kree Accusatore o anche uno dei Ravagers, il gruppo di pirati spaziali guidati dallo Yondu di Michael Rooker. Da ricordare che i rumor su un potenziale ruolo di Stallone nel film parlano di un semplice cameo per l'attore. A seguire trovate anche tre immagini pubblicate dal regista James Gunn via Twitter, una è una divertente foto del cast in abiti civili, mentre le altre due sono schizzi realizzati da Gunn che ritraggono scene del film, in una si può riconoscere Baby-Groot, accompagnate dal seguente messaggio.

Recentemente ho detto come abbiamo disegnato ogni singola inquadratura di Guardiani della Galassia Vol. 2, prima di girare un singolo fotogramma. Ho intere scene che ricoprono il pavimento del mio ufficio e le pareti, a volte centinaia di immagini che mi daranno un'idea di come la scena scorre, ciò che va liscio, che cosa è confuso e anche ciò che funziona a livello comico. Nel corso di tutto il film traggo migliaia di queste miniature. Molte di loro sono disordinate ed è impossibile per chiunque altro oltre me capire quello che rappresentano. Alcune di loro vanno agli artisti di storyboard per essere rimpolpate. Alcune di loro vanno direttamente al nostro team di pre-visualizzazione per trasformarsi in storyboard animati e altre rimangono nel loro stato primitivo. Molti di voi hanno chiesto di vedere questi disegni così ho pensato di iniziare a postare le miniature di qualunque cosa abbiamo girato quel giorno, ma non ho intenzione di spiegare ciò che l'immagine rappresenta, come ho detto, sono disordinato, ma forse si potrà abbinare una miniatura ad un'inquadratura quando il film sarà rilasciato. Quindi ecco il primo della serie. Riuscite a indovinare che cosa potrebbe essere?

Guardiani della Galassia Vol. 2 debutta nei cinema il 5 maggio 2017.

Hooked on a feeling (that we're in rehearsals). pic.twitter.com/HlFdZsn6pW — James Gunn (@JamesGunn) 9 marzo 2016





Another storyboard thumbnail for #GotGVol2 from a scene we just shot. What is it? Guess away. #WhatWeShotWednesday pic.twitter.com/XJGlTBpfhv — James Gunn (@JamesGunn) 23 marzo 2016

Guardiani della galassia Vol. 2: al via le riprese, annuncio cast e prima immagine ufficiale

Marvel Studios ha iniziato le riprese ad Atlanta in Georgia del sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 in uscita nei cinema statunitensi il 5 maggio 2017. Guardiani della Galassia Vol. 2 è scritto e diretto da James Gunn (Guardiani della Galassia, Slither). Lo studio ha anche rilasciato una prima foto ufficiale che apre l'articolo. Il film segna il ritorno dei "Guardiani" originali tra cui Chris Pratt (Jurasic World, Guardiani della Galassia) come Peter Quill / Star-Lord; Zoe Saldana (Guardiani della Galassia, Star Trek Into Darkness) come Gamora; Dave Bautista (Spectre, Guardiani della Galassia) come Drax; Vin Diesel (Guardiani della Galassia, Fast & Furious 7) come la voce di Groot; Bradley Cooper (Joy, American Sniper) come la voce di Rocket; Michael Rooker (Guardiani della Galassia, Jumper) come Yondu; Karen Gillan (Guardiani della Galassia, La grande scommessa) come Nebulosa e Sean Gunn (Guardiani della Galassia, Una mamma per amica) come Kraglin. I nuovi membri del cast sono Pom Klementieff (Old Boy), Elizabeth Debicki (Il grande Gatsby, Everest), Chris Sullivan (The Knick, The Drop) e Kurt Russell (The Hateful Eight, Fast & Furious 7). Guardiani della Galassia Vol. 2 continua le avventure della squadra svelando il mistero del vero padre di Peter Quill. Guardiani della Galassia Vol. 2 è prodotto dal presidente Marvel Studios, Kevin Feige, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda e Stan Lee a bordo come produttori esecutivi.

