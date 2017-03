Wonder Woman: nuovo trailer italiano

Di Pietro Ferraro domenica 12 marzo 2017

Wonder Woman: anticipazioni, video e foto del cinecomic DC con Gal Gadot e Chris Pine nei cinema italiani dal 1° giugno 2017.

E' arrivato il nuovo trailer italiano di Wonder Woman ed è epico! Warner Bros. ha reos disponibile questo trailer finale ricco di azione dopo un paio di clip di assaggio, e quello che abbiamo visto fuga ogni dubbio residuo sul debutto in solitaria dell'iconica principessa amazzone di Themyscira.

In quest'ultimo trailer di Wonder Woman abbiamo nuove immagini dell'isola di Themyscira, così come di Robin Wright come il generale Antiope. Lei è chiaramente potente, ma sembra che Diana Prince lo sia decisamente di più e che le sue origini nascondano un segreto.





Prima ancora d'essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.

Il cast del film include Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui. Patty Jenkins dirige sulla base di una sceneggiatura di Allan Heinberg e Geoff Johns e una storia di Zack Snyder & Allan Heinberg, basata sui personaggi di DC Entertainment.

Il film di Wonder Woman arriva nei cinema italiani il 1° giugno 2017.





Wonder Woman: anteprima nuovo trailer e locandina ufficiale

Disponibili online tre clip, un promo e due teaser, con un'anteprima del nuovo trailer del cinecomic DC Wonder Woman che andiamo a proporvi raccolti in un'unico video che trovate in apertura di articolo insieme ad un nuovo poster che trovate a seguire.

Gal Gadot ha ringraziato via Twitter i fan per la loro meravigliosa risposta al nuovo poster annunciando in un video una speciale sorpresa per i fan che naturalmente sarà il nuovo trailer che debutterà durante i Kids' Choice Awards.







Wonder Woman: nuovo trailer internazionale

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer russo per l'atteso film in solitaria di Wonder Woman in arrivo nei cinema italiani il 23 giugno. Questo personaggio iconico, interpretato da Gal Gadot, ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo lo scorso anno in Batman v Superman : Dawn of Justice, ma questa nuova avventura mostrerà ai fan come Diana di Themyscira è diventata la potente eroina nota come Wonder Woman. Una delle cose migliori di Batman v Superman, che ricordiamo ha portato in cassa circa 873 milioni di dollari, è stata senza dubbio la performance di Gal Gadot. Il Presidente di Warner Bros., Kevin Tsujihara, lo scorso novembre ha detto che il film di Wonder Woman fornirà solidità al neonato Universo Esteso DC. Wonder Woman esce negli States il 2 giugno ponendosi tra due attesissimi cinecomic Marvel, Guardiani della Galassia Vol. 2 che darà il via alla stagione cinematografica estiva americana il 5 maggio 2017 e Spider-Man: Homecoming, una produzione congiunta Marvel e Sony Pictures che uscirà nei cinema statunitensi il 7 luglio 2017. A seguire trovate anche una nuova immagine ufficiale del film pubblicata da Entertainment Weekly e condivisa via twitter. La foto mostra Gal Gadot intenta ad impugnare quella che viene definita la spada "God Killer". Questo pare sarà il momento nel film in cui Diana Prince decide di forgiare il proprio destino e abbandonare la sua casa, come ha spiegato a EW la regista Patty Jenkins.

Questo è il suo momento. Ha sentito tante cose terribili sulla terra degli uomini, ma ha anche sentito che l'umanità è in un momento di bisogno e sotto costrizione. Questo è il suo momento in cui prendere la decisione di essere colei che cercherà di salvarli.

In Wonder Woman, questa spada "God Killer" è custodita in un'armeria pesantemente sorvegliata sull'isola tutta al femminile di Themyscira. Diana Prince decide di disobbedire alla madre e aiutare Steve Trevor (Chris Pine), così lei irrompe in questa sala per rubare la spada.

Wonder Woman: nuove foto dal set con Gal Gadot

Warner Bros. sta attualmente svolgendo riprese aggiuntive di Wonder Woman presso i Leavesden Studios e in concomitanza sono state pubblicate su Twitter nuove foto dal set condivise dall'attore Saïd Taghmaoui. Le foto ritraggono Taghmaoui e Gal Gadot in costumi d'epoca (immagine in apertura di articolo) e un dietro le quinte con uno scatto di Saïd Taghmaoui con la regista Patty Jenkins. Le riprese principali di Wonder Woman si sono concluse lo scorso maggio con Warner Bros. che ha fissato una data di uscita italiana al 23 giugno 2017.



Wonder Woman: nuovo trailer italiano e locandine

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo epico trailer italiano di Wonder Woman a dir poco spettacolare. "Wonder Woman" arriverà nei cinema di tutto il mondo la prossima estate, quando Gal Gadot tornerà a vestire i panni del famoso personaggio in questa epica avventura di azione diretta da Patty Jenkins.

Prima ancora d'essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.

Era dai tempi del deludente Elektra che si attendeva un cinecomic al femminile degno d qusto nome e dopo il mancato spin-off Marvel della Vedova nera di Scarlett Johansson, è arrivata la splendida e carismatica Gal Gadot ad illuminare l'universo dark dei film DC Comics debuttando come rivelazione in Batman v Superman. Warner Bros. ha circondato Gal Gadot con un impressionante cast di supporto affiancandole Chris Pine come Steve Trevor, Robin Wright come Antiope e Connie Nielsen nei panni della Regina Ippolita. Altri membri del cast sono David Thewlis, Elena Anaya, Danny Huston, Ewen Bremner e Lucy Davis. A seguire trovate anche 3 nuove locandine ufficiali del film in uscita nei cinema a giugno 2017.

Wonder Woman: nuovo trailer internazionale

Sono passati quattro lunghi mesi da quando Warner Bros. e DC Films ha rilasciato il primo trailer di Wonder Woman al Comic-Con si San Diego e ora è approdato online un nuovo trailer internazionale che include un paio di sequenze inedite con la guerriera amazzonica interpretata da Gal Gadot in un bar in divisa e nel suo costume nel bel mezzo di un campo di battaglia. Gal Gadot è affiancata da un cast che comprende Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui e Lucy Davis. Il film è diretto da Patty Jenkins, con le riprese che hanno avuto luogo sul posto nel Regno Unito, Francia e Italia. Wonder Woman è il primo dei due film DC nelle sale il prossimo anno, arriverà a giugno prima che il film sulla Justice League debutti nel novembre 2017.

