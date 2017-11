Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer tv con Luke Skywalker sul Millennium Falcon

Star Wars 8: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Rian Johnson nei cinema italiani dal 13 dicembre 2017.

Negli States in occasione di una partita delle World Series, i fan hanno potuto godersi un nuovo trailer televisivo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi in arrivo nei cinma italiani il 13 dicembre 2017. Questo nuovo filmato ha riservato una emozionante sorpresa mostrando Luke Skywalker a bordo del Millennium Falcon per la prima volta da "L'impero colpisce ancora".

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Lucasfilm, la saga degli Skywalker continua mentre gli eroi de "Il risveglio della Forza" si uniscono alle leggende galattiche in un'avventura epica che porta alla luce misteri antichi della Forza e rivelazioni scioccanti del passato. I protagonisti sono Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Può essere difficile da credere, ma Luke è probabilmente il personaggio che ha trascorso il minor tempo a bordo del Millennium Falcon. Il film originale del 1977, "Una nuova speranza", ha visto il giovane agricoltore fare squadra con l'ex Jedi Obi-Wan Kenobi e i due droidi R2-D2 e C-3PO per salvare una principessa con l'aiuto di Han Solo e il suo co- pilota Chewbacca il Wookie. Luke non tornerà al Millennium Falcon fino alla fine dell'Impero, quando sua sorella Leia lo salva da morte imminente su Cloud City. Luke non è mai tornano a bordo del Millennium Falcon durante "Il ritorno dello Jedi", e il suo minuto di tempo su schermo in "Il risveglio della Forza" lo ha visto in piedi su una scogliera che si affaccia sulle sponde di una remota isola del pianeta Ahch-To.

Questo nuovo filmato suggerisce una scena precedentemente annunciata in cui Luke Skywalker si riunirà con Chewbacca e R2-D2 più di 30 anni dopo la fine de "Il ritorno dello Jedi". Questo ultimo trailer televisivo suggerisce anche l'oscurità che emerge ne "Gli Ultimi Jedi" e che potrebbe cambiare il destino dei protagonisti.





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuova trama ufficiale e locandine di Star Wars 8

Aggiornamento per Star Wars: Gli ultimi Jedi in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre. L'ultimo trailer ha fornito indizi, non confermati ufficialmente, di un potenziale passaggio al Lato Oscuro di Rey. Ora una nuova sinossi ufficiale per gentile concessione di un sito web giapponese, continua a presentare Rey impegnata ad imboccare un percorso oscuro. Abbiamo anche due nuovi poster che mostrano Luke Skywalker schierato su entrambi i Lati della Forza, che potrebbero fornire una duplice chiave di letttura: Luke potrebbe avere una qualche tentazione fornita dal Lato oscuro oppure, molto più probabile, che la sua figura è cruciale nel destino di entrambi gli schieramenti.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cosa ha svelato il nuovo trailer di Star Wars 8? Analizziamo il nuovo trailer di "Star Wars 8" e lo scioccante colpo di scena che sembra preannunciare.

Prima di proporvi questa nuova sinossi fornita da ComicBook, va notato che si tratta di una traduzione un po'approssimativa dal giapponese, quindi qualcosa potrebbe essere andato perso nella traduzione. Detto questo la trama dipinge un bel quadro fosco per Kylo Ren e Rey in Star Wars 8.





La luce? L'oscurità? Rey e Kylo, ​​due personaggi che sembrano muoversi su entrambi i lati, con l'accenno di un nuovo sviluppo scioccante che li attende in "Star Wars: Gli ultimi Jedi". Anche se il mondo è rimasto sconvolto nel vedere che la mano offerta a Rey apparteneva a quella di Kylo Ren, ciò che attende Rey e Kylo è una questione di "Luce o oscurità?", quando insieme verranno travolti e scossi dalla potente Forza. Rey, che nel film precedente "Il risveglio della Forza" è stata testimone di quel risveglio, ha la sensazione di essere persa e insicura e sarà portata via dall' oscurità...Kylo ​​che ha ucciso Han Solo nonostante fosse il suo vero padre, la piccola quantità di luce e di speranza che permane ancora nel suo cuore potrebbe essere in grado di annullare l'oscurità! Non possiamo distogliere l'attenzione da queste due figure che sembrano riecheggiare l'una nell'altra.

Se la conclusione dell'ultimo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con Rey che cerca il suo "posto in tutto questo" e ottiene una mano tesa da Kylo Ren, non ha reso abbastanza chiaro che la nostra eroina è un po' confusa, questa nuova sinossi non lascia dubbio alcuno. Il fatto che Luke sembri non in grado di addestrare Rey, data la sua connessione molto potente alla Forza, rende la situazione di Rey ancora più complessa con una perdita di punti di riferimento appena trovati. Per quanto riguarda Kylo Ren, lui è certamente ancora in difficoltà con i suoi sentimenti tra oscurità e luce, nonostante abbia ucciso Han Solo e aneli a seguire le orme del nonno.

Nel mese di maggio un opuscolo è arrivato online che prometteva "La verità più sconvolgente nella storia di Star Wars sarà presto rivelata!" e se pensiamo che alle spalle abbiamo una rivelazione scioccante come quella di Darth Vader padre di Luke e Leia, le aspettative create dovranno per forza essere all'altezza, per non deludere l'orda di fan che invaderanno le sale con aspettative che definire alte è un eufemismo.





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer internazionale con Rey e C-3PO

Il 13 dicembre, data di uscita italiana di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, si avvicina e Lucasfilm e il regista Rian Johnson hanno fatto del loro meglio per mantenere gli spoiler sotto controllo, ma la promozione del film ha la precedenza e quindi ecco un nuovissimo trailer internazionale che ci mostra Anthony Daniels come C-3PO per la prima volta da "Il risveglio della Forza".

Questo nuovo trailer non presenta grosse novità a parte il braccio rosso di C-3PO sostituito con uno più tradizionale color oro e diversi filmati di Luke Skywalker.

Secondo i pronostici del box-office il film dovrebbe incassare oltre 200 milioni di dollari di apertura nel primo fine settimana, ma non è previsto raggiunga il recordi di Star Wars: Il risveglio della Forza. Tuttavia si prevede che registrerà il secondo più alto weekend di esordio di sempre al box office americano.

A seguire trovate anche una nuova locandina internazionale del film.





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo spot tv "Destiny"

Con poco più di un mese all'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Disney ha reso disponibile un nuovo spot televisivo. Anche se la maggior parte del filmato è stato visto nei primi due trailer, ci sono un paio di nuove scene con Rey (Daisy Ridley) tra cui una con quello che appare come un "Albero della Forza", simile a quello visto su Dagobah in L'impero colpisce ancora.

Per quanto riguarda Luke Skywalker, un'immagine pubblicata di recente di un set di bicchieri da birra, parte del merchandise ufficiale, includeva una versione "Lato Oscuro" con il maestro Jedi schierato al fianco del Capitano Phasma, un gruppo di Stormtroopers e il suo nipote malvagio Kylo Ren e una versione "Lato chiaro" con Luke al fianco dei "buoni" che impugna chiaramente la sua spada laser blu originale accesa e pronto all'azione. L'immagine riporta l'attenzione sulla spada laser verde vista in Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Perché in questa immagine Luke utilizza quella blu, nel frattempo passata a Rey per l'addestramento, e non la verde con cui ha sconfitto Palpatine e Darth Vader?





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuova featurette con Rian Johnson

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è pronto ad uscire nelle sale il prossimo 13 dicembre e USA Today ha reso disponibile un nuovo dietro le quinte che ci porta sul set del film con il regista Rian Johnson. Parlando del suo sequel Johnson rivela in Star Wars 8 che metterà i personaggi "in un tritacarne". Quando ho letto la sceneggiatura di "Il risveglio della Forza" mi è sembrato come se riconoscessi immediatamente questi personaggi. E adesso siamo lieti di passarli attraverso un tritacarne. (ride) E per me una parte di ciò significava che nel film dovevamo rendergli le cose più difficoltose possibili: almeno per una parte del film non sono circondati da amici, devono capire alcune cose che riguardano loro stessi, devono affrontare la cosa più difficile mai affrontata, e non avranno un amico accanto che li possa aiutare se necessario. Rian Johnson ha anche commentato Finn che deve andare sotto copertura all'interno del Primo ordine, missione che porterà Finn a mettere in discussione il suo destino: "Vorrei, se fossi in lui, pensare al coraggio morale che ha dimostrato, e quanto fosse fisicamente difficile allontanarsi dal Primo Ordine". Johnson Ha anche parlato un po' di Poe e del suo rapporto con Leia che lo vede come eventuale futuro leader della Resistenza. Si lo penso anch'io. Credo che Poe debba ancora crescere. Poe dovrà crescere. Lei ha sicuramente visto quel potenziale in lui e in "Gli Ultimi Jedi", abbiamo scavato di più, abbiamo visto quanto sia eroico e ora lo vedremo sfidato in termini di passare al livello successivo. Ci vuole più che essere eroico per essere un leader, o così mi è stato detto. A proposito di Leia, lei non sarà in Star Wars 9, poiché Carrie Fisher è scomparsa lo scorso anno. Quindi la Resistenza avrà bisogno di un nuovo leader e c'è la possibilità che possa morire in Star Wars: Gli Last Jedi. Rian Johnson riconosce che sarà difficile per tutti affrontare la morte di Fisher. Avendo queste scene nel film ricontestualizzato tragicamente il fatto che lei non sia più qui, è stato incredibilmente emozionante. Vedendo i fan elaborare la perdita e celebrarla come Leia un'ultima volta, sarà qualcosa di intenso. Penso che sia veramente triste, ma veramente emozionante, almeno lo spero. Lei spacca veramente come Generale Leia e sono felice per questo.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuova foto ufficiale del Vice Ammiraglio Holdo di Laura Dern

Con Star Wars: Gli ultimi Jedi nelle sale il prossimo 13 dicembre il velo di segretezza sul film comincia ad essere lentamente sollevato, con una nuova immagine ufficiale del nuovo personaggio di Laura Dern, il Vice Ammiraglio Amilyn Holdo, mostrata durante un'ospitata al The Ellen Show. Mentre l'attrice non ha potuto rivelare alcun dettaglio sul suo personaggio, ha condiviso una storia divertente e imbarazzante accadutale set. Star Wars 8: nuovi dettagli ufficiali su Luke, Snoke e Kylo Ren Un nuovo libro su Star Wars svela dettagli sulle motivazioni di Kylo Ren, i poteri di Snoke e il passato di Luke. Ecco cosa ha detto l'attrice a Ellen Degeneres e cosa ha scoperto il regista Rian Johnson quando stava montando il film.

Ho avuto la più grande esperienza della mia vita. Mi è sembrato di avere di nuovo 7 anni. Rian Johnson continua a raccontare questa storia davvero imbarazzante, il nostro meraviglioso regista, su come quando è entrato nella sala di montaggio e io avevo una scena in cui impugnavo un'arma, e mi ha ha letteralmente sentito fare i suoni, perché lo facevo da bambina quando ero sola nella mia cameretta, e davanti alla macchina da presa mi ha sentito fare pew! pew pew! È così imbarazzante, ma, sai, è Star Wars! Era così imbarazzante, ma ero così eccitata di essere lì che credevo veramente fosse un gioco.

Dopo che l'attrice ha raccontato questo breve aneddoto, è stata rivelata una nuova immagine del suo personaggio il Vice Ammiraglio Holdo. Un nuovo romanzo di Star Wars uscito durante il "Force Friday" del mese scorso ha rivelato che Holdo è un personaggio "LGBT", lo si evince durante una conversazione che Holdo ha con il generale Leia. Quando Leia dice di essere interessata solo a "maschi umanoidi" Holdo risponde "lo ritengo così limitante", anche se lei non afferma di essere lesbica o bisessuale, dal dialogo sembra piuttosto evidente. Il personaggio di Amilyn Holdo di Laura Dern è stato svelato per la prima volta lo scorso maggio in un servizio di Vanity Fair che comprendeva le prime foto di questo personaggio e del misterioso DJ, interpretato da Benicio Del Toro. Tutto quello che sappiamo di Holdo è che lei è un ufficiale di rilievo nella Resistenza, la cui vistosa acconciatura rosa / violacea era stata svelata ancor prima che la prima foto venisse svelata. Il secondo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato rivelato all'inizio di questo mese e ha totalizzato 120 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Anche se questo numero è certamente impressionante, non è stato sufficiente per battere il record di visualizzazioni del trailer di IT, attualmente pari a 197 milioni di visualizzazioni seguito a ruota da Fast & Furious 8 con 139 milioni.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - spot tv e nuova locandina IMAX di "Star Wars 8"

