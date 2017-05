Stasera in tv: "A-Team" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 8 maggio 2017

Italia 1 stasera propone "A-Team", film d'azione del 2010 diretto da Joe Carnahan e interpretato da Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley, Quinton "Rampage" Jackson e Jessica Biel.





Cast e personaggi

Liam Neeson: Col. John "Hannibal" Smith

Bradley Cooper: Ten. Templeton "Sberla" Peck

Sharlto Copley: Cap. James "H.M." Murdock

Quinton "Rampage" Jackson: Serg. Bosco Albert "P.E." Baracus

Jessica Biel: Ten. Carissa Sosa

Patrick Wilson: Lynch

Brian Bloom: Pike

Gerald McRaney: Generale Morrison

Omari Hardwick: Chopshop Jay

Maury Sterling: Gammons

C. Ernst Harth: Gilbert

Dirk Benedict: Prigioniero

Dwight Schultz: Medico Tedesco

Henry Czerny: Direttore McCready

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Col. John "Hannibal" Smith

Christian Iansante: Ten. Templeton "Sberla" Peck

Vittorio Guerrieri: Cap. James "H.M." Murdock

Pino Insegno: Serg. Bosco Albert "P.E." Baracus

Federica De Bortoli: Ten. Carissa Sosa

Massimiliano Manfredi: Lynch

Stefano De Sando: Generale Morrison

Francesco Prando: Pike

Fabio Boccanera: Gammons

Nanni Baldini: Chopshop Jay

Saverio Moriones: Generale Javier Tuco

Roberto Stocchi: Gilbett

Massimo Rossi: Direttore McCready

Fabrizio Pucci: Secondo Agente Lynch

Carlo Cosolo: Prigioniero

Saverio Moriones: Medico Tedesco





La trama

Dopo un incipit nell’assolato New Mexico tra poliziotti corrotti, rottweiler e un marito geloso che vuol dare fuoco a Sberla (Bradley Cooper), assistiamo al suo salvataggio in extremis grazie al colonnello Hannibal (Liam Neeson) e al sergente P.E. Baracus (Quinton Jackson) assistiti nella fuga dal Capitano Murdoch (Sharlto Copley) pilota decisamente fuori di testa. Avverrà così il primo incontro della squadra che otto anni e molte spericolate missioni dopo ritroveremo in Medioriente alla fine della prima Guerra del golfo, durante il ritiro delle truppe dall’Iraq.

All’A-Team verrà affidata un’ultima rischiosa missione, tornare a Baghdad e recuperare alcune matrici per stampare dollari americani più un enorme carico di contanti. La missione andrà a buon fine, ma al momento di rientrare l’unico a conoscenza della missione, il generale Morrison (Gerald McRaney) verrà ucciso, il carico di soldi distrutto e le matrici rubate e chi ne farà le spese saranno proprio i quattro soldati spediti alla corte marziale.

Separati per ovvi motivi di sicurezza i quattro evaderanno e torneranno insieme grazie al supporto della CIA che intende recuperare le matrici ad ogni costo, così braccati dal tenace ex capitano Carissa Sosa (Jessica Biel), un ex-fiamma di Sberla degradata a tenente dopo il "fattaccio" iracheno, i quattro scopriranno chi c’era dietro l’attentato a Morrison e chi li ha incastrati, trovando un modo decisamente spettacolare per riscattarsi.





Il nostro commento

Dopo il simpatico Starsky & Hutch e il deludente Hazzard, ecco un’altra icona televisiva riveduta e corretta in formato remake, anzi in questo caso il regista di Smokin’ Aces e Narc, Joe Carnahan, ci propone un vero e proprio prequel aggiornando la storia dei quattro eroi di guerra e mantenendo intatto l’umorismo della serie originale, confermando per l’occasione un innato talento action.