Wonder Woman: nuovo spot tv esteso

Prima ancora d'essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino

Wonder Woman: trailer italiano e locandina dal Comic-Con 2016

"Wonder Woman" arriverà nei cinema di tutto il mondo la prossima estate, quando Gal Gadot tornerà a vestire i panni del famoso personaggio in questa epica avventura di azione diretta da Patty Jenkins. Prima ancora d'essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.

Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui fanno parte del cast internazionale al fianco di Gadot. Jenkins dirige sulla base di una sceneggiatura di Allan Heinberg e Geoff Johns, una storia di Zack Snyder & Allan Heinberg, basata sui personaggi di DC Entertainment. Wonder Woman fu creata da William Moulton Marston nel 1941. Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle; Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns sono i produttori esecutivi. Altri membri del cast sono David Thewlis, Elena Anaya, Danny Huston, Ewen Bremner e Lucy Davis.

Wonder Woman: nuove immagini ufficiali e intervista a Gal Gadot

All'inizio di questa settimana Warner Bros. ha confermato che porteranno il film di Wonder Woman al Comic-Con durante la loro presentazione prevista per il 23 luglio che includerà Suicide Squad, The LEGO Batman - Il Film, King Arthur: Legend of the Sword, Kong: Skull Island e Animali fantastici e dove trovarli. C'è la possibilità, ma nessuna conferma ufficiale, che lo studio potrebbe svelare alla convention di San Diego il primo trailer di Wonder Woman e in attesa del panel, Entertainment Weekly ha pubblicato quattro nuove immagini ufficiali con Gal Gadot e Chris Pine. EW ha anche avuto modo di parlare con Gal Gadot del suo ritorno come Wonder Woman, dopo aver fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice. Prima che Patty Jenkins accettasse di dirigere il film in solitaria della supereroina DC lo studio stava considerando la regista televisiva Michelle MacLaren (X-Files, Law & Order SVU, Breaking Bad). A Gal Gadot è stato chiesto il motivo se pensava fosse importante per una donna dirigere questo film.

Penso che sia importante. E' la storia di una ragazza che diventa una donna. Credo che solo una donna, che è stata una ragazza, può essere in grado di raccontare la storia nel modo giusto. Per tutta la vita ho lavorato con registi uomini che ho veramente apprezzato. E io sono fortunata in quanto ho lavorato con uomini che hanno un sacco di rispetto per le donne, ma lavorare con una donna è un'esperienza diversa. E' come se la comunicazione sia in qualche modo diversa. Si parla attraverso le emozioni. Con Patty Jenkins comunichiamo con gli occhi, non ha bisogno di dirmi una cosa. Se sto male, lei sente il dolore. E' tutta una connessione diversa che ho con lei. E' anche brillante, lei è brillante, lei è feroce, lei è brusca. Lei sa esattamente come vuole che Wonder Woman sia. Per molto tempo la gente non ha saputo come affrontare la storia. Quando Patty ed io abbiamo avuto le nostre conversazioni creative sul personaggio, ci siamo rese conto che Diana può ancora essere una donna normale, una con valori elevati, ma ancora una donna. Lei può essere sensibile. Lei è intelligente e indipendente ed emotiva. Può essere confusa. Può perdere la sua fiducia. Lei può avere fiducia. Lei è tutto. Ha un cuore molto umano.

Alla domanda su quanto sia grande la responsabilità di interpretare Wonder Woman, l'attrice ha risposto condividendo un aneddoto sulla sua giovane figlia.

E' una grande responsabilità. Sapevamo che volevamo raccontare una storia che potesse ispirare le persone:..donne, uomini, ragazzi, e ragazze e non volevamo mostrare solo una storia generica di un supereroe che diventava adulto. Volevamo che lei fosse completa. Questa è la prima volta che raccontiamo questa storia e comprendo come tanti ragazzi hanno bisogno di grandi modelli di comportamento con cui confrontarsi. Hanno Superman e Batman e Spider-Man e la lista potrebbe continuare all'infinito e sono forti e onnipotenti e sono positivi, attivi e propositivi. Per quanto riguarda le ragazze, ho appena avuto una conversazione con mia figlia, Alma, e lei stava dicendo qualcosa circa il principe che ha visto nella Bella addormentata e lo descriveva come coraggioso e forte, così le detto che cosa pensava della principessa e lei ha risposto: è debole. Così le ho chiesto cosa pensasse di questo e lei, mia figlia ha 4 anni, ha risposto che non dovrebbe essere debole. Ho detto lei perché pensava che fosse debole e lei ha risposto che sta a letto tutto il film e che il principe arriva, la bacia e la salva. Lei non fa nulla. Sento che ho avuto l'opportunità di impostare un grande modello di riferimento per le ragazze, una donna forte, attiva, compassionevole, amorevole e positiva e credo che sia molto importante. Era ora che qualcuno lo facesse e sono molto privilegiata e onorata che sia toccato a me.

Il cast di Wonder Woman include anche Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright (Generale Antiope), Connie Nielsen (Regina Ippolita), Lucy Davis (Etta Candy), Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui e Elena Anaya in ruoli non specificati.





Wonder Woman: svelata trama ufficiale e confermato panel al Comic-Con 2016

Il Comic-Con di San Diego è ormai alle porte, e questo significa che molti grandi studios si stanno preparando a fare la gioia di tanti fan che affolleranno la convention per dare un'occhiata in anteprima ad alcuni dei film più attesi. Warner Bros. sarà alla convention e tra i film che presenterà a San Diego ci sarà anche Wonder Woman. Warner Bros. ha recentemente pubblicato un comunicato stampa con alcuni dettagli dei loro piani per il SDCC e Wonder Woman è stato ufficialmente incluso nella loro line-up. Nessuna sorpresa, ma per l'occasione lo studio ha incluso una sinossi ufficiale per il prossimo film di Patty Jenkins.



