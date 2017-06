Stasera in tv: "Master & Commander" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "Master & Commander - Sfida ai confini del mare (Master and Commander: The Far Side of the World), film drammatico del 2003 diretto da Peter Weir e interpretato da Russell Crowe, Paul Bettany e James D'Arcy.





Cast e personaggi

Russell Crowe: Capt. Jack Aubrey

Paul Bettany: Dr. Stephen Maturin

James D'Arcy: 1st Lt. Tom Pullings

Edward Woodall: 2nd Lt. William Mowett

Chris Larkin: Capt. Howard

Max Pirkis: Blakeney

Jack Randall: Boyle

Max Benitz: Calamy

Lee Ingleby: Hollom

Richard Pates: Williamson

Robert Pugh: Mr. Allen, Master

Richard McCabe: Mr. Higgins

Ian Mercer: Mr. Hollar

Tony Dolan: Mr. Lamb

David Threlfall: Killick

Billy Boyd: Barrett Bonden

Bryan Dick: Joseph Nagle

Joseph Morgan: William Warley

George Innes: Joe Plaice

William Mannering: Faster Doudle

Patrick Gallagher: Awkward Davies

Alex Palmer: Nehemiah Slade

Mark Lewis Jones: Mr. Hogg

John De Santis: Padeen

Ousmane Thiam: Black Bill

Thierry Segall: Capitano francese

Doppiatori italiani

Luca Ward: Capt. Jack Aubrey

Francesco Bulckaen: Dr. Stephen Maturin

Christian Iansante: 1st Lt. Tom Pullings

Franco Mannella: 2nd Lt. William Mowett

Francesco Caruso: Capt. Howard

Gabriele Patriarca: Blakeney

Alessio Puccio: Boyle

Fabrizio De Flaviis: Calamy

Luigi Morville: Hollom

Emidio La Vella: Mr. Allen, Master

Gino Manfredi: Mr. Higgins

Roberto Stocchi: Mr. Hollar

Enzo Avolio: Mr. Lamb

Mimmo Maugeri: Killick

Stefano Crescentini: Barret Bonden

Paolo Vivio: Joseph Nagle





La trama

1805 l’imponente vascello della marina britannica Surprise guidato dal capitano Jack lucky Aubrey (Russell Crowe) in navigazione al largo delle coste del Brasile, riceve l’ordine di intercettare l’Acheron, uno dei più potenti vascelli della marina francese che potrebbe rappresentare la chiave di svolta nella guerra di Napoleone contro l’Inghilterra.

Durante il viaggio, vitale e decisiva sarà l’amicizia che si instaurerà tra il capitano e il medico di bordo Dr. Stephen Maturin (Paul Bettany), che non parca di scontri e feroci discussioni, permetterà ai due uomini di godere di una prospettiva diversa sugli eventi nei momenti più delicati e decisivi dello scontro in mare aperto.

Aubrey è perfettamente consapevole della differenza di potenza di fuoco e stazza che differenzia il suo vascello, nettamente inferiore, da quello della marina francese, ma questo non fermerà il capitano coraggioso che ligio al dovere, e consapevole dell'importanza tattica che quella missione avrà sugli esiti della guerra, accetterà la sfida iniziando una partita a scacchi in alto mare all'insegna della tattica e dell'arguzia stretegica, peculiarità che fanno del capitano della Surprise uno dei migliori ufficiali della marina inglese.





Il nostro commento

Il regista Peter Weir si approccia al kolossal marinaresco con un’eleganza ed uno stile ineccepibili. In Master and Commander la grandiosità e la possanza della messinscena ci trasportano tra i flutti dell’oceano a godere di una nostalgica rievocazione e di un’ambientazione di cui sul grande schermo si sentiva la mancanza.

Un film costruito come un kolossal d'altri tempi, ma attento a tenere ben desto lo spettatore miscelando con dovizia recitazione di livello con un Russell Crowe che sfoggia una carisma in puro stile vecchia Hollywood, alla tensione della battaglia in alto mare, una partita a scacchi in stile "Caccia a Ottobre rosso" che una regia attenta e meticolosa traspone su schermo con coinvolgente dinamismo.





Curiosità







Il film è stato candidato a 10 Premi Oscar (tra cui miglior film e miglior regista) vincendo due statuette, una per la Migliore fotografia e una per il Miglior montaggio sonoro.