Il timore davanti ad un’operazione del genere era rischiare di scimmiottare troppo i personaggi cosi ben caratterizzati della serie creata da Frank Lupo e Stephen J Cannell, ma bisogna ammettere che il casting risulta davvero azzeccato con Liam Neeson fa un dignitoso lavoro rispettando il grande George Peppard, una sorpresa il Murdoch di Sharlto Copley, perfetto Baracus, ma del quartetto il migliore è senza dubbio Bradley Cooper che conferma l’innata vis comedy già sfoggiata nel blockbuster Una notte da leoni.

Con il suo A-Team Carnahan prova ad accontentare proprio tutti, i vecchi fan ritrovano i siparietti tra Murdoch e P.E., le piacionerie da sciupafemmine di Sberla e l’azione frenetica, i nuovi spettatori, quelli piu giovani che la serie l’hanno scoperta da poco o la conoscono di fama avranno la loro massiccia dose di effetti speciali e scontri da videogame, Carnahan si lancia in un paio di improbabili scontri aerei che ricordano le spacconate di Michael Bay e poi cita anche il videogame Call of Duty ironizzandoci sopra.





La serie tv originale

L'A-Team è stata una delle serie televisive più popolari e fortunate degli anni ottanta. Creato da Stephen J. Cannell e Frank Lupo, il telefilm narrava le vicende di quattro veterani del Vietnam che, condannati da un tribunale militare per un crimine che non hanno commesso, si nascondono in clandestinità e diventano dei soldati di ventura. Condotti da un masticasigaro, il colonnello John “Hannibal” Smith, interpretato da George Peppard, i quattro agivano per il bene comune, mentre intanto cercavano di ristabilire la loro reputazione.

La serie ha ottenuto un seguito entusiasta di fan. Il telefilm è andato ben al di là di una normale serie di successo. "E' stato un fenomeno", rivela il creatore Stephen J. Cannell, che è anche uno dei produttori della pellicola. “Prima di quel momento, non c'erano mai stati in televisione dei protagonisti del genere. La serie aveva una premessa semplice: quattro uomini che vengono condannati ingiustamente per un crimine decidono di scappare e aiutare le persone che non sono in grado di farcela da sole. Il bisogno di combattere l'ingiustizia è un argomento magnifico e il pubblico ha risposto alla serie con entusiasmo. Tanti ragazzi sono cresciuti con il telefilm e poi una nuova generazione ha avuto l'opportunità di vederlo nelle repliche, ricevendo la stessa scossa".





Curiosità







Bradley Cooper è diventato così efficiente nell'addestramento all'uso delle armi che era in grado di ricaricare il fucile M4 in meno di 4 secondi. Questa sua abilità veniva mostrata nel film, ma la scena è stata tagliata dal montaggio finale.



P.E. Baracus porta i tatuaggi "Pity" e "Fool" sulle nocche, come tributo agli slogan di Mr. T in Rocky III (1982).



La mamma di Sharlto Copley quando era bambina gli vietava di guardare la serie a causa della sua natura violenta. anche se poi lui la guardava a casa di amici. La prima cosa che ha fatto quando ha ottenuto il ruolo di Murdock è stato telefonare a sua mamma.



Baracus era un sergente in A-Team mentre in questo film all'inizio è un ex caporale (congedato con disonore) e dopo "otto anni e ottanta missioni di successo dopo" lui è un sergente, come evidenziato dalle strisce sulla sua uniforme durante la scena del processo. Hannibal, Sberla e Murdock conservano il loro rango originale di colonnello, tenente e capitano.



Il termine "A-Team" si sente solo una volta nel film, usato dai giudici del tribunale militare.



Quando Hannibal salta fuori dal furgone per salvare Sberla in Messico sta usando un fucile semiautomatico Ruger Mini-14/F30GB, che era in dotazione all'A-Team nella serie originale.