Wonder Woman debutta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo la prossima estate con Gal Gadot che tornerà come la supereroina DC in questa epica avventura d'azione della regista Patty Jenkins. Prima di diventare Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera invincibile . Cresciuta in una paradisiaca isola protetta, quando un pilota americano approda sulle loro rive e racconta di un conflitto enorme che infuria nel mondo esterno, Diana lascia la sua casa, convinta che possa fermare la minaccia. Combattendo al fianco dell'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà appieno i suoi poteri...e il suo vero destino.

Nel comunicato sia Geoff Johns che Allan Heinberg sono accreditati come sceneggiatori del film. In origine sembrava ci fosse Jason Fuchs (L'era glaciale 4, Pan) accreditato per lo script, ma ora il comunicato fa chiarezza. Warner Bros. non ha proprio menzionato il nome di Fuchs e lo sceneggiatore non risulta accreditato neanche su IMDB. Heinberg si era già occupato di Wonder Woman per Batman v Superman quindi non è così sorprendente che venga accreditato per il film in solitaria. Geoff Johns invece è stato recentemente promosso a supervisionare la produzione di tutti i film dell'Universo DC. Insieme alla trama ufficiale vi proponiamo anche un tweet del fotografo di Clay Enos che ha condiviso una foto inedita di Gal Gadot come Wonder Woman sul set di Batman v Superman. Wonder Woman è previsto in uscita il 2 giugno 2017.



Wonder Woman: poster, loghi e oggetti di scena dal Licensing Expo di Las Vegas

Novità Dc Comics / Warner Bros. dalla convention Licensing Expo di Las Vegas una vetrina per gli studios cinematografici in cui mostrare anteprime di grandi film di prossima uscita e oggi abbiamo un aggiornamento sul film di Wonder Woman con un nuovo imponente manifesto esposto alla convention che mostra Gal Gadot in costume e il logo ufficiale del film. Wonder Woman: l'evoluzione della supereroina DC dal 1941 al 2016 La storia di Wonder Woman dai fumetti alla serie tv fino alla recente incarnazione live-action di Gal Gadot. La parte superiore di un altro enorme poster presenta un logo della Justice League, mentre nella parte inferiore ci sono nuovi loghi per Batman, Flash, Cyborg, Aquaman e Green Lantern Corps. Anche Wonder Woman e Suicide Squad sono presenti, ma i loghi sono quelli che abbiamo già visto in precedenza. Wonder Woman ha già terminato le riprese ed è attualmente in fase di post-produzione per un'uscita fissata al 2 giugno 2017, seguita da Justice League in sala dal 17 novembre 2017.

Wonder Woman: la regista Patty Jenkins annuncia la fine delle riprese

All'inizio di questa settimana, l'attrice Gal Gadot ha rivelato di aver terminato il suo lavoro sul film di Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017. La produzione si era recentemente spostata in Italia, dove sono state girate le scene ambientate nella patria di Diana Prince, l'isola delle amazzoni Themyscira. La regista Patty Jenkins ha ora annunciato che l'intera produzione è giunta al termine, con la regista che saluta e ringrazia cast e troupe. La regista ha pubblicato diversi messaggi tramite il suo account Twitter dove ha elogiato il lavoro di Gal Gadot e Chris Pine che definisce i suoi "esseri umani preferiti". La regista ha anche condiviso la foto tradizionale di tutto il cast e la troupe, con Gal Gadot ritratta al al centro nel suo costume diWonder Woman, mentre rivela che le riprese si sono concluse in concomitanza con un compleanno molto speciale.

Sono così felice ed eccitata di aver terminato il primo film di Wonder Woman!! E non meno di averlo fatto con il compleanno di William Marston! (Creatore di WW). Ho avuto un incredibile cast e troupe. Sono così grata a loro e mi mancherà stare con Gal Gadot ogni giorno, è una persona meravigliosa. Buona, gentile, forte e carismatica e che interpretazione! Gal è una Wonder Woman per davvero e Chris Pine è una delle più grandi persone che abbia mai incontrato. Mi ha conquistata ed è diventato uno dei miei esseri umani preferiti. Un talento incredibile e uno spirito speciale. Gal e stata la mia migliore amica, e partner, dall'inizio alla fine. Io amo questi ragazzi e tutto il cast e la troupe. Mi mancherete ragazzi. Non vedo l'ora che tutti vedano il vostro grande lavoro. Felice Compleanno WMM! Un cast e una troupe davvero fenomenali. Non vedo l'ora di condividere il loro lavoro sul grande schermo!

Gal Gadot si sposterà direttamente dalle riprese del film Wonder Woman al set di Justice League: Parte 1, che ha iniziato la produzione ai Leavesden Studios in Inghilterra il mese scorso.

Wonder Woman: fine delle riprese per Gal Gadot

Non sappiamo quanto resta da girare del film in solitaria di Wonder Woman, ma la produzione è in procinto di chiudere i battenti poiché la protagonista Gal Gadot ha confermato di aver terminato la sua parte di riprese per questa nuova avventura DC. Le sue ultime scene si sono svolte in Italia dove è stata ambientata Themyscira, patria di Diana Prince . Il messaggio dell'attrice pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Oggi è stato il mio ultimo giorno di riprese del film in solitaria di Wonder Woman! E' stata un'esperienza così incredibile, eccitante, sognante, felice e affascinante che io custodirò per sempre. Grazie a tutti quelli coinvolti, al nostro cast incredibile, alla troupe e alla fenomenale regista.

Pare secondo alcune voci che le riprese principali protrebbero proseguire per un altro paio di settimane. Si ritiene che tutte le scene di Gal Gadot siano state girate in anticipo in modo che l'attrice potesse passare al film sulla Justice League che si sta girando a Londra. Wonder Woman ha iniziato le riprese nel mese di novembre 2015. Al timone di questo quarto capitolo dell'Universo Esteso DC c'è Patty Jenkins, regista che ha diretto un Cahrlize Theron da Oscar nel biopic Monster e diretto alcuni episodi della serie tv The Killing. Il cast di Wonder Woman include anche Chris Pine, il nuovo capitano James T. Kirk della serie reboot Star Trek interpreta Steve Trevor interesse amoroso di Diana Prince. Nel cast anche Robin Wright che attualmente interpreta Claire Underwood al fianco di Kevin Spacey nella serie tv House of Cards. Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis completano il cast di supporto. La Wonder Woman di Gal Gadot è stata introdotta all'inizio di quest'anno in Batman Superman V: Dawn of Justice. Il film da solista di Wonder Woman debutterà nei cinema il 2 giugno 2017. Fonte: Movieweb



