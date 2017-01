Assassin's Creed: nuove clip in italiano del film live-action

Di Pietro Ferrara lunedì 2 gennaio 2017

Assassin's Creed: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Justin Kurzel con Michael Fassbender nei cinema italiani dal 4 gennaio 2017.

Il 4 gennaio debutta nei cinema italiani l'atteso adattamento live-action del videogame di culto Assassin's Creed con protagonista Michael Fassbender già interprete di un giovane Magneto nella serie cinematografica degli X-Men.

Assassin's Creed: Recensione in Anteprima Il regista di Macbeth torna a dirigere Michael Fassbender e Marion Cotillard nell'adattamento cinematografico di Assassin's Creed.

In attesa di goderci in sala il film vi proponiamo nuovo materiale video ufficiale con tre nuove clip che includono scene in italiano del film.

Uscito nel 2007, Assassin’s Creed ha proiettato i giocatori nel cuore delle Crociate, immaginando un mondo in cui la lunga e sanguinosa guerra secolare tra Assassini e Templari ha definito gran parte della storia umana. Il gioco è stato un immediato successo, dando vita ad almeno otto sequel e una sfilza di popolari spin-off che hanno venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. La serie ha trasportato i giocatori nel Rinascimento italiano, alla fondazione degli Stati Uniti d’America, nell’età d’oro della pirateria nei Caraibi e nella Francia rivoluzionaria. A far da cornice a ciascuno degli scenari è l’odierno conflitto tra Assassini e Templari, in cui l’Abstergo Industries, società di biotecnologia decisamente poco trasparente, funge da facciata per i Templari, imprigionando gli Assassini e utilizzando un dispositivo chiamato “Animus” per estrarre i loro ricordi genetici e scoprire i segreti dei loro antenati.

Nell’adattare Assassin’s Creed per il grande schermo, viene introdotto nella continuity un nuovo personaggio: Cal Lynch, interpretato da Michael Fassbender. Diretto discendente di diverse linee di importanti Assassini, Cal è un criminale reiterato che viene salvato dalla pena capitale dalle Abstergo Industries, la moderna incarnazione dei Templari. E’ quindi costretto a partecipare al Progetto Animus e a rivivere i ricordi del suo antenato, Aguilar de Nerha, un Assassino vissuto durante l’Inquisizione spagnola. Man mano che Lynch continua a rivivere i ricordi di Aguilar, comincia anche ad acquisire la comprensione del suo traumatico passato e del suo ruolo nel conflitto secolare tra le due fazioni.

Assassin's Creed: nuova featurette e spot tv in italiano





Assassin's Creed, uno dei videogiochi action-adventure più amati di sempre, debutta nei cinema italiani il prossimo 4 gennaio in un adattamento live-action che vede riuniti Justin Kurzel, Michael Fassbender e Marion Cotillard dopo il nuovo Macbeth cinematografico.

Questo nuovo "cinegame" arriva dopo il sottovalutato Prince of Persia - Le sabbie del tempo, altro adattamento live-action con protagonista Jake Gyllenhaal di un'altra popolare serie di videogames Ubisoft.

In attesa di goderci in sala il film di Assassin's Creed vi proponiamo una nuova featurette sottotitolata che approfondisce sulle società segrete e due nuovi spot tv in italiano del film.

Assassin's Creed - Il film: terzo trailer italiano





20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Assassin's Creed - Il film, l'adattamento live-action di Justin Kurzel in arrivo nei cinema italiani il 4 gennaio.

Nel frattempo cast e regista del film si sono riuniti per la prima mondiale a New York tenutasi all'inizio di questa settimana. Un certo numero di fan della serie di videogiochi originali erano presenti e sono sembrati abbastanza soddisfatti di questa trasposizione.

Alcune reazioni al film sono arrivate anche da diversi utenti di Twitter e hanno incluso elogi per questo live-action. Molti hanno individuato l'iconico "Salto della fede" come uno dei momenti m igliori del film, che era anche una parte iconica del gioco originale. Nel film il salto è stato eseguito dallo stuntman Damien Walters, che ha stabilito un nuovo record mondiale, dopo 35 anni, per il più alto salto in caduta libera. Altri utenti di Twitter hanno rivelato che Damien Walters era alla premiere dove ha eseguito un salto in caduta libera per i fan riuniti alla prima.