Lucasfilm ha reso disponibile un nuovo spot tv per Star Wars: Gli Ultimi Jedi che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina IMAX del film. Lo spot tv presenta un nuovo dialogo di Luke che interroga Rey sulle sue motivazioni. Questo nuovo trailer televisivo arriva dopo il nuovo rivelatorio full trailer ufficiale che ha debuttato ad inizio settimana ottenendo oltre 21 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, superando sia "Rogue One" che "Il risveglio della Forza" per il maggior numero di visualizzazioni in un solo giorno. Mentre il nuovo spot televisivo non offre alcun nuovo filmato significativo, a parte una scena con BB-8 che nasconde la sua testa e qualche secondo in più della lotta di Finn con Phasma, fornisce un interessante frammento di dialogo di Luke Skywalker all'indirizzo di Rey. Luke chiede semplicemente a Rey: "Perché sei qui?". Questa battuta di Luke è anche inclusa nell'action figure di Luke Skywalker con Forcelink che pone la stessa domanda, quindi è più che probabile che la battuta sarà inclusa nel montaggio finale de "Gli Ultimi Jedi". Sappiamo già che Luke è rimasto impietrito di fronte alla potente e in parte oscura connessione con la Forza di Rey, quindi la sua domanda potrebbe suggerire un quadro più ampio che è stato mostrato alla fine del nuovo trailer dove sembra che Kylo Ren e Rey abbiano stretto una qualche alleanza. Inoltre le abilità di Luke potrebbero non essere potenti come si pensava. Tuttavia data la tendenza dei trailer di Star Wars a sviarci e stuzzicarci, in realtà Luke potrebbe fare la domanda in qualche altro punto del film ad un personaggio completamente diverso. A questo proposito sono stati sollevati dubbi sull'attendibilità dei momenti finali del nuovo trailer in cui si vede Rey affermare: "Mi serve qualcuno che mi mostri il mio posto in tutto questo", frase seguita dall'immagine di Kylo Ren che tende la mano a Rey. Il modo in cui il trailer è stato montato fa sembrare che le inquadrature contrapposte di Rey e Kylo Ren siano state estrapolate da scene completamente diverse: l'illuminazione e l'eco nella voce di Rey la fanno apparire in quella che potrebbe essere una grotta, mentre Kylo Ren è in piedi in un ambiente che sembra un campo di battaglia o un luogo in cui sembra essersi verificata una qualche distruzione. Da notare anche che del nuovo materiale promozionale, un imponente cartonato realizzato per le sale IMAX (lo trovate a seguire insieme alla nuova locandina), ci mostra Luke schierato sia dal Lato chiaro che dal Lato oscuro della Forza. Insomma la regola sembra essere mai fidarsi in toto di ciò che viene mostrato nella fase promozionale del film. Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva nei cinema italiani il 13 dicembre.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo trailer italiano e locandina di "Star Wars 8"

È finalmente disponibile il nuovo epico trailer italiano di Star Wars: Gli Ultimi Jedi! Dopo il dietro le quinte proiettato al D23 oggi abbiamo finalmente nuovi filmati di questo nuovo capitolo della saga Skywalker. Questo nuovo trailer arriva pochi mesi dopo che il CEO di Disney, Bob Iger, ha elogiato la performance di Mark Hamill in Star Wars 8 dichiarando che è la sua migliore interpretazione di Luke di sempre. "Gli Ultimi Jedi" inizia proprio dove "Il risveglio della Forza" terminava, sull'isola di Ahch-To, con Rey che si avvicina a Luke Skywalker per consegnargli la sua vecchia spada laser. Rey inizierà il suo addestramento Jedi dopo aver cercato di convincere Luke a tornare e combattere insieme alla Resistenza. La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato. Il cast del film è composto da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro. Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi. Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutta nei cinema italiani il 13 dicembre.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - anteprima nuovo trailer di "Star Wars 8"

LucasFilm ha reso disponibili due teaser che confermano l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale di Star Wars: Gli ulimi Jedi. I 26 secondi rilasciati mostrano la mano robotica di Luke intenta a prendere la sua spada laser che Rey gli porge; Rey che si allena con la spada laser su una scogliera del pianeta Ahch-To e la voce di Luke che dice a Rey di concentrarsi sulla respirazione. "Gli Ultimi Jedi" inizierà dove "Il risveglio della Forza" è terminato con la giovane Rey che restituisce la leggendaria spada laser blu di Skywalker al suo legittimo proprietario. Spada che molto probabilmente Luke passerà a Rey poiché lui ha ancora la spada laser verde che ha costruito prima de "Il ritorno dello Jedi". Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutta nei cinema italiani il 13 dicembre.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Cover Empire e nuove immagini ufficiali di "Star Wars 8"

Il 13 dicembre arriva nei cinema italiani Star Wars: Gli Ultimi Jedi e nell'attesa di questo film evento abbiamo selezionato nuove immagini ufficiali del film che includono: due nuove cover della rivista Empire, immagini ad opera dell'artista Brian Robb e illustrazioni promozionali (via WDWNT) fornite dalla app "Star Wars Topps Card Trader" così come da Fathead e Advanced Graphics. Tra le nuove immagini vediamo Luke Skywalker, Chewbacca, un emplare di Porg e l'amato ammiraglio Ackbar che ritroveremo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi interpretato da Tim Rose, l'attore è tornato dietro la maschera animatronica a prestare le movenze al personaggio. L'ammiraglio Ackbar è apparso sul grande schermo solo due volte, introdotto per la prima volta in Il ritorno dello Jedi del 1983, dove ha aiutato a sconfiggere e distruggere la seconda Morte nera. Ed è tornato in Il risveglio della Forza per aiutare la Resistenza a distruggere la base Starkiller. È diventato poi un personaggio ricorrente nel mondo di Star Wars con apparizioni in fumetti, videogiochi e perfino in Star Wars: The Clone Wars. Purtroppo nell'aprile dello scorso anno il doppiatore dell'ammiraglio Ackbar, Erik Bauersfeld, è scomparso e non è stato annunciato se abbia lavorato o meno a "Gli ultimi Jedi", o se riprenderanno alcuni dei suoi dialoghi in suo tributo. L'attore ha consegnato alla mitologia di Star Wars una delle battute più citate nella storia della saga: "E' una trappola!".

Dopo aver lavorato con LucasFilm per creare immagini meravigliose per Star Wars: Il risveglio della Forza e Rogue One: A Star Wars Story, l'artista Brian Rood è tornato per nuove illustrazioni create per Star Wars: Gli ultimi Jedi. L'artista ha pubblicato su Imgur sei nuovi ritratti con alcuni dei personaggi più amati nell'intero franchise. Questi ritratti comprendono il generale Leia (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hamill), Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac). Star Wars: Gli ultimi Jedi non solo riporterà personaggi importanti di Star Wars: Il risveglio della Forza, ma introdurrà anche una serie di nuovi personaggi. Laura Dern si unisce al franchise come Amilyn Holdo, una figura importante tra le fila della Resistenza, Benicio del Toro è il misterioso DJ, Kelly Marie Tran è Rose, che si unisce a Finn in un'importante missione per la Resistenza e Veronica Ngo interpreta Paige, combattente della Resistenza e sorella di Rose. Concludiamo il nostro aggiornamento con un'immagine ancora via Empire di Finn e Rose nel Casinò Canto Bight. Secondo l'articolo che accompagna la foto, la scena che si svolge sul pianeta Cantonica è posizionata a metà di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e si dice rappresenti una componente chiave della storia. Finn e Rose sono ritratti nel casinò tra i giocatori d'azzardo e sono impegnati in una missione "vitale" che sembra probabile li porterà al misterioso personaggio DJ (Benicio del Toro). Rian Johnson ha parlato con Empire della scelta di piazzare un casinò in mezzo al film con il regista che ha fornito alcuni motivi interessanti per la scelta di questa location.

Volevo un nuovo ambiente che desse l'idea di una ventata di aria fresca proprio nel bel mezzo del film. A parte i prequel, tutti gli elementi ricorrenti che contraddistinguono Star Wars hanno a che fare con luoghi oscuri e polverosi. Volevo fare qualcosa di completamente diverso.

Dalla foto si evince che l'idea fosse quella di creare un luogo meno sordido e più elegante di Mos Eisley, che desse meno l'idea di un ritrovo per la peggiore feccia criminale della galassia.



Hello Rose! Canto Bight, yes, please and thank you. #starwars pic.twitter.com/pFRHF6iSyz — Max Palas (@maxpalas) 6 settembre 2017

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove immagini ufficiali di "Star Wars 8"

Disponibili nuove immagini ufficiali di Star Wars: Gli Ultimi Jedi provenienti da uno speciale di Entertainment Weekly incluse due nuove cover, una con Luke Skywalker (Mark Hamill) e l'altra con Rey (Daisy Ridley). Star Wars 8: Lucasfilm rivela dettagli ufficiali sui Porgs Lucas Film presenta ufficialmente i Porgs, le creature aliene che popolano le scogliere di Ahch-To. Una delle nuove foto mostra il Kylo Ren di Adam Driver "smascherato" con l'ormai famigerata cicatrice, un ricordino lasciatogli da Rey durante il duello con le spade laser alla fine de "Il risveglio della Forza". Il regista Rian Johnson ha ammesso in un'intervista di aver cambiato leggermente la cicatrice poiché la sua posizione originale non lo convinceva. Ci sono anche alcune interessanti foto di Rey e Luke sul pianeta di Ahch-To, una con Rey da sola, presumibilmente durante il suo addestramento e un'altra con Luke, entrambe di fronte all'ingresso del tempio. Le foto includono anche scatti di Poe Dameron (Oscar Isaac), che si dice stringerà un legame con l'iconica Leia Organa (la defunta Carrie Fisher). C'è anche una nuova immagine del Finn di John Boyega che pilota una nave spaziale non identificata, insieme ad un altro sguardo al TIE Silencer, che è la nuova nave spaziale di Kylo Ren. Altri scatti mostrano Chewbacca nella cabina di pilotaggio del Millennium Falcon con un Porg e i "Custodi" Jedi su Ahch-To, che sono stati paragonati a delle suore. Le immagini finali rivelano Rian Johnson con Carrie Fisher sul set e sempre il regista con i produttori Ram Bergman e Kathleen Kennedy. Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva nei cinema italiani il 16 dicembre.





The Last Jedi: Can Rey save Luke Skywalker from his own darkness? https://t.co/9FbujuFDbP — Entertainment Weekly (@EW) 9 agosto 2017

The Last Jedi: With Finn and Rose, a 'big deal' is redeemed by 'a nobody' https://t.co/3G9mUTCdHI — Entertainment Weekly (@EW) 9 agosto 2017





New STAR WARS: THE LAST JEDI photos from @EW!!! pic.twitter.com/QkAUH2hnZP — GEEK MOTIVATION (@GEEKMOTIVATION) 9 agosto 2017

Brand new 'STAR WARS: THE LAST JEDI' images released featuring Rey, Poe, Leia, and a Casino at Canto Bight 1/2 (Source: @EW) pic.twitter.com/qlL3TL8guU — Comic Fade (@ComicFade) 9 agosto 2017





New images from Star Wars: The Last Jedi are here and the Force is STRONG with them! https://t.co/O12nzWeYWr pic.twitter.com/4hH5DFv7wo — Comicbook.com (@ComicBook) 9 agosto 2017

Gritty New ‘Star Wars: The Last Jedi’ Set Photos – Kylo Ren’s TIE Silencer https://t.co/XCxK4ildLK pic.twitter.com/Pf2FyGbPgh — Comic Vault (@comicvault) 9 agosto 2017





@EW's The Last Jedi cover: Part 4 - Supreme Leader Snoke emerges with the crimson-armored Praetorian guard: https://t.co/8RGSN4m451 pic.twitter.com/MCBDz8V50r — Anthony Breznican (@Breznican) 9 agosto 2017

Also Part 3 of The Last Jedi cover: The alien nun "Caretakers" of the Jedi temple on Ahch-To: https://t.co/JIq7r6FVZP pic.twitter.com/mqTIKeHjiV — Anthony Breznican (@Breznican) 9 agosto 2017





'Star Wars: The Last Jedi' Photos & Details: Finn Becomes a Pilot, Rey is Not Welcome ... https://t.co/vdBiPSZhlH pic.twitter.com/u8rVeo4ISo — Peter Sciretta (@slashfilm) 9 agosto 2017





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove immagini ufficiali con Rey, Finn e Rose

debutta nei cinema a dicembre e ComicBookMovie.com ha scovato una nuova immagine di Finn, Rey e Rose utilizzata per un libro illustrato per bambini di Star Wars edito da DK e dal titolo "Heroes of the Galaxy". Secondo alcuni rumo sulla trama, mentre Rey sarà addestrata da Luke su Ahch-To, Finn e Rose saranno impegnati insieme in una missione sotto copertura sul pianeta casinò di Canto Bight. La Rose di Kelly Marie Tran è apparsa nell'ultimo filmato mostrato al D23 Disney. Rose pare sia un operaio addetto alla manutenzione tra le fila della Resistenza e sua sorella Paige è invece un artigliere. Nella copertina la Rey di Daisy Ridley sta impugnando una spada laser blu e mostra quella che sembra una leggera ferita sopra l'occhio sinistro, mentre John Boyega è abbigliato come Poe Dameron. L'estrema scarsità di immagini di Dameron nel materiale promozionale de "Gli ultimi Jedi" a portato molti a credere che il personaggio non sopravvivrà al film. Tuttavia il Dameron di Oscar Isaac è ritratto in uno dei 6 character poster che sono stati rilasciati in occasione del D23 la scorsa settimana. Insieme



New look at Finn, Rey, and Rose in #StarWars #TheLastJedi, from the cover of a new children's book. -B- pic.twitter.com/5dRhCTlZrC — Star Wars Underworld (@TheSWU) 22 luglio 2017

All new The Last Jedi images come from some of the new book releases! - pic.twitter.com/49GZLhLBqA — Charlie Ashby (@CMWAshby) 21 luglio 2017





Star Wars: Gli Ultimi Jedi - prima trama ufficiale di "Star Wars 8"

Lucasfilm ha reso disponibile una nuova sinossi ufficiale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson e promette che i fan scopriranno antichi misteri legati alla Forza. Il panel tenutosi all'Expo D23 Disney ha riservato diverse sorprese tra cui nuovi poster ufficiali e un corposo video con un dietro le quinte de "Gli Ultimi Jedi". Un'altra sorpresa che Lucasfilm ha rivelato è una prima sinossi ufficiale di Star Wars 8. La sinossi proviene dal sito ufficiale del D23 e seppur stringata e molto attenta a non rivelare nulla di importante è capace di mantenere alta l'attenzione dei fan.



