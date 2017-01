xXx: Il ritorno di Xander Cage - prima clip in italiano con Ruby Rose e Nina Dobrev

Di Federico Boni domenica 15 gennaio 2017

xXx 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Vin Diesel nei cinema italiani dal 19 gennaio 2017.

Universal Pictures ha reso disponibile una prima clip in italiano di xXx: Il ritorno di Xander Cage che vede il ritorno di Vin Diesel al franchise dopo essere stato sostituito di Ice Cube nel secondo film della serie (l'attore e rapper torna in questo terzo "xXx" in un cameo).

In questa prima clip italiano uno scambio di battute tra Adele Wolff (interpretata dall'attrice, modella e DJ australiana Ruby Rose) e Becky Clearidge (interpretata dalla Nina Dobrev delal serie tv "The Vampire Diaries"). Vedremo la lanciatissima Ruby Rose anche in Resident Evil: The Final Chapter, John Wick 2, Pitch Perfetc 3 e nell'action-horror Meg al fianco di Jason Statham.

Il cast del film, al cinema dal 19 gennaio, è completato da Samuel L. Jackson, il cantante Nicky Jam, l'attrice e modella indiana Deepika Padukone e le star delle arti marziali Donnie Yen e Tony Jaa.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - nuovo spot tv svela il cameo di Ice Cube





L'attore e rapper Ice Cube ha sostituito Vin Diesel nel sequel xXx 2: The Next Level e anche se Xander Cage aka Agente xXx era stato "ucciso" in un cortometraggio che spiegava gli eventi tra il film originale e il primo sequel, ora sappiamo che lui è vivo e vegeto e che tornerà a collaborare con il Darius Stone di Ice Cube in quello che promette di essere una scatenata versione con sport estremi del franchise Fast & Furious.

Il ritorno di Ice Cube in xXx: Il ritorno di Xander Cage doveva essere una sorpresa per i fan, ma il suo cameo esteso è stato rivelato in un nuovo spot tv del film che andiamo a proporvi.

xXx: Il ritorno di Xander Cage debutta nei cinema italiani il 19 gennaio 2017.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - nuove clip con Vin Diesel e Donnie Yen





Dopo una pausa di 15 anni, la spia e atleta estremo Xander Cage (Vin Diesel) torna nel nuovo sequel xXx: Il ritorno di Xander Cage. In attesa dell'uscita del film, fissata al prossimo 19 gennaio, Paramount Pictures ha reso disponibili due clip in lingua originale con scene tratte dal film che includono Vin Diesel e la star cinese di arti marziali Donnie Yen.

Nella prima clip un confronto tra lo Xander Cage di Vin Diesel e lo Xiang di Donnie Yen, mentre nella seconda una scena mozzafiato di stunt che mostra alcune guardie di sicurezza che cercano di parlare con Xander Cage intento a lanciarsi nel vuoto da un'imponente torre. Naturalmente Xander scenderà, ma a modo suo, saltando dalla cima della torre indossando un paio di sci. Questa scena è anche ritratta nel nuovo poster IMAX che trovate a seguire.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - nuovi spot tv in italiano





20th Century Fox ha reso disponibili nuovi spot tv in italiano di xXx: Il ritorno di Xander Cage, terzo capitolo del franchise spy-action con sport estremi "xXx" che segna il ritorno di Vin Diesel dopo la pausa del sequel "The Next Level" che vedeva protagonista Ice Cube.

Il rilancio della serie "xXx" avviene sulla scia del successo di Fast & Furious 7 con una riproposizione di uno spericolato e improbabile team reclutato dal governo per una "Mission: Impossibile".

Il cast guidato da Vin Diesel include Samuel L. Jackson, il cantante Nicky Jam, l'attrice e modella indiana Deepika Padukone, la Nina Dobrev della serie tv "The Vampire Diaries", l'attrice, modella e DJ australiana Ruby Rose e la star cinese e artista marziale Donnie Yen visto di recente nello spin-off Star Wars: Rogue One.

xXx: Il ritorno di Xander Cage debutta nei cinema italiani il 19 gennaio 2017.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - nuovo trailer con Nicky Jam





Disponibile online un nuovo spettacolare trailer del sequel action xXx: Il ritorno di Xander Cage che presenta filmati con lo Xander Cage di Vin Diesel e il cantante di reggaeton Nicky Jam, che fa il suo debutto come attore interpretando Lazarus. Questo trailer mostra Xander mentre cerca di reclutare Lazarus che si rivela essere una sua vecchia conoscenza. Questo trailer presenta anche il brano "In My Foreign" del gruppo The Americanos featuring Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Lil Yachty e French Montana.

