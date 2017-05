Stasera in tv: "L'acchiappadenti" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 27 maggio 2017

Italia 1 stasera propone L'acchiappadenti (Tooth Fairy), commedia fantastica del 2010 diretta da Michael Lembeck e interpretata da Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews e Billy Crystal.





Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Derek Thompson

Stephen Merchant: Tracy

Ashley Judd: Carly

Julie Andrews: Lily, la regina delle Fate

Billy Crystal: Jerry

Edrian McNamara: Ianis

Brandon T. Jackson: Duke

Chase Ellison:Randy

Ryan Sheckler: Mick Donnelly

Brendan Penny: Josh Singer

Brendan Meyer: Ben

Seth MacFarlane: Ziggy

Doppiatori italiani

Luca Ward: Dwayne Johnson

Oreste Baldini: Stephen Merchant

Claudia Catani: Ashleu Judd

Maria Pia Di Meo: Julie Andrews

Federico Bebi: Randy





La trama

Derek Thompson (Dwayne Johnson), giocatore di hockey cinico e disilluso, combatte quotidiamente con la frustazione di una mancata carriera nella Major League e di un talentuoso giovinastro rampante reclutato di fresco nella squadra dove milita Derek, che non manca occasione di ricordargli gli anni che passano.

Derek però è comunque nel cuore dei tifosi, pur non segnando un punto ormai da anni ha una peculiarità che fa impazzire letteralmente il pubblico, il giocatore si lancia in spericolati corpo a corpo con gli avversari attuando spettacolari placcaggi e spezzando di volta in volta molari e incisivi ai malcapitati di turno, caratteristica che oltre a una serie interminabili di penalità inflitte gli ha regalato il soprannome di "Fatina dei denti".

In realtà il cinismo di Derek è solo una parte del suo carattere, perchè il gigante ha una spiccata indole paterna che riesce ad esternare con la figlia di sei anni della sua attuale fidanzata Carly (Ashley Judd), meno con il figlio adolescente di quest’ultima, stanco dei petulanti fidanzati di mamma e perennemente sulla difensiva.

Purtoppo Derek farà si che una sera il suo cinismo prenda il sopravvento rischiando di distruggere i sogni della figlia di Carly che perso un dentino da latte attende con ansia il dollaro portato dalla Fatina dei denti, non Derek, quella vera.

Carly riuscirà in extremis ad evitare che Derek riveli alla figlia che non esiste nessuna Fatina dei denti (a parte lui), e Derek per questa sua imperdonabile leggerezza verrà punito da un giudice molto particolare che lo condannerà, da quella notte stessa, a svolgere per alcune settimane le mansioni di Fatina dei denti con tanto di ali, poteri megici e "optional" da fata professionista. L’esperienza all’inizio traumatica e surreale permetterà a Derek di crescere e guardare il mondo e chi gli è più vicino con altri occhi.





Il nostro commento

Dwayne Johnson e il formato family-movie sembrano particolarmente in sintonia, "The Rock" seguendo le orme del collega Arnorld Schwarzenegger e sostituendo di fatto Vin Diesel, che dopo la simpatica incursione "made in Disney" di Missione Tata è tornato alla sua dimensione ideale di "macho da action" a tutto tondo.

Johnson dopo la sua prima prova nel discreto Cambio di gioco, decisamente surclassato dalla sua adorabile partner, la piccola Madison Pettis, e la fase remake con il deludente Corsa a Witch Mountain, regala in questo film una performance a tratti sorprendente che miscela coraggio, autoironia e una vis attoriale che sembra aver guadagnato qualche punto rispetto ai lavori precedenti, niente di particolarmente eclatante intendiamoci, ma che lo pone senza dubbio al di sopra dei colleghi appena citati.

Non riusciamo neanche ad immaginare come i produttori della 20th Century Fox e il regista Michael Lambeck, quest’ultimo ha all’attivo qualche lavoro televisivo e il franchise Santa Clause a partire dal secondo capitolo, abbiano convinto il nerboruto wrestler ad indossare tutù e ali, fatto sta che non solo ci sono riusciti, ma Lembeck è riuscito a far funzionare un film con una messinscena tanto assurda da avere tutte le potenzialità per minare una carriera in divenire come quella di Johnson.

L’acchiappadenti ha nella confezione da solido family-movie all’insegna dell'edificante un indubbio punto di forza, Lembeck sa il fatto suo e nelle sequenze delle partite di hockey si vede un occhio esperto per l’azione, mentre l’ironia regna sovrana smorzando l’effetto ridicolo nelle sequenze più difficili da metabolizzare, vedi appunto Johnson in tutù rosa e la sequenza del volo finale con pigiama e bacchetta.

Nonostante Johnson e colleghi abbiano schivato una sfilza di Razzie Awards (nessuna candidatura) e ricevuto recensioni negative dalla consueta critica poco in sintonia con i gusti del pubblico, se riuscite a reggere alcuni momenti di inevitabile imbarazzo, potreste ritrovarvi a godere di un film da poter guardare con tutta la famiglia, con tutto il repertorio del caso, "happy end" da manuale compreso, a cui va aggiunto il supporto di alcuni veterani che nobilitano indubbiamente l’operazione, come Julie Andrews che torna in scena svolazzando e ricordando gli esordi da favola di Mary Poppins e due graditi ritorni come Billy Cristal e Ashley Judd.





Curiosità



L'acchiappadenti ha avuto un sequel, L'acchiappadenti 2, uscito direttamente in DVD e con Larry the Cable Guy nel ruolo di protagonista.



Billy Crystal erano 8 anni che non appariva in un film live-action, dai tempi di Un boss sotto stress (2002).



Il primo trattamento dello script è stato proposto per la prima volta nel 1992 ed era stato pensato con Arnold Schwarzenegger protagonista.



Il film costato 48 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 112.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di George S. Clinton (Austin Powers - Il controspione, Santa Clause è nei guai, FBI: Operazione tata).

La colonna sonora include anche i brani "Let's Just Stay In" di Tony DeSare, "I Am Gangsta" di D Capone, "Zig Zags" di Steve Morse, "Get Ready For This" di 2 Unlimited.



TRACK LISTINGS

1. Fairyland

2. Fairy Fight

3. Flying Lesson

4. Lily's Office

5. First Assignment

6. Break Room

7. The Mission

8. Face Off

9. Scoreboard Assignment

10. Children's Fantasies

11. Ghosts

12. Ziggy

13. My Way

14. Locker Room Prank

15. I Will If You Will

16. Fairy Evolution

17. Training Montage

18. It's Possible

19. Smashed Dreams

20. I Lost Everything

21. Steals The Puck

22. My House

23. You Are The Real Tooth Fairy

24. Proposal