In "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" di Lucasfilm, la saga Skywalker continua quando gli eroi de "Il risveglio della Forza" si uniscono alle leggende galattiche in un'avventura epica che rivela misteri antichi della Forza e rivelazioni scioccanti del passato.

Secondo quanto riferito Luke Skywalker è su Ahch-To per custodire l'ultimo Tempio Jedi insieme a piccole e bizzarre creature aliene il cui aspetto "carino" è solo apparenza. Queste creature chiamate "Porgs" pare siano molto in sintonia con la Forza, Skywalker e l'isola e dispongono di misteriosi poteri. Si era detto che queste creature sarebbero state creature amabili simili agli Ewok, ma Rian Johnson ha smentito, portando molti a credere che l'ultimo baluardo della Forza su Ahch-To possa essere protetto dai Porgs. Mark Hamill ha detto che "Gli Ultimi Jedi" sarà sconvolgente in modi che non avrebbe mai immaginato e che porterà un notevole apporto drammatico alal mitologia della saga, mentre Daisy Ridley ha affermato che anche se il film è al centro di una trilogia può essere considerato un film a se stante.



Star Wars 8: video con "dietro le quinte" dal D23 e nuovi character poster

L'Expo D23 di Disney ha dato ai fan un primo sguardo al dietro le quinte delle riprese di Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson con nuovi personaggi e alieni. Il video di quasi 3 minuti è una visione affascinante dell'atteso sequel de "Il risveglio della Forza" ed ha avuto una ricezione entusiasta da parte dei fan nella sala del D23 che conteneva 6.000 persone. Il video mostra alcuni volti familiari dell'universodi Star Wars. Rey è vista mostrare a Luke Skywalker la sua spada lasewr su Ahch-To, mentre ulteriori filmati mostrano Kylo Ren, il Capitano Phasma, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, BB-8, Poe, Finn, il generale Leia e persino l'Ammiraglio Ackbar che annuncia il fine riprese esclamando "Abbiamo finito!".

L'elemento più curioso della featurette è l'apparizione di diversi nuovi personaggi e alieni mostrati durante il video, vedi i Porgs, piccole e bizzare creature che proteggono il tempio Jedi su Ahch-To. Per quanto riguarda i personaggi mostrati nella clip, vediamo Laura Dern nei panni dell'Ammiraglio Holdo e Benicio Del Toro che era anche presente al D23 e che interpreta un criminale conosciuto solo come DJ. Star Wars: Gli ultimi Jedi debutta nei cinema italiani il 16 dicembre 2017.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cover Vanity Fair, foto e nuovo video dal set

Domani ricorre il quarantesimo anniversario di Star Wars con "Una nuova speranza" che approdava nei cinema americani il 25 maggio 1977. Per festeggiare Vanity Fair ha pubblicato una speciale anteprima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con diverse 4 cover che arrivano con un nuovo impressionante video, un suggestivo "dietro le quinte" che ci mostra Annie Leibovitz approdare sul set per questo speciale servizio fotografico con scatti di Mark Hamill che abbraccia teneramente la compianta Carrie Fisher e ritratti di Daisy Ridley, Adam Driver, Gwendoline Christie, Oscar Isaac e John Boyega. Il regista Rian Johnson ha dovuto ricreare scrupolosamente i momenti finali di Star Wars 7 sulle scogliere dell'isolotto di Skellig Michael oltre un anno più tardi, con Mark Hamill molto preoccupato di tornare in quella location dopo l'incidente che l'aveva visto rischiare la vita sui gradini scivolosi di questa suggestiva isola irlandese.

Quando ho letto lo script per l'episodio VIII mi sono detto "Oh mio Dio, ci torniamo?" Perché avevo detto che non ci sarei mai tornato.

Per quanto riguarda Carrie Fisher, in Star Wars 8 avrà notevolmente più tempo sullo schermo nei panni del Generale Leia Organa. Oscar Isacc che condivide molte di quelle scene con la Fisher ha detto che l'attrice ha interpretato una "performance ricca".

Abbiamo fatto questa scena in cui Carrie doveva schiaffeggiarmi, credo che abbiamo fatto 27 tentativi in tutto, e Carrie si è impegnata ogni volta, amico, le piaceva colpirmi. Rian ha trovato così un modo meraviglioso di lavorare con lei e penso che lo ha davvero apprezzato.

Il regista Rian Johnson ha anche parlato del suo profondo legame con l'attrice. Hanno trascorso molto tempo nel complesso dove la Fisher ha vissuto con sua madre, la defunta Debbie Reynolds.

Quando avevo una bozza, mi sedevo con lei e lavoravo alla riscrittura. Sedendomi con lei sul suo letto, nella sua pazzesca camera da letto con tutta questa pura arte moderna intorno a noi, TCM [Turner Classic Movies] sulla TV, un flusso costante di Coca-Cola e il cane Gary che sbavava ai suoi piedi. Tra tutti quanti Carrie è stata quella con cui ho stretto un legame di amicizia più profondo e mi aspettavo di averla nella mia vita per anni e anni. L'ho vista l'ultima volta nel mese di novembre, alla festa di compleanno che ha organizzato nella sua casa, in un certo senso era l'immagine perfetta, racchiudeva Carrie che riceveva tutti i suoi amici nella sua camera da letto, con Debbie che si trovava nel salotto.

Il Presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy racconta l'entusiamo della Fisher sul set.

Stava esplodendo: appena ha finito, mi ha afferrato e mi ha detto: "Mi piacerebbe essere in primo piano nel IX!" Perché Harrison era al centro del VII e Mark è al centro dell'VIII. Ha pensato che il IX sarebbe stato il suo film, e lo sarebbe stato.

Mark Hamill ha anche parlato della tragica morte dell'attrice che l'attore considerava una sorella.

Non posso dire quella frase, quello che hai appena detto: il nome di Carrie e poi la parola con la M. Perché la penso nel presente, forse è una forma di negazione, ma è così vivida nella mia mente e così vitale, è una parte della famiglia che non posso immaginare senza di lei, è stato così inaspettato, sono così arrabbiato. Abbiamo recentemente parlato di una delle nostre scene preferite di Le avventure di Tom Sawyer, quando Tom e Huck si recano al proprio funerale e si trovano ad ascoltare i propri elogi funebri. Così ho detto: "Guarda, se me ne vado prima io, promettimi che ti metterai in testa al funerale". E lei mi ha risposto "Assolutamente, se farai lo stesso per me".

La morte di Carrie Fisher non ha influito su "Gli Ultimi Jedi" che arriverà nei cinema come previsto e senza nuove scene. Diversa la storia per Star Wars 9 che ha subito inevitabili modifiche e dovrebbe essere girato a gennaio. La squadra non riporterà in vita la Leia di Fisher con l'ausilio di CG o motion-capture quindi Star Wars Episodio VIII, nei cinema dal 16 dicembre, sarà il suo suo ultimo film.











Dernière photo et continuez le thread pour connaître de nouveaux détails sur l'histoire de ce #StarWars8 pic.twitter.com/3xI1vZrldx — CSTV Cinema Série TV (@Dyyyce) 24 maggio 2017





#VanityFair #StarWars8 photoshoot reveals first look at Laura Dern and Benicio Del Toro: https://t.co/fTrRR6shTI pic.twitter.com/tBp8RzhbxS — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 24 maggio 2017









Star Wars: Gli Ultimi Jedi - video con Rian Johnson e John Williams per lo "Star Wars Day"

Rian Johnson e John Williams hanno utilizzato i social media per condividere un messaggio speciale per lo Star Wars Day in cui salutano i fan con un "May the fourth be with you", slogan che è un gioco di parole con la famosa frase “Che la forza sia con te” che in inglese diventa “May the force be with you” la cui pronuncia è molto simile a “May the fourth”, appunto il 4 di maggio. Star Wars Day 2017: gli eventi italiani a Roma e Milano Gli eventi italiani per celebrare lo Star Wars Day e il 40° anniversario della saga. L'account ufficiale Twitter di Star Wars ha pubblicato un breve video di Williams e Johnson nello studio di registrazione mentre lavorano sulla post-produzione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il 4 maggio da tradizione per i fan più irriducibili è diventato un giorno importante, ufficialmente riconosciuto da Lucasfilm e dall'universo Star Wars e anche in Italia si festeggia dal 4 al 7 maggio con eventi a tema a Roma e Milano. Recenti aggiornamenti hanno rivelato che Star Wars 8 avrà un tono più inquietante de "Il risveglio della Forza", ma sicuramente non come "L'impero colpisce ancora". Il primo trailer non ha soddisfatto i fan più impazienti e quindi ora siamo tutti in fervida attesa di nuovi aggiornamenti.



Star Wars: Gli Ultimi Jedi - primo trailer italiano di "Star Wars 8"

Finalmente! Il primo epico trailer italiano di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è approdato online e il cambio di regia non si percepisce per nulla per una continuità praticamente intonsa. J.J. Abrams ha avuto il compito di reintrodurre il franchise di Star Wars per le masse con Star Wars: Il risveglio della Forza. Ci sono state alcune critiche rivolte al film, ma per la maggior parte Star Wars 7 ha davvero raggiunto il suo obiettivo. Ora tocca a Rian Johnson e a questo ottavo capitolo proseguire sulla strada segnata da Abrams cercando di far dimenticare la controversa trilogia prequel. Abbiamo ancora circa otto mesi fino all'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi in arrivo a dicembre con un cast che includerà Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Benicio Del Toro, Laura Dern, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Lupita Nyong'o e Mark Hamill.



Star Wars: The Last Jedi - nuove foto dal set con Carrie Fisher

Con la Star Wars Celebration 2017 in pieno corso, si è tenuto il panel del 40° Anniversario, durante il quale si è onorata la memoria di Carrie Fisher con un toccante video che ha incluso una prima occhiata alla Fisher nei panni del generale Leia sul set di Star Wars: The Last Jedi. Star Wars Celebration 2017: il video tributo a Carrie Fisher Carrie Fisher ricordata con un video proiettato al panel per il 40° anniversario di Star Wars. George Lucas, Kathleen Kennedy e la figlia di Carrie Fisher, Billie Lourd, erano presenti alla Star Wars Celebration per condividere qualche parola e ricordare l'attrice tragicamente scomparsa alla fine dell'anno scorso. Il video mostrava dietro le quinte con la Principessa Leia della trilogia originale, del recente Star Wars: Il risveglio della Forza e dell'imminente Star Wars: The Last Jedi con il regista Rian Johnson. Carrie Fisher e il regista sono stati immortalati tra una ripresa e l'altra, e ora sappiamo cosa aspettarci in termini di aspetto da Leia Organa in Star Wars 8. Nel video tributo vediamo Carrie Fisher camminare in un abito grigio che è molto simile a quello che indossava alla fine di Star Wars: Il risveglio della Forza quando saluta Rey in partenza per cercare Luke. Simile, ma non esattamente uguale. Anche l'acconciatura è diversa e lei sembra molto formale. E' possibile che questo sia l'abito che Leia indosserà nella vociferata scena del funerale di Han Solo? Nel video Rian Johnson ha la mano sulla spalla dell'attrice e i due stanno chiacchierando mentre camminano con un'aria molto rilassata. C'è la speranza di vedere un primo trailer di Star Wars: The Last Jedi nel panel che si terrà oggi dedicato a Star Wars 8, quindi attendiamo con impazienza l'annuncio. Star Wars: The Last Jedi debutterà nei cinema il 15 dicembre.



Star Wars: The Last Jedi - nuova foto ufficiale di "Star Wars 8"

A poche settimane dall'annuncio del titolo ufficiale Star Wars: The Last Jedi ora abbiamo una nuova foto ufficiale condivisa dal regista Rian Johnson con il seguente annuncio.

Stiamo arrivando a Orlando per un panel alla Star Wars Celebration il 14 aprile, e non vedo l'ora. Vi aspettiamo!

è in post-produzione, con un montaggio preliminare del film che è stato già proiettato per i dirigenti della Disney. La foto condivisa su Tumblr da Johnson è un dietro le quinte con una pattuglia di Stormtrooper del Primo Ordine così come appariranno in questo nuovo capitolo della saga Skywalker. Tra i molti rumor che circolano intorno al film si è vociferato che Tom Hardy avrà un cameo in Star Wars: The Last Jedi, dove l'attore interpreterà uno Stormtrooper che inseguirà Finn, che ha indossato un travestimento. Star Wars: The Last Jedi debutta nei cinema il 15 dicembre 2017



Star Wars: The Last Jedi - nuova foto con i titoli di apertura di "Star Wars 8"

LucasFilm ha finalmente reso pubblico il titolo ufficiale di Star Wars 8 annunciando che il film uscirà nei cinema a dicembre con il titolo Star Wars: The Last Jedi. Il titolo completo sarà probabilmente seguito da un primo trailer che dovrebbe approdare online nel primo trimestre di quest'anno, con qualcuno che sostiene che debutterà durante la convention Star Wars Celebration che si tiene ogni anno a Orlando. In attesa di sviluppi il regista Rian Johnson ha condiviso su Instagram una foto dalla sala di montaggio rivelando di aver inserito nel film gli iconici titoli di apertura.