Assassin's Creed - Il film: nuova clip e spot tv in italiano





20th Century Fox ha reso disponibili una nuova clip e due spot tv in italiano dell'avventura action Assassin's Creed. adattamento dell'omonimo videogame in arrivo nei cinema italiani il 4 gennaio.

Il Callum di Michael Fassbender, che nella clip si cimenta nell'iconico "Salto della fede", è un nuovo personaggio creato per il film, ma la premessa e lo scenario restano intonsi e fedeli al materiale originale. Assassini e Templari sono ancora impegnati a darsi battaglia mentre Callum utilizza attrezzature ad alta tecnologia per sfruttare i ricordi di un lontano antenato. Come abbiamo sentito nei trailer, i Templari sono alla ricerca della Mela dell'Eden, che sperano possa porre fine a tutte le ribellioni, e loro credono che Callum sia la chiave per trovarla.

Una antica leggenda, vecchia di secoli, vuole che la Mela dell'Eden non fosse affatto un frutto vero e proprio, ma solida come marmo o bronzo. Pare che conferisse poteri inimmaginabili a chi la possedeva.





Assassin's Creed - Il film: nuova featurette in italiano e prime clip





Il videogame di culto Assassin's Creed approda nei cinema italiani il 4 gennaio nel suo primo adattamento live-action interpretato da Michael Fassbender già Magneto nella serie di film degli X-Men.

20th Century Fox ha reso disponibile una nuova featurette in italiano che approfondisce sulla tecnologia ANIMUS a cui aggiungiamo due prime clip del film in lingua originale che ci mostrano il Callum Linch di Fassbender nel presente e attraverso i suoi ricordi nei panni dell'antenato Aguilar de Nerha.

L'ANIMUS è un macchinario fantascientifico che si basa sull'idea che nel DNA siano sepolti i ricordi dei nostri antenati. Tale ipotesi è stata sviluppata dal professor Warren Vidic che vuole scoprire come facciano alcune specie animali ad avere conoscenze innate e giunge alla conclusione che esse sono un ricordo inconscio e un'emulazione delle abilità e dei ricordi dei propri antenati imprigionati nel DNA. Warren, su commissione dell'Abstergo, crea dunque una macchina, l'ANIMUS, in grado di estrapolare questi ricordi e farli rivivere ai soggetti tramutandoli in immagini. All'interno dell'Animus, dunque, i soggetti esposti rivivono le esperienze dei loro antenati controllandoli mentalmente.





Assassin's Creed - Il film: nuovo spot tv e locandine





Il Callum Lynch di Michael Fassbender deve operare nell'oscurità per servire la luce in un nuovo spot tv di Assassin 's Creed - Il film in arrivo nelle sale italiane il 4 gennaio 2017.

Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che sblocca i suoi ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure del suo antenato, Aguilar, nel 15° secolo in Spagna. Callum scopre che discende da una misteriosa società segreta, gli Assassini, e accumula incredibili conoscenze e abilità per ostacolare i pian di una potenta e moderna organizzazione templare. In questo nuovo spot tv, che vi proponiamo insieme a due nuove locandine e ufficiali, ci mostrano anche nuove sequenze con Jeremy Irons nei panni di Alan Rikkin, Marion Cotillard in quelli della Dr. Sophia Rikkin e Essie Davis come Mary Lynch.

Il cast di supporto di Assassin's Creed - Il film include anche Michael K. Williams, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Matias Padin e Denis Menochet. Justin Kurzel, che ha diretto sia Michael Fassbender che Marion Cotillard in Macbeth lo scorso anno, dirige da una sceneggiatura di Bill Collage, Adam Cooper e Michael Lesslie. Il film è basato sul popolarissimo franchise di videogiochi che ha venduto oltre 93 milioni di copie diventando la serie di videgames Ubisoft più venduta di sempre.