L'originale Guardiani della Galassia è stato un successo di critica e pubblico, guadagnando oltre 770 milioni di dollari in tutto il mondo e detiene il record come il film d'esordio di maggior successo dell'Universo Cinematografico Marvel. Inoltre la colonna sonora del film disco di platino è stata nominata per un Grammy. Il team creativo che sta affiancando il regista James Gunn include il direttore della fotografia Henry Braham ("The Legend of Tarzan", "La bussola d'oro"); lo scenografo Scott Chambliss ("Star Trek", "Tomorrowland"); i montatori Fred Raskin ("The Hateful Eight", "Guardiani della Galassia") e Craig Wood ("Guardiani della Galassia", "Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo"); il compositore Tyler Bates ("Guardiani della Galassia", "John Wick"); la costumista tre volte candidata all'Oscar Judianna Makovsky ("Captain America: Civile War", "Harry Potter e la pietra filosofale"); Il supervisore degli effetti visivi candidato all'Oscar Chris Townsend ("Avengers: Age of Ultron", "Iron Man 3"); il coordinatore degli stunt Tommy Harper ("Pirati dei Caraibi:Dead Men Tell No Tales", "Captain America: The Winter Soldier"); il co-produttore / aiuto regista Lars Winther ("Captain America: Guerra War", "Captain America: The Winter Soldier"); e il supervisore degli effetti speciali sei volte candidato all'Oscar Dan Sudick ("Captain America: Civil War", "The Avengers").

Sulla base dei personaggi del fumetto Marvel pubblicato la prima volta nel 1969, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua la serie di epiche avventure sul grande schermo di Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo vendicatore, Marvel The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man e i nuovi film in arrivo che includono Captain America: Civil War il 6 maggio 2016; Doctor Strange il 4 novembre 2016; Spider-Man il 7 luglio 2017 e Thor: Ragnarok il 3 novembre 2017. Marvel Studios ha continuato il suo successo senza precedenti nel 2015 con l'uscita di Avengers: Age of Ultron. Al momento dell'uscita il film ha registrato il miglior secondo week-end di apertura di sempre al box-office con 191.300.000$. E' stato anche il campione d'incassi numero uno in tutti i paesi in cui è uscito e ha incassato oltre un miliardo di dollari a livello globale. Lo studio ha anche lanciato con successo un altro franchise con Ant-Man, interpretato da Paul Rudd, Michael Douglas e Evangeline Lilly. Il film ha aperto al primo posto al box-office il 17 luglio e ha incassato oltre 519 milioni di dollari in tutto il mondo.





Official Photography on Guardians of the Galaxy Vol. 2 has begun. You're very welcome. pic.twitter.com/741upZ21g7 — James Gunn (@JamesGunn) 17 Febbraio 2016

Guardiani della galassia Vol. 2: logo ufficiale e foto dal set

Lo sceneggiatore e regista James Gunn è ad Atlanta pronto ad avviare la produzione della "Fase tre Marvel" con il sequel Guardiani della Galassia Vol. 2. L'intero cast è già arrivato sul set, con le prove attualmente in corso. Gunn che ama utilizzare i social media, ha condiviso diverse foto dal set e un'immagine in cui si può vedere il logo ufficiale del film. James Gunn non ha ancora rivelato il cast completo per Guardiani della Galassia Vol. 2. In questo momento l'unico nuovo membro del cast che è stato confermato è Pom Klementieff che pare interpreterà Mantis. I Guardiani della Galassia Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel) e Rocket Raccoon (Bradley Cooper) sono tutti confermati per riprendere i loro ruoli dal successo originale. Come riportato in precedenza, tutti i membri del cast aggiuntivi sono stati reclutati, quindi attendiamo a breve un grande annuncio con il cast completo. C'è stata una voce che dava Kurt Russell in trattative per interpretare il padre di Star-Lord in questo sequel, ma il suo casting non è stato confermato. James Gunn ha detto in passato che il sequel rivelerà chi è il padre di Star-Lord e anche se non ha voluto confermare l'identità di quel personaggio ha comunque precisato che non sarebbe stato lo stesso personaggio dei fumetti, l'alieno J'son. Kurt Russell ha confermato di essere stato avvicinato per recitare nel sequel, ma che prima di decidere avrebbe dovuto guardare il film originale e leggere la sceneggiatura del sequel. Non è noto se Kurt Russell sia attualmente ad Atlanta pronto a girare le sue scene. Anche se non ci sono dettagli sulla trama, James Gunn ha confermato che non vedremo Gemme dell'infinito in questo sequel. Il regista ha anche ribadito che Thanos non apparirà nel sequel e non sarà probabilmente legato direttamente all'annunciato Avengers: Infinity War Parte I. Fonte: James Gunn Facebook / Movieweb

