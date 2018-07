Stasera in tv: "French Kiss" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 10 luglio 2018

Rai 3 stasera propone "French Kiss", commedia romantica del 1995 diretta da Lawrence Kasdan e interpretata da Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton e Jean Reno.





Cast e personaggi

Meg Ryan: Kate

Kevin Kline: Luc

Timothy Hutton: Charlie

Jean Reno: ispettore Jean-Paul Cardon

François Cluzet: Bob

Suzan Anbeh: Juliette

Renee Humphrey: Lilly

Michael Riley: Campbell

Miquel Brown: sergente Patton

Elisabeth Commelin: Claire

Doppiatori italiani

Claudia Razzi: Kate

Luca Ward: Luc

Stefano Benassi: Charlie

Roberta Paladini: Juliette

Chiara Colizzi: Lilly

Danilo De Girolamo: Campbell





La trama

La graziosa americana Kate (Meg Ryan) ha tre grossi problemi: documenti per la cittadinanza canadese ancora da espletare, una tremenda fobia per gli aerei e un fidanzato (Timothy Hutton) che partito alla volta della romantica Parigi per lavoro, si è fatto incantare dalla galeotta città francese e l’ha mollata con una strana telefonata in cui afferma di essersi innamorato e di non aver alcuna intenzione di tornare a casa.

Non sarà certo una "sciacquetta" con la "erre" moscia ad averla vinta, così preso il coraggio a due mani Kate prende un aereo e parte alla volta del Vecchio continente intenzionata a chiedere spiegazioni al fuggitivo. In viaggio Kate farà la conoscenza di Luc (Kevin Kline) un ladro professionista reduce dal furto di una preziosa collana che pensa bene, per passare indenne la dogana, di nascondere il prezioso nella borsa della bella quasi-canadese.

Arrivati a Parigi succederà l’imprevedibile, Luc perderà di vista Kate che verrà derubata della borsa con dentro la collana, Kate si troverà di fronte all’evidenza che il suo fidanzato è ormai perduto e in preda allo sconforto vagherà per Parigi in cerca di un modo per tornare in Canada, visto che adesso non ha alcuna cittadinanza e le ambasciate le hanno dato il benservito. Così mentre Luc proverà a recuperare la collana fingendo di voler aiutare Kate nell’orchestrare una degna vendetta contro l’ex traditore, uno zelante poliziotto è sulle tracce della collana, di Luc e di Kate.





Il nostro commento

French Kiss è una comedy-romance da manuale girata in Francia dal veterano Lawrence Kasdan, nel curriculum il classico Il grande freddo e l’incursione fanta-horror L’acchiappasogni. Kasdan sembra divertirsi un mondo a giocare con i cliché del genere aggiungendoci un tocco sfumatissimo da "caccia al ladro" e scegliendo location che trasudano romanticismo da cartolina.

Meg Ryan sfoggia il suo repertorio di mossettine, occchioni sgranati e sorrisi che stregano, Kline gigioneggia con il baffo assassino e l’aria sorniona che ne ha fatto un divo da comedy e non dimentichiamo Jean Reno che gioca a fare il poliziotto sfoderando savoir faire e simpatia da vendere.

Nonostante l'impressione che il regista voglia quasi parodiare il genere invitando i suoi attori a enfatizzare i loro fumettosi personaggi, il divertimento traspare dallo schermo e lo spettatore non potrà non divertirsi a seguire le peripezie francesi dell’allora reginetta del romance Meg Ryan.





Curiosità



La parte di Kevin Kline era originariamente destinata a Gérard Depardieu.



Kevin Kline ha avuto un coach per imparare a parlare come un francese. L'attore ha studiato francese durante la sua gioventù alle scuola superiori e un anno al college, ma non ha imparato a parlare la lingua fino a quando non ha frequentato la scuola Alliance Française di New York (c'è ne una sede anche a Torino).



Questo è il primo film di Meg Ryan come produttrice.



Il film era stato originariamente intitolato "Paris Match" fino a quando Billy Crystal non si lamentò che la gente lo avrebbe potuto confondere con il suo film, Forget Paris (1995)



Il film ha ispirato due remake indiani: Pyaar To Hona Hi Tha (1998) interpretato da Kajol e sua moglie Ajay Devgan e che presentava un finale differente, Vettam (2004) di Priyadarsan e il film bengalese Mon Mane Na di Sujit Guha.



Il film ha incassato nel mondo circa 101 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Un giorno per caso, Il principe delle maree, Come l'acqua per gli elefanti).

(Un giorno per caso, Il principe delle maree, Come l'acqua per gli elefanti).

La colonna sonora include brani di Louis armstrong, Ella Fitzgerald, Van Morrison e gli italiani Paolo Conte e Zucchero.



Quando Kate e Luc parlano nella loro stanza a Cannes, si può ascoltare in sottofondo la canzone "Verlaine" composta con versi di una poesia di Paul Verlaine, gli stessi che furono usati nel 1944 per formare le frasi in codice che hanno avvisato la resistenza dell'invasione alleata della Francia, come mostrato nel film Il giorno più Lungo (1962).



TRACK LISTINGS:

1. Someone Like You - Van Morrison

2. La Vie En Rose - Louis Armstrong

3. Les Yeux Ouverts - The Beautiful South

4. Via Con Me - Paolo Conte

5. I Love Paris [feat. Toots Thielemans] - Ella Fitzgerald

6. Feels Like A Woman - Zucchero

7. I Love Paris - Ella Fitzgerald

8. Verlaine - Charles Trenet

9. C'Est Trop Beau - Tino Rossi

10. La Mer - Kevin Kline

11. I Want You (Love Theme From "French Kiss") - James Newton Howard

12. Les Yeux De Ton Pere - Les Negresses Vertes