Wonder Woman: nuove foto dal set con la regina Ippolita di Connie Nielsen

Batman v Superman ha aiutato a preparare il terreno per l'atteso film sulla Justice League oltre ad aver posto le basi per diverse avventure in solitaria che arriveranno nei cinema nel corso dei prossimi 5 anni. In "Dawn of Justice" i fan hanno anche potuto guardare in azione la Wonder Woman di Gal Gadot e scoprire che lei è ha oltre 100 anni. Scopriremo molto di più su Diana Prince la prossima estate, quando Wonder Woman uscirà nei cinema il 2 giugno 2017 e nell'attesa abbiamo nuove foto dal set che arrivano dalle location in Italia. Anche se non sappiamo esattamente quanto è rimasto da girare di Wonder Woman, lo studio ha recentemente iniziato le riprese di Justice League: Parte 1, in cui apparirà anche Gal Gadot. L'ultima tappa delle riprese di Wonder Woman si svolge in Italia, dove la produzione sta girando le scene ambientate nella patria di Wonder Woman, l'isola di Themyscira. Durante il fine settimana sono state condivise via Twitter nuove foto dal set che mostrano Connie Nielsen nel suo costume di Ippolita passeggiare a cavallo. Solo pochi giorni fa Connie Nielsen ha pubblicato su Instagram una foto di quella che potrebbe essere la tigre di Wonder Woman, ma l'immagine non è stata accompagnata da alcun dettaglio. Lo scorso aprile un rumor riportava che l'ex regista di Wonder Woman, Michelle MacLaren, non sarebbe stata d'accordo con la Warner Bros. su diversi punti della storia, una delle quali vedeva Wonder Woman avere una tigre come "spalla". Questa voce è approdata online solo un giorno dopo che Michelle MacLaren ha lasciato il progetto a causa di divergenze creative, con Patty Jenkins (Monster) che le è subentrata pochi giorni dopo. I rumor sulla tigre e sulle divergenze creative dello studio con Michelle MacLaren non sono mai stati confermati.



Una foto pubblicata da Connie Nielsen (@cn_connienielsen) in data: 21 Apr 2016 alle ore 02:35 PDT







Wonder Woman: nuovo video dal set

Ora che Batman v Superman: Dawn of Justice ha aperto ufficialmente le danze per quel che riguarda l'Universo Esteso DC (DCEU) toccherà a Suicide Squad in arrivo il prossimo 18 agosto agosto aggiungere un nuovo tassello seguito dal film in solitaria di Wonder Woman nelle sale dal 2 giugno 2017. Wonder Woman: l'evoluzione della supereroina DC dal 1941 al 2016 La storia di Wonder Woman dai fumetti alla serie tv fino alla recente incarnazione live-action di Gal Gadot. Le riprese di Wonder Woman sono ancora in corso con la protagonista Gal Gadot che sembra aver rivelato un nuovo membro del cast attraverso la sua pagina Instagram, la modella di "Victoria's Secret" Doutzen Kroes. L'attrice ha postato una foto scattata durante una recente cena dove era tavola insieme alla co-protagonista Connie Nielsen e alla boxer Ann Wolfe, e dove lei chiama le signore le sue "sorelle amazzoni". Anche Connie Nielsen ha pubblicato una foto su Instagram della stessa cena che includeva anche l'addestratrice di cavalli Camilla Naprous che ha lavorato alla produzione del film. Non sappiamo con certezza chi esattamente Doutzen Kroes andrà ad interpretare in Wonder Woman, ma è anche possibile che Doutzen Kroes non sia in alcun modo connessa al film e stia solo condividendo un pasto con delle amiche. All'inizio di questo mese, abbiamo visto una nuova foto dal set che mostrava un attacco delle amazzoni, ma non sappiamo con certezza se Doutzen Kroes era parte o meno di questa sequenza. Un'altra recente foto ufficiale mostrava Gal Gadot come Diana Prince, Connie Nielsen come sua madre Ippolita, insieme con Antiope (Robin Wright) la zia di Diana e il luogotenente di Antiope, la prode Menalippe (Lisa Loven Kongsli). Oltre alle foto vi proponiamo anche un video dal set che ci mostra le riprese in Italia e più precisamente a Matera che ricordiamo sarà utilizzata per le scene ambientate a Themyscira.



Una foto pubblicata da Connie Nielsen (@cn_connienielsen) in data: 18 Apr 2016 alle ore 13:49 PDT



Wonder Woman: nuove foto dal set con le amazzoni di Themyscira

Già nel mese di settembre un rumor ha riportato che il film di Wonder Woman sarebbe stato parzialmente girato in Italia con molti che avevano pensato a questa location come potenziale Themyscira, patria di Diana Prince. All'inizio di questo mese la produttrice Deborah Snyder ha confermato la location italiana e ora via Daily Mail abbiamo le prime foto dai set italiani che vedono Gal Gadot e Chris Pine ancora insieme. Le foto sono state scattate da una spiaggia di una località segreta in Italia dove si stava girando una battaglia con un un gruppo di soldati armati di fucili. Le foto ci mostrano anche il nuovo costume di Wonder Woman visto in una recente foto ufficiale delle Guerriere Amazzoni di Themyscira, con Gal Gadot come Diana Prince, Connie Nielsen come la madre di Diana, la regina Ippolita e le sue due zie guerriere, il Generale Antiope (Robin Wright) e il luogotenente di Antiope, Menalippe (Lisa Loven Kongsli). Lo scorso aprile un rumor parlava di sei differenti cambi di costume per Wonder Woman tra cui una speciale muta per immersioni e l'iconico costume blu e rosso che abbiamo visto in diverse foto. Themyscira è solo una delle tre ambientazione del film, che sarà ambientato anche durante la prima guerra mondiale a Londra e in epoca odierna che si legherà direttamente al film Justice League Part 1. L'attuale campione al box-office Batman v Superman: Dawn of Justice ha contribuito ad impostare questa storia di origine con una scena in cui Bruce Wayne scopre una foto che ritrae Diana, lo Steve Trevor di Chris Pine e altri personaggi scattata un secolo prima.