Guardiani della galassia 2: iniziata la pre-produzione ad Atlanta

Il regista James Gunn ha sempre fornito ai fan aggiornamenti sui suoi progetti dalle sue pagine di Facebook e Twitter. Il regista ha rivelato ad aprile che le riprese dell'atteso sequel Guardiani della Galassia Vol. 2 non inizieranno fino a febbraio 2016, ma ieri sulla sua pagina Facebook Gunn ha condiviso una foto che lo ritraeva con Vin Diesel e James Wan, uno scatto dalla sua festa di addio prima della partenza per Atlanta dove ci sarà la preparazione alle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 2. Il commento del regista allegato all'immagine:

Due registi un Diesel, con Vin Diesel e James Wan alla mia festa d'addio di ieri sera prima di partire per Atlanta per dieci mesi a girare GotG Vol 2. Uno dei momenti migliori che ho trascorso da un po', con così tanti amici, grazie a tutti quelli che sono venuti! Con Vin Diesel e James Wan.

Il regista ha anche rivelato nella sezione commenti del suo post di Facebook che cercherà di avere alcuni filmati del sequel pronti da mostrare ai fan al Comic-Con del prossimo anno, ma non ha potuto darlo per certo. Il regista ha detto che lui e la troupe saranno tutti al lavoro ad Atlanta per costruire gli enormi set necessari alle riprese. Purtroppo questa volta Gunn non ha dato alcun dettaglio specifico della trama, ma speriamo di saperne di più una volta che le riprese prenderanno il via. James Gunn ha anche rivelato che in Guardiani della Galassia Vol. 2 non ci saranno troppi personaggi nuovi e che in questo sequel vuole approfondire personalità e background dei Guardiani. Il regista anche aggiunto che è importante per lui che Peter Quill (Chris Pratt) sia l'unico essere umano in questo mondo proveniente dalla Terra e ha ribadito che Captain Marvel non farà parte del suo sequel. Vin Diesel ha recentemente confermato che tornerà a prestare la voce a Groot al fianco del resto dei Guardiani: la Gamora di Zoe Saldana, Drax il Distruttore di Dave Bautista e il Rocket Raccoon di Bradley Cooper. James Gunn ha anche recentemente rivelato nel corso di un incontro online che ci saranno 12 nuove canzoni presenti nella colonna sonora del sequel e che stanno attualmente lavorando per acquisirne i diritti. Tyler Bates compositore della colonna sonora del primo Guardiani della Galassia tornerà a musicare anche questo sequel, mentre il regista ha aggiunto che gli piacerebbe usare personaggi come Rom the Spaceknight, Braccio di Ferro, Jena Plissken e Bat-Mito nel sequel, ma che lo studio attualmente non possiede i diritti su questi personaggi.

Guardiani della galassia Vol. 2: James Gunn conferma titolo ufficiale

Prima è arrivato il produttore Kevin Feige che si è lasciato sfuggire che il titolo del sequel sarà Guardiani della Galassia Vol. 2, anche se non ha voluto confermare o negare il titolo più avanti nell'intervista. Poco dopo questa rivelazione lo sceneggiatore e regista James Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia Vol. 2 è il titolo ufficiale, rivelando che alcuni fan lo avevano già intuito dopo che il regista aveva pubblicato il frontespizio dello script all'inizio di questo mese. Ecco il commento del regista sulla sua pagina Facebook:



Sì, il titolo ufficiale del sequel di Guardiani della Galassia è 'Guardiani della Galassia Vol. 2'. Kevin Feige si è recentemente lasciato sfuggire il titolo durante un'intervista per Ant-Man e sono davvero contento per questo perché Dio sa che mi sono accidentalmente lasciato più di una cosa mentre chiacchieravo su questa pagina FB. Inoltre, tanto di cappello per alcuni fan intrepidi che hanno capito il titolo un paio di giorni dopo che ho postato la copertina. Più di una persona ha indovinato Guardiani della Galassia Vol. 2, avrei voluto così tanto fornirvi dettagli al momento, ma sapevo che dovevo aspettare che Kevin incasinasse tutto. Haha. PS la premiere di Ant-Man è stasera e io sono entusiasta...!