E' stato bellissimo inserire questo nel montaggio di questa mattina.

Nella foto si può vedere solo l'inizio dei titoli dove compare il titolo "Episode VIII The Last Jedi". Nell'immagine possiamo anche vedere un modellino di R2-D2 al fianco di Johnson sotto uno degli altoparlanti. Solo poche settimane prima che il titolo venisse annunciato, Rian Johnson aveva rivelato in un'intervista che "The Last Jedi" era il titolo della prima bozza del copione che aveva scritto. Prima della conferma del titolo ufficiale ci sono stati due altri titoli trapelati online nel mese di aprile, Star Wars: Echoes of the Dark Side e Star Wars: The Tale of the Jedi Temple, titoli per cui la Disney ha presentato domande di copyright. A questo punto potrebbero essere titoli di romanzi, fumetti o videogiochi, ma lo studio non ha ancora rivelato ancora nulla sul loro effettivo utilizzo. Per quanto riguarda chi sia realtà è "L'ultimo Jedi" del titolo, la risposta è stata apparentemente fornita in Star Wars: Il risvelgio della Forza. Nella sequenza dei titoli di apetrura il Luke Skywalker di Mark Hamill viene definito "l'ultimo Jedi", e c'è anche una battuta del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis) in cui chiama Skywalker "l'ultimo Jedi". Da un'altra prospettiva se si prende questo titolo e lo si collega ad alcuni recenti rumor sulla trama, potrebbe significare che invece sia Rey l'ultimo Jedi e che Luke Skywalker potrebbe essere ucciso in questa storia.



Una foto pubblicata da Rian Johnson (@riancjohnson) in data: 12 Gen 2017 alle ore 13:03 PST



Star Wars: The Last Jedi - primo poster e titolo ufficiale di "Star Wars 8"

È ufficiale, il titolo di Star Wars Episodio VIII è Star Wars: The Last Jedi. Disney e Lucasfilm hanno annunciato la notizia su StarWars.com. Star Wars: The Last Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman con produttore esecutivi JJ Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski. Rey ha fatto i suoi primi passi in un mondo più grande in Star Wars: Il risveglio della Forza. Ora lei continuerà il suo viaggio epico con Finn, Poe e Luke Skywalker nel prossimo capitolo della saga attualmente in post-produzione. Il cast di questo ottavo episodio include Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. I nuovi membri del cast includono il premio Oscar Benicio Del Toro, la candidata all'Oscar Laura Dern e la nuova arrivata Kelly Marie Tran. La squadra di produzione include i migliori talenti del settore tra cui Steve Yedlin (direttore della fotografia), Bob Ducsay (montatore), Rick Heinrichs (Scenografo), Peter Swords King (trucco e acconciatura) e Mary Vernieu (direttore casting USA). Altri membri della troupe includono Pippa Anderson (co-produttore, VP post-produzione), Neal Scanlan (Supervisore effetti Creature & Droidi), Michael Kaplan (Costumista), Jamie Wilkinson (Prop Master), Chris Corbould (supervisore effetti visivi), Rob Inch (Stunt Coordinator), Ben Morris (Supervisore effetti visivi) e Nina Gold (responsabile casting UK). Star Wars: The Last Jedi film arriverà nelle sale il 15 dicembre 2017.



Star Wars 8: Rian Johnson ha iniziato a montare il film

Il mese scorso abbiamo riportato il fine riprese di Star Wars: Episodio VIII e più recentemente il leggendario compositore John Williams ha confermato che inizierà a lavorare sulla colonna sonora molto presto. Ora un nuovo aggiornamento ha rivelato che un primo "taglio" del film dovrebbe essere completato al più presto, visto che il regista Rian Johnson ha condiviso una foto via Instagram che lo vede ritratto alla consolle dalla sala montaggio con il messaggio "Day One". Sappiamo molto poco della trama, ma sappiamo che questo sequel inizierà direttamente dove Star Wars: Il risveglio della Forza aveva lasciato, con Rey (Daisy Ridley) che incontra Luke Skywalker sul remoto pianeta Ahch-To, dove è stato nascosto in esilio in un antico tempio Jedi. Ci sono state voci che in Star Wars 8 Rey inizierà il suo addestramento Jedi con Luke Skywalker come suo maestro. Tutto quello che sappiamo per certo è che Rian Johnson sta dirigendo da una sua sceneggiatura, con Domhnall Gleeson (Generale Hux), Gwendoline Christie (Capitano Phasma), Carrie Fisher (Leia Organa) e Lupita Nyong'o (Maz Kanata) che riprenderanno i loro ruoli da Star Wars: Il Risveglio della Forza. Sappiamo ancora meno di Star Wars: Episodio IX, tranne che ci sarà Colin Trevorrow (Giurassico World) alla regia. Star Wars: Episodio VIII arriva nei cinema il 15 dicembre 2017



Star Wars 8: riprese concluse per il sequel di Rian Johnson

Star Wars: Episodio VIII ha finalmente concluso le riprese principali. Anche se ci saranno ulteriori giorni di riprese nel corso dell'anno, il regista Rian Johnson ha annunciato via Facebook che l'ottavo capitolo della saga Skywalker è ufficialmente pronto alla lunga fase di post-produzione. Johnson ha condiviso un brevissimo video dal set con il ciak finale e un messaggio.

Sguardo finale sulla ripresa finale. VIII è ufficialmente concluso. Grazie al miglior cast e alla troupe della galassia e grazie ai fan per tutto l'amore e il sostegno durante l'intero processo. Non vedo l'ora di metterlo insieme e condividerlo con voi tutti!

Star Wars 8 ha iniziato le riprese ai Pinewood Studios di Londra lo scorso 15 febbraio con una produzione che è durata poco più di sei mesi. Questo attesissimo sequel continuerà le trame introdotte in Star Wars: Il risveglio della Forza con il ritorno di Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. I nuovi membri del cast includeranno il premio Oscar Benicio Del Toro, la candidata all'Oscar Laura Dern e l'esordiente Kelly Marie Tran al suo primo lungometraggio per il grande schermo. Star Wars: Episodio VIII è previsto in uscita il 15 dicembre 2017.

Star Wars 8: terminate le riprese per Daisy Ridley, John Boyega e Mark Hamill

Star Wars: Il risveglio della Forza è uscito solo sette mesi fa, ma siamo tutti già proiettati verso il futuro del franchise con Rogue One: A Star Wars Story che uscirà il prossimo dicembre e l'Episodio VIII in arrivo il prossimo anno. L'attesa è ancora lunga per l'ottavo Star Wars, ma ora abbiamo la conferma che le riprese stanno per terminare con l'annuncio online del fine riprese per gli attori John Boyega (Finn), Daisy Ridley (Rey), Mark Hamill (Luke Skywalker) e Anthony Daniels (C-3PO). Tutti gli attori hanno utilizzato i loro account Instagram personali per confermare la conclusione del loro impegno per quanto riguarda le riprese dell'Episodio VIII come quello a seguire condiviso da Mark Hamill.

Dire addio è difficile quando ti stai divertendo un mondo. Non ringrazierò mai abbastanza il cast e la troupe, non ce l'avrei fatta senza di voi. Un sacco di amore, mh #StarWars #EpVIII #WrapParty"

Hamill aveva recentemente riferito tramite il suo account Twitter che la produzione dell'Episodio VIII sarebbe terminata il prossimo 22 luglio, ma sembra che la maggior parte del cast principale abbia terminato le proprie riprese visto che i messaggi via Instagram indicano che tutti loro hanno già avuto un party di chiusura. A conferma di ciò c'è il video che trovate in apertura d'articolo pubblicato da Mark Hamill via Facebook che mostra un gruppo di Stormtroopers danzanti noti come Boogie Storm, che sono già apparsi nello show Britain 's Got Talent. Questi ballerini sono visti in questo video mentre danzano su hit di successo come "Gangam Style" di Psy, "Single Ladies" di Beyonce e "Watch Me (Whip / Nae Nae)" di Silento. Daisy Ridley per salutare i fan ha deciso di inviare una foto di se stessa che impugna la spada laser di Luke Skywalker alla fine de "Il risveglio della Forza" per accompagnare il suo saluto.

Ho concluso su Star Wars Episodio VIII. Il mio cuore è colmo d'amore. #reyout"

Per quanto riguarda John Boyega, l'attore ha condiviso un foto via Instagram di lui che fa salti gioia dopo aver concluso il suo tempo sul set, mentre Anthony Daniels ha condiviso il seguente messaggio.

Ieri è stato triste. Ho terminato le ripese su Ep. VIII. Grazie a tutto il team in particolare a David & Joe, Kathy & Ram, Jamie e naturalmente RIAN. L'ho adorato. XX"

Il regista Rian Johnson presumibilmente proseguirà le riprese ancora per un po', almeno fino a quando la produzione terminerà ufficialmente il 22 luglio. La produzione ha girato in varie località in tutto il mondo tra cui l'Irlanda, la Croazia e i Pinewood Studios in Inghilterra, che è diventato una sorta di quartier generale di Lucasfilm. Rian Johnson ha in programma di partecipare al panel Future Filmmakers che chiuderà lo Star Wars Celebration che si terrà a Londra dal 15 al 17 luglio, quindi ci potrebbero essere novità e anticipazioni e chi lo sa magari scopriremo il titolo ufficiale di Star Wars 8.

Una foto pubblicata da Mark Hamill (@hamillhimself) in data: 11 Lug 2016 alle ore 15:18 PDT







Una foto pubblicata da @daisyridley in data: 7 Lug 2016 alle ore 13:07 PDT







Una foto pubblicata da BOYEGA (@jboyega_) in data: 7 Lug 2016 alle ore 14:25 PDT







Star Wars 8: nuovi video e foto dal set con Mark Hamill e Daisy Ridley

Star Wars: Episodio VIII del regista Rian Johnson è molto vicino alla fine della produzione. Grazie ad un tweet di Mark Hamill ora sappiamo che le riprese termineranno il prossimo 22 luglio. Nel frattempo abbiamo una nuova foto da Skellig Michael Island e due nuovi video con Mark Hamill sul set e Daisy Ridley impegnata in una sessione di allenamento in palestra. Star Wars 8: nuovo rumor rivela spoiler sulla storia dei cavalieri Jedi Un nuovo rumor svela inediti retroscena sulla nascita dell'Ordine dei Cavalieri Jedi. A seguire approfondiamo sul video quindi se non volete incorrere in potenziali SPOILER indesiderati saltate la descrizione. Il video riprende una zona che sembra somigliare al paesaggio del pianeta che è stato descritto alla fine de "Il risveglio della Forza" quando Rey finalmente trova Luke che compare per una manciata di secondi prima dei titoli di coda. Sappiamo che Johnson ha realizzato ulteriori riprese in quella location e in altre località in tutta l'Irlanda, quindi è molto probabile che il video potrebbe essere parte di quelle riprese. Se fosse così quello nel video sarebbe il luogo citato da Han Solo in Episodio VII, location del tempio Jedi originale e dove si presume che Rey riceverà il suo addestramento Jedi. Per quanto riguarda Hamill lo si può vedere lontananza e sembra meditare su un roccia. Il paesaggio e la ripresa sembrano somigliare ad un concept art circolato online che illustrava parte di una sorta di sogno scaturito dalla Forza, ma siamo nel territorio della pura speculazione. Il sito Making Star Wars ipotizza che la scena della meditazione potrebbe essere caratterizzata da un sogno di Luke legato al suo pianeta natale Tatooine visto che la sua posa nel video ricorda molto la classica scena di Luke che scruta l'orizzonte in "Una nuova Speranza". Per quanto riguarda l'immagine condivisa via Instagram da Daisy Ridley, anche in questo caso si tratta del pianeta Ahch-To, rifugio segreto di Luke girato in esterni in Iralanda su Skellig Michael Island con parte del Tempio Jedi ricreato sui set a Pinewood in Inghilterra. Star Wars Episodio VIII debutterà nei cinema il 15 dicembre 2017.

Un video pubblicato da @daisyridley in data: 1 Lug 2016 alle ore 06:00 PDT







Una foto pubblicata da @daisyridley in data: 4 Lug 2016 alle ore 06:11 PDT



Star Wars 8: nuova foto dal set del tempio Jedi

Il regista Rian Johnson ha condiviso una nuova foto dal set di Star Wars: Episodio VIII. Anche se l'immagine non è fornita di una descrizione ufficiale da parte del regista, viene ritratto l'abito Jedi di Luke Skywalker all'interno di quello che potrebbe essere il tempio Jedi sul pianeta Ahch-To, il remoto rifugio di Luke che abbiamo avuto modo di vedere per circa 90 secondi alla fine di Star Wars: Il risveglio della Forza. Ad accompagnare la foto un breve messaggio di Johnson condiviso via Tumblr.

In dirittura d'arrivo.

