Stasera in tv: "Asso" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 7 agosto 2017

Rete 4 stasera propone "Asso", commedia del 1981 diretta dai registi Castellano e Pipolo e interpretata da Adriano Celentano, Edwige Fenech e Sylva Koscina.





Cast e personaggi

Adriano Celentano: Asso/il Varesino/Dio

Edwige Fenech: Silvia

Renato Salvatori: Bretella

Sylva Koscina: Enrichetta

Pippo Santonastaso: Luigi Morgan

John Stacy: l'uomo a cui gli si rompono gli occhiali

Gianni Magni: Sicario

Gerry Bruno: Il ristoratore

Memo Dittongo: Amico di Asso

Raffaele Di Sipio: Il coreografo

Dino Cassio: Il commissario

Elisabetta Viviani: Carolina La cameriera

Sandro Ghiani: Il poliziotto

Gianni Musy: Speaker all'ippodromo

Massimo Buscemi: conoscente di Asso al bar

Armando Celso: conoscente di Asso al bar

Ennio Colaianni: l'allibratore dell'ippodromo

Francisco Copello: il Marsigliese

Doppiatori italiani

Daniela Nobili: Silvia

Luigi Montini: Bretella

Bruno Persa: l'uomo a cui gli si rompono gli occhiali

Sandro Pellegrini: Luigi Morgan





La trama

Asso (Adriano Celentano) come il soprannome stesso sottintende è un asso delle carte e in particolare un imbattibile e incallito giocatore di poker. Lo stesso giorno in cui si Asso si sposa con Silvia (Edwige Fenech) in città viene organizzato un tavolo d poker con il Marsigliese (Francisco Copello), un noto giocatore d'azzardo.

Silvia seppur titubante si lascia convincere e Asso quella notte vincerà la sua ultima partita poiché mentre torna a casa un sicario lo ucciderà. Asso però sembra non ancora pronto al trapasso e quindi diventa un fantasma.

Tornato a casa Asso racconterà alla moglie incredula della sua improvvisa morte, del fatto che solo lei grazie al suo amore può vederlo e si proporrà di trovare un nuovo marito e buon partito alla bella consorte / vedova.



Sono morto di morte. Defunto, spirato, trapassato, cadavere, perito. Sono una salma. Una salma morta, molto morta. (Asso)





Il nostro commento

Asso oltre ad essere una delle migliori commedie del Celentano anni '80 firmato Castellano & Pipolo è anche una delle poche commedie italiane che sfruttano una trama di stampo "sovrannaturale" (vedi La casa stregata con Renato Pozzetto).

Castellano e Pipolo tornano a dirigere Adriano Celentano dopo Il bisbetico domato, il Moleggiato stavolta veste i panni di un fantasma ed ex giocatore d'azzardo incallito che torna a confortare sua moglie ora vedova, interpretata da una sempre stupenda Edwige Fenech. Il film è una gradevolissima e riuscita "commedia con fantasma" ricca di gag e con un Celentano mattatore piuttosto in forma.

Curiosità



La scena della morte di Asso è stata girata presso il Naviglio Grande, nella località di Gaggiano.



Alcune scene dell'inseguimento in macchina e del dialogo tra Asso e il sicario dopo i loro rispettivi assassinii, è stata girata presso la Villa Reale di Monza.



Altre scene dell'inseguimento in macchina sono state girate a Corsico (comune di Milano).



Asso: Prima c'ero, adesso non ci sono, allora tu mi dirai... ma perché adesso ci sei? E io ti dico: ma cosa te ne frega a te? Basta che ci sono, l'importante per te è che ci sia... anche se non ci sono. Per gli altri non ci sia ma per te ci sono... ci sei?

Silvia: Non ci sono...

Asso: E allora chi c'è?

Silvia: Ci sei tu.

Asso: ...Non ci siamo





La colonna sonora