C'è un'aria alla "Fast & Furious 6" che permea tutta l'operazione xXx 3 che in qualche caso è anche troppo sfacciata nel reiterare la formula del team di specialisti reclutati dal governo al centro franchise blockbuster Universal che vede proprio Vin Diesel protagonista.

Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Nicky Jam sono affiancati da un cast di supporto che include Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Donnie Yen e Conor McGregor. D.J. Caruso (Sono il numero quattro) dirige sceneggiatura di Chad St. John (Attacco al potere 2) con una riscrittura di F. Scott Frazier (Collide). L'uscita del film è fissata al 20 Gennaio 2017.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - nuovo trailer internazionale





Disponibile un nuovo trailer internazionale di xXx: Il ritorno di Xander Cage in uscita all'inizio del prossimo anno. Sorprendentemente questo nuovo trailer non è incentrato sul personaggio di Vin Diesel, ma su Adele Wolff interpretata da Ruby Rose volto noto della serie tv Orange is the New Black.

Il nuovo trailer si apre con un'inquadratura di di Ruby Rose che imbraccia un fucile da cecchino per proteggere dei leoni da alcuni bracconieri della domenica. La vediamo poi piuttosto a suo agio con qualsiasi arma da fuoco, sfoggiare le sue doti atletiche e al centro di una sparatoria.

xXx: Il ritorno di Xander Cage al contrario dell'originale segue le orme degli ultimi fortunati capitoli del franchise Fast & Furious con una squadra di "specialisti" assemblata e guidata dallo Xander Cage di Diesel e reclutata dal governo americano per recuperare una msteriosa arma caduta in mani sbagliate.

Il cast del film è completato da Donnie Yen, Rory McCann, Tony Jaa, Deepika Padukone, Kris Wu, Toni Collette, Michael Bisping e Nina Dobrev. Il film è diretto da D.J. Caruso (Sono il numero quattro, Eagle Eye). xXx: Il ritorno di Xander Cage debutta nei cinema italiani il 20 gennaio 2017.

Fonte: Movieweb

xXx 3: Il ritorno di Xander Cage - nuovo trailer italiano e locandine





Nuovo trailer italiano e 12 character poster per il sequel action xXx - Il ritorno di Xander Cage, secondo film in uscita l'anno prossimo con Vin Diesel insieme a Fast & Furious 8.

I character poster ritraggono Xander Cage (Vin Diesel), Xiang (Donnie Yen), Torch (Rory McCann), Talon (Tony Jaa), Serena (Deepika Padukone), Nicks (Kris Wu), la star del calcio Neymar Jr., Nicky Jam (Lazarus), Toni Collette (Jane Marke), il campione di arti marziali miste Michael Bisping (Hawk), Nina Dobrev (Becky) e Ruby Rose (Adele).

Il primo xXx con Vin Diesel ha incassato un totale 277.400.000$ in tutto il mondo da un budget di 70 milioni. Nonostante il successo del primo film Vin Diesel non ha fatto ritorno per il seque xXx 2: The Next Level interpretato da Ice Cube come nuova recluta di Darius Stone. Questo sequel non ha funzionato altrettanto bene incassando 71 milioni nel mondo. Ora oltre un decennio più tardi Vin Diesel e Samuel L. Jackson tornano per un terzo film.