Il messaggio potrebbe lasciare intendere che Star Wars 8 si sta finalmente preparando a concludere le riprese. Con l'evento Star Wars Celebration in arrivo il mese prossimo nel Regno Unito, è molto probabile che sarà mostrato un primo teaser trailer o almeno un paio di immagini ufficiali. Un'altra ipotesi riguardo l'immagine è che sia in realtà un "dietro le quinte" di un servizio fotografico e non un set del film. Star Wars 8: nuovi rumor dal set sui Cavalieri di Ren Dai set irlandesi di "Star Wars: Episodio 8" la descrizione di una nuova scena che coinvolge i Cavalieri di Ren. Verso la fine di aprile, Rian Johnson ha annunciato che la produzione era a metà strada. Non è chiaro quanto manchi affinché le riprese siano completate, ma anche Rogue One: A Star Wars Story sta girando nuove scene in questo stesso momento presso i Pinewood Studios nel Regno Unito. Questa è la prima volta nella storia che i due differenti film di Star Wars vengono girati in contemporanea e sin dalle riprese di Star Wars: Il risveglio della Forza è noto che i vari sequel e spin-off avrebbero condiviso una varietà di oggetti di scena e costumi per risparmiare sul budget. Sappiamo che Star Wars: Episodio VIII sarà ambientato subito dopo Star Wars: Il risveglio della Forza che si è concluso con Rey che ha finalmente ha incontrato Luke Skywalker al suo remoto Tempio Jedi. Molti rumor hanno parlato di una resa dei conti di Luke e Rey con Kylo e i suoi Cavalieri di Ren in una scena ambientata sulle coste di Ahch-To, il che farebbe di Star Wars 8 il secondo film dopo Rogue One ad utilizzare una spiaggia come scenario di battaglia.



In the home stretch. https://t.co/AhhJoo4gBI — Rian Johnson (@rianjohnson) 8 giugno 2016

Star Wars 8: video dal set con Chewbacca e video virale "Chewbacca Mom"

Lo scorso fine settimana, una mamma di nome Candace Payne ha pubblicato un video su facebook in cui indossava entusiasta una maschera di Chewbacca con effetti sonori. Il video davvero spassoso è diventato virale quasi istantaneamente, accumulando 50 milioni di visualizzazioni entro le prime 24 ore, stabilendo un record per Facebook e superando in seguito le 140 milioni di visualizzazioni. Si scopre ore che la "Chewbacca Mom" si è guadagnata un fan prestigioso come mostra con un nuovo video dal set di Star Wars: Episodio VIII con Chewbacca che guarda e riguarda il video virale. Se vi chiedete chi è l'uomo di passaggio a cui Chewbacca mostra il video, si tratta del regista Rian Johnson, che rivela di aver già visto il video, lo definisce grande e chiede a Chewie quante volte lo ha guardato. Negli ultimi giorni Candace Payne ha visitato la sede di Facebook ed è anche apparsa su The Late Late Show con James Corden, dove si è esibita con la maschera di Chewbacca e ha ricevuto la sorpresa di un ospite speciale, JJ Abrams regista di Star Wars: Il risveglio della Forza. Video virale " Chewbacca Mom":

Un recente rumor ha affermato che che LucasFilm si appresterebbe ad annunciare il titolo ufficiale di Star Wars 8 e che l'occasione sarebbe l'evento Star Wars Celebration che si terrà a Londra nel mese di luglio; secondo questo rumor il titolo annunciato sarà Star Wars: Fall of the Resistance, ma LucasFilm non ha confermato o smentito ne il titolo ne tantomeno un eventuale annuncio allo Star Wars Celebration. Ancora altri rumor hanno addirittura dato tre potenziali ulteriori titoli su cui scommettere e sono Star Wars: Echoes of the Dark Side, Star Wars: The Order of the Dark Side e Star Wars: The Tale of The Jedi Temple. Naturalmente nulla di tutto ciò è stato ancora confermato, quindi dovremo aspettare e vedere se il titolo completo arriverà effettivamente dall'evento londinese. Chewbacca Mom & JJ Abrams:

Star Wars 8: nuove foto dal set e un video con Daisy Ridley

L'ultima metà di Star Wars: Episodio VIII si sta girando a Malin Head in Irlanda e online sono disponibili alcune foto delle location e un nuovo video dal set con Daisy Ridley nel suo costume da Rey. L'attrice sembra indossare il medesimo costume che aveva in alla fine di "Il risveglio della Forza" quando incontra Luke Skywalker per la prima volta. Il video è stato pubblicato su Twitter e si può sentire chiaramente l'emozione delle due ragazze in macchina dopo aver visto Rey in carne e ossa. Alcune riprese sono state completate in questo fine settimana sulle scogliere di Malin Head (in zona era stato avvistato anche il Millennium Falcon). Anche se non ci sono immagini è stato confermato che anche Chewbacca era sul posto per queste scene, anche se non è noto se nel costume da Wookiee ci fosse l'attore originale Peter Mayhew o la sua nuova controfigura Joonas Suotamo destinato a prendere in consegna il ruolo per i film futuri.



OMG the Millennium Falcon is being Built now down the road at Malin Head. Hopefully heading there soon. #StarWars pic.twitter.com/UQdsomZ0sd — Chris (@watchallirish) 10 maggio 2016





Great shot of the Millennium Falcon at Malin Head Donegal from over the weekend #StarWars pic.twitter.com/L1z4Th4Pfx — Tom Lyons (@TomLyonsBiz) 16 maggio 2016

Star Wars 8: nuove foto dal set con il cast in Irlanda

Lo scorso febbraio hanno preso il via le riprese di Star Wars: Episodio VIII la cui uscita è stata fissata al 15 dicembre 2017. Poche settimane fa, il regista Rian Johnson ha condiviso nuove foto dal set rivelando che la produzione è giunta al giro di boa con le riprese che si stanno svolgendo presso i Pinewood Studios nel Regno Unito. Oggi alcune nuove foto confermano che la produzione si è spostata in esterni con scatti di Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey) e Adam driver (Kylo Ren) che arrivano a Malin Head in Irlanda. BBC riferisce che, mentre molti membri del cast sono arrivati ​​in Irlanda, una nave spaziale iconica potrebbe essere stata avvistata nel Paese. Nuove foto mostrano una struttura massiccia che è coperta con teloni, che molti hanno ipotizzato sia il Millennium Falcon. Questa struttura è ritratta sul bordo di una scogliera, come riferito ad un miglio dalla Banba's Crown, una zona che è ben nota come luogo ideale per catturare immagini dell'aurora boreale. Questo aggiornamento rivela anche che l'aviazione della Repubblica d'Irlanda ha stabilito una rigorosa "no-fly zone" per proteggere il set. Anche la sicurezza nella Contea di Donegal è molto stretta, con una sola strada di campagna che porta al set. Non si sa per quanto tempo la produzione si tratterà a Malin Head, ma la fonte rivela che, dopo questa ripresa, la produzione si sposterà a sud dell'Irlanda, vicino al set di Skellig Michael Island dove è stata girata la scena finale di Star Wars: Il risveglio della Forza raffigurante il tempio segreto Jedi di Luke Skywalker. La produzione ha anche costruito il set del tempio Jedi su un promontorio di Ceann Sibeal nella Contea di Kerry dove si prevede che le riprese si terranno a fine mese.

【スター・ウォーズ エピソード8】 Photos: Star Wars Episode VIII Cast Arrive at Belfast, Northern Ireland! https://t.co/be2UqYjBa0 pic.twitter.com/v5Yb8PPxYc — ZAJI (@idobatainfo) 13 maggio 2016





Star wars episode 8 photos Cast arrives Belfast #Ireland for filming #stsrwars pic.twitter.com/vZXrHPxjfa — Mr.Wonderful (@mr1derful1) 13 maggio 2016

Millennium Falcon (covered) Lands In Ireland for Star Wars Episode 8 Filming pic.twitter.com/OpSBEyZJpn — Marcus.W (@mspeedi6) 12 maggio 2016





Daisy Ridley y Adam Driver llegando a Belfast para el rodaje del Episodio VIII pic.twitter.com/SfCwMwNV3M — Coronel Kurtz (@Nathan_Kurtz) 13 maggio 2016





Daisy Ridley & Adam Driver on their way to film SW vs. Mark Hamill on his to film SW lol I'm Mark pic.twitter.com/0TD4ooFEHz — s ar ahm a yfie l d (@nvrenders_) 13 maggio 2016

mark hamill, daisy ridley and adam driver arriving in ireland today pic.twitter.com/zDM3SKyzNb — ️ (@postbadstarwars) 13 maggio 2016





Star Wars 8: nuove foto dal set con il Millennium Falcon

Con Star Wars: Episodio VIII a circa metà produzione, un altra serie di notevoli foto dal set sono trapelate online e naturalmente suggeriscono che il Maestro Jedi Luke Skywalker addestrerà Rey nelle vie della Forza. Chewbacca e R2-D2 saranno al suo fianco in questo percorso dato che i due resteranno sul remoto pianeta di Ahch-To con il Millennium Falcon "parcheggiato" in fondo all'impervia scalinata che porta al tempio Jedi dove Luke ha vissuto da eremita. Star Wars Day 2016: spot tv ufficiali in italiano dell'evento globale Il 4 maggio 2016 si torna a celebrare l'evento globale "Star Wars Day" Grazie a The Daily Mail possiamo dare un'occhiata al Millennium Falcon sul set del pianeta Ahch-To. Si dice che Luke sia il primo ad aver trovato questo antico Tempio Jedi da tempo perduto. Secondo alcuni rumor ci sarà anche un grande e inquietante albero in Star Wars: Episodio VIII che ricorderà la vegetazione di Dagobah, ma non ci sono ancora dettagli / rumor sulle tappe di un potenziale addestramento di Rey. Alcuni rumor affermano che questo albero sarà utilizzato in una sequenza di addestramento simile a quella vista in "L'impero colpisce ancora" in cui Luke entrato in uno stato di trance affronta Darth Vader in una grotta, una "visione" che mostrerà all'apprendista Jedi che il suo legame con Vader è molto più profondo di come appare, così come il conflitto interiore che sta vivendo e che potrebbe attrarlo verso il lato oscuro della Forza. In quel caso anche Rey troverebbe la sua metaforica maschera e naturalmente sarebbe quella di Kylo Ren. Una parte del pianeta Ahch-To è stata ricreata sulla celebre Skellig Michael Island in Irlanda, dove sono stati girati i momenti finali de "Il risveglio della Forza" e l'incipit di Star Wars 8. Come si può vedere il Millennium Falcon è esattamente come era stato lasciato e sembra che ciò che si sta girando in queste foto sia una diretta continuazione di quello che abbiamo visto accadere alla fine dell'Episodio 7. Con la produzione a metà strada, come confermato dal regista Rian Johnson, vuol dire che le riprese principali potrebbero concludersi entro luglio con un primo trailer in arrivo per il Giorno del Ringraziamento (24 novembre), ma molti pensano che dovremo attendere fino a marzo 2017 per dare un primo sguardo a questo ottavo film, anche se speriamo di avere un assaggio il prossimo 4 maggio in occasione dello Star Wars Day.



The Millennium Falcon on set for Star Wars: Episode VIII pic.twitter.com/UlZRjd3rVL — Star Wars Direct (@StarWarsDirect) 30 aprile 2016

Star Wars: Episode VIII set pictures [2] pic.twitter.com/Y4jrtyDINS — Star Wars Direct (@StarWarsDirect) 30 aprile 2016





Star Wars: Episode VIII set pictures pic.twitter.com/PEungJckAA — Star Wars Direct (@StarWarsDirect) 30 aprile 2016

NEW STAR WARS: EPISODE VIII SET PHOTOS pic.twitter.com/CT6stGi3Gj — PerksOfBeingAFanboy. (@LiamKelsall) 30 aprile 2016

Star Wars 8: Rian Johnson condivide nuove foto dal set

Prima del debutto di Star Wars: Il risveglio della Forza è stato rivelato che la Disney prevede di rilasciare un nuovo film di Star Wars ogni anno a tempo indeterminato. Il primo spin-off Rogue One: A Star Wars Story arriva il 15 dicembre di quest'anno, con Star Wars: Episodio VIII che seguirà il 15 dicembre 2017. La produzione di Star Wars: Episodio VIII ha preso il via nel mese di febbraio e oggi segna un giorno molto speciale nella fase delle riprese con il regista Rian Johnson che ha condiviso due nuove foto dal set, insieme con la notizia che la produzione è a metà strada. Le foto non rivelano molto, si vede un membro della troupe non specificato utilizzare un panno in microfibra per pulire la cabina di pilotaggio di quello che sembra essere un X-Wing, mentre in un altra immagine si sta pulendo un pannello di controllo. Purtroppo l'attore che è nella cabina di guida dell'X-Wing non è riconoscibile. Il membro della troupe che sta pulendo il pannello è fotografato accanto ad un attore indossa un casco e un costume nero del Primo Ordine. Il commento del regista sulla sua pagina ufficiale di Tumblr, parafrasando una battuta di Bruce Campbell in L'armata delle tenebre. Buono. Cattivo. Io sono l'uomo con il panno di microfibra. Non riesco a credere che siamo a metà delle riprese. (Siamo a metà delle riprese!) Disney e LucasFilm non hanno ancora rivelato alcun dettaglio della trama di Star Wars 8, ma all'inizio di questa settimana, un certo numero di dettagli non confermati sono approdati onlie. Questi dettagli SPOILER hanno affermato che il titolo completo del film è Star Wars: Echoes of the Dark Side e che ci sarano tre trame che seguiranno Kylo Ren, Finn e Rey e queste tre storie convergeranno tutte nel terzo atto. Questa ultima voce sostiene inoltre che Rey comincerà il suo addestramento Jedi con Luke Skywalker e che lei è la "reincarnazione" di Anakin Skywalker, dettaglio che Luke apprende durante il suo tempo in esilio. Niente di tutto questo è stato confermato da Disney o Lucasfilm e probabilmente non si tratta che di pure speculazioni. Il cast di Star Wars 8 includerà Noah Segan, attore che ha recitato in tutti i film di Rian Johnson tra cui Brick, The Brothers Bloom e Looper. Segan ha anche recitato in tre episodi di Breaking Bad sempre diretti da Rian Johnson. L'attore al al momento non ha fornito dettagli sul suo ruolo. A parte i membri del cast che stanno tornando da Star Wars: Il risveglio della Forza non abbiamo alcuna conferma sui ruoli che i nuovi membri del cast Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran andranno ad interpretare.



