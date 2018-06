Stasera in tv: "Lo squalo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 giugno 2018

Rete 4 stasera propone Lo squalo (Jaws), thriller del 1975 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss.





Cast e personaggi

Roy Scheider: Martin Brody

Robert Shaw: Quint

Richard Dreyfuss: Matt Hooper

Lorraine Gary: Ellen Brody

Murray Hamilton: Larry Vaughn

Carl Gottlieb: Ben Meadows

Jeffrey Kramer: Leonard Hendricks

Susan Backlinie: Christine Watkins

Jonathan Filley: Tom Cassidy

Ted Grossman: Vittima del canale

Chris Rebello: Michael Brody

Jay Mello: Sean Brody

Lee Fierro: Sig.ra Kintner

Jeffrey Voorhees: Alex Kintner

Craig Kingsbury: Ben Gardner

Robert Nevin: Esaminatore medico

Peter Benchley: Intervistatore

Doppiatori italiani

Doppiaggio originale

Manlio De Angelis: Martin Brody

Renato Mori: Quint

Pino Colizzi: Matt Hooper

Flaminia Jandolo: Ellen Brody

Sergio Rossi: Larry Vaughn

Gianni Marzocchi: Ben Meadows

Michele Gammino: Leonard Hendricks

Angelo Nicotra: Tom Cassidy

Ridoppiaggio (2004)

Rodolfo Bianchi: Martin Brody

Stefano De Sando: Quint

Massimo Rossi: Matt Hooper

Antonella Rinaldi: Ellen Brody

Renato Cortesi: Larry Vaughn

Stefano Mondini: Ben Meadows

Giorgio Locuratolo: Leonard Hendricks

Nanni Baldini: Tom Cassidy

Teo Bellia: Ben Gardner





Il nostro commento

E’ il 1975 quando nelle sale americane approda Lo squalo di Steven Spielberg, l'allora giovane cineasta reduce dal suo thriller per la tv Duel, si ritrova per le mani un bel budget sostanzioso, gentilmente fornito dagli Universal Pictures, e il best-seller di Peter Benchley "Jaws", ispirato ad una serie di attacchi di squali sulle coste del New Jersey nel luglio del 1916.

Lo squalo è un perfetto esempio di thriller dall’anomala location e con un’intrigante venatura horror, nonchè munito di una notevole carica ansiogena. Le riprese in soggettiva, unico punto di vista del letale predatore sino al memorabile scontro finale, e la colonna sonora ad opera del grande compositore John Williams, con il suo semplice ma efficacissimo crescendo sonoro, rappresentano il cuore del film. Il resto è una regia accorta e un catartico bestione animatronico, che nel finale materializzerà finalmente nelle sue fauci tutta l’ansia accumulata dallo spettatore.

Per curiosità, clip dal film e colonna sonora cliccate sul link a seguire.