Stasera in tv: "Enemies Closer - Nemici giurati" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 3 settembre 2017

Rete 4 stasera propone "Enemies Closer - Nemici giurati", film d'azione del 2013 diretto da Peter Hyams e interpretato da Jean Claude Van Damme e Tom Everett Scott.





Cast e personaggi

Jean-Claude Van Damme: Xander (voce italiana di Francesco Pannofno)

Tom Everett Scott: Henry

Orlando Jones: Clay

Kristopher Van Varenberg: Francois (accreditato come Kris Van Damme)

Linzey Cocker: Kayla

Zahary Baharov: Saul





La trama

Dopo che un'ingente spedizione di droga scompare sul confine USA-Canada, la guardia forestale ed ex Navy SEAL Henry (Tom Everett Scott) si trova a lottare per sopravvivere ai membri di un cartello della droga, che lo braccano affinché li aiuti a recuperare il carico abbattuto.

Intrappolato in una zona selvaggia e impervia con nessuna possibilità di comunicare con il mondo esterno, Henry si trova faccia a faccia con Clay (Orlando Jones), un uomo che ha un personale conto in sospeso con l'ex militare ed è tornato per avere la sua vendetta.

Ora i due nemici devono fare una scelta: mettere da parte il loro passato e lavorare insieme o morire per mano dei corrieri della droga, una spietata banda guidata dal pazzo eccentrico Xander (Jean Claude Van Damme) che non si fermerà davanti a nulla per recuperare il loro carico perduto.





Il nostro commento

Terza collaborazione tra il regista Peter Hyams e Jean Claude Vand Damme, dopo Timecop e A rischio della vita, per un onesto e solido action-thriller, di quelli godibili, senza guizzi, ma una spanna sopra le consuete e mediocri produzioni direct-to-video che affollano gli scaffali delle videoteche.

Il film può inoltre contare su un casting particolarmente azzeccato su cui spicca un Jean Claude Van Damme che si diverte a caratterizzare un eccentrico villain sul filo della parodia, il resto lo fa l'esperienza di Peter Hyams che di cinema di genere ne sa qualcosina e su schermo si nota.





Curiosità