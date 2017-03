Godzilla Resurgence trionfa agli Oscar giapponesi

Godzilla Resurgence: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot di Hideaki Anno nei cinema americani dall'11 ottobre 2016.

Il finale degli Oscar 2017 ha fruito di colpo di scena piuttosto bizzarro e decisamente imbarazzante e mentre l'incidente agli Academy Awards teneva occupati i media di tutto il mondo, in Giappone si svolgeva la versione nipponica degli Oscar (tecnicamente chiamati "Japan Academy Prize") che hanno celebrato il 40° anniversario con una cerimonia dominata dal Godzilla Resurgence di Toho.

Il film conosciuto anche come Shin Godzilla ha vinto il premio per il miglior film con Hideaki Anno e Shinji Higuchi che hanno conauistato la stauetta per la miglior regia. Questo nuovo reboot giapponese di Godzilla ha inoltre vinto premi per il montaggio (Hideaki Anno e Atsuki Sato), fotografia (Kousuke Yamada), scenografia (Yuji Hayashida & Eri Sakushima), illuminazione (Takayuki Kawabe) e sonoro (June Nakamura e Haru Yamada) per un totale di 7 premi!

Godzilla Resurgence è stato il maggiore incasso live-action dello scorso anno in Giappone e anche il maggior incasso giapponese di sempre per un film di Godzilla.

Fonte: Bloody Disgusting





Godzilla Resurgence: trailer americano del reboot giapponese "Shin Godzilla"

Il reboot giapponese Shin Godzilla aka Godzilla: Resurgence prodotto da Toho uscirà negli Stati Uniti grazie a Funimation Films. Il film frurà di un'uscita limitata dall'11 al 18 ottobre e sarà proiettato in oltre 440 cinema degli Stati Uniti e Canada. Funimation Films ha reso disponibile un nuovo trailer di Shin Godzilla realizzato per l'uscita americana.

Questo film segna il primo film di Godzilla della Toho dal 2004, anno di uscita di Godzilla: Final Wars. Shin Godzilla è il 29° film di Godzilla prodotto da Toho e rappresenta un nuovo capitolo nei 62 anni di storia di questo popolare mostro cinematografico. Il film è interpretato da Hiroki Hasegawa, Satomi Ishihara e Yutaka Takenouchi tutti nel cast del film live-action Shingeki no kyojin - Attack on Titan. Il film è co-diretto da Hideaki Anno (creatore di Evangelion) e Shinji Higuchi, regista del film live-action Shingeki no kyojin - Attack on Titan prodotto da Toho.

Shin Godzilla è stato un grande successo in Giappone fin dal suo debutto lo scorso 29 luglio con un incasso di apertura di poco più di 8 milioni di dollari. Fino ad oggi in Giappone il film ha incassato circa 51 milioni di dollari.

Toho ha concesso i diritti di Godzilla alla Warner Bros. che ha prodotto il reboot americano del regista Gareth Edwardsche che ha incassato 525 milioni in tutto il mondo, 26 milioni dei quali arrivati dal mercato giapponese. Dato il rinnovato interesse per Godzilla, Toho ha deciso di produrre un altro reboot di Godzilla stavolta tutto "made in Japan".

Fonte: Collider





Godzilla Resurgence: nuovo trailer del nuovo reboot giapponese

In attesa delle produzioni americane Godzilla 2 e il crossover Godzilla vs. Kong è disponibile online un nuovo trailer del ritorno dell'originale "Re de mostri" giapponese nel reboot Godzilla: Resurgence prodotto da Toho.

Godzilla: recensione Il regista Gareth Edwards si allontana dal remake anni '90 di Roland Emmerich per un suggestivo ibrido a mezza via tra film di mostri e disaster-movie - Leggi su Cineblog la recensione del nuovo "Godzilla".

Il film nasce dalla collaborazione di Hideaki Anno, una delle principali forze creative dietro il cult Neon Genesis Evangelion e Shinji Higuchi che ha curato gli effetti speciali del recente live-action L'attacco dei giganti. Il film, di cui a seguire trovate una breve sinossi, esce nelle sale giapponesi il prossimo 29 luglio.





Per cause ignote, un incidente si è verificato nei tunnel della Aqua-Line Baia di Tokyo, provocando la convocazione di un briefing d'emergenza. Subito dopo viene avvistata una enorme creatura che avanza distruggendo città dopo città e il cui obiettivo sembra quello di raggiungere la capitale. Il misterioso organismo gigante viene chiamato "Godzilla".

