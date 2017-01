Jeepers Creepers 3: Victor Salva annuncia riprese a febbraio

Di Pietro Ferraro venerdì 13 gennaio 2017

Victor Salva scrive e dirige il terzo capitolo del franchise horror "Jeepers Creepers".

A marzo 2016 è giunta la conferma di un Jeepers Creepers 3 con un cast che avrebbe incluso la Gina Philips protagonista del Jeepers Creepers originale. Il regista Victor Salva, che ha scritto e diretto Jeepers Creepers e Jeepers Creepers 2, è tornato a dirigere con un primo via alle riprese annunciato per aprile 2016 a Vancouver, naturalmente quelle riprese non si sono svolte. Oggi abbiamo una nuova data di inizio riprese per il sequel con la produzione che si è spostata in Louisiana e le riprese che inizieranno il prossimo mese.

Bloody-Disgusting riporta che Victor Salva sta tornando a scrivere e dirigere, ma non è stato confermato se Gina Phillips è ancora a bordo per riprendere il ruolo di Trish dal primo Jeepers Creepers. Una precedente aggiornamento risalente a settembre 2014 ha rivelato che Jonathan Breck tornerà come Il Creeper e Brandon Smith nel ruolo del sergente Davis Tubbs dal primo film, ma il ritorno di entrambi deve ancora essere confermato ufficialmente.

I continui rinvii del film hanno in parte a che fare con la condanna subita da Victor Salva. Nel 1988 il regista è stato condannato per aver avuto rapporti sessuali con un minore. Il minorenne in questione era Nathan Forrest Winters, l'attore 12enne protagonista dell'horror del regista Clownhouse. Appena una settimana dopo la notizia che Gina Phillips sarebbe tornata per il sequel, un casting è stato annunciato, ma dopo l'intervento del sindacato The Union of British Columbia Performers, che ha emesso un avviso alle agenzie di spettacolo sul passato del regista, l'annuncio di casting è stato rimosso in modo permanente.

Il ruolo che era stato lanciato al momento era per una ragazza 18enne di nome Addison che, all'età di 13 anni, era stata costretta a trasferirsi dalla nonna dopo aver subito delle molestie dal suo patrigno. Non è mai stato del tutto chiaro quanto grande fosse questo ruolo o come Addison si inserisce in questa storia, ma la trama originale ha rivelato che la storia è ambientata durante l'ultimo dei 23 giorni di frenesia famelica del Creeper, con il Sergente Tubbs che assembla una task force determinato a distruggere il Creeper una volta per tutte. Il Creeper combatte di nuovo contro i suoi nemici, più vicini che mai ad apprendere il segreto delle sue origini oscure

L'originale Jeepers Creepers è uscito nel 2001 con protagonista un allora stella emergente Justin Long, insieme a Gina Phillips, Eileen Brennan, Brandon Smith, Jeffrey William Evans e Jonathan Breck come Il Creeper. Il film ha incassato solo 37.9 milioni di dollari a livello nazionale e 21.3 milioni ia livello internazionale per un totale di $ 59.2 milioni in tutto il mondo. Anche se questi numeri non sembrano enormi bisogna calcolare che Jeepers Creepers è stato prodotto con soli 10 milioni di budget. Jeepers Creepers 2 ha debuttato nei cinema nel 2003 incassando 35.600.000$ a livello nazionale e 27.400.000$ a livello internazionale per un totale globale di 63.1 milioni da un budget di 17 milioni. Non ci sono notizie sul budget di questo terzo capitolo che ad un certo punto dello sviluppo ha preso il titolo Jeepers Creepers 3: Cathedral, anche se resta da vedere se questo sarà il titolo ufficiale.

Jeepers Creepers 3: trama e aggiornamenti sulle riprese del sequel





Jeepers Creepers 3: Cathedral è uno dei tanti sequel di lunga gestazione di cui si è sentito spesso parlare, ma la cui fase di sviluppo sembra interminabile. C'è stato un periodo di "letargo" di tredici anni tra il sequel Jeepers Creepers 2 e l'annuncio di un nuovo sequel. Lo scorso settembre è stato riferito che il regista Victor Salva è finalmente pronto a riportare il Creeper in azione e ora abbiamo un aggiornamento via Bloody Disgusting che le riprese inizieranno il mese prossimo e che un membro del cast del Jeepers Creepers originale sta tornando.

Se la notizia venisse confermata la Trish di Gina Philips potrà finalmente ottenere la sua vendetta per la morte crudele di suo fratello interpretato nel film originale del 2001 da Justin Long? A quanto riporta la fonte il sequel si girerà a Vancouver in Canada il prossimo aprile anche se al momento in cui scriviamo nessuna di queste informazioni è stata confermata dalla produzione o dal regista Victor Salva.