"Good. Bad. I'm the guy with the microfiber sham." https://t.co/gN1yoWw1SU — Rian Johnson (@rianjohnson) 28 aprile 2016

Star Wars 8: nuovo video dal set con Daisy Ridley

Daisy Ridley vuol farci credere che il suo personaggio Rey potrebbe non diventare un Jedi in Star Wars: Episodio VIII, ma una foto recente condivisa con il co-protagonista Mark Hamill suggerisce che Luke Skywalker prenderà Rey sotto la sua ala come suo Padawan Jedi. Dettagli dello script trapelati recentemente parlano anche di un addestramento Jedi per Rey e questo includerà una sempre maggiore abilità con la spada laser per il personaggio e oggi possiamo mostrarvi alcune di queste nuove abilità. Star Wars 8: un nuovo scioccante rumor sulle origini di Rey Nuovi rumor su "Star Wars 8" rilevano dettagli sulla trama e sulle origini di Rey. Daisy Ridley ha condiviso alcuni video di allenamento sulla sua pagina Instagram personale che la vedono allenarsi sotto la guida dello stuntman veterano Liang Yang. Forse molti di voi lo ricorderano nei panni dello Stormtrooper battezzato TR-8R dai fan, si proprio il soldato del Primo ordine che urla un rabbioso "traditore!!!" all'ndirizzo di Finn. Il nome di questo assaltatore è stato poi svelato ufficialmente, si tratta di FN-2199 soprannominato "Nines". Daisy Ridley nei messaggi che hanno accompagnato i video si dice entusiasta di imparare ad utilizzare la spada laser e che praticamente non manca mai di chiedere a Liang, che definisce un "WUSHU FREAKING MASTER", di insegnarle cose nuove lodando la squadra di stunt con cui lavora ("la squadra degli stunt sono un incredibile gruppo di persone e sono così fortunata ad avere la possibilità di allenarmi con loro!").

Un video pubblicato da @daisyridley in data: 25 Apr 2016 alle ore 10:37 PDT







Un video pubblicato da @daisyridley in data: 15 Apr 2016 alle ore 10:40 PDT



Star Wars 8: nuove foto dal set con Chewbacca, BB-8 e il Principe Harry

Le riprese di Star Wars: Episodio VIII hanno preso il via lo scorso febbraio in Inghilterra presso i Pinewood Studios e in attesa di un nuovo trailer, ancora molto lontano dal suo rilascio, vi proponiamo nuove foto e un video dal set. L'utente Twitter Ali Arkan ha pubblicato una serie di nuove foto che rivelano che il cast e la troupe hanno ricevuto una visita reale nientemeno che dal principe Harry e il Duca di Cambridge. Come si può vedere nelle immagini questi visitatori regali sono stati accolti da due personaggi di Star Wars, il mitico Chewbacca e il nuovo arrivato BB-8, insieme agli attori Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega e il presidente di LucasFilm Kathleen Kennedy. Queste foto sono state anche rivelatorie dal momento che confermano la presenza nel film dell'astronave A-Wing Fighter, che è stata introdotta per la prima volta in Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi dove viene descritta come l'astronave più veloce della galassia e poi vista di nuovo nella serie animata Star Wars Rebels. Queste navi sono apparse anche in molti dei romanzi dell'Universo Espanso e nei videogiochi usciti dopo che la trilogia originale ha debuttato nei cinema, ma non si sa nulla sul come saranno utilizzate in Star Wars: Episodio 8. Una delle foto ritrae il principe Harry, seduto nella cabina di pilotaggio di un A-Wing mentre chiacchiera con Mark Hamill. Oltre alle foto vi proponiamo anche un nuovo video realizzato per la l'iniziativa di beneficenza Star Wars: Force for Change di LucasFilm che vede Oscar Isaac e BB-8 annunciare i dettagli per la campagna di questa settimana sponsorizzata da Crowdrise. Questa campagna della durata di un mese porterà fino allo Star Wars Day il prossimo 4 maggio. Star Wars: Episodio VIII arriva nelle sale il 15 dicembre 2017.



Even the royals want #freehugs from Chewbacca when they visit the set o#starwars #episode8 pic.twitter.com/ULueWxE6TX — Nick LaBate (@nickthebassist) 19 aprile 2016





The princes review the troops of the #FirstOrder with C-3PO as their guide to the set of @starwars #episode8 pic.twitter.com/JVbsY58yTp — Nick LaBate (@nickthebassist) 19 aprile 2016





This? Oh yeah, we're just standing in front of an #A-wing fighter on the set of @starwars #Episode8 pic.twitter.com/2tU5U1xcES — Nick LaBate (@nickthebassist) 19 aprile 2016

Star Wars 8: nuova foto dal set con Maz Kanata e video con Mark Hamill

Disponibile online un nuovo video di Star Wars: Episodio VIII con Mark Hamill e la produttrice Kathleen che annunciano un contest per una nuova campagna di beneficenza. Questa ultima campagna è sponsorizzata da "Crowdrise" a sostegno di Star Wars: Force for Change, un'iniziativa che ispira le persone di avere un impatto positivo sul mondo. Fino ad oggi Star Wars: Force for Change ha raccolto più di 10 milioni di dollari con l'aiuto della straordinaria comunità di Star Wars. Questa campagna della durata di un mese porterà fino allo "Star Wars Day" il prossimo 4 maggio. Le parole di Kathleen Kennedy presidente di LucasFilm:

I Fan di Star Wars sono alcune delle persone più generose, riflessive e simpatiche che abbia mai incontrato. Sono così orgogliosa del lavoro di beneficenza che hanno fatto nel corso degli anni e ho la speranza che questa campagna di donazioni della durata di un mese andrà in qualche modo ad esprimere il nostro sincero ringraziamento per il loro instancabile impegno.

Dopo aver girato in Croazia e in Irlanda, Star Wars: Episodio VIII è di nuovo in studio, dove Rian Johnson sta continuando la produzione. Il regista ha recentemente condiviso una nuova foto dal set che mostra il lavoro di motion-capture su un personaggio ormai diventato familiare ai fan di Star Wars. Nell'immagine vediamo Lupita Nyong'o ripresa di spalle e con indosso la sua tuta "mo-cap". Sui monitor invece appare il suo personaggio in CG di Maz Kanata. Maz Kanata è un contrabbandiere di sesso femminile che ha vissuto per più di mille anni. Anche se lei ha una connessione con la Forza, non si è mai addestrata come uno Jedi. Maz Kanata vede la storia come una continua lotta contro il Lato oscuro, che lei crede abbia avuto molte forme come ad esempio i Sith, l'Impero Galattico e ora il Primo Ordine. Una trentina di anni dopo la Battaglia di Endor è diventata la proprietaria di un castello che un tempo ha ospitato viaggiatori e contrabbandieri, ma che ora è stato distrutto dal Primo Ordine in un raid per catturare il droide BB-8, Rey e Finn. Fu solo dopo la morte dell'imperatore Palpatine che Kanata riconobbe apertamente la sua connessione con la Forza ed è in quel periodo che lei ha iniziato ad utilizzare questo forte legame per rintracciare manufatti come la spada laser di Luke Skywalker. Non si sa dove ora risieda dopo la distruzione del suo castello finito nelle mani del Primo Ordine, ma si vocifera che Maz in Star Wars: Episodio VIII avrà un nuovo locale dove ospiterà i contrabbandieri più pericolosi della galassia.





Star Wars 8: nuove foto dal set del sequel di Rian Johnson

L'attrice Daisy Ridley in una recente intervista aveva affermato che le riprese di Star Wars: Episodio VIII del regista Rian Johnson non saranno così blindate come lo sono state quello dello Star Wars VII di JJ Abrams e sembra che sarà proprio così dalle numerose foto dal set che sono comincuate a trapelare online. A differenza di JJ Abrams, Rian Johnson ha una presenza attiva su Twitter che ha usato in questi giorni per condividere quello che appare come un primo sguardo al Millennium Falcon. Anche se il regista non ha specificamente identificato la nave iconica, il suo direttore della fotografia Steve Yedlin è ritratto in piedi all'esterno di quella che sembra essere la cabina di guida del Falcon.



Il direttore della fotografia Steve Yedlin. Difficile credere che oggi concludiamo la quarta settimana, il tempo sta volando.

Usciamo ora dai Pinewood Studios di Londra per mostrarvi alcuni scatti provenienti dalle location in Croazia e più precisamente dalle strade di Dubrovnik. Anche se non abbiamo ancora visto nessuno dei principali membri del cast sul posto, nuove foto dal set rivelano un bel po' di nuovi alieni e altri personaggi in costume e si può vedere anche parte dello Landspeeder schiantato di cui vi avevamo parlato in precedenza. Nelle immagini si vede un Landspeeder che ha interrotto una sorta di party formale frequentato da alieni e creature dall'aspetto umanoide. Non siamo sicuri di quello che sta succedendo in queste foto, ma è stato in precedenza detto che questa location ospiterà il nuovo Castello / Cantina di Maz Kanata. La quantità di forme di vita aliene in mostra suggeriscono che questo rumor potrebbe essere vero. Un altro rumor riporta invece che questa location rappresenterà Corellia, pianeta natio di Han Solo. Forse l'immagine più curiosa di quelle che vi proponiamo oggi ritrae una cavalcatura aliena che ovviamente sarà il Tauntaun di Star Wars: Episodio VIII. La foto in questione mostra la controfigura del Finn di John Boyega con il nuovo personaggio di Kelly Marie Tran a cavallo di questa creatura. Star Wars: Episodio VIII è stato anche impegnato con alcune riprese in mare girate sulla nave da crociera Sea Star e con scene che si svolgono sulla spiaggia.



Mentre la troupe di Star Wars attende che il vento si calmi, qui ci sono alcune fotografie molto interessanti catturate dal nostro Grgo Jelavić. Rappresentano quello che sembra ovviamente la preparazione di una sequenza di socializzazione a bordo della Sea Star nel porto di Gruz, e se si guarda un po' più da vicino, si potrebbero facilmente notare una raffinata ed elaborata tavola già avvistata a Stradun: questa volta però i tavoli conici sembrano essere verniciati in argento e oro, al posto di una precedente sfumatura prevalentemente in bronzo. La folla senatoriale è ancora presente, come il gigantesco schermo verde sullo sfondo.

Tra le immagini ci sono anche scatti via TMZ con oltre 30 immagini che mostrano i dignitari in processione. Ancora non ci sono conferme di chi saranno gli attori conivolti nelle scene. E' stato detto in precedenza che il personaggio non ancora identificato di Benicio Del Toro sarebbe apparso fianco di Carrie Fisher / Generale Leia. Rumor precedenti che parlavano della presenza in Croazia della Rey di Daisy Ridley e del Luke Skywalker di Mark Hamill sono state smentite. A conferma di ciò negli scatti si vede Finn al fianco di un nuovo personaggio femminile a potenziale conferma di un altro rumor che parla di Finn e Rey separati per una grande parte del film, un po' nello stesso modo in cui Luke venne separato da Han e Leia in L'impero colpisce ancora. Concludiamo con due immagini via Twitter / Instagram che ci mostrano John Boyega durante una recente visita ad alcuni bambini ricoverati presso il Royal Hospital di Londra tra cui un bambino di cinque anni di nome Daniel Bell affetto da un tumore al cervello. L'attore abbigliato come il suo personaggio Finn ha incontrato i bambini e distribuito giocattoli. Nelle foto lo si può vedere camminare per i corridoi dell'ospedale con Daniel e un'altra bambina di nome Layla, che durante la visita ha chiesto a Finn dove fosse Rey (Daisy Ridley):



Layla: Finn dov'è Rey? Finn: Non lo so, mi sono battuto con Kylo e non riesco a ricordare nulla. Layla: Ok, allora per oggi sarò io la tua Rey. Va bene? Finn: OK! Accompagnami.