All'inizio di quest'anno abbiamo riportato che la produzione ha stabilito un nuovo record mondiale con la scena di stunt "Il salto della fede". Lo stuntman Damien Walters si è lanciato in caduta libera da 38 metri realizzando il più alto salto su un set da oltre 35 anni. Il Produttore Patrick Crowley ha rivelato che, normalmente, con una acrobazia pericolosa come "Il salto della fede" sarebbe stato utilizzato un personaggio digitale, ma dal momento che lo stuntman Damien Walters è "il migliore" hanno realizzato questo stunt dal vivo.

All'inizio di quest'anno Warcraft della Universal è diventato il maggior incasso di un adattamento da videogame di tutti i tempi con un incasso di circa 433 milioni di dollari in tutto il mondo, anche se negli States il film non è andato oltre i 47.2 milioni di dollari. Assassin's Creed - Il film potrebbe diventare il terzo film tratto da un videogioco ad infrangere i 100 milioni di dollari al box-office nazionale dopo Lara Croft: Tomb Raider del 2001 e Angry Birds - Il film di quest'anno (107.5 milioni di dollari).

Assassin's Creed - Il film: nuova featurette in italiano





20th Century Fox ha reso disponibile una nuova featurette in italiano con un approfondimento sul film live-action di Assassin's Creed che debutta nei cinema italiani il 4 gennaio 2017.

C'è molta attesa per questo adattamento live-action del popolare videogame Ubisoft che vanta un protagonista di altissimo profilo, il lanciatissimo Michael Fassbender che torna a collaborare con il regista Justin Kurzel e l'attrice Marion Cotillard con cui ha recentemente realizzato una nuova versione cinematografica del Macbeth.

Aymar Azaïzia, responsabile dei contenuti di Assassin 's Creed per Ubisoft, ha dichiarato che il film è una storia nuova di zecca che presenta nuovi personaggi collocati all'interno dell'universo conosciuto dei videogames.

Anche Fassbender ha voluto ribadire l'originalità della storia:

Vogliamo davvero rispettare il gioco e gli elementi ad esso legati. Ma abbiamo anche voluto fare le nostre cose. Una cosa che ho imparato collaborando a franchise come X-Men è che il pubblico, credo, voglia essere sorpreso e vedere nuovi elementi di ciò che già conosce e un diverso approccio ad essi.

Assassin's Creed - Il film: foto e video dell'evento cosplay al "Lucca Comics and Games"





In attesa del'uscita italiana del film live-action di Assassin's Creed con protagonista Michael Fassbender, nelle sale dal 4 gennaio, 20th Century Fox Italia ha reso disponibili foto e video della Gara Cosplay ispirata al film di Assassin’s Creed che si è tenuta sul "Palco Music & Cosplay" di Lucca Comics and Games. La giuria, composta da Nadia Baiardi “Nadia SK”, Rachele Masi “MadRakele Cosplay”, Marco Chiacchiera e Sara Veggi di Access the Animus, ha scelto come vincitrice del contest Valentina Cattro salita sul palco di Lucca con un cosplay di Evie Frye. Valentina Cattro si è aggiudicata una proiezione del film in anteprima aperta anche a 20 suoi amici.

La Gara Cosplay è stata preceduta da una sfilata di cosplayer organizzata dall’associazione Assassins’s Creed Cosplay Italia, presente alla manifestazione con uno stand presso Cortina 3 - The Village - stand M308. L'evento Lucca Comics and Games si conclude il prossimo 1° novembre.

Assassin's Creed: nuova featurette in italiano, locandina ed evento Cosplay





Il 4 gennaio debutta nei cinema italiani Assassin's Creed, un nuovo live-action che potrebbe cambiare il panorama degli adattamenti da videogames, che fino ad oggi non hanno brillato, tranne rare eccezioni, sia a livello di incassi che di critica.

20th Century Fox prosegue con i suoi video di approfondimento sul film con una nuova featurette sottotitolata che ci porta nel "Mondo di Assassin's Creed".

Vi segnaliama inoltre che il film di Assassin’s Creed sarà presente a Lucca Comics & Games con una Gara Cosplay indetta da 20th Century Fox Italia per celebrare l’uscita del film nelle sale italiane.

