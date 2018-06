Stasera in tv: "I pinguini di Mr. Popper" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 3 giugno 2018

Italia 1 stasera propone "I pinguini di Mr. Popper", commedia del 2011 diretta da Mark Waters e interpretata da Jim Carrey, Carla Gugino e Angela Lansbury.





Cast e personaggi

Jim Carrey: Thomas "Tom" Popper

Carla Gugino: Amanda Popper

Madeline Carroll: Janie Popper

Maxwell Perry Cotton: Billy Popper

Angela Lansbury: Selma Van Gundy

Ophelia Lovibond: Pippi

Clark Gregg: Nat Jones

Jeffrey Tambor: Mr. Gremmins

David Krumholtz: Kent

Philip Baker Hall: Sig. Franklin

James Tupper: Rick

Dominic Chianese: Sig. Reader

William Charles Mitchell: Yates

Henry Kelemen: Tom Popper a 6 anni

Dylan Clark Marshall: Tom Popper a 10 anni

Brian T. Delaney: Tom Popper Sr. da giovane (voce)

Desmin Borges: Daryl

Lee Moore: Reginald

Charles L. Campbell: Tom Popper Sr. (voce)

Doppiatori italiani

Roberto Pedicini: Thomas "Tom" Popper

Sabrina Duranti: Amanda Popper

Lilian Caputo: Janie Popper

Arturo Valli: Billy Popper

Alina Moradei: Selma Van Gundy

Perla Liberatori: Pippi

Roberto Certomà: Nat Jones

Domenico Crescentini: Mr. Gremmins

Emiliano Coltorti: Kent

Bruno Alessandro: Sig. Franklin

Fabrizio Russotto: Rick

Dante Biagioni: Sig. Reader

Dario Penne: Yates

Gabriele Caprio: Tom Popper a 6 anni

Andrea Di Maggio: Tom Popper a 10 anni

Fabrizio Vidale: Tom Popper Sr. da giovane

Riccardo Scarafoni: Daryl

Carlo Sabatini: Reginald

Carlo Reali: Tom Popper Sr.





La trama

Il giovane Tommy Popper è cresciuto nel quartiere di Brooklyn, a New York, aspettando solo i momenti in cui, sulla punta dei piedi per raggiungere l’apparecchio radioamatoriale, poteva parlare con il padre, appassionato di viaggi in giro per il mondo. Anni dopo, Tommy è diventato Mr. Popper (Jim Carrey), un immobiliarista di successo a Manhattan. Divorziato dalla moglie Amanda (Carla Gugino), dalla quale ha avuto due figli (Madeline Carroll e Maxwell Perry Cotton), che vede a weekend alterni, Mr. Popper conduce una vita lussuosa nel suo appartamento ultramoderno di Park Avenue e si avvia a diventare socio della prestigiosa società per la quale lavora. Questo il quadro, finché una mattina l’uomo riceve un ultimo regalo dal defunto padre, un souvenir dall’Antartide che gli viene recapitato in una cassa davanti alla porta di casa.

Nella cassa, circondato da blocchi di ghiaccio, c’è un pinguino alto 60 centimetri, dalle zampe di un brillante color arancio. Non è un pupazzo, né un uccello impagliato da un tassidermista, come sulle prime immagina Popper, ma un pinguino vivo e vegeto, che inizia a scorrazzare per casa emettendo starnazzi striduli. Volendosi liberare della creatura selvaggia, Popper contatta tutti gli enti possibili, siacomunali sia statali, ma nessuno intende farsi carico di un cucciolo di pinguino. Una sua telefonata in Antartide, con l’obiettivo di rispedire indietro l’uccello, si risolve invece nell’arrivo di altri cinque pinguini.

Man mano che si approfondisce la conoscenza, Popper si affeziona agli ospiti alati, mentre la sua vita si ingarbuglia in men che non si dica: il lussuosissimo appartamento newyorkese si trasforma in un spazio glaciale, magico e incantato, l’affare che sta cercando di concludere da tempo va a rotoli e lui quasi finisce inprigione. Ma, grazie alle nuove responsabilità, Popper comprende l’importanza della famiglia, sia quella umana sia quella nuova di cui si è all’improvviso dovuto prendere carico.





Il nostro commento

Difficile non apprezzare questo godibile family-movie che sfoggia tutti quegli elementi che sarebbero tanto piaciuti al compianto Walt Disney, che già nel lontano 1964, con il classico Mary Poppins, aveva inserito alcuni di questi buffi pennuti in una memorabile sequenza che miscelava, precorrendo i tempi, animazione e live-action, sequenza tra l’altro citata nel film da Carrey. In seguito a completare l’opera sono arrivati i film d'animazione Happy Feet e Madagascar e il documentario La marcia dei pinguini, contribuendo di fatto a consolidare definitivamente questi iconici volatili da cartoon nell’immaginario fantastico dei più piccini e non solo.

