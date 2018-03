Stasera in tv: "In the Blood" su Rete 4

19 marzo 2018

Rete 4 stasera propone "In the Blood", film d'azione del 2014 diretto da John Stockwell e interpretato da Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo e Luis Guzmán.





Cast e personaggi

Gina Carano: Ava

Cam Gigandet: Derek Grant

Danny Trejo: Big Biz

Luis Guzmán: Capo Ramón Garza

Stephen Lang: Casey

Amaury Nolasco: Silvio Lugo

Ismael Cruz Cordova: Manny

Treat Williams: Robert Grant

Yvette Yates: Leta

Eloise Mumford: Sandy Grant

Ben Bray: Agente Santos

Pablo Cunqueiro: Dr. Abelard

Raul Alcocer: Kash

Hannah Cowley: Monique Grant

Paloma Louvat: Ava a 14 anni





La trama

Gina Carano interpreta Ava, una combattente letale addestrata nelle arti marziali che nasconde un passato oscuro. Quando suo marito (Cam Gigandet) scompare durante la loro luna di miele ai Caraibi, Ava scopre una cospirazione e un mondo sotterraneo violento celato nel bel mezzo di un'isola paradisiaca. Ava sfruttando le sue letali capacità e un addestramento di alto profilo si propone di scoprire la verità dietro al sequestro rintracciando ed eliminando uno ad uno tutti gli uomini che pensa siano responsabili del rapimento del marito.





Il nostro commento

Into the Blood è il classico film facile da snobbare per chi non ha molta dimistichezza con il cinema di genere, in realtà il regista John Stockwell, suoi il buon Turistas e il poco ispirato Trappola in fondo al mare, confeziona un action dal sapore anni '80 asciutto, schietto e piacevolmente violento.

Into the Blood può contare su una carismatica protagonista, l'atletica Gina Carano, che sopperisce ad evidenti carenze espressive con una ricercata brutalità alla Steven Seagal che rende il film un action di certo non memorabile, ma che si lascia piacevolmente guardare e valore aggiunto, almeno per il sottoscritto, la presenza di Danny "Machete" Trejo e un plot meno prevedibile di come potrebbe apparire in un primo momento.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore austriaco Paul Haslinger (Underworld, Shoot‘Em Up) assiduo collaboratore del regista John Stockwell con musiche anche per il dramma romantico Crazy/Beautiful, il dramma sportivo Blue Crush e i thriller Turistas e Trappola in fondo al mare.