La gara avrà luogo sabato 29 ottobre dalle 12:45 presso il Palco di Lucca Comics & Games. Il vincitore o la vincitrice avranno la possibilità di vedere il film in anteprima assieme a 20 dei loro amici; durante la proiezione verranno offerti popcorn, bibite e gadget. QUI trovate il regolamento e le indicazioni per la pre-iscrizione – c’è tempo fino a domani giovedì 27 ottobre alle 24:00.

La Gara Cosplay sarà preceduta da una sfilata di cosplayer di Assassin’s Creed ispirata al film ed indetta dall’associazione Assassin’s Creed Cosplay Italia. Partenza alle 11:30 dal Covo degli Assassini presso Cortina 3 – The Village – Stand M308.

Assassin's Creed: nuovo trailer italiano del film live-action



20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del film Assassin’s Creed, nelle sale italiane dal 4 Gennaio.

Nel film, diretto da Justin Kurzel, Michael Fassbender interpreta Callum Lynch, che grazie ad una tecnologia in grado di sbloccare la memoria genetica rivivrà le esperienze di un suo antenato vissuto nella Spagna del XV secolo, Aguilar de Nerha. Callum scoprirà di discendere da una misteriosa società segreta, la Confraternita degli Assassini, da sempre impegnata in una silenziosa guerra contro i Templari.

Nel cast del film ci sono anche i due premi Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons, oltre a Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams e Ariane Labed.

Assassin's Creed: video con il panel "Dal Videogioco al Film" al Romics 2016





20th Century Fox Italia ha reso disponibile un nuovo video per il film di Assassin's Creed con il panel tenutosi al Romics 2016 incentrato sul percorso fatto dal popolare videogame Ubisoft per approdare dalle consolle al grande schermo.

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguillar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

Assassin 's Creed diretto da Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth) e prodotto da New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films e Kennedy / Marshall approderà nei cinema italiani a gennaio 2017.

Assassin's Creed: nuove foto e featurette in italiano "Il balzo della fede"





Il nuovo anno porterà nei cinema italiani l'adattamento live-action del popolare videogame Assassin's Creed (nelle sale da gennaio 2017) con Michael Fassbender nei panni di Callum Lynch che scopre di portare l'eredità di una lunga serie di assassini. 20th Century Fox ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le quinte del film e rivela che questa produzione ha stabilito un nuovo record del mondo con la scena di stunt "Il salto della fede".

Nel video il regista Justin Kurzel spiega che voleva rendere il più realistico possibile l'adattamento di questo videogioco, mentre il produttore Patrick Crowley rivela che normalmente, con una scena come "Il salto della fede", sarebbe stato utilizzato un personaggio digitale, ma dal momento che lo stuntman Damien Walters è il "il migliore" hanno deciso di realizzare la scena del salto dal vero. Nella clip c'è anche il produttore Frank Marshall e nuove immagini di questo salto da record di 38 metri, che è uno delle cadute libere più lunghe mai realizzate da uno stuntman negli ultimi 35 anni.

Il video rivela anche la preparazione che ha avuto luogo affinchè questo salto si potesse realizzare in tutta sicurezza. Per prepararsi a questa scena lo stuntman Damien Walters ha saltato prima da 21 metri e poi da 27 metri, prima di realizzare il record di salto di 38 metri. Questo video rivela anche che Damien Walters ha toccato una velocità di 38 km/h al momento dell'impatto con il grande tappeto gonfiabile.



Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che sblocca i suoi ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure del suo antenato, Aguilar, nel 15° secolo in Spagna. Callum scopre che discende da una misteriosa società segreta, gli Assassini, e accumula incredibili conoscenze e abilità per combattere un'odierna e potente organizzazione templare.

