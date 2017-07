Stasera in tv: "Grand Hotel Excelsior" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 11 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "Grand Hotel Excelsior", commedia del 1982 diretta da Castellano e Pipolo e interpretata da Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano, Carlo Verdone e Diego Abatantuono.





Cast e personaggi

Adriano Celentano: Taddeus, il direttore del Grand Hotel Excelsior

Enrico Montesano: Egisto Costanzi

Carlo Verdone: Pericle Coccia

Diego Abatantuono: Nicolino, Il mago di Segrate

Eleonora Giorgi: Ilde Vivaldi

Aldina Martano: Ginevra

Gerry Bruno: capo del personale

Domenico Adinolfi: Bruno Bertoni detto "Bulldozer", il pugile sfidante di Pericle Coccia

Tiberio Murgia: imbianchino

Franco Diogene: ingegner Binotti

Armando Brancia: Bertolazzi

Enzo Andronico: manager di Bulldozer

Isabella Amadeo: Maria

Andrew Omokaro: Mocambo

Daniela Introini: Adelina

Fernando Cerulli: cameriere che collabora con Egisto

Raffaele Di Sipio: Giovanni il barman

Dino Cassio: medico

Salvatore Biondo: lo spettatore anziano che incita Bulldozer

Paolo Bertinato: Mario Altieri, il playboy

Rita Rusic: fidanzata di Mario

John Stacy: il portiere dell'albergo

Andrea Azzarito: il cameriere che fuma a inizio film

Claudia Mori: cameriera (cameo)

Doppiatori italiani

Sergio Di Stefano: Mario Altieri, il playboy

Raffaele Di Sipio: sé stesso / il cameriere che fuma a inizio film

Ilaria Stagni: Adelina





La trama

All'interno del Grand Hotel Excelsior seguiamo l'evolversi e l'intrecciarsi di alcune storie legate a clienti e personale.

Taddeus (Adriano Celentano) il direttore dell'hotel si trova coinvolto nelle vicende amorose della signorina Vivaldi (Eleonora Giorgi) che sembra alla mercé di un incallito playboy cliente dell'hotel (Paolo Bertinato).

Il vedovo Egisto Costanzi (Enrico Montesano) cameriere dell'hotel fa credere alla figlia Adelina (Daniela Introini), che studia in un collegio a Ginevra in Svizzera, di essere un ricco uomo d'affari che in quel momento alloggia nell'albergo, ma un'improvvisata della figlia lo costringerà ad una messinscena per non far scoprire la verità.

Il pugile Pericle Coccia (Carlo Verdone) insieme al suo manager Bertolazzi (Armando Brancia) alloggiano presso l'hotel per prepararsi all'incontro per il titolo italiano detenuto da Bruno Bertoni detto "Bulldozer" (Domenico Adinolfi). Purtroppo o per fortuna Pericle s'innamora della cameriera Maria (Isabella Amadeo), un colpo di testa che alla fine gli costerà sia l'incontro che la carriera sportiva.

Il sedicente paragnosta "Mago di Segrate" (Diego Abatantuono), anch'egli ospite dell'hotel, utilizza i suoi poteri paranormali per fare alcune predizioni agli altri clienti dell'albergo tra cui l'Ingegner Binotti (Franco Diogene), il pugile Pericle Coccia per poi esisbirsi in un numero di levitazione davanti a pubblico e media, un numero che però causa disattenzione dell'assistente Ginevra (Aldina Martano) finirà molto male.





Il nostro commento

La coppia d'oro del botteghino italiano, Castellano e Pipolo, assembla un azzeccato cast di comici all'apice del loro successo attorno alla loro "musa", il molleggiato Adriano Celentano che per l'occasione rifà coppia con Eleonora Giorgi dopo il divertente Mani di velluto. Il risultato è un film corale piuttosto godibile, una formula "4x1" che la coppia di cineasti riproporrà in una versione più "affollata" e decisamente meno riuscità qualche anno più tardi con Grandi magazzini.





Curiosità e colonna sonora