Casualmente, durante la pre-produzione del film, la replica della nave del capitano James Cook, HMS Endeavour, stava circumnavigando il globo. La produzione è stata in grado di inviare 2 operatori di ripresa alla nave mentre era in procinto di salpare dal Sud America. Così la parte del film che mostra il viaggio con il mare in tempesta è autentica.



Russell Crowe ha imparato a suonare il violino per il film e l'ha descritta come la cosa più difficile che avesse mai fatto per un film.



Questo è il primo film che include riprese sulle isole Galapagos. Anche se, la scena in cui l'equipaggio è a caccia di iguane marine è stata girata a Baja California, con un iguana verde che è stato tinto di nero.



Circa 43 km di corda sono stati utilizzati per il sartiame sulla replica della Rose. La maggior parte della corda è stata realizzata appositamente per il film poiché le corde moderne non hanno il medesimo apsetto di quelle dell'epoca napoleonica.



Anche se il libro è ambientato nel 1812, il film è ambientato 7 anni prima. Questo ha consentito agli sceneggiatori la possibilità di non fare degli Stati Uniti un nemico, ma di scegliere la Francia come avversario, l'Inghilterra al'epoca aveva dichiarato guerra contro Napoleone Bonaparte.



L'originale HMS Rose (la replica diventata la HMS Surprise per il film), era in realtà una nave francese catturata dagli inglesi nel 1757. Quando era in un bacino di carenaggio a Hull, in Inghilterra, è stata modificata secondo lo stile britannico e ha combattutto al servizio degli inglesi durante la Rivoluzione Americana. E' stata affondata nel 1779. La replica, basata sugli stessi progetti dell'originale in custodia presso l'Ammiragliato di Whitehall a Londra, è stata costruita in Nuova Scozia nel 1970 dallo storico John Fitzhugh Millar. Era l'unica fregata operativa rimasta al mondo quando Peter Weir l'ha trovata in un festival marittimo. Quando ha saputo che era in vendita, Weir ha concluso che fosse destinata a partecipare a "Master and Commander", un progetto che il regista aveva in precedenza rifiutato.



Russell Crowe ha preso una pausa a metà riprese per volare a Londra per il funerale del suo amico Richard Harris con cui aveva recitato ne Il Gladiatore (2000).



Nella storia originale la nave che è stata attaccata era americana. E' stata cambiata in una nave francese dai registi e dallo studio.



Paul Bettany (Il dottor Maturin) è stato uno dei pochi attori che non hanno sofferto il mal di mare durante le riprese. Questo perché è stato un membro dei "Sea Cadets" quando era un ragazzino.



Peter Weir ha girato filmati di un vero tifone specificamente per essere usati nel film.



Russell Crowe ha voluto instillare un senso di autorità sul set, così lui ha voluto che tutti gli attori indossassero camicie di colori diversi secondo il rango loro personaggi.



La produzione ha usato due navi. Una era la replica della Rose, camuffata per diventare la HMS Surprise e che poteva prendere il mare in qualsiasi momento. L'altra era una replica della replica, costruita su una sospensione cardanica in un serbatoio gigante presso i Baja Studios in Messico. La costruzione della replica ha richiesto circa tre mesi e mezzo di lavoro.



Quando il capitano Jack Aubrey e il suo equipaggio mascherano la loro nave per attirare la fregata francese "Acheron", il nome della nave viene modificato in "Syren", un riferiemento alla parola "Sirena", una ninfa del mare della mitologia greca che attirava i marinai.



Nella ricerca di piena autenticità la squadra addetta a reperire gli oggetti di scena del film ha invitato l'azienda di orologi di lusso Breguet ha partecipare al film. La società Breguet ha così progettato e fornito gli orologi d'epoca presenti nel film.



Per creare un autentico senso di cameratismo tra il cast, gli attori sono stati tutti alloggiati in ambienti particolari, lontano dal resto della troupe. Progettato come un club per gentiluomini c'era la tv e a nessun membro della troupe è stato permesso l'accesso senza essere invitato. Il club è stato soprannominato "The Monkey Bar".



Il film unisce due romanzi - "Master and Commander" e "The Far Side of the World". Entrambi si occupano dell'inseguimento di un corsaro e il film unisce il lungo inseguimento di quest'ultimo con la furiosa battaglia finale del primo libro.



20th Century Fox ha acquistato The Rose, la nave che funge da HMS Surprise nel film, per un milione e mezzo di dollari.



Due consulenti storici erano sul set in ogni momento.



Per prepararsi al suo ruolo, Paul Bettany è andato al Royal College of Surgeons di Londra per imparare ad utilizzare gli strumenti chirurgici del 18° secolo.