Assassin's Creed - Il film: nuove foto ufficiali con Michael Fassbender

Il 2016 è senza alcun dubbio l'anno dei supereroi, ma potrebbe essere anche l'anno di una rinascita per gli adattamenti da videogames con l'uscita di Warcraft il prossimo 1° giugno seguito dall'arrivo sugli schermi a fine anno dell'atteso Assassin's Creed, due titoli che potrebbero risollevare le sorti dei cosiddetti "cinegame" che sino ad ora, tranne qualche rara eccezione, non hanno fatto faville al box-office. 25 film tratti da videogiochi - da Tomb Raider a Warcraft Da "Super Mario Bros" a "Warcraft": 22 anni di adattamenti da videogames in una classifica video by Blogo. Oggi vi proponiamo due nuove foto ufficiali di Assassin's Creed che offrono un'ulteriore occhiata al protagonista Michael Fassbender nei panni di Callum Lynch. Michael Fassbender in realtà svolge due ruoli in Assassin 's Creed, quello di Callum Lynch e di un assassino spagnolo del 15° secolo chiamato Aguilar. Callum potrà rivivere le memorie genetiche di questo assassino vivendo in prima persona le sue avventure. L'attore è affiancato da Marion Cotillard, Michael K. Williams, Jeremy Irons e Brendan Gleeson. Le riprese di Assassin's Creed, costato 125 milioni di dollari, sono iniziate a Malta a settembre 2015 e si sono concluse a gennaio 2016. Michael Fassebender ha descritto il suo personaggio Callum Linch come un "anima persa" che finalmente comincia a scoprire la sua vera discendenza. Assassin 's Creed riunisce Michael Fassbender e Marion Cotillard con il regista Justin Kurzel, i tre hanno collaborato al recente adattamento del Macbeth.

Assassin's Creed - Il film: nuova foto dal set annuncia la fine delle riprese

Azizia Aymar di Ubisoft ha condiviso una nuova foto dal set che annuncia la fine delle riprese dell'atteso adattamento live-action del videogame Assassin's Creed. Le riprese di Assassin 's Creed sono iniziate a Malta lo scorso settembre. La storia parla di una tecnologia rivoluzionaria che sblocca memorie genetiche. Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure del suo antenato, Aguilar, vissuto nel 15° secolo in Spagna. Callum scopre di essere il discendente di una misteriosa società segreta, gli Assassini, e scopre verità scioccanti su un'organizzazione di Templari ancora potente e attiva nel mondo moderno. Michael Fassbender ha recentemente parlato delle riprese in un'intervista al Wall Street Journal, durante la quale si è detto entusiasta dell'esperienza:

E' stato fantastico. E' stata una grande esperienza di apprendimento. Anche l'essere produttore è stato molto educativo. Penso che abbiamo qualcosa di speciale. Penso che abbiamo fatto qualcosa di originale in questo genere. Lui è un outsider. E' stato istituzionalizzato dalla sua adolescenza. E' un po' una sorta di anima perduta. In una certa maniera comincia ad identificarsi con il suo lignaggio e dal luogo da dove viene.

Marion Cotillard, Ariane Labed, Michael K. Williams, Carlos Bardem, Denis Menochet, Brendan Gleeson e Jeremy Irons completano il cast di supporto. E' già stato confermato che questo adattamento sarà impostato nello stesso universo della serie di videogiochi. Justin Kurzel (Macbeth) dirige da una sceneggiatura di Scott Frank, Bill Collage, Adam Cooper e Michael Leslie. Assassin 's Creed arriva nelle sale il 21 dicembre 2016.

Assassin's Creed - Il film: nuova immagine ufficiale con Michael Fassbender



A poco meno di un anno da oggi Assassin 's Creed, uno dei videogiochi più popolari di sempre, arriverà sul grande schermo con un debutto fissato al 21 dicembre 2016. Michael Fassbender interpreta Callum Lynch, che si scoprirà discendente di un'antica setta di assassini. L'attore che nel film ha duplice ruolo interpreta anche il suo antenato Aguilar, un sicario del 15° secolo, ai cui ricordi si può accedere attraverso una nuova tecnologia. Il videogioco è tra i più diffusi sul mercato, ma nel corso di una nuova intervista con Entertainment Weekly, Michael Fassbender ha rivelato di non aver mai giocato con il videogame prima di ottenere il ruolo.

