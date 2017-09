Stasera in tv: "Un boss in salotto" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

Canale 5 stasera propone "Un boss in salotto", commedia del 2014 diretta da Luca Miniero (Benvenuti al sud) e interpretata da Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero.





Cast e personaggi

Paola Cortellesi: Carmela Cristina D'Avola

Rocco Papaleo: Ciro Cimmaruta

Luca Argentero: Michele Coso

Angela Finocchiaro: Doriana Manetti

Francesco Villa: Bidello

Alessandro Besentini: Carlo Manetti

Massimo De Lorenzo: L'Ispettore

Marco Marzocca: Poliziotto

Saul Nanni: Vittorio Coso

Lavinia De' Cocci: Fortuna Coso

Salvatore Misticone: Professore d'inglese

I Ditelo voi: Interrogati

Luca Miniero: Giudice





La trama

Cristina (Paola Cortellesi) è un’energica meridionale trapiantata in un piccolo centro del Nord dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia perfette insieme al marito, Michele Coso (Luca Argentero), e ai loro due splendidi figli.

Un giorno Cristina, convocata in Questura, scopre che suo fratello Ciro (Rocco Papaleo), che non vede da 15 anni, è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua.

Cristina suo malgrado accetterà e da quel momento i suoi piani e l’ordinatissima routine dei Coso verranno letteralmente sconvolti dall’arrivo dello zio Ciro, un tipo tutto tatuaggi, catene d’oro e poco abituato alle buone maniere...

Un boss in salotto: recensione Il regista di "Benvenuti al sud" torna a parlare dell'eterno conflitto Nord - Sud tra farseschi luoghi comuni e un filo di malinconia - Leggi su Cineblog la recensione di "Un Boss in salotto".





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione (Il principe abusivo) che torna a collaboare con il regista Luca Miniero dopo aver musicato "Benvenuti al sud" e "Benvenuti al Nord".

(Il principe abusivo) che torna a collaboare con il regista Luca Miniero dopo aver musicato "Benvenuti al sud" e "Benvenuti al Nord".

La colonna sonora include anche i brani "Era de maggio" di Maria Pia De Vito, "Iko iko" di Natasha England, "Can't get you out of my head" di Kylie Monogue, "What'll I do" di Lisa Hannigan e "Ti leggo nel pensiero" di Francesco De Gregori.



TRACK LISTINGS:

01. Un boss in salotto (Umberto Scipione)

02. Boss suite (Umberto Scipione)

03. My dreams (Cookie)

04. Sogni e corse (Umberto Scipione)

05. Tema del boss (Umberto Scipione)

06. You are my music (Alessia Scipione)

07. Il processo (Umberto Scipione)

08. Sweet love (Alessia Scipione)

09. Un boss in salotto - pianoforte solo (Umberto Scipione)

10. My dreams - versione strumentale (Umberto Scipione)

11. Don Ciro (Umberto Scipione)

12. Sintesi colonna sonora Un boss in salotto (Umberto Scipione)

13. What'll I do (Lisa Hannigan)

14. Iko Iko (Natasha England)

15. Can't get you out of my head (Kylie Monogue)

16. Profondo rosso (Goblin)

17. Era de maggio (Maria Pia De Vito)

18. Ti leggo nel pensiero (Francesco De Gregori)