Le miniature della Surprise e dell'Acheron sono state costruite dalle officine WETA in Nuova Zelanda.

Prima delle riprese, Russell Crowe, Paul Bettany e gran parte del cast e della troupe hanno visitato la HMS Victory a Portsmouth per avere un'idea di come si prestava servizio sule navi nel 1800.

Ad un certo punto, gli sceneggiatori hanno accarezzato l'idea di aggiungere un interesse amoroso per il personaggio di Russell Crowe. Anche se questa idea è stata successivamente respinta, Keira Knightley era la prima scelta per la parte.



Alcune riprese sono state effettuate nello stesso serbatoio che è stato costruito per le riprese di Titanic (1997) a Rosarito in Messico.



Sebbene Russell Crowe avesse avanzato delle riserve sulla prima bozza della sceneggiatura che gli era stata inviata, la possibilità di lavorare con Peter Weir è stato ciò che alla fine lo ha convinto ad impegnarsi per il progetto.



Dopo le riprese la HMS Surprise è stata acquistata dal Museo della Marineria di San Diego per una somma non precisata e con la condizione che la nave venisse prestata a 20th Century Fox per eventuali future produzioni cinematografiche.



Le riprese ha preso quasi 100 giorni presso gli studios di Baja in Messico e 10 giorni in mare.



Il nome della nave francese "Acheron" deriva dal nome di "Acheronte" un fiume che nella mitologia greca apparteneva all'Ade. L'altro fiume era lo Stige. Entrambi i fiumi potevano essere attraversati solo in barca e toccare o bere l'acqua del fiume causava la perdita della memoria.



Heath Ledger era in trattative per unirsi al film, presumibilmente per la parte poi andata a Paul Bettany.



Oltre il 90% del film si svolge sull'acqua.



La fregata francese "Acheron" è stata modellata sulla USS Constitution ("Old Ironsides"). La troupe ha trascorso un bel po' di tempo a scattare foto e a filmare la Constitution. Le immagini sono state poi digitalizzate e utilizzate per il film.



Paul Bettany è anche co-protagonista con Russell Crowe nel film A Beautiful Mind (2001). Come in "Master & Commander" i due sono amici e confidenti.



Le vele per la versione in scala della Surprise sono state tessute a Hong Kong.



Ralph Fiennes è stato considerato per la parte del dottor Maturin.



All'interno dell'Universo Cinematografico Marvel, James D'Arcy interpreta il maggiordomo di Howard Stark, Edwin Jarvis, che è il precettore del figlio di Howard, Tony Stark, nonché omonimo dell'intelligenza artificiale di Tony denominata JARVIS, doppiata da Paul Bettany.



La produzione ha utilizzato circa 2.000 costumi.

Russell Crowe ha messo in stand-by la sua partecipazione a Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005) per fare questo film. Con il tempo è tornato al progetto sulla boxe, che nel frattempo aveva perso il suo originale regista, Lasse Hallström, che è stato successivamente sostituito da Ron Howard.

Russell Crowe ha ingaggiato Akiva Goldsman per una rifinitura dello script.



Secondo la lettera di Aubrey alla sua amata, l'anno del film il 1805.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 212.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Iva Davies (Razorback: oltre l'urlo del demonio), Christopher Gordon (Daybreakers - l'ultimo vampiro) e Richard Tognetti (Storm Surfers 3D).

La colonna sonora include brani di musica classica come "La Musica Notturna Delle Strade Di Madrid" del violoncellista italiano Luigi Boccherini.



1. The Far Side Of The World

2. Into The Fog

3. Violin Concerto No. 3 'Straussburg' K.215, 3rd Movement

4. The Cuckold Came Out Of The Amery (Traditional) 5. Smoke N' Oakum

5. Fantasia On A Theme - Barry Wordsworth 7. Adagio From Concerto Grosso Op. 6. No. 8 In G Minor Christmas Concerto - Arcangelo Corelli Listen Listen Listen

6. The Doldrums

7. Prelude (From The Unaccompanied Cello Suite No. 1 In G Major, BWV 1007 - Yo-Yo Ma

8. The Galapagos

9. Folk Medley: O'Sullivan's March/Cuckold Came Out Of The Amery/Mother Hen/Mary Scott/Nancy Dawson - Jim Walker

10. The Phasmid

11. The Battle

12. Boccherini La Musica Notturna Delle Strade Di Madrid No. 6, Op. 30

13. Full Circle

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.