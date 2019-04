Stasera in tv: "Red 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 19 aprile 2019

Rete 4 stasera propone "Red 2", action-comedy del 2013 diretta da Dean Parisot e interpretata da Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Bruce Willis: Frank Moses

John Malkovich: Marvin Boggs

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

Catherine Zeta-Jones: Katja Petrokova

Helen Mirren: Victoria Winslow

Anthony Hopkins: Edward Bailey

Brian Cox: Ivan Simanov

Byung-hun Lee: Han Cho Bai

David Thewlis: La Rana

Neal McDonough: Jack Horton

Titus Welliver: ostaggio

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Frank Moses

Luca Biagini: Marvin Boggs

Claudia Catani: Sarah Ross

Roberta Pellini: Katja Petrokova

Ada Maria Serra Zanetti: Victoria

Dario Penne: Edward Bailey

Francesco Pannofino: Ivan Simanov

David Chevalier: Han Cho Bai

Franco Mannella: La Rana

Massimo Rossi: Jack Horton





Trama e recensione

L'ex agente speciale della CIA Frank Moses (Bruce Willis) riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti d’élite, per la ricerca a livello globale di un dispositivo nucleare di nuova generazione che risulta scomparso, ma che è in grado di modificare l'equilibrio del potere mondiale.

Per riuscire nell'impresa, gli agenti dovranno sopravvivere ad un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi ed incorreggibili ufficiali governativi, tutti desiderosi di mettere le mani su questo ordigno ultramoderno.

La missione porterà Frank e il suo team tra Parigi, Londra e Mosca. Inferiori per numero ed equipaggiamento, avranno a disposizione solo la loro astuzia ingegnosa, i trucchi della "vecchia scuola", e la fiducia che ripongono l'un l'altro, con lo scopo di riuscire a salvare il mondo e, possibilmente, sopravvivere durante l’impresa.





Curiosità



Il film è il sequel del film del 2010 RED, tratto dall'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner.



L'acronimo R.E.D. nell'edizione originale ha il significato di Retired Extremely Dangerous, mentre nell'edizione italiana è diventato Reduce Estremamente Distruttivo.



Dopo il successo del film precedente datato 2010 Ernest Borgnine ha sempre avuto la speranza di poter interpretare ancora il ruolo di Henry. Quando è stato intervistato nel mese di aprile 2012, l'attore ha raccontato che si era parlato a questo proposito e che aveva fatto una sola richiesta ai produttori: "Ho detto loro che se lo avrebbero fatto, io volevo portare una pistola questa volta". L'attore si è tenuto in contatto con gli sceneggiatori Jon Hoeber e Erich Hoeber e, alla fine, avrebbe avuto un ruolo importante in una sequenza all'inizio del film. Quando Borgnine è scomparso nel luglio 2012, tre mesi prima dell'inizio delle riprese, le sue scene sono state riconfigurate e interpretate da Titus Welliver.



Il padre nella foto d'infanzia del personaggio di Byung-hun Lee, Han Cho-bai, è il vero padre di Lee.



Il personaggio di Helen Mirren dice che lei è la regina d'Inghilterra. Mirren ha interpretato diverse regine d'Inghilterra in The Queen - La regina (2006), Elisabetta I (2005), La Pazzia di Re Giorgio (1994) e nella commedia The Audience (2013).



Anthony Hopkins e Brian Cox hanno entrambi interpretato Hannibal Lecter. Cox ha interpretato Lecter per primo in Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986), mentre Hopkins ha svolto la parte in Il silenzio degli innocenti (1991), il sequel Hannibal (2001) e il remake di Manhunter, Red Dragon (2002).



Anche se è presente nei titoli di testa, il tempo totale su schermo di Steven Berkoff è meno di un minuto.



Il film costato 84 milioni di dollari (24 milioni più dell'originale) ha incassato nel mondo circa 148 milioni di dollari (51 milioni meno dell'originale).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri noto per aver composto le musiche di classici come Predator, Forrest Gump e la trilogia Ritorno al futuro e più recentemente il cinecomic campione d'incassi The Avengers.

noto per aver composto le musiche di classici come Predator, Forrest Gump e la trilogia Ritorno al futuro e più recentemente il cinecomic campione d'incassi The Avengers.

La colonna sonora include anche i brani "Papa Loves Mambo" di Perry Como, "Given Up" dei Linkin Park, "On The Road Again" dei Canned Heat e "Can't Smile Without You" di Samy Goz



1. Main Title (01:18)

2. Safe House (01:39)

3. Speaking Of Sarah (01:42)

4. Pentagon (02:25)

5. Han (01:29)

6. Marvin At Work (01:29)

7. Victoria Calls (03:09)

8. Han Plane Gone (01:19)

9. To Paris (02:44)

10. Paris Chase (02:40)

11. I Need You Frank (01:43)

12. Dressed To Kill (01:00)

13. To London (02:45)

14. To Moscow (04:27)

15. Hole In The Wall (03:21)

16. Sarah The Guard (02:45)

17. Catacombs (03:47)

18. Bailey Escapes (01:51)

19. Hangar Fight (02:21)

20. Entering The Embassy (02:53)

21. Plumbing (02:36)

22. London Chase (03:51)

23. Dasvidaniya (02:26)

24. Bomb Sunset (02:31)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]