XXX: Il ritorno di Xander Cage è diretto da D.J. Caruso, che in precedenza ha diretto thriller d'azione come Sono il numero quattro e Eagle Eye.

xXx 3: Il ritorno di Xander Cage - Vin Diesel scontento del primo montaggio e nuovo video dal set





La maggior parte degli attori non si lamentano dei loro film prima che debuttino nelle sale, soprattutto quando la data di uscita è ancora a diversi mesi di distanza e soprattutto quando sono coinvolti anche in veste di produttori come lo è Vin Diesel per xXx 3: IL ritorno di Xander Cage. L'icona action è reduce da una querelle avuta sul set di Fast & Furious 8 con il suo co-protagonista Dwayne Johnson che ha reso la cosa pubblica attraverso i social media, e ora Diesel ha reso pubblica anche una sua perplessità sul sequel xXx 3.

Vin Diesel ha una forte presenza sui social media, e ancora una volta ha scelto di condividere con i fan i suoi pensieri sul primo montaggio di xXx 3. Lui non è felice di quello che ha visto. Non ha nulla a che fare con la qualità del film o la trama o la sua recitazione. Tutto si riduce al fatto che questo film secondo Diesel potrebbe essere troppo breve.

Non voglio dire qualcosa di negativo, ma devo essere onesto. Se c'era una lamentela che ho avuto circa il primo montaggio di xXx 3 riguardava il fatto che fosse troppo breve. Volevo di più. Quando le persone aspettano quindici anni per il ritorno di questo franchise, non si può semplicemente dare loro un'ora e mezza. Non è giusto, perché loro desiderano molto di più.

Nonostante le perplessità di Diesel, una durata di 90 minuti per un film d'azione non è niente di strano, chi guardarebbe Xander Cage in azione per tre ore? Questa lamentela potrebbe però portare Diesel ad investire in alcune nuove riprese, aggiungendo un altro paio di scene d'azione per fare in modo che film valga la pena per tutti coloro che hanno aspettato così a lungo per rivederlo in un sequel.

Xander Cage non tornerà nelle sale fino a gennaio quindi mancano ancora diversi mesi all'uscita e per contribuire ad alleviare l'attesa, Vin Diesel non solo ha condiviso il suo unico cruccio riguardo al film, ma ha anche condiviso un nuovo video via Facebook in cui rivela un nuovo tipo di sport chiamato "MXMA".

Che cosa è esattamente l'MXMA? Diesel lo descrive come "arti marziali con motocross" e promette che sarà al centro di un'entusiasmante scena di xXx 3 che definisce "la più bella di sempre" aggungendo:

Questa idea dell'MXMA è stata creata per questo film, per xXx 3. E', come si può immaginare, motocross e arti marziali e tutto l'addestramento che abbiamo fatto fino a questo punto, i mesi di allenamento che abbiamo affrontato fino a questo punto hanno portato a questa sequenza che stiamo girando questa settimana.

D.J. Caruso dirige un cast che include Ruby Rose, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Donnie Yen e Tony Jaa.

Fonte: Movieweb

xXx 3: Il ritorno di Xander Cage - trailer italiano del sequel con Vin Diesel





Vin Diesel ha condiviso via Facebook un primo trailer del sequel xXx: Il ritorno di Xander Cage e ora è disponibile online la versione in italiano del video che oltre a sfoggiare alcune scene d'azione esplosive, mostra l'attesa reunion dello Xander Cage di Vin Diesel e l'Augustus Gibbons di Samuel L. Jackson protagonisti dell'originale xXx uscito nei cinema nel 2002.

Il primo xXx di Vin Diesel è stato un successo al botteghino incassando 142 milioni di dollari in patria e 277.400.000$ in tutto il mondo da un budget di 70 milioni. Nonostante il successo del film iniziale, Vin Diesel non ha fatto ritorno per il sequel xXx 2: The Next Level interpretato da Ice Cube come Darius Stone, nuova recluta di Augustus Gibbons. Questo sequel non se la cavò altrettanto bene al box-office incassando soli 26.8 milioni di dollari negli States e 71 milioni nel mondo. Ora oltre un decennio più tardi, Vin Diesel e Samuel L. Jackson sono tornati con un nuovo cast per xXx 3.