Cinematographer @steveyedlin. Hard to believe that today we wrap up week four, it is just flying by. https://t.co/mFmn8QVsWk — Rian Johnson (@rianjohnson) 11 marzo 2016





Daisy daisy ! Give me your answer too ! You'll look sweet up on a seat of an Alien space horse made for two ! pic.twitter.com/8kDH5WmvHw — julian potter (@Tr00perman) 13 marzo 2016

Pictures of New CharActers on the 'Episode VIII' Set in Dubrovnik https://t.co/qmaigp35Gy #StarWars pic.twitter.com/d35XwqaNlz — Star Wars Fans (@Star_Wars_Deals) 12 marzo 2016





Star Wars: Episode VIII Set Pics pic.twitter.com/l8VY0w6dOT — Christopher Priez (@CHRISTPRIEZ) 14 marzo 2016

New Star Wars: Episode VIII Aliens, Characters & Creatures Revealedhttps://t.co/kaKupyeTL8 pic.twitter.com/9wDNSpIbS5 — Cosmic Book News (@cosmicbooknews) 14 marzo 2016





Check out the new Star Wars VIII creatures from the Dubrovnik set https://t.co/CCbhUuTGBY pic.twitter.com/ycvusBJaHN — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 14 marzo 2016

Photos of a landspeeder on the Star Wars: Episode VIII set in Dubrovnik, Croatia pic.twitter.com/x0NZoEIGPI — Star Wars Direct (@StarWarsDirect) 14 marzo 2016





SPOILERS: More Photos of Star Wars Episode VIII Filming in Dubrovnik via /r/StarWars https://t.co/gZ0ayMfSF4 #star… pic.twitter.com/XC7I8eI5Gv — Star Wars Reddit (@StarWarsReddit) 13 marzo 2016

See photos from Star Wars 8's amazing practical set in Dubrovnik: https://t.co/3RMKCnfIG7 pic.twitter.com/uVyauWnxp0 — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 13 marzo 2016





This little stormtrooper Daniel had a wonderful wish after seeing the force awakens. Daniel thank you pic.twitter.com/EXS6B168Jr — John Boyega (@JohnBoyega) 14 marzo 2016

Una foto pubblicata da @john_boyega in data: 14 Mar 2016 alle ore 03:32 PDT



Star Wars 8: nuove foto e video dal set

Le riprese di Star Wars: Episodio VIII si sono spostate dai Pinewood Studios di Londra a Dubrovnik in Croazia, dove verranno girate alcune scene in un negozio di souvenir trasformato dagli scenografi. Il sito Making Star Wars afferma che questa location potrebbe essere il nuovo Castello o Cantina di Maz Kanata. Attualmente non si sa quali attori saranno inpegnati su questo specifico set. E' stato precedentemente riportato che le scene girate a Dubrovnik avrebbero incluso Benicio Del Toro come un personaggio non ancora identificato e Carrie Fisher nei panni del generale Leia. Aggiornamenti precedenti avevano affermato che anche la Rey di Daisy Ridley e il Luke Skywalker di Mark Hamill sarabbero stati presenti, ma la scorsa settimana è giunta la smentita su una eventuale presenza di Daisy Ridley. Digital Nomads ha pubblicato un video dal set girato prima che le riprese iniziassero. La facciata sulla strada principale è stata trasformata in un pianeta dall'ambientazione futuristica con gli esterni che verranno filmati questo fine settimana, quindi i membri del cast convocati non saranno presenti fino a domani 11 marzo.

Making Star Wars ha un altro aggiornamentto che riguarda un emozionante inseguimento a bordo di Landspeeder e una possibile sequenza di ammaraggio per il Millennium Falcon. Una nave turistica soprannominata "Sea Star" pare sia stata drappeggiata con schermi blu per ulteriori manipolazioni in CG. Ormeggiata ad un molo nel porto di Gruz, il ponte superiore della nave è stato allestito con oggetti di scena che farebbero pensare che possa venir utilizzato come piattaforma di atterraggio acquatica. A Dubrovnik i tecnici sono stati visti costruire un Landspeeder argentato. Piloni vicino allo speeder sono stati descritti come ammaccati e danneggiati, questo ha fatto pensare ad un qualche inseguimento e ad una sequenza di schianto che si svolgerà per le strade.

L'edificio che si vede in uno dei video adornato con luci al neon è un monastero domenicano. La location su strada è stata denominata "Exotic City", stesso termine usato durante le riprese di Star Wars: Il risveglio della Forza per il Castello di Maz Kanata, assonanza che ha portato molti a credere che questa location sarà la nuova cantina di Maz, ma questo non è stato confermato. Queste location saranno poi tutte manipolate e arrichite dalla ILM in post-produzione. L'aggiornamento riporta anche che Star Wars: Episodio VIII potrebbe tornare in Irlanda, ma non per girare su Skellig Michael Island. La produzione sta attualmente cercando location nella Contea di Donegal. L'ipotesi è che questa specifica location sarà utilizzata per il pianeta Ahch-A, che è in gran parte coperto in acqua, con numerose isole rocciose ricoperte alberi e folta vegetazione. Si tratta del luogo in cui si trova il Tempio Jedi di Luke, che abbiamo visto alla fine di Star Wars: Il risveglio della Forza.



The Dubrovnik set is looking awesome and nearly ready for some action. pic.twitter.com/u2oXr2LtZi — ∈mρeror ᑭαlραtine™ (@LordPaIpatine) 9 Marzo 2016





More pictures of the Star Wars: Episode VIII landspeeder in Dubrovnik, Croatia pic.twitter.com/3QJVZAfcYV — Star Wars Direct (@StarWarsDirect) 8 Marzo 2016





Olha aí as primeiras imagens do set de Star Wars 8 https://t.co/exwE4JsOcY pic.twitter.com/p4k419LsD6 — Capacitor (@ocapacitor) 1 Marzo 2016





Star Wars 8. Veja novas fotos do set de filmagem https://t.co/D5nuIxNQkq pic.twitter.com/ym4MzO7I4F — HOLOCRON (@holocronnetbr) 26 Febbraio 2016

Rumor: ‘Star Wars: Episode VIII’ Dubrovnik Filming Will Include Rey And Lukehttps://t.co/82KyFErthI pic.twitter.com/ctaDRqcRTo — Heroic Hollywood (@heroichollywood) 2 Marzo 2016





They've started construction for the set of Star Wars: Episode VIII here in Dubrovnik #StarWars pic.twitter.com/usdS6Bpn2k — Michelle ▼ (@freefolkmanila) 29 Febbraio 2016

Star Wars 8: nuova foto dal set con Mark Hamill

Ora che abbiamo visto tutti Luke Skywalker alla fine di Star Wars: Il risveglio della Forza, l'attore Mark Hamill non ha più motivi per tenersi nascosto. Ora l'attore ha inviato un selfie direttamente dal set di Star Wars: Episodio VIII che lo mostra nel suo look barbuto e con il logo ufficiale del titolo di lavorazione Star Wars: Space Bear. Hamill sostiene di poterci mostrare uno dei nuovi alieni che vedremo in questo questo sequel, ma purtroppo si tratta solo del cane di sua figlia. Carrie Fisher ha rivelato una foto simile dal set di Star Wars: Episodio VIII la scorsa settimana. Mostrando il suo cane Gary Fisher, l'attrice i qiuell'occasione ha rivelato il titolo di lavorazione del film sino a quel momento segreto. Non è chiaro se la Fisher abbia fatto ciò accidentalmente, ma ora che l'orso è libero sembra che gli altri membri del cast non abbiano timori a mostrarlo. Disney e Lucasfilm hanno confermato che le riprese principali sono ufficialmente iniziate presso i Pinewood Studios di Londra il 15 febbraio 2016. Star Wars: Episodio VIII è scritto e diretto da Rian Johnson supportato da un team di produzione composto da alcuni dei migliori talenti del settore tra cui Steve Yedlin (Direttore della fotografia), Bob Ducsay (Montatore), Rick Heinrichs (Scenografo), Peter Swords King (Make-Up e acconciatura) e Mary Vernieu (Direttore casting USA), Neal Scanlan (Supervisore effetti visivi Creature & Droidi), Michael Kaplan (Costumista), Jamie Wilkinson (Addetto oggetti di scena), Chris Corbould (Supervisore degli effetti visivi), Rob Inch (Coordinatore Stunt), Ben Morris (Supervisore degli effetti visivi) e Nina Gold (Direttore casting UK).

Star Wars 8: nuove foto dal set e dettagli sulle location

è entrato nella seconda settimana di riprese e finalmente abbiamo le nostre prime foto dal set, anche se non sono rivelatrici quanto speravamo. La prima immagine ci giunge dal regista Rian Johnson, che ha twittato una foto di un cruciverba e se si guarda da vicino si può vedere quello che sembra essere parte di una scenografia nel punto in ci è poggiato il contenitore del caffé. Le altre foto riguardano location e set in esterni che ci svelano il luogo prescelto per le riprese. L'Episodio VIII è in proncinto di girare a Dubrovnik in Croazia con Rian Johnson e il suo team che si stanno approssimando a girare nelle strade cittadine e in un locale che andrà a rappresentare un qualche avamposto galattico. Questo set è visibile nelle foto in coda all'articolo che arrivano con un messaggio dell'Ente per il turismo di Dubrovnik in cui viene utilizzato "Space Bear", il titolo di lavorazione di Star Wars: Episodio VIII.



Cari visitatori, Dubrovnik ospiterà presto la nuova grande produzione americana "Space Bear", che conferma la nostra città come attrente location di riprese. Per un paio di giorni a marzo il traffico del centro storico sarà regolato appositamente. Noi crediamo che questa situazione non vi causerà problemi e che avrete un piacevole soggiorno a Dubrovnik. La preparazione dei set si svolgerà il 9 e 10 marzo dalle 06:00 alle 12:00, e la preparazione per le riprese e le riprese avranno luogo l'11, 12, 13, 14, 15 e 16 marzo, in particolare dalle 04:00 alle 16:00 per la preparazione delle riprese, e dalle 04:00 16:00 del giorno successivo per le riprese vere e proprie. Grazie per la comprensione e vi auguriamo un piacevole soggiorno a Dubrovnik.

Mentre per i preparativi di queste riprese non si procederà fino a metà marzo, si può vedere che i set sono già in costruzione. Ci sono rumor che affermano che Benicio Del Toro sarà il membro del cast principale che parteciperà alla riprese di questa particolare location. C'è stata un ulteriore voce che anche Carrie Fisher è in viaggio per la Croazia. Il personaggio non identificato di Benicio Del Toro è in qualche modo legato al generale Leia? Non ci sono indizi su questo, ma con le riprese che si terranno nel mezzo della città è possibile che avremo qualche prova e qualche scatto con i due attori per marzo. La location designata per le riprese a Dubrovnik è via Stradun ed è in realtà un negozio di souvenir. Non ci è dato sapere se verrà utilizzato solo l'esterno della location o se le riprese si svolgeranno anche all'interno del negozio. Il "Dubrovnik Times" ha scritto questo circa la trasformazione del negozio.



Questo negozio di souvenir di Stradun è in procinto di essere trasformato in un mondo lontano.

Ricordiamo che il titolo di lavorazione "Space Bear" è stato rivelato la scorsa settimana da Carrie Fisher. Questo titolo doveva essere un modo per sviare paparazzi e curiosi dal set, ma ora è di pubblico dominio. Non siamo sicuri se ci sia qualche significato particolare dietro questo falso titolo.



Week 2. Good morning! pic.twitter.com/17gExepdxs — Rian Johnson (@rianjohnson) 22 Febbraio 2016

So @starwars is going to look a lot like @GameOfThrones? I'm down with it, but way to mono, culture! https://t.co/qxIZBILO2O — Joanna Robinson (@jowrotethis) 22 Febbraio 2016













Sets are going up in Dubrovnik for Star Wars Episode 8 filming!!!! pic.twitter.com/aqpVomVow0 — court (@Courtney_Gacek) 22 Febbraio 2016

@MakingStarWars I hope he's a dark Jedi — Jason Thompson (@JaySway52) 21 Febbraio 2016

Star Wars 8: nuova foto dal set svela il titolo di lavorazione del film

All'inizio di questa settimana, Disney e LucasFilm hanno iniziato ufficialmente le riprese di Star Wars: Episodio VIII con un annuncio online accompagnato da un breve video dal set che mostrava Luke Skywalker. Quando Star Wars: Il risveglio della Forza Awakens era in produzione nel 2014, molti fan hanno utilizzato droni per volare sopra i set e fare numerose foto, ma lo studio ha già trovato una soluzione a questo problema, l'assunzione di una propria squadra di piloti di droni per neutralizzare questi intrusi. Questa strategia ha dato i suoi frutti dal momento che finora non abbiamo visto alcuna foto aerea. Per sopperire a questa mancanza l'attrice Carrie Fisher ha condividiso una nuova foto dal set che rivela il titolo provvisorio di lavorazione del film. La foto dal set mostra il cane dell'attrice, Gary Fisher, ma la parte più interessante dell'immagine è la parte posteriore della sedia su cui questo cane è seduto. La sedia rivela che il titolo provvisorio segreto per Star Wars 8 è in realtà "Space Bear". Questo titolo di lavorazione è stato menzionato in un rumor non confermato che ha avuto origine dal sito MovieCastingCall.org, ma non siamo sicuri se ci sia qualche significato particolare dietro questo falso titolo. Il franchise di Star Wars però ha una lunga storia di titoli di lavorazione. Quando Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi era in produzione, George Lucas ha dato al film il titolo di lavorazione segreto "Blue Harvest". Il titolo è stato poi utilizzato nel 2008 come titolo di uno speciale della serie tv I Griffin, una parodia di Star Wars dal titolo "Family Guy Presents: Blue Harvest". Più di recente si era sparsa la voce che Star Wars: Il il risveglio della Forza si stesse girando sotto il falso titolo "AVCO", mentre il prossimo spin-off Rogue One: A Star Wars Story pare si stia girando sotto il nome in codice "Lunak Heavy". Disney e Lucasfilm hanno già fissato una data di uscita al 15 dicembre 2017, ma non si sa quanto dureranno le riprese quindi incrociamo le dita e speriamo in qualche drone fortunato.