Fonte: Collider





Godzilla Resurgence: primo full trailer e nuovo poster del reboot Toho

Poco più di un anno fa il leggendario studio giapponese Toho, che per primo ha portato sul grande schermo nel 1954 l'iconico classico Godzilla, ha annunciato un nuovo film dedicato al "Re dei mostri" dal titolo Godzilla: Resurgence. Lo scorso dicembre un primo teaser trailer è stato rilasciato, ma era solo un piccolo assaggio prima della portata principale. Toho Movie Channel ha reso disponibile un secondo trailer e un nuovo poster per Godzilla: Resurgence, previsto in uscita nei cinema giapponesi il 29 luglio e come si può vedere dal filmato l'originale "Gojira" è mostrato in tutta la sua imponenza.

Toho ha rilasciato in tutto 28 film di Godzilla iniziando la serie con il classico originale anni '50 di Ishirō Honda. Lo studio nel 2004 ha prodotto Godzilla: Final Wars e concesso in licenza i diritti di Godzilla alla Warner Bros. per il remake del regista Gareth Edwards che ha incassato nel mondo 525 milioni di dollari, 26 dei quali arrivati dal mercato giapponese. Dato il rinnovato interesse per il franchising, Toho ha deciso di produrre questo nuovo film Godzilla che riavvierà il franchise giapponese.

Godzilla: Resurgence è scritto e diretto da Hideaki Anno mentre gli effetti visivi sono ad opera di Shinji Higuchi. I due filmmakers sono noti per il loro lavoro su Neon Genesis Evangelion e il recente live-action L'attacco dei giganti. Toho distribuirà il film in Giappone in collaborazione con la Warner Bros che sta attualmente preparando il sequel Godzilla 2 ancora diretto dal regista Gareth Edwards previsto nei cinema per giugno 2018.

Il cast di Godzilla: Resurgence include Satomi Ishihara, Hiroki Hasegawa, Alex Hormigo e Yutaka Takenouchi.

Fonte: Movieweb





Godzilla Resurgence: primo teaser trailer, poster, foto e video musicale del reboot Toho

Dopo l'ottimo remake americano di Gareth Edwards uscito nel 2014 e con 26 milioni di dollari incassati solo in Giappone, il Re dei mostri è tornato per la sua prima avventura giapponese da oltre un decennio. Godzilla: Resurgence riavvierà il leggendario franchise della Toho dopo il Godzilla: Final Wars del 2004. Oggi vi possiamo proporre un primo teaser trailer del film accompagnato da un poster, alcune immagini e un video musicale.

Il primo teaser trailer è molto breve, dura soli 30 secondi e purtroppo non rivela nulla di questo reboot, ma ci pensano alune foto pubblicate via Twitter a darci un'idea del nuovo look di Gojira. Il teaser girato con un telefonino ci mostra la tipica reazione ad un attacco Kaiju, con caos e folla urlante e se qualcuno avesse qualche dubbio che dietro a questo panico ci sia Godzilla, l'iconico ruggito alla fine del video fuga ogni dubbio.

Il video musicale è stato inviato con un tweet dalla rock band giapponese Katokuai che nella clip si esibisce nel centro della città in dimensioni mostruose.

Godzilla Resurgence è diretto da Hideaki Anno, meglio conosciuto per il franchise d'animazione "Evangelion" e Shinji Higuchi che ha curato gli effetti speciali della trilogia "Gamera".

Toho ha rilasciato 28 film di Godzilla dal classico originale del 1954 diretto da Ishiro Honda. Non ci sono dettagli sulla trama del nuovo Godzilla, ma il regista Shinji Higuchi ha confermato di aver usato tecniche simili a quelle viste nel recente live-action L'attacco dei Giganti, che includono una modalità "ibrida" di mescolare attori dal vivo con miglioramenti in CG.

Video musicale:





Fonte: Movieweb / Twitter





Godzilla 2016: iniziate le riprese in Giappone (foto e video dal set)

Godzilla è stato al centro di diverse notizie ultimamente, la scorsa settimana è stato annunciato che Legendary ha spostato Kong: Skull Island da Universal a Warner Bros. in modo che possano connettersi con il franchise americano Godzilla e permettere l'epico crossover con mostri giganti Godzilla Vs King Kong film che non uscirà prima che Godzilla 2 arrivi nelle sale nel 2018. Ma non ci sarà bisogno di aspettare così a lungo per vedere il "Re dei mostri" di nuovo sul grande schermo. Toho, lo studio giapponese che ha scatenato nel mondo il vero e unico Godzilla originale ha deciso di creare un reboot giapponese del suo iconico mostro con la produzione che ha ufficialmente preso il via a Tokio in Giappone.