In Jeepers Creepers 3: Cathedral rivedremo anche l'inquietante furgone del Creeper targato "beatngu" che a quanto pare svolgerà un ruolo importante nella storia. Myriad Pictures produrrà questo nuovo horror che pare riunirà il team creativo dietro l'originale e il suo sequel.

Reduce da una condanna come molestatore sessuale il regista Victor Salva, che ha scritto e diretto i primi due film, torna alla regia con Jonathan Breck che sarà ancora una volta il Creeper e Brandon Smith che vestirà i panni del sergente Davis Tubbs.

Bloody Disgusting ha anche fornito una sinossi ufficiale:

Jeepers Creepers 3 mostrerà gli eventi dell'ultimo dei 23 giorni di famelica furia del Creeper con lo scettico Sergent Tubbs che assembla una task force determinato a distruggere il Creeper una volta per tutte. Il Creeper combatte di nuovo nella gloria cruenta con i suoi nemici più vicini che mai ad apprendere il segreto delle sue origini oscure.



L'American Zoetrope di Francis Ford Coppola tornerà a co-produrre questo nuovo sequel dopo aver prodotto sia Jeepers Creepers che Jeepers Creepers 2. In questo momento il film non ha una data di uscita ufficiale.

Jeepers Creepers 3: sequel confermato si gira nel 2016





Dopo aver trascorso anni in sviluppo, Jeepers Creepers 3 è stato ufficializzato da Myriad Pictures che ha annunciato al Toronto International Film Festival che produrranno il sequel, a riportare la notizia il sito Bloody-Disgusting.

Victor Salva regista e sceneggiatore di Jeepers Creepers - Il canto del diavolo e Jeepers Creepers 2 tornerà per scrivere e dirigere il sequel horror, con Jonathan Breck ancora nei panni del Creeper e Brandon Smith che riprenderà il ruolo del Sergente Davis Tubbs dall'originale Jeepers Creepers.

Ecco il comunicato del regista Victor Salva:

Scrivere e dirigere un nuovo film Jeepers, il primo in oltre un decennio, è incredibilmente emozionante per me e credo per gli appassionati di Jeepers di tutto il mondo che lo hanno chiesto a gran voce. Che cosa vedremo in Jeepers Creepers 3? Si tratta di un capitolo nuovo e terrificante dall'universo Jeepers in cui rivedremo il camion del Creeper e affronteremo grandi domande sul Creeper: quello che è, da dove viene e perché fa quello che fa. Questo nuovo capitolo potrebbe essere il più emozionante e spaventoso film del franchise Jeepers realizzato fino ad oggi.



La storia è incentrata su Tubbs, che guida una task force creata per distruggere il Creeper. La trama sarà ambientata durante l'ultimo dei 23 giorni che scatenano la frenesia carnivora del Creeper, un evento che ricorre una volta ogni 23 anni, con i fan che potranno scoprire il segreto delle origini del Creeper.

Jeepers Creepers 3: Cathedral - Victor Salva conferma il sequel Dall'American Film Market arriva la notizia che il sequel-horror Jeepers Creepers 3 è vivo e vegeto.

Uno degli ultimi aggiornamenti sul sequel risale al lontano 2008, quando il regista Victor Salva rivelò il titolo ufficiale Jeepers Creepers 3: Cathedral, ma quel titolo ora sembra essere stato accantonato. Non si è saputo più nulla di più sul sequel fino a novembre 2013, quando Victor Salva annunciò un via alle riprese in breve tempo.

Gli aggiornamenti del 2008 e 2013 hanno rivelato che la storia sarebbe stata caratterizzata da un prologo ambientato nel vecchio West che mostrava come il Creeper è diventato una parte del folklore dei nativi americani e cowboy. Non è noto se questo elemento sia ancora una parte della storia. Le riprese dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2016 con location a Vancouver. Myriad Pictures non ha ancora fissato una data di uscita per il sequel.

Francis Ford Coppola torna a produrre con la sua American Zoetrope. L'originale Jeepers Creepers ha incassato 59.200.000$ in tutto il mondo con un budget di 10 milioni, mentre Jeepers Creepers 2 ha incassato 63.000.000$ in tutto il mondo fruendo di un budget di 17 milioni.

Victor Salva ha avuto un passato travagliato da cui molti credono sia nato il Creeper. La carriera del regista ha subito una battuta d'arresto a causa di rivelazioni che hanno messo in luce una condotta sessuale non appropriata con uno dei protagonsiti del suo film Clownhouse, all'epoca dei fatto minorenne. Victor Salva a seguito di quelle rivelazioni è stato dichiarato colpevole di diversi reati sessuali e condannato a tre anni di carcere.

