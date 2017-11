Stasera in tv: "Notte prima degli esami" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 10 novembre 2017

Rai 3 stasera propone "Notte prima degli esami", commedia del 2006 diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi.





Cast e personaggi

Nicolas Vaporidis: Luca Molinari

Giorgio Faletti: Prof. Antonio Martinelli

Cristiana Capotondi: Claudia Martinelli

Eros Galbiati: Riccardo

Sarah Maestri: Alice Corradi

Andrea De Rosa: Massimiliano "Massi" Apolloni

Chiara Mastalli: Simona Natali

Armando Pizzuti: Filippo Santilli

Elena Bouryka: Valentina

Valentina Idini: "Chicca" Salvatori

Marco Aceti: Cesare

Eleonora Ceci: Loredana Natali

Enrica Ajò: "Principessa Leila"

Matteo Urzia: Roberto Martinelli

Valeria Fabrizi: Adele, la madre di Antonio Martinelli, la nonna paterna di Claudia

Ric (con il nome Riccardo Miniggio in arte "Ric"): Ludovico

Eleonora Brigliadori: madre di Simona e Loredana

Edoardo Costa: Ottavio, il nuovo fidanzato della ex-moglie di Antonio Martinelli e della madre di Claudia

Daniela Poggi: Gabriella, madre di Claudia, ex moglie di Antonio Martinelli

Carola Stagnaro: la madre "francese" di Riccardo

Alessandra Costanzo: mamma di Chicca

Anita Zagaria (solo credito): Mamma di Massi

Cristina Ramella: Prof.ssa Lattanzi

Urbano Lione: Barista

Maurizio Lops: Brigadiere

Sergio Zecca: Ginecologo di Massimiliano e Simona

Stefano Guerrieri: Guido

Michael Schermi: Lorenzo Falaschi soprannominato "Er Tracina", il ripetente che ha ottenuto i temi della Maturità

Susanna Melandri: madre di Luca

Arianna Fadda: Istruttrice del centro di ballo per anziani

Enzo Salvi: Poliziotto (non accreditato nei titoli di testa e/o di coda)

Mariano D'Angelo: Collega del poliziotto interpretato da Enzo Salvi (non accreditato nei titoli di testa e/o di coda)





La trama

Roma 1989, l’estate è alle porte, ma prima di lasciarsi alle spalle la scuola con i professori, le interrogazioni ed affrontare gli esami di maturità, lo studente Luca Molinari (Nicolas Vaporidis) forte della sua ammissione agli esami, decide di dar sfogo a tutta la frustrazione accumulata in anni di vessatorie interrogazioni e brutti voti contro l’odiato professor Martinelli (Giorgio Faletti), soprannominato dai suoi studenti "La carogna". Molinari da il via ad un’imbarazzante e liberatoria serie di insulti rivolti all’uomo che però stranamente resta impassibile.

Purtroppo Molinari euforico dopo lo sfogo e gli insulti, viene a sapere dallo stesso professore che sarà proprio Martinelli a presiedere la commissione che esaminerà i maturandi ai prossimi esami, l’euforia ben presto si tramuta prima in disperazione, poi in rassegnazione.

Così mentre Molinari cercherà di riparare al danno fatto scoprendo un inaspettato lato paterno e comprensivo del professor Martinelli, noi spettatori assisteremo a filarini, qualche delusione d’amore, tradimenti, dichiarazioni d’amore da musicarello, la Maturità scolastica come rito di passaggio verso l’età adulta e tanta bella e nostalgica musica anni ’80.





Il nostro commento

Notte prima degli esami è una commedia dedicata ai trentenni di oggi, ma girata con l’appeal degli odierni teen-movies all’italiana. diventando così appetibile anche ad un pubblico di adolescenti grazie ad un cast di giovani attori molto noti.

Sicuramente un prodotto furbo e ammiccante che grazie ad alcune situazioni prevedibili, ma realistiche, che fanno comunque parte se non della vita almeno dell’immaginario emotivo di un'intera generazione, trasformano il film in un divertente viaggio nella memoria, non tanto impegnato a ricostruire un’epoca, ma un periodo ricco di suggestioni emotive e intriso di fantasie adolescenziali.