Il terzo esplosivo capitolo del franchise blockbuster che ha ridefinito il thriller di spionaggio ritrova l'atleta estremo divenuto operativo del governo Xander Cage (Vin Diesel) che esce da un esilio autoimposto ed entra in rotta di collisione con il mortale guerriero alfa Xiang e la sua squadra, in una gara per il recupero una misteriosa arma apparentemente inarrestabile conosciuta come "Il vaso di Pandora". Reclutando un nuovissimo gruppo di compagni in cerca di emozioni forti, Xander si ritrova invischiato in un complotto mortale che tocca i vertici dei governi mondiali.



Vin Diesel e Samuel L. Jackson saranno affiancati da un cast di supporto che include Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Donnie Yen e Conor McGregor. D.J. Caruso (Sono il numero quattro) è il regista xXx: Il ritorno di Xander Cage, da una sceneggiatura di Chad St. John (Attacco al potere 2) fornita di una riscrittura di F. Scott Frazier (Collide). Paramount Pictures ha fissato una data di uscita americana del film al 20 gennaio 2017.

xXx 3: riprese terminate e nuova foto dal set con Vin Diesel





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Negli ultimi cinque mesi Vin Diesel ha condiviso numerose foto dal set del sequel xXx: The Return of Xander Cage diretto da D.J. Caruso (Eagle Eye) da una sceneggiatura di Chad St. John (Attacco al potere 2) e F. Scott Frazier (Collide). Diesel ha sempre fornito ai suoi fan foto e video dai set in cui stava lavorando e xXx 3 ha seguito questa tradizione, ma ora le riprese sono giunte al termine con Diesel che ha condiviso una foto finale dal set.

L'immagine è stata pubblicata sulla pagina Instagram dell'attore con La foto che ritrae Vin Diesel in sella ad una motocicletta...sott'acqua! Il messaggio che accompagnava la foto con la conferma del fine riprese.

Questa segna la fine di XxX...Sono orgoglioso del cast e della troupe per aver fatto la magia. Xander.



xXx: The Return of Xander Cage è stato descritto come un progetto che seguirà la scia degli ultimi film di Fast & Furious in cui ritroviamo l'atleta estremo diventato spia del governo Xander Cage (Vin Diesel) che lascia un esilio autoimposto per entrare in collisione con il mortale guerriero alfa Xiang e la sua squadra in una gara per recuperare una sinistra arma apparentemente inarrestabile conosciuta come il "Vaso di Pandora". Dopo aver reclutato un nuovissimo gruppo di compagni in cerca di emozioni forti, Xander si ritrova invischiato in un complotto mortale ordito ai più alti livelli dei governi mondiali

Vin Diesel sarà affiancato da Samuel L. Jackson che torna come Augustus Gibbons e un cast di supporto che include Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Donnie Yen e Conor McGregor.







Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 23 Mag 2016 alle ore 04:13 PDT

Fonte: Movieweb

xXx 3: nuove foto dal set e un video con Vin Diesel e Samuel L. Jackson



Pubblicato da Vin Diesel su Martedì 5 aprile 2016

Fonte: Facebook

xXx 3: nuove foto e video dal set con Vin Diesel





Aggiornamento di Pietro Ferraro

All'inizio di questo mese Paramount Pictures ha firmato per distribuire negli States il sequel xXx: The Return of Xander Cage, con Vin Diesel che torna nei panni di campione di sport estremi e agente segreto. La produzione è in corso e Vin Diesel ha condiviso nuovi filmati e foto dal set che includono il co-protagonista attore / produttore Ruby Rose, un primo sguardo all'attrice Nina Dobrev e uno scatto che ritrae Donnie Yen salito a bordo all'inizio di questo mese in sostituzione di un'altra leggenda delle arti marziali, Jet Li.

Il cast di supporto include anche Samuel L. Jackson, che ritorna come Augustus Gibbons personaggio presente nei primi due film, Deepika Padukone, Tony Jaa e Conor McGregor.

Paramount ha fissato la data di uscita di xXx 3 al 20 gennaio 2017.







