Stasera in tv: "La memoria del cuore" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

Rai 2 stasera propone La memoria del cuore (The Vow), dramma romantico del 2012 diretto da Michael Sucsy e interpretato da Channing Tatum e Rachel McAdams.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Rachel McAdams: Paige Thornton Collins

Channing Tatum: Leo Collins

Jessica Lange: Rita Thornton

Sam Neill: Bill Thornton

Jessica McNamee: Gwen Thornton

Wendy Crewson: Dr. Fishman

Tatiana Maslany: Lily

Lucas Bryant: Kyle

Scott Speedman: Jeremy

Joey Klein: Josh

Joe Cobden: Jim

Jeananne Goossen: Sonia

Dillon Casey: Ryan

Shannon Barnett: Carrie

Lindsay Ames: Shana

Kristina Pesic: Lizbet

Britt Irvin: Lina

Sarah Carter: Diane

Rachel Skarsten: Rose

Kim Roberts: Barbara

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Paige Thornton Collins

Alessandro Budroni: Leo Collins

Paila Pavese: Rita Thornton

Luigi La Monica: Bill Thornton

Domitilla D'Amico: Gwen Thornton

Francesca Draghetti: Dr. Fishman

Gemma Donati: Lily

Marco Vivio: Jeremy





La trama

Che fai se la persona che ami non ti riconosce più nel vero senso della parola? Riusciresti a farla innamorare di te una seconda volta?

Paige (Rachel McAdams) e Leo (Chaning Tatum) sono una coppia di sposini molto innamorati e conducono una vita ricca di soddisfazioni a Chicago, dove lavorano come artisti. Una notte in cui ha molto nevicato, i due rimangono vittime di un incidente di macchina. Leo ne esce fuori senza neanche un graffio, mentre un forte trauma alla testa cancella totalmente la memoria di Paige e del suo matrimonio con il marito. Quando si risveglia dal coma, Leo è un perfetto sconosciuto per lei.

All’improvviso Leo si trova nella scomoda posizione di dover ricostruire il rapporto a cui aveva aspirato per tutta la vita e di dover riconquistare una seconda volta l’amore di sua moglie. Paige mentalmente è tornata a cinque anni prima, ai tempi in cui era una studentessa di giurisprudenza all’università, prima di incontrare Leo e di diventare artista. In un attimo, non è più la donna, la moglie che Leo conosceva e soprattutto, non riconosce più la sua vita. Non riesce a comprendere perchè si senta estranea rispetto ai suoi genitori (Jessica Lange e Sam Neill), perchè le manchi il suo guardaroba conservatore e perché mai avrebbe lasciato gli studi all’università e la prospettiva di una brillante carriera in campo legale.

A peggiorare il tutto, Paige pensa di essere fidanzata ancora con il brillante businessman Jeremy (Scott Speedman), che ancora la desidera, ed è riluttante all’idea di considerare Leo, con il suo stile di vita da musicista molto meno convenzionale, un qualcuno che possa mai avere amato. Quando recuperare la memoria sembra diventare per Paige una causa persa, Leo si trova a dover affrontare la sua più grande paura, quella di aver perso l’amore della moglie e l’unica famiglia che abbia mai avuto.

Rifiutandosi di darsi per sconfitto, Leo decide di iniziare da capo e di corteggiare Paige come se si fossero appena incontrati, nella speranza che se si erano innamorati una volta, avrebbero potuto innamorarsi di nuovo. E’ una sfida che metterà alla prova quello in cui l’uomo ha sempre creduto dell’amore, dell’essere sinceri con se stessi e di quella parte sacra che è presente in ogni matrimonio: la promessa che i due sposi rivolgono l’uno all’altra.





Il nostro commento

Il regista Michael Sucsy, noto per il pluripremiato tv-movie Grey Gardens – Dive per sempre, debutta sul grande schermo con una toccante storia d’amore tratta da una storia vera e da un libro, The Vow, scritto dai coniugi Kim e Krickitt Carpenter.

La memoria del cuore fruisce di una confezione all’insegna del godibile, una suggestiva Chicago splendidamente fotografata da Rogier Stoffers ed un cast di livello tra cui spicca un Channing Tatum in costante crescita, il suo registro drammatico va affinandosi anche se in questo caso non riesce sempre a creare la giusta alchimia con la graziosa Rachel McAdams, i due pur essendo ben assortiti e convincenti nelle rispettive performance, non convincono altrettanto pienamente quando si trovano ad interagire sul lato prettamente romantico.

La memoria del cuore si lascia guardare, l’elemento della storia vera ne amplifica la fruibilità e in parte sopperisce a qualche evidente lacuna mostrata dall’interazione dei due protagonisti, insomma una messinscena credibile e una sceneggiatura ben calibrata per un discreto romance, che però a conti fatti non scalda il cuore come dovrebbe.





Curiosità



Il film è ispirato ad una storia vera e basato sul libro "The Vow", scritto dai coniugi Kim e Krickitt Carpenter attualmente felicemente sposati e genitori di due bambini.



Channing Tatum ha rivelato in un'intervista con Ellen DeGeneres che portava una protesi di grandi dimensioni per la scena in cui cammina nudo di fronte al personaggio di Rachel McAdams al fine di ottenere una reazione realistica da parte dell'attrice.



Ai coniugi Kim e Krickitt Carpenter è piaciuto il film, ma sono rimasti delusi dall'omissione della loro fede cristiana, che è stata un fattore importante nella loro capacità di superare la tragedia.



La caffetteria che Leo e Paige frequentano è chiamata "Cafe Mnemonic". Un dispositivo mnemonico è una tecnica di apprendimento utilizzata per aiutare la memoria.



Julia Roberts è stata in lizza per il ruolo di protagonista fino a quando i produttori non hanno optato per protagonisti più giovani.



Sia Rachel McAdams che Channing Tatum ha recitato in un film tratto da un romanzo di Nicholas Sparks. La McAdams ha recitato in Le pagine della nostra vita (2004); mentre Tatum è stato protagonista di Dear John (2010).



Alcune delle borse mostrate nel film sono stati create da "Imperfect Indulgence", un designer di borse canadese.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 196.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Rachel Portman (Chocolat, La duchessa) e del chitarrista canadese Michael Brook (Into the Wild - Nelle terre selvagge).

(Chocolat, La duchessa) e del chitarrista canadese (Into the Wild - Nelle terre selvagge).

La compositrice britannica Rachel Portman è la prima donna ad aver vinto un Premio Oscar per la migliore colonna sonora nel 1997 per le musiche del film Emma.



Le musiche originali del film:

1. A Moment of Impact

2. Come Home with Me

3. When We Met

4. First Base

5. Tomorrow Will Be Better

6. An Outsider

7. An Awkward Hug

8. Did I Keep a Journal?

9. I Could Never Get You Out of Here

10. Packing It Up

11. A Good Life Again

12. A Few Questions

13. Hard For Me Too

14. Calling It a Day

15. Remember

16. Wedding Vows (Bonus Track)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le canzoni del film:

1. I Would Do Anything For Love – Meat Loaf

2. Specks – Matt Pond PA

3. England – The National

4. Leaving On The 5th – Voxhaul Broadcast

5. This Too Shall Pass – OK Go

6. Get Some – Lykke Li

7. Nothing Was Stolen (Love Me Foolishly) – Phosphorescent

8. Come On, Come On (feat. Britta Phillips & Dean Wareham) – Scott Hardkiss

9. Play My Way – Maya von Doll

10. Problems of Our Own – Light FM

11. Neon Blue – Still Life Still

12. Pictures Of You – The Cure



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]