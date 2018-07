Stasera in tv: "Io sono tu" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 8 luglio 2018

Italia 1 stasera propone Io sono tu (Identity Thief), commedia del 2013 diretta da Seth Gordon e interpretata da Jason Bateman e Melissa McCarthy.





Cast e personaggi

Jason Bateman: Sandy Patterson

Melissa McCarthy: Diana

Jon Favreau: Harold Cornish

Amanda Peet: Trish Patterson

T.I.: Julian

Genesis Rodriguez: Marisol

Morris Chestnut: Detective Reilly

John Cho: Daniel Casey

Robert Patrick: Skiptracer

Eric Stonestreet: Big Chuck

Jonathan Banks: Paolo

Clark Duke: Everett

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Sandy Patterson

Francesca Guadagno: Diana

Rossella Acerbo: Trish Patterson

Simone Mori: Detective Reilly

Roberto Gammino: Daniel Casey

Claudio Fattoretto: Big Chuck





La trama

Sandy Peterson (Jason Bateman) nonostante il nome di battesimo è un uomo, un rappresentante finanziario, marito e padre di famiglia che come molti cerca di arrivare a fine mese, sopportando un datore di lavoro arrogante e affrontando le preoccupazioni per l'arrivo di un terzo figlio, lieta novella che purtroppo non coinciderà con un atteso aumento di stipendio. Se le preoccupazioni non fossero già abbastanza a Peterson viene rubata l'identità da una professionista della truffa (Melissa McCarthy), una specialista in clonazione di carte di credito dedita allo shopping compulsivo che manderà Peterson sul lastrico e lo metterà nei guai con la legge. Peterson sarà così costretto ad intraprendere un viaggio in Florida per rintracciare la truffatrice e convincerla a seguirlo, così da scagionarlo da ogni accusa pendente, ma la missione oltre che difficoltosa si rivelerà un vero incubo.

Io sono tu - la recensione in anteprima Leggi su Cineblog la recensione della commedia con Jason Bateman e Melissa McCarthy dal regista di "Come ammazzare il capo...e vivere felici.





Curiosità



Dopo che Sandy e Diana acquistano l'auto per 200 dollari, la scena che mostra il loro arrivo a St. Louis attraversando un ponte è in realtà il centro di Chattanooga. Gli edifici più alti e l'Arco di St. Louis sono stati aggiunti digitalmente.



In ogni auto presa da Sandy e Diane, fatta eccezione per la vettura originale in affitto, si può vedere una lattina schiacciata di Red Bull sul cruscotto.



In origine il ruolo di Melissa McCarthy era stato scritto per un uomo. Jason Bateman ha insistito che la parte doveva essere cambiata dopo aver visto la McCarthy in Le amiche della sposa.



L'impiegato del Motel in Georgia che racconta a Jason Bateman che "dovrebbe trattare meglio la moglie, perché altrimenti lo farà qualcun altro", è in realtà il marito di Melissa McCarthy.



Jason Bateman considera i film Un biglietto in due (1987) e Prima di mezzanotte (1988) come le principali fonti di ispirazione di questo film.



Il pugno che Diana utilizza almeno due volte su Sandy Patterson e su altri personaggi del film è un colpo molto pericoloso. Un pugno di quel tipo sferrato contro la laringe è un colpo letale che può rompere la laringe causando il soffocamento.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 174.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christopher Lennertz che torna a collaborare con il regista Seth Gordon dopo aver musicato la comedy campione d'incassi Come ammazzare il capo...e vivere felici.

che torna a collaborare con il regista Seth Gordon dopo aver musicato la comedy campione d'incassi Come ammazzare il capo...e vivere felici.

Tra i brani inclusi nella colonna sonora ci sono pezzi di M.I.A., Heart, Amanda Brown e Ty Taylor.



TRACK LISTINGS:

Le canzoni del film:

1. Bad Girls - M.I.A.

2. Off the Wall - Cham Pain

3. Shake It - Lil Wendy

4. Swagger Jagger - Cher Lloyd

5. I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers

6. Right Thurr - Chingy

7. 'Habanera' from 'Carmen' - Georges Bizet

8. Milkshake - Kelis

9. Ain't Messin 'Round - Gary Clark Jr.

10. The Payback - Amanda Brown

11. Barracuda - Heart

12. With No Siesta - MC Juan

13. It's the End of the Road - Ty Taylor

14. Shake Ya Ass - Mystikal

15. Good Intent - Kimbra

16. The Walker - Michael Fitzpatrick (as Fitz) and The Tantrums

17. I Eat Boys Like You for Breakfast - Ida Maria

Le musiche originali del film:

1. It's The End Of The Road (Performed by Ty Taylor)

2. Did You See That?

3. One More Present

4. Off To Work

5. How About A Raise?

6. Is That A Woman?

7. Drugs, Guns, And Hobbits

8. The Skiptracer

9. Habanera

10. Throat Punched

11. Diana's House

12. Big Chuck Likes To Share

13. Dorothy From Oz

14. Getaway

15. Checking Our Ice

16. Big Long Scary Van Chase

17. Where Yoda Lives

18. Andrew's Auto Salvage

19. Hands Off

20. Lo Yack

21. Snakes In The Forest

22. Mornin'

23. Prominence LA

24. 9488

25. Records Room

26. Diana's Makeover

27. Elevator Guest

28. Showdown

29. Sorry

30. Loved Our Trip

31. You Wrecked My Van

32. One Year Later

33. Dawn Budgie

34. The Payback (Performed by Amanda Brown)