Wonder Woman: nuova immagine ufficiale con le amazzoni di Themyscira

Con Batman v Superman: Dawn of Justice nelle sale Warner Bros. continua a promuovere la nuova avventura con supereroi DC Wonder Woman, che arriva nelle sale per l'estate 2017 preceduta dall'uscita il prossimo agosto di Suicide Squad. Dopo aver visto Gal Gadot in azione nel suo costume di Wonder Woman, Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine ufficiale che getta uno sguardo decisamente diverso sull'iconica supereroina DC in una foto che la ritrae affiancata da tre guerriere amazzoni. L'immagine ci permette anche di dare una prima occhiata alla madre di Diana, la regina Ippolita (Connie Nielsen) e alle sue due zie guerriere, il generale Antiope (Robin Wright) e Menalippe (Lisa Loven Kongsli) luogotenente di Antiope. Queste tre guerriere vivono a Themyscira, un'isola nascosta dove il mito greco delle donne amazzoni ha prosperato per secoli. Queste donne vivono in armonia, libere e si auto-governano lontano dal mondo reale. Questo è il luogo di nascita di Wonder Woman e queste sono le donne che l'hanno cresciuta. Wonder Woman è diretto da Patty Jenkins, l'acclamata regista dietro al dramma Monster, che concluderà le riprese del film ad aprile in Italia, dove verranno girate tutte le scene riguardanti Themyscira. Wonder Woman fungerà da storia di origine per la giovane principessa Diana, che è destinata a diventare la più feroce donna guerriera di tutti i tempi. Le donne che vedete nella foto hanno cresciuto e addestrato Diana. Ippolita, una leader rivoluzionaria, fatica a tenere lontana la sua unica figlia dal mondo esterno. Antiope, che allena Wonder Woman al combattimento, la sta invece preparando per quel mondo come spiega Patty Jenkins.



Lei è l'unica figlia che hanno allevato insieme e il loro amore per lei si manifesta in un modo diverso per ciascuna di esse.

Themyscira è stata creata utilizzando le isole al largo delle coste di Italia e Cina meridionale. Il produttore Charles Roven ha parlato a EW della creazione di questa iconica location.



Themyscira è influenzata dalla Grecia, ma è chiaramente più di questo. E' un luogo che trasmette una sensazione di meraviglia per un luogo mai visto prima.

La regista Patty Jenkins ha parlato dell'aspetto delle sue guerriere amazzoni. Non voleva che avessero un look come il cast maschile del film Il gladiatore. Dovevano avere un proprio look che le distinguesse e caratterizzasse, qualcosa di decisamente femminile, ma anche tosto. La costumista Lindy Hemming ha aiutato nel creare questo look che ha mantenuto parte dell'estetica dei fumetti. Patty Jenkins ha spiegato la scelta di mantenere intonsa una certa femminilità nelle sue guerriere.



Per me, non dovrebbero essere vestite con armature come gli uomini, ma dovrebbero essere diverse. Dovrebbero essere autentiche, realistiche e...attraenti per le donne. Il mio desiderio in quanto donna vuole una Wonder Woman sensuale, forte e battagliera allo stesso modo in cui gli uomini vogliono che Superman abbia enormi pettorali e un corpo perfetto che rispecchi l'eroe che vorrebbero essere e il mio eroe, nella mia testa, ha le gambe molto lunghe.





Wonder Woman: nuove foto dal set con Gal Gadot

Con Batman v Superman: Dawn of Justice pronto a debuttare nelle sale italiane il prossimo 23 marzo e in cui vedremo debuttare Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, sono emersi online aggiornamenti sul film in solitaria della supereroina DC, film che è attualmente in piena fase di riprese e previsto in uscita il 23 giugno 2017. In attesa di vedere Wonder Woman in azione il prossimo 23 marzo al fianco del Cavaliere oscuro e l'Uomo d'acciaio, la pagina Instagram Wonder Woman Brazil ha pubblicato due nuove foto dal set del film in solitaria che ci mostrano Gal Gadot con indosso l'iconico costume. Batman v Superman: spoiler sulla grande battaglia, dettagli sul cameo di Flash e le scene tagliate di Jena Malone Il regista Zack Snyder rivela dettagli su "Batman v Superman: Dawn of Justice" e sulla scena della grande battaglia. L'attrice è stata fotografata durante una pausa con il suo costume che è in gran parte coperto da un grande cappotto. Gal Gadot è ritratta anche in sella ad un cavallo che attraversa il set. L'attrice ha rivelato in una recente intervista che Wonder Woman non avrà una "storia d'amore" in Batman v Superman, ma questo non vuol dire che non la potrà avere nel film di Wonder Woman, dal momento che Chris Pine è confermato nel ruolo di Steve Trevor. Entrambi gli attori sono stati visti insieme in precedenti foto dal set, durante scene ambientate durante la prima guerra mondiale. Alcun rumor hanno ipotizzato che il film potrebbe avere tre diverse ambientazioni temporali, una sull'isola di Themyscira patria di Wonder Woman, una a Londra durante la seconda guerra mondiale e una in epoca odierna che porterà al film Justice League Parte 1 che inizia le riprese il mese prossimo. Naturalmente le scene ambientate durante la prima guerra mondiale e testimoniate dalle foto dal set potrebbero sostituire quelle ipotetiche della seconda guerra mondiale o addirittura aggiungere una quarta ambientazione. Quando a novembre sono iniziate le riprese del film di Wonder Woman la Warner Bros. ha confermato una serie di nuovi membri del cast di supporto: Robin Wright, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Nei mesi successivi non ci sono state conferme di nessuno dei personaggi interpretati dal cast di supporto, ma nel frattempo Metro.uk ha pubblicato alcune foto dal set di Londra che ci mostrano Lucy Davis che sembra interpretare Etta Candy. Il sito riporta che l'identità dei personaggi non è stata confermata, ma molti hanno ipotizzato che la Davis stia interpretando l'amica di Wonder Woman dai suoi capelli rossi e dagli abiti indossati. Entrambe le attrici sono state fotografate in Trafalgar Square a Londra, in una scena ambientata durante l'11 novembre 1918, il giorno in cui venne dichiarata la fine della Prima guerra mondiale. Etta Candy fa la sua prima apparizione nei fumetti DC Comics nel 1942 su "Sensational Comics # 2", diventando la migliore amica di Wonder Woman dopo essere stata salvata dall'eroina. A volte Etta Candy è diventata anche interesse amoroso per Steve Trevor, quando lei non era con Wonder Woman. Etta Candy è stata anche ritratta come una bionda nei fumetti, ma sembra che questa versione del film torni alle origini del personaggio e alla sua originale chioma rossa.