Quindi il lavoro del regista Mark Waters, nel curriculum la deliziosa comedy Quel pazzo venerdì e il fantasy Spiderwick - Le cronache, è stato piuttosto facilitato trovandosi per le mani una malleabile versione live-action degli spassosi co-protagonisti di Madagascar e un divo da comedy come Jim Carrey, peraltro sorprendentemente misurato in questo frangente, non dovendo così far altro che puntare sulla simpatia dei primi e sull’estro comico del secondo, confezionando di fatto una commedia per famiglie da manuale.

I pinguini di Mister Popper in definitiva, pur sfruttando tutto l’armamentario hi-tech del cinema di ultima generazione, punta con decisione e garbo ai classici di un tempo in cui la fantasia era meno edulcorata di oggi, gli spettatori più ingenui e disposti a sognare e i contenuti dei film davvero per tutti.





Curiosità



Il film è ispirato all’omonimo libro per bambini pubblicato nel 1938 dai coniugi Richard e Florence Atwater.



Nel cast figura anche Angela Lansbury la celeberrima "Signora in giallo"



Nella versione italiana del film, mentre sta parlando con la sua famiglia, Popper dice che il luogo in cui i pinguini si trovano ora è migliore e che è sempre "decorato" dalla voce narrante di Fiorello, riferendosi al film-documentario La marcia dei pinguini, mentre nella versione originale viene citato Morgan Freeman.



Ciò che ha attirato Jim Carrey per questo ruolo è stata la possibilità di ballare con i pinguini come il suo eroe Dick Van Dyke ha fatto in Mary Poppins (1964).



Veri pinguini sono stati utilizzati per alcune inquadrature e la maggior parte delle scene si sono svolte in un set refrigerato.



Ben Stiller era stato originariamente lanciato come Mr. Popper, ma l'attore si ritirò dal film dopo che il regista originale Noah Baumbach abbandonò. Jack Black e Owen Wilson sono stati considerati per sostituirlo, il ruolo di protagonista è infine andato a Jim Carrey.



Il pinguino di nome Capitano è stato chiamato come nel libro originale in onore del famoso esploratore capitano Cook. Capitano è il leader dei pinguini.



Il pinguino di nome Amoroso (Lovey) è così chiamato perché ama le coccole.



Il pinguino Mordicchia (Bitey) si chiama così perché gli peice beccare e mordere.



Il pinguino Puzzoso (Stinky) è così chiamato a causa delle sua flatulenza.



Il pinguino Urlacchia (Loudy) è chiamato così perchè il più rumoroso del gruppo.



Il pinguino Tontino (Nimrod) è chiamato così perché è il più imbranato del gruppo.



Nel romanzo originale Mr. Popper allestisce uno spettacolo musicale chiamato " "Popper's Performing Penguins." Questo elemento della storia è stato preso in considerazione per la trama, ma alla fine non utilizzato.



Iceburgh, mascotte dei Pittsburgh Penguins ha partecipato ad una proiezione del film; Jim Carrey indossa una maglia del giocatore di hockey Sidney Crosby in una scena del film. Sia Carrey che Crosby sono canadesi.



Sono 6 i pinguini principali in questo film, ma nel romanzo originale erano 12. La maggior parte sono stati chiamati con nomi di storici capitani di navi: Cook, Nelson, Colombo, ecc.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 187.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'inglese Rolfe Kent (La rivincita delle bionde, Thank You for Smoking) che torna a collaborare con il regista Mark Waters dopo aver musicato le commedie Quel pazzo venerdì e La rivolta delle ex.

Durante i titoli di coda si può ascoltare il pezzo anni '90 "Ice Ice Baby" di Vanilla Ice. Jim Carrey una volta ha imitato il rapper e interpretato e la hit in un episodio della serie tv In Living Color (1990).



TRACK LISTINGS:

1. Radio Chat/The Streets Of New York

2. "The Horn Of Africa"

3. Popper's Life/Reginald And The Will

4. A Live Penguin

5. To The Tavern And Van Gundy

6. Captain Runs A Bath

7. Trying To Get Rid of Captain

8. A New Host Of Penguins

9. The Man From The Zoo

10. Of Sleep And Soccer

11. Penguins' Uncanny Tracking Ability

12. Guggenheim Pandemonium

13. What Advice Have You Got, Dad

14. Training The Birds

15. Dresses, Daughters, And Eggs

16. Showing Amanda The Eggs

17. Skating Date

18. Whoever Has The Fish

19. Kent And His Camera Phone

20. Eggs Hatching/Captain Waits

21. Popper's Gone Crazy

22. Life Without Penguins

23. The Lost Letter, And Popper Has A Plan

24. The Escape From The Zoo

25. A Race To The Tavern On The Green

26. Challenge At The Tavern - Come To Popper!

27. A Family In Antarctica