La scena che si svolge presso l'ospedale psichiatrico di Francoforte inizia con il tema musicale della serie tv originale e alcuni titoli sullo schermo che si riferiscono alle carriere degli attori che hanno interpretato l'A-Team originale: il primo nome accreditato è "Reginald Barclay." Dwight Schultz, che era l'originale Murdock, ha interpretato un personaggio di nome Reginald Barclay in Star Trek: The Next Generation (1987), Star Trek: Voyager (1995), Star Trek: Primo Contatto (1996) e Star Trek: Elite Force II (2003). Nel titolo successivo si legge "Thomas Banacek". George Peppard, che era l'Hannibal originale, ha interpretato il detective Thomas Banacek nella serie tv Banacek (1972). Nel terzo ed ultimo titolo si legge "G.F. Starbuck". Dirk Benedict, che era lo Sberla originale ha interpretato il tenente Starbuck in Battaglie Nella Galassia / Battlestar Galactica (1978).





Hannibal Smith è famoso per fumare sigari. Liam Neeson, che interpreta Hannibal, è un ex fumatore.



Woody Harrelson e Ryan Reynolds sono stati considerati per il ruolo di Murdock.



Del cast originale delle serie solo due attori compaiono sotto forma di cameo, ovvero Dwight Schultz, l'ex Capitano Murdock e Dirk Benedict, l'originale Tenente Sberla. George Peppard, che interpretava il Colonnello "Hannibal" Smith nella serie TV, è deceduto nel 1994, mentre Mr. T è stato contattato per partecipare, ma ha rifiutato. Dirk Benedict ha dichiarato in alcune interviste che si rammaricava di aver fatto un cameo nel film e che si è rifiutato di guardarlo.



Durante la scena in cui un AC-130 bombarda il nascondiglio dove si è rifugiato l'A-team dopo il recupero delle matrici, si può sentire l'agente Lynch fare un riferimento alla famosa serie di videogiochi Call of Duty.



Quando c'era John Singleton designato alla regia del film (il regista ha poi abbandonato per divergenze creative) si erano fatti i nomi di Mel Gibson come Hannibal, Christian Bale come Sberla, Jim Carrey come Murdock e Dwayne Johnson come Baracus.



Common, Ice Cube e Game sono stati tutti considerati per il ruolo di P.E. Baracus.



A Harrison Ford è stato offerto il ruolo di Hannibal Smith mentre Bruce Willis, George Clooney e Tommy Lee Jones sono stati presi in considerazione.



Tom Cruise è stato preso in considerazione per la parte di Sberla.



Liam Neeson ha dovuto tingersi i capelli per il film.



Sylvester Stallone aveva espresso interesse per una prima bozza di uno script di A-Team scritta per la Fox prima che questo film venisse concepito. Avrebbe diretto il film e interpretato Hannibal.



Seann William Scott è stato considerato per interpretare Murdock.



Un sequel era previsto, ma Bradley Cooper e Joe Carnahan hanno confermato che è stato annullato a causa degli incassi deludenti di questo film che costato 110 milioni ne incassò 177.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, Predator, G.I. Joe - La nascita dei Cobra, The Avengers).

(Ritorno al futuro, Predator, G.I. Joe - La nascita dei Cobra, The Avengers).

La sigla della serie tv originale è stata creata da Mike Post & Pete Carpenter (Riptide, Agenzia Rockford, Hunter).

& (Riptide, Agenzia Rockford, Hunter).

La colonna sonora include il branoi "I Got Mine" di The Black Keys.



TRACK LISTINGS

1. Somewhere in Mexico/Original ''The A-Team Theme'' (2:12)

2. Saving Face (3:32)

3. Alpha Mike Foxtrot (4:29)

4. Welcome to Baghdad (4:22)

5. The Plan (6:11)

6. Court Martial (3:09)

7. Putting the Team Back Together (3:39)

8. Flying a Tank (6:10)

9. Frankfurt (4:11)

10. Retrieving the Plates (4:09)

11. Safehouse (3:50)

12. Safehouse Aftermath (4:58)

13. Shell Game (2:44)

14. The Docks Part 1 (7:35)

15. The Docks Part 2 (5:47)

16. I Love It When a Plan Comes Together''/Original ''The A-Team Theme'' (5:26)

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.