Toho non ha annunciato una data ufficiale di inizio riprese per Godzilla 2016, il loro primo sequel del franchise in oltre un decennio, ma è più che evidente che hanno già iniziato a girare con le strade di Tokyo disseminate di detriti e macerie a dimostrarlo. Godzilla: Final Wars avrebbe dovuto concludere il franchise Toho come film finale, Ma dopo aver visto l'interesse che il reboot americano ha ottenuto, hanno deciso di fare un ulteriore sforzo produttivo provando a cavalcare l'onda. La maggior parte degli spettatori giapponesi ha anche pensato che il nuovo Gojira americano fosse troppo paffuto, quindi ci sarà da attendersi qualche battuta a tal proposito in Godzilla 2016 visto che Toho ha una lunga tradizione nel prendere in giro i film americani di Godzilla, in particolare il Godzilla 1998 del regista Roland Emmerich, considerato da alcuni come il peggiore di sempre.

Godzilla 2016, che è l'attuale titolo di lavorazione, dovrebbe uscire sia in Giappone che negli Stati Uniti il ​​prossimo anno. Anche se nessuna data ufficiale è stata al momento fissata. Twitter è stato travolto con una moltitudine di foto e video inviati da cittadini di Tokio e turisti che hanno condiviso immagini dai luoghi delle riprese. Un video mostra una folla di turisti impazziti che cercano di scappare alla stazione Yokodai di Yokohama. Gomaru Island, una comunità di appassionati di cinema di mostri, ha iniziato a tenere traccia completa della produzione del film e continueranno per tutto l'autunno.

Toho ha dato luce verde al film lo scorso dicembre, dopo il successso dela rivisitazione del regista Gareth Edwards. Il film ha incassato 200 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e poi ha proseguito diventando un successo globale con un incasso totale di 529 milioni di dollari. Il reboot di Edwards è diventato così il più alto incasso di sempre per un film basato sul franchise Godzilla.

Il commento del produttore Taichi Ueda della Toho sul rilancio del franchise anche in Giappone:



È giunto il momento per il Giappone di fare un film che non perderà con Hollywood.

, meglio conosciuto per il franchise d'animazione Evangelion e Shinji Higuchi, lo specialista in effetti speciali dietro il live-action L'attacco dei titani co-dirigeranno Godzilla 2016. Hideaki Anno ha anche scritto la sceneggiatura che resta top-secret con la trama blindata dietro ad un "no comment" da parte della Toho.

Shinji Higuchi si è lasciato sfuggire alcune informazioni sul film lo scorso agosto, confermando che lui utilizzerà tecniche simili a quelle viste in L'attacco dei Giganti, che includono un modo 'ibrido' di mescolare attori live-action con miglioramenti in CG. Questo può significare che non ci sarà alcun uomo nel tradizionale costume di lattice.







Co-Directors Anno (left) and Higuchi (right) on location in Tokyo pour le tournage de Shin Godzilla (Godzilla 2016) pic.twitter.com/WZPFfQIhUZ

— LastOrder (@Namineeyes) 7 Settembre 2015

BEHOLD! The directors of Godzilla 2016! Also just found out that the guy who is standing next to Anno-- pic.twitter.com/3g9n6dAORv — GeekWriter (@CooperKnox) 6 Settembre 2015







Via Gormaru Island: #Godzilla 2016 shoot in what they think is the shopping district of Umeyashiki pic.twitter.com/U7QHCiiqgL

— KYPN (@KYPNews) 15 Settembre 2015

More Gormaru Island-obtained shots from #Godzilla 2016 filming at Yokodai Station. pic.twitter.com/xzTDrMn7XH — KYPN (@KYPNews) 13 Settembre 2015







#Godzilla 2016 has been shooting on a closed set for the last 3 hours in Japan. Set is heavily guarded. pic.twitter.com/mGiOyl7ZIS

— GMAN (@GMANonScified) 13 Settembre 2015

Fonte: Movieweb