Star Wars 8, via alle riprese: video con Luke Skywalker e annuncio cast

Rey ha fatti i suoi primi passi nell'universo jedi in Star Wars: Il risveglio della Forza e ora lei continuerà il suo viaggio epico con Finn, Poe e Luke Skywalker nel prossimo capitolo della saga, Star Wars: Episodio VIII. Disney e Lucasfilm hanno confermato che le riprese principali sono ufficialmente iniziate presso i Pinewood Studios di Londra il 15 febbraio 2016. Rogue One: A Star Wars Story - nuove foto e un video dal set Lo spin-off "Rogue One: A Star Wars Story" arriva nei cinema italiani il 15 dicembre 2016. Star Wars: Episodio VIII è scritto e diretto da Rian Johnson. Questo attesissimo sequel proseguirà la storia narrata in Star Wars: Il risveglio della Forza con un cast che vedrà il ritorno di Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Margherita Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. I nuovi membri del cast includeranno il premio Oscar Benicio Del Toro, la candidata all'Oscar Laura Dern e il talentuoso volto nuovo Kelly Marie Tran proveniente dal piccolo schermo. Star Wars: Episodio VIII è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman e vede come produttori esecutivi J.J. Abrams, Jason McGatlin, e Tom Karnowski. Il team tecnico che supporterà il regista Rian Johnson includerà alcuni dei migliori talenti del settore, tra cui Steve Yedlin (Direttore della fotografia), Bob Ducsay (Montatore), Rick Heinrichs (Scenografo), Peter Swords King (Make-Up artist) e Mary Vernieu (Direttore Casting US). A loro si uniranno i membri della troupe dell'Episodio VII: Neal Scanlan (Supervisore degli effetti speciali e creazione Creature & Droidi), Michael Kaplan (Costumista), Jamie Wilkinson (Addetto oggetti scena), Chris Corbould (Supervisore effetti visivi) , Rob Inch (Coordinatore Stunt), Ben Morris (Supervisore effetti visivi) e Nina Gold (Doretttore Casting UK). Nessun dettaglio sulla trama è stato fornito e nessuno dei nuovi personaggi è stato annunciato. Disney e Lucasfilm hanno reso disponibile un video annuncio per Star Wars: Episodio VIII che trovate nella clip che apre l'articolo, la clip mostra il primo incontro tra Luke Skywalker e Rey sull'isola remota in cui Luke ha vissuto in esilio. Abbiamo anche la possibilità di vedere il regista Rian Johnson dietro la macchina da presa. Via Twitter sono anche giunti messaggi dal regista Rian Johnson e degli attori Mark Hamill (Luke Skywalker) e John Boyega (Finn) che hanno espresso il loro entusiasmo per essere finalmente di nuovo nell'iconica "galassia lontana lontana". Daisy Ridley, che interpreta il ruolo della prode Rey, ha anche pubblicato un video sul suo account Instagram che trovate a seguire insieme a questo messaggio:

STIAMO girando! Abbiamo anche INCREDIBILI nuovi membri del cast.

Ecco cosa ha scritto invece John Boyega sulla sua pagina Twitter:

Primo giorno di Star Wars 8 completato! Li Dobbiamo affrontare! Combatterli!"

E il telegrafico tweet di Mark Hamill alias Luke Skywalker:

Un'avventura solo all'inizio....#StillNoDialogue #RianHasMoreLinesThanMe

Star Wars: Episodio VIII debutterà nei cinema il 15 dicembre 2017.

Un video pubblicato da @daisyridley in data: 15 Feb 2016 alle ore 06:34 PST



Star Wars 8: Disney annuncia il via alle riprese

A due mesi dall'uscita di Star Wars: Il risveglio della Forza nei cinema con incassi record registrati in tutto il mondo, il prossimo capitolo di questa iconica saga sci-fi ha un via alle riprese ufficiale. Bob Iger amministratore delegato di Disney ha annunciato che le riprese di Star Wars: Episodio VIII sono ufficialmente iniziate. Questo annuncio arriva in concomitanza con la notizia che lo sceneggiatore e regista del sequel Rian Johnson sta apportando alcune modifiche particolari all'iconica "galassia lontana lontana". Star Wars: Episodio VIII doveva in origine iniziare le riprese lo scorso gennaio, ma le riprese principali sono state posticipate di un paio di settimane, proprio come la data di uscita slittata da maggio 2017 a dicembre 2017. Dopo aver verificato che il cast fosse di nuovo sul set, Bob Iger ha proceduto a dare un aggiornamento su tutto l'universo di Star Wars durante le trimestrali sugli utili di The Walt Disney Co. (le trimestrali sono l’appuntamento in cui una società quotata in borsa comunica i dati relativi all’andamento delle vendite). In primo luogo all'ordine del giorno c'era il grande risultato al box-office che ha posto "Il risveglio della Forza" come terzo film nella storia ad incassare oltre 2 miliardi di dollari al box-office mondiale e l'unica uscita nazionale a totalizzare oltre 900 milioni. Il film ha anche guadagnato oltre 3 miliardi di dollari in prodotti di consumo e il proposito di Bob Iger per il futuro è quello di mantenere sempre alta la qualità del franchise.



Non c'è modo migliore per spingere questo franchise nel futuro che continuare a realizzare prodotti di qualità. Le riprese di Star Wars: Episodio VIII, il prossimo capitolo della saga leggendaria, sono appena iniziate con il film che sarà nelle sale a dicembre 2017 e anche la produzione dell'Episodio IX, in uscita nel 2019, ha preso il via.

sarà diretto da Colin Trevorrow già regista del blockbuster Jurassic World. Anche se Bob Iger ha dichiarato che la produzione di questo terzo capitolo della nuova trilogia è iniziata, non è chiaro cosa intende, ma è probabile che lo script sia ancora in lavorazione. Il prossimo film di Star Wars arriva a dicembre 2016 con lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story di cui Bob Iger ha fornito un aggiornamento.



Le riprese di Rogue One sono praticamente completate e adoriamo quello che abbiamo visto finora. Questo è il primo di una serie di storie indipendenti pianificate e siamo già in pre-produzione per quanto riguarda la prossima che uscirà a maggio del 2018.

Rogue One: A Star Wars Story sarà seguito dal secondo spin-off Star Wars Anthology: Han Solo diretto da Phil Lord e Chris Miller registi di The LEGO Movie e 21 Jump Street con una sceneggiatura di Lawrence Kasdan e suo figlio Jon Kasdan. Sebbene Star Wars: Episodio VIII è stato spostato a dicembre e Rogue One: A Star Wars Story è in arrivo nel mese di dicembre, Star Wars Anthology: Han Solo sarà invece un film estivo con un'uscita fissata a maggio 2018. Bob Iger ha concluso assicurando tutti che le nuove attrazioni di Star Wars Land saranno pronte entro la fine dell'anno sia a Disneyland di Anaheim in California che a Walt Disney World di Orlando in Florida. Fonte: Movieweb



Star Wars 8: prime foto dal set

Abbiamo segnalato la scorsa settimana che Star Wars: Episodio VIII era in procinto di dare il via alle riprese nel corso di questa settimana sull'isola di Skellig Michael al largo della costa irlandese. Questa è la stessa location in cui sono state alcune scene di Star Wars: Episodio VII, scatenando le voci di come Star Wars: Episodio VIII sarà collegato all'imminente Star Wars: Il risveglio della Forza. In attesa di una trama ufficiale di Star Wars 7 il sito Star Wars 7 News ha svelato le prime foto dal set di Star Wars: Episodio VIII con il regista Rian Johnson. Ecco il commento alle immagini di "Ronan", la fonte di Star Wars 7 News:



Tende e teloni pieni di attrezzature sono stati lasciati in tutta l'isola completamente incustoditi a parte una tenda che si trovava sulla cima di una finta roccia color sabbia costruita per le riprese...la mia ipotesi è che Luke sarà in piedi su quella nelle riprese di domani. Parlando con persone che non posso nominare e che hanno paura di finire nei guai, abbiamo scoperto che c'erano sicuramente dei droidi già custoditi sull'isola, presumibilmente BB-8 o R2-D2 oppure entrambi, ma non hanno potuto confermare perché non avevano visto nessuno dei film. Insieme con i droidi c'erano armi, presumibilmente una spada laser o due. Abbiamo anche scoperto che l'insieme era stato descritto come un "monastero Jedi", (anche se io non conosco la validità di tale descrizione) e le scene dovevano fruire di macchine per vento e pioggia, che abbiamo poi scoperto e ritratto nelle foto che potete vedere qui.

Si ritiene che Mark Hamill (Luke Skywalker) e Daisy Ridley (Rey) saranno entrambi presenti per le riprese di Star Wars 8, dal momento che erano entrambi presenti quando sono state girate le loro scene in questa location l'anno scorso per Star Wars: Episodio VII. Grazie ad alcune foto via Instagram sappiamo che i famigliari di Mark Hamill sono attualmente nel Regno Unito, dove sono stati trasferiti quando l'attore stava girando Star Wars: Episodio VII. Le riprese avrebbero dovuto cominciare lunedì mattina su Skellig Michael ma, secondo l'Irish Times, le riprese sono state posticipate per maltempo. Ecco il commento del sito sulla cancellazione delle riprese:



Venti forti intorno a Portmagee e Ballinskelligs hanno causato la cancellazione delle riprese di lunedì mattina di Star Wars: Episodio VIII nel sito patrimonio mondiale dell'Unesco Skelllig Michael, con le piccole barche in servizio presso il sito che si sono rifiutate di uscire in mare.

Star Wars: Episodio VIII arriva nei cinema il 26 dicembre 2017.



Filtradas fotografías del set de grabación de #StarWars 8 (2017) en Irlanda al mando del director Rian Johnson!! :D pic.twitter.com/ttqAJf26YG — Juan Madara (@JuanMadara21) 14 Settembre 2015





Star Wars 8: riprese al via in Irlanda

A seguito di una notizia emersa in queste ultime ore che affermava che Star Wars: Episodio VII avrebbe fruito di nuove riprese presso l'isola di Skellig Michael al largo della costa irlandese, LucasFilm ha prontamente smentito la notizia precisando che le riprese in Irlanda si terranno, ma saranno per il sequel Star Wars: Episodio VIII che inizia la produzione alla fine del mese. Entertainment Weekly ha rivelato che la confusione è stata creata proprio da LucasFilm che ha utilizzato solo il titolo di Star Wars, senza specificare il capitolo.

Già nel luglio 2014 era stato confermato che Star Wars: Episodio VII avrebbe avuto location presso l'isola di Skellig Michael, con la location che si diceva avrebbe rappresentato su schermo il pianeta Sith. Questi dettagli non sono mai stati confermati, ma se Star Wars 8 si sta girando sulla stessa isola di Star Wars: Episodio VII, ci sarà sicuramente qualche collegamento narrativo che scopriremo in seguito. Purtroppo, dal momento che sino ad ora non si sa nulla circa la trama, è difficile dirlo con certezza. Le fonti affermano inoltre che Star Wars: Episodio VII ha già girato qualche scena aggiuntiva questa estate, tra cui alcune in agosto quando il cast si era riunito per la convention D23 Disney.

Star Wars 8: Benicio Del Toro sarà il nuovo villain, riprese al via a marzo 2016 Benicio Del Toro conferma il suo ruolo da villain in "Star Wars VIII" di Rian Johnson.

Anche se non è stato ancora ufficialmente confermato da Lucasfilm, Benicio Del Toro ha rivelato di essere in trattative con lo studio, l'attore si è anche lasciato scappare che sarà il villain del film. Del Toro ha anche dichiarato che le riprese non inizieranno prima di marzo quindi, se le riprese di Star Wars: Episodio VIII avranno inizio entro questo mese saranno probabilmente riprese della seconda unità. Non sono stati forniti dettagli su quello che sarà girato su Skellig Michael, ma sembra improbabile che possa essere un qualche sequenza importante, dal momento che ancora nessun membro del cast è stato ufficialmente confermato e i casting sono ancora in corso.

L'annuncio delle riprese irlandesi hanno anche causato qualche polemica, con il gruppo ambientalista irlandese "An Taisce" che ha contestato le riprese su Skellig Michael. Heather Humphries, ministro irlandese delle arti, ha confermato la notizia e ha promesso che un ecologista e osservatori del National Parks and Wildlife Service e il Servizio dei monumenti nazionali monitoreranno le riprese e interverranno se qualcosa minaccerà di danneggiare o disturbare siti archeologici o habitat della fauna selvatica. L'isola è anche sede di un antico monastero che è stato utilizzato tra i 400 e i 600 anni, fino al 12° secolo. L'isola è designata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e il turismo è fortemente limitato per evitare danni alle rovine, che comprendono ripidi e fatiscenti gradini di pietra che si innalzano sino al monastero, 182 metri sul livello del mare.

Come verrà utilizzato questo monastero non è chiaro e quindi le speculazioni si sprecano, tra queste una che ipotizza che sia il luogo dove Luke Skywalker (Mark Hamill) si è ritirato in completo isolamento, mentre altri ritengono che potrebbe servire da sfondo per la Base Starkiller del Generale Hux o il quartier generale del Primo Ordine.

Star Wars: Episodio VIII arriva nei cinema il 26 dicembre 2017.

Fonte: Collider