Non ci avevo mai giocato prima che questi ragazzi mi contattassero. Ho giocato in seguito soprattutto per avere un'idea della fisicità del personaggio. Stiamo cercando di trovare qualcosa di speciale. Riteniamo che l'intero concept sia speciale e vogliamo fare il meglio che possiamo perché i fan sono davvero appassionati e si aspettano precisione e dettagli storici. Stiamo davvero cercando di capitalizzare, metabolizzare e goderci l'elemento divertimento. Stiamo lavorando sodo per renderlo qualcosa di speciale...Un sacco di roba nel gioco è Parkour. Lame attaccate ai polsi. Si tratta di arrivare il più vicino possibile all'obiettivo e combattere a distanza ravvicinata. Ho imparato coreografie di lotta e ho fatto alcune cose a cavallo.



Marion Cotillard, Ariane Labed, Michael K. Williams, Carlos Bardem, Denis Menochet, Brendan Gleeson e Jeremy Irons completano il cast di supporto del film che ha iniziato la produzione lo scorso agosto a Malta. Nella nuova immagine ufficiale via Entertainment Weekly che vi proponiamo a seguire sono ritratti Ariane Labed al fianco di Michael Fassbender.

Assassin's Creed - Il film: foto dal set, poster e sito virale

Se questo Natale è stato dominato dalla uscita nelle sale di Star Wars: Episodio VII, il 21 dicembre dell'anno prossimo i fan del mondo dei videogiochi potranno finalmente godersi in sala l'adattamento live-action di Assassin's Creed che promette di rivoluzionare i "cinegame" come un vero e proprio reboot per il genere, i realizzatori lo hanno infatti descritto come il "Batman Begins" dei film tratti da videogames. Con il debutto ufficiale del sito virale Abstergo cogliamo l'occasione per proporvi un nuovo banner, alcune foto dal set e immagini via Twitter che includono uno scatto del biglietto da visita dell'amministratore delegato della Abstergo Alan Rikkin su cui appare numero di telefono che i fan possono chiamare. Cosa significa il messaggio all'altro capo della linea? Rivela la data di rilascio del primo teaser trailer!

Salve, hai chiamato la casella vocale di Alan Rikkin. Sarò fuori sede per lavoro fino al 25 marzo con disponibilità limitata.

Cos'altro succede il 25 marzo? Beh è anche il giorno in cui Batman v Superman: Dawn of Justice debutta nei cinema americani e altra coincidenza il film condivide un membro del cast di Assassin's Creed, il veterano Jeremy Irons. Per quanto riguarda le foto dal set ancora immagini da Azaïzia Aymar di Ubisoft con scatti di due antiche spade Templari, che sono in una vetrina presso la Abstergo Industries. La seconda foto è un primo piano del pomo posto su una delle spade che ritrae il volto di un famoso cavaliere templare. Il messaggio di Azaïzia Aymar pubblicato insieme all'immagine:

Guarda cosa ho trovato sul set #assassinscreedmovie! Quei tipi della Abstergo amano i Templari! Attenzione al primo piano! Chi è l'uomo sul pomo?

Aymar ha poi confermato che il volto rappresentato è quello di Hugues de Payns (1070-1136), che fu il primo Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri Templari. Questo cavaliere francese ha anche redatto la "Regola dell'Ordine del tempio" con San Bernardo di Chiaravalle, credo e codice di comportamento dei Cavalieri Templari. Chiudiamo con l'immagine che ci mostra il protagonista Michael Fassbender ritratto di spalle nei panni di Callum Lynch. Anche se non possiamo vedere il volto dell'attore, Fassbender indossa gli abiti di scena di Callum Lynch e sta guardando un cartello che recita "Il progresso richiede sacrificio". Se si guarda da vicino si possono vedere tre segni sulla nuca dell'attore che formano un triangolo. Un utente Twitter, Mike Wagner, in un messaggio ad Azaïzia Aymar ha teorizzato che i marchi potrebbero essere stati lasciati dall"Animus", macchinario creato dall'Abstergo per sbloccare ricordi genetici. Azaïzia Aymar non ha voluto confermare, ma ha risposto con "Buona congettura!". Il cast del film include anche Marion Cotillard, Ariane Labed, Michael K. Williams, Carlos Bardem, Denis Menochet e Brendan Gleeson. E' già stato confermato che questo adattamento sarà ambientato nello stesso universo della serie di videogames con alcuni personaggi della serie molto noti ai videogiocatori, ma non specificati che avranno dei cameo. Justin Kurzel, che ha diretto Michael Fassbender nel nuovo adattamento del Macbeth, dirige da una sceneggiatura di Scott Frank, Michael Leslie, Bill Collage e Adam Cooper.