In altre dichiarazioni Gunn ha offerto alcuni nuovi dettagli sul sequel ai Saturn Awards, rivelando che il sequel è un "film molto più emotivo" che si concentrerà sui "padri":



E' un film più emotivo. Penso che è sia un film più grande e un film più piccolo, perché ci si concentra più intensamente su alcuni dei personaggi. Si arriva ad imparare un sacco dei padri nel secondo film e penso che ci concentriamo molto su quello.

Naturalmente, uno di questi padri sarà quello di Star-Lord (Chris Pratt), che era già stato confermato verrà rivelato nel sequel. Tutto quello che sappiamo finora è che il padre di Star-Lord non è lo stesso di quello visto nei fumetti, J'son. Gunn ha anche parlato della sua ispirazione per la scrittura della parte comedy nel sequel:



Fare ridere me stesso mentre sto scrivendo. Penso che l'umorismo viene quando si scrivono personaggi che ami e quando si creano personaggi di cui ti innamori permeandoli con una sorta di personalità e ti piace vederli discutere l'uno con l'altro e il conflitto spesso, si sa, finisce per avere una sorta di umorismo.

Sappiamo che i Guardiani della Galassia Vol. 2 inizierà le riprese a febbraio o marzo del prossimo anno, con Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel) e Rocket Raccoon (Bradley Cooper) tutti pronti a tornare. L'uscita del film è fissata al 5 maggio 2017.



Okay, I'm not being sarcastic, guys. Guardians of the Galaxy Vol. 2 IS truly the title. https://t.co/ooQw1iEG0s — James Gunn (@JamesGunn) 29 Giugno 2015

Yes, the official title for the @Guardians sequel is GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2. Nice detective work, @colliderfrosty, etc! You got us! — James Gunn (@JamesGunn) 29 Giugno 2015





Guardiani della galassia 2: James Gunn ha terminato la sceneggiatura

Il regista James Gunn ha annunciato tramite la sua pagina Twitter che ha ha finito la prima stesura della sua sceneggiatura per il sequel Guardiani della Galassia 2. Naturalmente il regista non ha divulgato i dettagli, ma ha fatto accenno al fatto che Guardiani della Galassia 2 potrà avere un sottotitolo, come molti dei film Marvel usciti in precedenza. Ecco il messaggio allegato al tweet da Gunn:



"Uff. 1 ° progetto # GotG2. #NoSpoilers #NotEventheTitle"

ha annunciato Guardiani della Galassia 2 durante il Comic-Con 2014, poco prima che il Guardiani della Galassia originale diventasse la scorsa estate e un po' a sorpresa un grande successo (circa 774 milioni di dollari d'incasso worldwide). Lo studio non aveva mai precedentemente annunciato un sottotitolo per il sequel, ma il Tweet criptico del regista sembra suggerire che il titolo potrebbe essere molto più di un semplice Guardiani della Galassia 2. Naturalmente rivelando detto sottotitolo si sarebbe probabilmente rivelato un importante punto della trama, così importante e rivelatorio da non poter essere ancora svelato, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima si scoprire cosa ci riserva questo atteso sequel. Il regista ha rivelato all'inizio di aprile che il suo trattamento del film era completo e che lui stava iniziando a lavorare sulla sceneggiatura vera e propria. Naturalmente il regista dovrà probabilmente passare attraverso un paio di bozze della sceneggiatura prima che la produzione abbia inizio a febbraio 2016, e tutto quello che sappiamo sulla trama finora è che i fan scopriranno chi è il vero padre di Star-Lord (Chris Pratt). Insieme a Chris Pratt, il resto dei Guardiani tornerà al gran completo con Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora), Vin Diesel (Groot) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon), ma nessun altro personaggio è stato attualmente confermato. In attesa di ulteriori dettagli, controllare a seguire tweet di James Gunn e restate sintonizzati per ulteriori dettagli.