Wonder Woman: video con scene del film

Come annunciato il canale The CW ha mandato in onda uno speciale sui nuovi cinecomic DC Comics / Warner Bros. Parte di questo speciale comprendeva una sbirciata a Wonder Woman che ha iniziato le riprese a novembre ed è previsto in uscita il 23 giugno 2017. Questo speciale ci ha regalato scene inedite del film Wonder Woman con Gal Gadot nei panni della supereroina DC. Nella clip la possiamo vedere combattere con spada e scudo nel suo costume da super-amazzone e anche in abiti civili durante le scene ambientate durante la prima guerra mondiale e nella sua prima apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice. Il cast di Wonder Woman include anche Connie Nielsen nei panni di Ippolita regina delle amazzoni e madre della supereroina, Chris Pine come Steve Trevor interesse amoroso di Wonder Woman, Ewen Bremner, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis e Saïd Taghmaoui. Patty Jenkins (Monster) dirige da sceneggiatura di Jason Fuchs (Pan). A seguire trovate anche un logo ufficiale del film pubblicato da Warner Bros. via social media.



Wonder Woman: nuove foto dal set con Gal Gadot e Chris Pine

Quando Batman v Superman: Dawn of Justice uscirà nei cinema introdurrà diversi personaggi dell'Universo Esteso DC (DCU), tra cui la Wonder Woman di Gal Gadot. L'attrice è attualmente impegnata nelle riprese del film in solitaria di Wonder Woman iniziate a novembre. Oggi possiamo proporvi nuove foto dal set che ritraggono sia Gal Gadot che Chris Pine su un set che riproduce il periodo della prima guerra mondiale. L'attrice è anche vista impugnare la sua spada e lo scudo, anche se lei non indossa il suo costume di Wonder Woman, ma abiti civili. Chris Pine ha confermato l'ambientazione della prima guerra mondiale il mese scorso e a brevissimo dovrebbe arrivare un primo filmato ufficiale del film grazie ad uno speciale televisivo in onda sul canale CW. Dato che la produzione è ancora in corso, sembra improbabile che si tratterà di un trailer integrale, ma speriamo ci dia un'idea di cosa aspettarci. Pine ha recentemente insinutao il dubbo che potremo vedere l'originale Wonder Woman televisiva, la bellissima Lynda Carter, nel film in un qualche cameo, ma non vi è nulla d confermato, l'attore ha anche detto di essere entusiasta del film.



E' grande. E' una grande storia. Mi piace che stiamo girando su pellicola, che è una bella, bella cosa. Gal Gadot, che sta interpretando Wonder Woman è bellissima, forte ed estremamente talentuosa. La storia è veramente quello che penso debba essere. Il semplice fatto che si parli di una donna che è così forte e con una tale capacità fisica da poter prendere a calci chiunque ma, in realtà, alla fine dei conti, prova compassione e amore e diventa speranza per l'umanità. Penso che abbiamo bisogno di cose del genere in questo momento.

Oltre a Chris Pine nei panni di Steve Trevor, interesse amoroso di Wonder woman, il cast include anche Ewen Bremner, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui con l'aggiunta di Connie Nielsen che si è unita rcentemente al cast come la madre della protagonista, la Regina Ippolita. Wonder Woman diretto da Patty Jenkins (Monster) uscirà nelle sale il 23 giugno 2017 seguito da Justice League Parte 1 al cinema dall'11 novembre 2017. Le riprese di Justice League Parte 1 e 2 che sarà girato back-to-back nell'arco di nove mesi iniziano alla fine di quest'anno. Zack Snyder sarà il regista con la sceneggiatura fornita da Chris Terrio e David S. Goyer.



Wonder Woman: nuovi video dal set con Gal Gadot e Chris Pine

Negli ultimi mesi abbiamo visto una manciata di video e foto dal set di Wonder Woman da quando le riprese hanno preso il via a Londra. C'è ancora molto tempo prima che questa nuova avventura con supereroi esca nei cinema nell'estate del 2017, quindi per ora dovremo accontentarci di video non ufficiali e foto che sono emerse online grazie a fan sempre a caccia. Oggi abbiamo tre nuovi video per gentile concessione dell'utente Instagram Blazinsaddles, che ci danno una visione dall'alto degli attori Gal Gadot e Chris Pine, la coppia sta passeggiando su un set che ricostruisce la Londra della prima guerra mondiale. Batman v Superman: nuovi spot tv e locandine ufficiali "Batman v Superman: Dawn of Justice" arriva nei cinema il 23 marzo 2016. Gal Gadot farà il suo debutto sul grande schermo come Wonder Woman in Batman v Superman: Dawn of Justice, che uscirà nei cinema il 25 marzo 2016. Il film di Wonder Woman uscirà nei cinema il 23 giugno 2017 ed è la prima volta questo iconico personaggio DC Comics avrà un suo lungomtraggio live-action. La potremo rivedere anche in Justice League Parte 1 & 2 in arrivo nel 2017 e nel 2019. Chris Pine interpreta l'interesse amoroso di Wonder Woman, Steve Trevor, con un cast di supporto che comprende anche Ewen Bremner, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis e Saïd Taghmaoui. Nessun dettaglio su questi personaggi di supporto sono stati rivelati. Ci sono state anche voci che Sean Bean e Eva Green potrebbero interpretare gli antagonisti principali Ares e Circe, ma il loro coinvolgimento non è stato confermato. Patty Jenkins (Monster) dirige Wonder Woman da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Pan), con Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder a bordo come produttori. Le riprese fruiranno di location in Inghilterra, Francia e Italia. Nessun dettaglio ufficiale sulla trama è stato ancora rilasciato. Wonder Woman è basato sui personaggi creati da William Moulton Marston con il debutto della supereroina nei fumetti che risale a dicembre del 1941 sull'albo "All Star Comics n.8" pubblicato dalla DC Entertainment.