Assassin's Creed - Il film: prime foto dal set

Sono iniziate da circa un mese le riprese a Malta di Assassin's Creed, l'adattamento del popolare videogioco Ubisoft ed ora possiamo proporvi le prime foto dal set. Azaïzia Aymar di Ubisoft ha fatto visita al set e ha condiviso le prime foto sul suo account Twitter. Purtroppo negli scatt non c'è il protagonista Michael Fassbender o uno qualsiasi degli altri membri del cast, ma c'è uno scatto del logo delle Abstergo Industries insieme ad un foto del regista Justin Kurzel. Nel videogame Assassin's Creed le Abstergo Industries sono un conglomerato di multinazionali che serve anche come copertura per per le moderne attività dei Templari. Non si sa esattamente come la Abstergo sarà rappresentata in questo adattamento del videogioco, ma almeno adesso sappiamo che la società sarà parte del film. Nel film Michael Fassbender interpreterà due ruoli distinti, Callum Lynch e il suo discendente del 15° secolo Aguilar. Jean-Julien Baronnet, presidente di Ubisoft Motion Pictures, ha recentemente paragonato Assassin's Creed a film come Batman Begins e Blade Runner. Durante il fine settimana, Azaïzia Aymar ha rivelato in un incontro su Twitter che stanno avendo un approccio alla Star Wars per la costruzione dell'universo Assassin's Creed. E' già stato confermato che l'adattamento cinematografico sarà ambientato all'interno del mondo del videogame, ma racconterà una storia completamente diversa. Ubisoft non ha ancora presentato una sinossi ufficiale, ma speriamo di averne una al più presto.

Assassin's Creed - Il film: iniziate le riprese a Malta

La Malta Film Commission ha annunciato che Assassin 's Creed - Il film ha iniziato le riprese a Malta. Questo primo adattamento live-action basato sulla serie di videogames della Ubisoft è interpretato da candidato all'Oscar Michael Fassbender (X-Men: Giorni di un futuro passato, 12 anni schiavo) e il premio Oscar Marion Cotillard (Il cavaliere oscuro: Il ritrono, La vie en rose). Il film è diretto da Justin Kurzel (Macbeth) e prodotto da New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films e Kennedy / Marshall, con la 20th Century Fox che si occuperà della distribuzione. Assassin's Creed: il film sarà collegato all'universo dei videogames Anticipazioni sul film live-action di "Assassin's Creed" con Michael Fassbender. La storia parla di una tecnologia rivoluzionaria che sblocca memorie genetiche. Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure del suo antenato, Aguilar, vissuto nel 15° secolo in Spagna e scopre di essere uno dei discendenti di una misteriosa società segreta, la Setta degli Assassini, e accumula conoscenze e competenze incredibili per combattere una potente e nefasta organizzazione di Templari che opera nel presente. Il Ministro del Turismo, Edward Zammit Lewis, che è anche responsabile per l'industria cinematografica di Malta, ha detto che questa è l'ottava grande produzione di quest'anno e mette in mostra la strategia adottata dal governo e i benefici e lo slancio economico che ne sono conseguiti. Engelbert Grech a capo della Film Commission, ha detto che si tratta di una grande impresa per il paese attrarre una produzione di questa importanza. Malta è diventata veramente una location cinematografica chiave. Assassin's Creed ha scelto Malta previa discussione con la Malta Film Commission e potranno beneficiare di incentivi offerti alle produzioni per le riprese in loco. Il cast di supporto di Assassin's Creed comprende Ariane Labed, Michael K. Williams, Carlos Bardem (Escobar: Paradise Lost) e Denis Menochet. Justin Kurzel dirige da una sceneggiatura adattata da Scott Frank, Michael Leslie, Bill Collage e Adam Cooper. Speriamo di potervi aggiornare presto con video e foto dal set, restate sintonizzati. Assassin 's Creed arriverà nei cinema di tutto il mondo il 21 dicembre 2016. Fonte: Movieweb