Il regista Fausto Brizzi alla sua opera prima riesce, non senza qualche incertezza, a bilanciare commedia adolescenziale e nostalgia grazie ad un cast in parte e ad un sorprendente veterano come Giorgio Faletti molto misurato e autoironico, Il risultato finale è una pellicola insolitamente fresca e vitale che consigliamo per una serata scacciapensieri all’insegna dei ricordi e del sorriso.





Curiosità



Il film segna l'esordio alla regia di Fausto Brizzi, sceneggiatore specializzato in "cinepanettoni". Brizzi ha scritto Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002), Natale in India (2003), Christmas in Love (2004), Natale a Miami (2005) e Natale a New York (2006).



Il film ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri ed ha avuto 10 candidature ai David di Donatello.



Fausto brizzi per questo film ha vinto il premio come "miglior regista esordiente" ai David di Donatello e ha vinto un Nastro d'argento speciale.



Nel 2007 è uscito Notte prima degli esami - Oggi, ancora diretto da Fausto Brizzi e ambientato nell'estate 2006 che ha superato complessivamente gli incassi del primo film.



Nel 2008 è uscito in Francia il remake "Nos 18 ans", diretto da Frederic Berthe, con Michel Blanc nel ruolo del professor Martinaux (in Italia Martinelli).



Nel 2011 Rai Fiction ha prodotto una miniserie in due puntate dal titolo Notte prima degli esami '82, ambientata tra Roma e Madrid nel periodo dei Mondiali di calcio vinti dagli Azzurri.



Nel finale c'è un cameo non accreditato di Enzo Salvi nei panni di un poliziotto. Salvi tornerà anche nel successivo Notte prima degli esami - Oggi nei panni dello stesso personaggio, ma stavola accreditato.



Il film ha incassato un totale di € 12.469.000.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del veterano Bruno Zambrini autore di numerose colonne sonore per musicarelli, film comici (la serie di Fantozzi) e i cinepanettoni di Neri Parenti (da Merry Christmas a Vacanze di Natale a Cortina).

Il titolo del film è ispirato alla famosa canzone "Notte prima degli esami" del cantautore romano Antonello Venditti inclusa nella colonna sonora.



TRACK LISTINGS:

CD1

1. Queen - Don’t Stop Me Now

2. Antonello Venditti - Notte Prima Degli Esami

3. Raf - Cosa Resterà Degli Anni ‘80

4. Duran Duran - Wild Boys

5. Claudio Cecchetto - Gioca Jouer

6. Donatella Rettore - Lamette

7. Luis Miguel - Noi I ragazzi Di Oggi

8. Europe - The Final Countdown

9. Antonello Venditti - Settembre

10. Bruno Zambrini - Ultimi Giorni Di Scuola

11. Bruno Zambrini - I miei Migliori Amici

12. Bruno Zambrini - Luca E Claudia

13. Bruno Zambrini - La Carogna

14. Bruno Zambrini - Un Nuovo Amico

15. Bruno Zambrini - Woodstock

16. Bruno Zambrini - Dopo Gli Esami

CD2

1. Duran Duran - Save A Prayer

2. Raf - Self Control

3. Eros Ramazzotti - Terra Promessa

4. Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This)

5. Cindy Lauper - Girls Just Want To Have Fun

6. Alberto Camerini - Rock ‘n’ Roll Robot

7. Wham! - Wake Me Up Before You Go Go

8. Gazebo - I Like Chopin

9. Mike Francis - Survivor

10. Terence Trent D'Arby - Wishing Well

11. Run dmc ft. Aerosmith - Walk This Way

12. Survivor - Eye Of The Tiger

13. Alan Parsons Project - Eye In The Sky

14. Marvin Gaye - Sexual Healing

15. Vasco Rossi - Albachiara

16. Adam & the Ants - Stand & Deliver

17. The Clash - Should I Stay Or Should I Go

18. Dead or Alive - You Spin Me Round