Wonder Woman: nuove foto dal set con Gal Gadot e Chris Pine

Un rumor emerso l'anno scorso affermava che il film in solitaria di Wonder Woman sarebbe stato un prequel ambientato negli anni '20 durante la prima guerra mondiale. Un altro aggiornamento emerso il mese scorso sosteneva invece che solo parte del film sarebbe stato ambientato in quell'epoca, con un'altra parte che ci avrebbe portato sull'isola di Themyscira e la maggior parte della storia ambientata ai giorni nostri. Queste voci non sono mai state ufficialmente confermate dallo studio, ma oggi abbiamo nuove foto dal set via Daily Mail che mostrano Gal Gadot, (Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor) e Ewen Bremner con indosso i loro costumi della Prima Guerra Mondiale . All'inizio di questo mese una prima foto dal set è stata condivisa con Chris Pine come Steve Trevor e Saïd Taghmaoui nei panni di un personaggio non identificato, entrambi indossavano costumi che apparentemente confermavano l'ambientazione della prima guerra mondiale. Una delle nuove immagini pubblicate oggi dispone di un cartello che dice "Il tuo Re e il tuo paese hanno bisogno di te arruolati adesso", uno slogan che è stato ampiamente utilizzato dal governo britannico per incoraggiare i giovani ad arruolarsi per la guerra. Vediamo anche un altro cartello che recita "Moneta francese, Cambiala qui", che indica che queste truppe stanno tornando a casa dopo aver combattuto in Francia. La scorsa settimana la Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che le riprese hanno preso il via rivelando nuovi membri del cast tra cui Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Purtroppo nessun dettaglio circa i loro personaggi è stato rivelato. All'inizio di questo mese un rumor affermava che Nicole Kidman sarebbe in trattative per un ruolo sconosciuto in Wonder Woman, descritto come un "una guerriera amazzone di alto rango" che ha portato ad ipotizzare che la Kidman potrebbe interpretare Hyppolyta, la madre biologica di Wonder Woman. Tuttavia Nicole Kidman non è stata menzionata nel comunicato stampa ufficiale dello studio e il Daily Mail ipotizza che Robin Wright potrebbe aver preso il ruolo della Kidman, anche se non è stato ancora confermato, quindi dovremo aspettare per sapere chi Robin Wright andrà ad interpretare. Ci sono state anche voci che Sean Bean e Eva Green avrebbero interpretato i villain Ares e Circe, ma il loro coinvolgimento non è stato confermato. Patty Jenkins (Monster) è la regista di Wonder Woman da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Pan) con Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder a bordo come produttori. Non si sa per quanto tempo le riprese andranno avanti, ma è previsto che si terranno in location inglesi, francesi e italiane.

Wonder Woman: prima foto ufficiale del film con Gal Gadot

È ufficiale, le riprese di Wonder Woman sono in corso e la prima foto ufficiale è approdata online. Nell'immagine è riratta Gal Gadot nei panni di una Wonder Woman incappucciata in stile jedi. Alla regia del film Patty Jenkins nota per aver diretto una Charlize Theron da Oscar nel biopic Monster e per il suo lavoro sulla serie tv The Killing. Le riprese hanno preso il via in Inghilterra. Il personaggio di Wonder Woman si appresta a fare il suo debutto sul grande schermo a marzo 2016 nell'atteso sequel Batman v Superman: Dawn of Justice. per poi tornare in solitaria il 23 giugno 2017. Il cinecomic Wonder Woman segnerà la prima volta che questo iconico personaggio DC Comics è protagonista di un lungometraggio live-action. Rivedremo l'eroina anche in Justice League Parte 1 nel 2017 e Justice League Parte 2 nel 2019. Wonder Woman schiera un cast al fianco di Gal Gadot che contribuirà a dar corpo all'Universo Cinematografico DC a partire da Chris Pine noto per il suo ruolo di capitano James T. Kirk nella nuova serie di film di Star Trek lanciati nel 2009. Pine interpreta Steve Trevor, l'interesse amoroso di Wonder Woman. Si dice che Chris Pine potrebbe interpretare un duplice ruolo interpretando anche il personaggio del nonno di Trevor nella parte della storia ambientata durante la prima guerra mondiale Altra protagonista del film è Robin Wright, attualmente impegnata nella fortunata serie drammatica House of Cards nei panni di Claire Underwood. Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis completano il resto del cast. Altri annunci di casting sono attesi nel corso delle riprese che si terranno fino al 2016. Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder. Il team creativo a supporto della Jenkins dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidato all'Oscar Aline Bonetto, il montatore premio Oscar Martin Walsh e la costumista premio Oscar Lindy Hemming. Le riprese si svolgeranno in Gran Bretagna, Francia e Italia. Nessun dettaglio sulla trama è stato ancora rivelato o confermato. Wonder Woman è basato su personaggi creati da William Moulton Marston e apparsi nei fumetti pubblicati dalla DC Entertainment. Fonte: Gal Gadot / Collider



Wonder Woman: prima foto dal set con Chris Pine

Il cinecomic Wonder Woman sembra aver iniziato le riprese e via Twitter è stata condivisa quella che sembra una prima foto dal set che ritrae Chris Pine nei panni di Steve Trevor, interesse amoroso del passato di Wonder Woman. La foto conferma che parte del film si svolgerà durante la seconda guerra mondiale. A pubblicare la foto Saïd Taghmaoui altro interprete del film fotografato al fianco di Pine. Era stato annunciato che Wonder Woman avrebbe iniziato le riprese a Londra alla fine di questo mese, prima di passare in Italia che si dice fornirà l'ambientazione per l'isola della principessa Themyscira. Non essendoci notizia confermata di un via ufficiale alle riprese si ipotizza che quello che stiamo vedendo in questa immagine potrebbe essere in realtà una prova costumi di qualche tempo fa. E' da tempo che Chris Pine è stato confermato come Steve Trevor e pare che dovremmo aspettarci una storia romantica simile a quella tra Captain America e l'Agente Carter nell'Universo Cinmematografico Marvel. Mentre DC e Warner Bros. devono ancora fornire una sinossi ufficiale per Wonder Woman, si ritiene che si svolgerà in tre diversi periodi di tempo con un prologo ambientato centinaia di anni fa per poi spostare l'azione durante la seconda guerra mondiale seguita da un'ultima parte ai giorni nostri. Dalla foto Chris Pine e Saïd Taghmaoui sono vestiti in abiti d'epoca degli anni '40. Nel fumetto originale e nella serie tv live-action anni '70 Trevor era un ufficiale dei servizi segreti che lavorava per la United States Air Corps. Durante una battaglia in volo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale il suo aereo si schianta su Themyscira, dove incontra Diana e le sue sorelle amazzoni. La primcipessa si prenderà cura di lui curandolo amorevolmente e salvandogli la vita. Poi lo seguirà nel mondo civilizzato dove assumerà il ruolo di sua segretaria diventando in seguito l'amata eroina che tutti conosciamo. La nuova Wonder Woman esordirà in Batman v Superman: Dawn of Justice, dove Steve Trevor presumibilmente non sarà più parte della sua vita o sarà molto vecchio. Non vi è alcuna indicazione che vedremo Chris Pine in quel film quando uscirà in primavera, ma sembra che lui sarà solo una parte del suo passato. Come noterete dalla foto sotto si scorge il titolo "Nightingale", non sappiamo se sia il titolo provvisorio del film e o se abbia un qualche altro significato.