Assassin's Creed - The Movie: prima immagine ufficiale del film live-action con Michael Fassbender

Michael Fassbender è Callum Lynch nella prima immagine ufficiale del live-action Assassin's Creed - The Movie gentilmente fornita da New Regency, 20th Century Fox e Ubisoft via Yahoo! Movies. Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che apre i suoi ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure del suo antenato Aguilar nel 15° secolo in Spagna. Callum scopre di essere uno dei discendenti di una misteriosa società segreta, la Setta degli Assassini, e accumula conoscenze e competenze incredibili per combattere una potente e nefasta organizzazione di Templari che opera nel presente. Assassin's Creed vede nel cast anche il premio Oscar Marion Cotillard nel ruolo di protagonista femminile. Assassin's Creed diretto da Justin Kurzel e prodotto da New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films e Kennedy / Marshall sarà distribuito da 20th Century Fox nei cinema di tutto il mondo il 21 dicembre 2016. I fan più accaniti potrebbero chiedersi da dove proviene Callum Lynch e come si inserisce nel mondo giocabile di Assassin's Creed. Il personaggio di Michael Fassbender in realtà è stato appositamente creato per il film e anche la storia sarà ex novo con l'introduzione di un nuovo mondo inserito all'interno del medesimo universo del videogame. Il cast di supporto di Assassin 's Creed include Michael K. Williams e Ariane Labed. Le riprese inizieranno lunedì prossimo con location in vari paesi tra cui Malta, Londra e in Spagna.

Assassin's Creed - The Movie: primo teaser poster del film live action





Questa settimana apre i battenti a Las Vegas la convention Licensing Expo 2015 e parte della manifestazione comprenderà una presentazione incentrata sulla sull'adattamento del videogioco Assassin's Creed e legato a questo evento è stato rilasciato un primo teaser poster ufficiale del live-action. La locandina promette che il film sarà nelle sale per Natale del prossimo anno (21 dicembre 2016) e mette in in mostra un falco, un'immagine che potrebbe suggerire che Michael Fassbender vestirà i panni del personaggio noto come Johnathan Hawk.

Introdotto per la prima volta nella graphic-novel Assassin's Creed, Volume 3: Accipiter, Jonathan Hawk è un membro dell'Ordine degli Assassini e un discendente dell'Assassino alemanno Accipiter e dell'Assassino egiziano Numa Al'Khamsin. Nel 2012 ha usato l'Animus per rivivere i ricordi dei suoi antenati. E' stato membro della cellula di Assassini con sede a Londra, guidata da Stella Crow.

Assassin's Creed: Michael Fassbender parla del film Aggiornamenti da Michael Fassbender sull'adattamento live-action di Assassin's Creed.

Rumor precedenti hanno sostenuto che Michael Fassbender interpreterà due personaggi durante l'Inquisizione spagnola, un Assassino spagnolo di nome Aguilar de Agarorobo, così come il suo moderno discendente, un criminale condannato di nome Michael Lynch, che viene utilizzato dai Templari per promuovere la loro causa nella guerra contro gli Assassini. Nel fumetto il personaggio è ritratto come un uomo molto più vecchio, quindi è anche possibile che Hawk sarà interpretato da un attore non ancora annnunciato. Il personaggio è stato inlcluso in quattro volumi del fumetto basato sul videogioco.

Assassin's Creed dovrebbe iniziare le riprese nel mese di settembre, ma la data non è stata confermata. Il film è una co-produzione 20th Century Fox e Ubisoft Motion Pictures. Marion Cotillard sarà la protagonista femminile mentre alla regia ci sarà Justin Kurzel che ha recentemente diretto Fassbender e la Cotillard nel dramma Macbeth.



