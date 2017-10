Stasera in tv: "Fire with Fire" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 3 ottobre 2017

Rete 4 stasera propone "Fire with Fire", action-thriller del 2012 diretto da David Barrett e interpretato da Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, 50 Cent e Vinnie Jones.





Cast e personaggi

Josh Duhamel: Jeremy Coleman

Bruce Willis: Mike Cella

Rosario Dawson: Talia Durham

Vincent D'Onofrio: David Hagan

Julian McMahon: Robert

50 Cent: Lamar

Vinnie Jones: Boyd

Eric Winter: Adam

Bonnie Somerville: Karen Westlake

Richard Schiff: Harold Gethers

James Lesure: Craig

Quinton Jackson: Wallace

Kevin Dunn: Agente Calvin Mullens

Nnamdi Asomugha: Sherrod

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Jeremy Coleman

Massimo Rossi: Mike Cella

Francesca Fiorentini: Talia Durham

Roberto Pedicini: David Hagan

Roberto Gammino: Craig





La trama

Jeremy Coleman (Josh Duhamel) è un vero eroe americano che dopo la morte dei suoi genitori in un incendio ha deciso di salvare più vite possibili diventando un vigile del fuoco, un lavoro che fa maledettamente bene e che gli riempie la vita. Purtroppo il destino ha piani diversi per Jeremy quando gli fa incrociare la strada del boss criminale Hagan (Vincent D’Onofrio), spietato leader della gang nota come "Potere bianco". Jeremy vedrà l’uomo compiere due omicidi a sangue freddo sparando ad un ragazzo e a suo padre proprietario di un negozio di alimentari.

Jeremy scampato miracolosamente agli uomini di Hagan deciderà di testimoniare contro il boss, pur essendo stato minacciato e anche dopo che il detective Mike Cella (Bruce Willis) lo avvertirà sulle implicazioni della sua scelta e sulla spietatezza di Hagan, responsabile di aver brutalmente e impunemente ucciso il suo partner.

Jeremy entra così nel programma protezione testimoni dell’FBI che per un po’ sembra riuscire a proteggerlo, ma a pochi giorni dal processo Hagan riuscirà a scovarlo e invierà un killer ad eliminarlo. Scampato ancora una volta alla morte e consapevole che Hagan non si fermerà, Jeremy prende una decisione drastica sfuggendo alla custodia dei federali e divenuto un fantasma senza identità deciderà di eliminare personalmente Hagan, costi quel che costi.





Il nostro commento

Fire with Fire nasce come un action-thriller concepito per il mercato home-video, che in realtà vista la qualità della confezione, il cast di alto profilo e una buona dose di violenza non avrebbe sfigurato affatto se fosse transitato nelle sale americane.

Il regista e produttore televisivo David Barrett debutta con un lungometraggio di notevole impatto cinematografico che pesca a piene mani dal filone "revenge", tra i crediti di Barrett ci sono numerose regie di seconde unità tra cui quelle dei thriller Final Destination 2 e Orphan nonché del remake-horror The Fog.

Barrett può contare su un protagonista, l’imponente Josh Duhamel del franchise Transformers, che caratterizza un personaggio eroico, ma nel senso più "normale" del termine, un uomo come tanti trasformato dalle circostanze straordinarie in cui si viene a trovare e che usa la violenza poiché costretto.

Se il protagonista funziona anche lo stellare cast di supporto non è da meno, con un Bruce Willis in un ruolo decisamente corposo (dimenticate quindi sfuggevoli cameo come quello in La fredda luce del giorno), un cattivissimo Vincent Vaughn che dopo la notevole performance del serial killer Bob in Chained sembra aver trovato nuova linfa e l'affascinante e talentuosa Rosario Dawson nei panni di una agente dell’FBI.

In un affollato mercato come quello dell’home-video americano spesso costellato di pellicole di buon livello per chi cerca del buon cinema di genere, questo Fire with Fire si pone una spanna sopra a molte pellicole similari e potrebbe competere benissimo con molti film action decisamente mediocri approdati nelle nostre sale.





Curiosità e colonna sonora