Wonder Woman: Gal Gadot si allena per il film (foto)

Lo scorso settembre la produttrice Deborah Snyder ha confermato che le riprese di Wonder Woman sarebbero iniziate nel mese di novembre, anche se una data precisa non era stata comunicata. Anche se ancora non chiaro quando le riprese inizieranno sembra che siamo in dirittura di arrivo almeno questo si potrebbe evincere leggendo i criptici tweet che si sono scambiati il produttore Geoff Johns e la regista Patty Jenkins in cui affermava che "è IL GIORNO" e un altro tweet che includeva una foto da "Ricksmansworth Inghilterra" descritto come un posto "molto molto bello". Infine in queste ultime ore Gal Gadot alias Wonder Woman ha pubblicato una foto di una sessione del suo allenamento mattutino. Tutti questi indizi sembrano annunciare che le riprese di Wonder Woman sono già in corso? Non possiamo dirlo con certezza poiché anche se siamo a novembre Gal Gadot e Chris Pine (Steve Trevor) sono attualmente gli unici membri del cast confermati, anche se nel mese di settembre sono circolate voci che lo studio stava considerando Sean Bean e Eva Green per i ruoli di antagonisti (Ares e Circe) e che Nicole Kidman è in trattative per un ruolo non specificato che si dice potrebbe essere Hyppolyta, madre biologica di Wonder Woman. Un altro rumor emerso nel mese di settembre sosteneva che il direttore della fotografia di Interstellar, Hoyte Van Hoytema, aveva firmato, ma ha poi il diretto interessato negato di essere coinvolto nel progetto. Lo stesso rumor riportava anche che parte della produzione si svolgerà in Italia e più precisamente in Basilicata già location di produzioni ad alto budget come l'imminente Ben Hur e La passione di cristo di Mel Gibson, ma la location italiana non è stata confermata. il sito Movieweb riporta che non vi è alcuna "Ricksmanworth Inghilterra", come sostiene la foto di Geoff Johns esiste invece una Rickmanworth Inghilterra, che guarda un po' si trova tra Pinewood Studios e i Leavesden Studios quindi è possibile che una o entrambe queste famose location cinematografiche britanniche verranno utilizzate per il film. Patty Jenkins (Monster) dirige da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Pan) con Zack Snyder e Deborah Snyder a bordo in veste di produttori. Warner Bros. ha già fissato una data di uscita al 23 giugno 2017 con la prima parte del film sulla Justice League che seguirà l'11 novembre 2017.

Wonder Woman: riprese fissate a novembre

Arrivano conferme per l'inizio delle riprese del film in solitaria di Wonder Woman, il sito Movieweb riporta che la produzione inizierà nel mese di novembre. A confermare la notizia la produttrice Deborah Snyder (moglie del regista Zack Snyder) e l'ha fatto durante un incontro presso il Geena Davis Institute:



Abbiamo sempre voluto un regista donna e abbiamo trovato Patty Jenkins, che ha avuto la giusta visione e la stessa visione che avevamo noi per il personaggio. Siamo davvero felici che stiamo per andare in produzione nel mese di novembre, è stato un davvero un grande processo. Abbiamo cercato di assumere il maggior numero possibile di membri femminili per la troupe.

interpreta Wonder Woman in questo debutto in live-action su grande schermo della supereroina DC Comics. Il personaggio in realtà avrà un ruolo anche in Batman v Superman: Dawn of Justice in uscita il prossimo anno, dove la supereroina si troverà coinvolta in una potenziale battaglia con il Batman di Ben Affleck, il Superman di Henry Cavill e l'Aquaman di Jason Momoa e dopo il film in solitaria la ritroveremo anche nell'atteso Justice League Parte 1. Protagonista accanto a Gal Gadot del film di Wonder Woman ci sarà Chris Pine che ha ufficialmente firmato per interpretare Steve Trevor, interesse amoroso di Diana Prince. La fonte riporta anche la smentita del direttore della fotografia olandese Hoyte Van Hoytema (Interstellar e Spectre) di un suo coinvolgimento nel film, mentre il rumor su potenziali riprese in Italia e più precisamente in Basilicata non è stato confermato. La basilicata è stata location nel 2004 per il film La Passione di Cristo di Mel Gibson più recentemente per il remake Ben Hur. Ci sono state voci in passato che questo nuovo cinecomic esplorerà le origini di Wonder Woman con ambientazioni che includeranno Themyscira, la patria della supereroina, se così fosse l'Italia potrebbe essere usato per girare queste scene. Altro recente rumor parla di una ulteriore ambientazione, stavolta a sfondo bellico, ambientata negli anni '20 durante la Prima Guerra Mondiale, un modo per mostrare la natura divina e immortale di Wonder Woman che nel caso questo rumor fosse confermato, quando apparirà in Batman v Superman avrebbe oltre 100 anni. La sceneggiatura del film è stata affidata a Jason Fuchs (Pan) con un'uscita fissata al 23 giugno 2017, pochi mesi prima dell'uscita di Justice League Parte 1 in arrivo nei cinema l'11 novembre 2017.



Fonte: Movieweb