Un video pubblicato da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 22 Feb 2016 alle ore 05:01 PST

Un video pubblicato da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 19 Feb 2016 alle ore 13:20 PST







Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 19 Feb 2016 alle ore 09:46 PST

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 24 Feb 2016 alle ore 08:15 PST







Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 21 Feb 2016 alle ore 21:53 PST

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 20 Feb 2016 alle ore 16:44 PST

Fonte: Movieweb

xXx 3: prima immagine ufficiale, trama e nuove foto dal set





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Paramount Pictures e Vin Diesel hanno reso disponibili una prima immagine ufficiale, una sinossi e nuove foto dal set del sequel xXx: The Return of Xander Cage.

Il terzo esplosivo capitolo del franchise blockbuster che ha ridefinito il thriller di spionaggio ritrova l'atleta estremo diventato spia del governo Xander Cage (Vin Diesel) lasciare l'esilio autoimposto per entrare in collisione con il mortale guerriero alfa Xiang e la sua squadra in una gara per recuperare una sinistra arma apparentemente inarrestabile conosciuta come il "Vaso di Pandora". Dopo aver reclutato un nuovissimo gruppo di compagni in cerca di emozioni forti, Xander si ritrova invischiato in un complotto mortale ordito ai più alti livelli dei governi mondiali.





Vin Diesel è co-produttore del film con la sua One Race. La produzione è attualmente in corso a Toronto, con l'aggiunta di successive riprese nella Repubblica Dominicana.

Alla regia del film D.J. Caruso (Sono il numero Quattro) da una sceneggiatura di Chad St. John (London has Fallen) e una riscrittura di F. Scott Frazier (Collide). Questo terzo capitolo della serie "xXx" alzerà il levello per quel che concerne le riprese di scene di stunt (vedi il recente remake Point Break) promettendo alcune delle acrobazie più strabilianti mai catturate su pellicola.

Il cast di supporto del film include Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Tony Jaa, l'atleta UFC Conor McGregor e Donnie Yen che ha sostituito Jet Li in corsa, non è ancora noto il motivo dell'abbandono di Li.

Fonte: Movieweb / Facebook

xXx 3: nuove foto e video dal set con Vin Diesel e Tony Jaa

Da quando è iniziata la produzione di xXx: The Return of Xander Cage, il protagonista Vin Diesel si è dato ad una generosa condivisione di video e foto dal set e oggi ne abbiamo di nuovi da mostrarvi che includono un video che l'attore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui appare con la sua co-protagonista Deepika Padukone. Il video è breve, ma Diesel ha il tempo di fare una promessa audace a tutti i fan del franchise: "Vi divertirete"

L'attore ha inoltre condiviso anche un secondo breve video che lo ritrae mentre sta lavorando insieme alla star e campione di arti marziali Tony Jaa che appare con un audace taglio di capelli biondo. Vin Diesel ha anche condiviso alcune nuove foto dal set nel corso degli ultimi giorni così come il regista D.J. Caruso, trovate il tutto a seguire.







Un video pubblicato da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 8 Feb 2016 alle ore 10:25 PST

Un video pubblicato da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 8 Feb 2016 alle ore 15:33 PST







Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 7 Feb 2016 alle ore 13:54 PST

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 6 Feb 2016 alle ore 13:57 PST







Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 6 Feb 2016 alle ore 12:59 PST

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 5 Feb 2016 alle ore 14:09 PST

Fonte: Movieweb

xXx 3: nuove foto dal set con Vin Diesel

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 4 Feb 2016 alle ore 14:47 PST

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 2 Feb 2016 alle ore 22:23 PST

xXx 3: iniziate le riprese e prime foto dal set con Vin Diesel

Aggiornamento di Pietro Ferraro Hanno preso il via le riprese di xXx: The Return of Xander Cage con il protagonista Vin Diesel che ha pubblicato le prime foto dal set sulle sue pagine Facebook e Instagram. Una delle immagini sembra essere una foto promozionale o forse l'immagine che vedremo sulla locandina con Xander Cage ripreso davanti ad un green screen impegnato in un'acrobazia in moto mentre sul manubrio è seduta una bella ragazza in bikini. xXx3, Tony Jaa, Jet Li e Deepika Padukone nel cast Cast sempre più misto e intrigante per xXx: The Return of Xander Cage. L'attore in un messaggio ha voluto ringraziare la troupe e le maestranze che hanno costruito i set del film:

Il regista, i produttori ed io seduti nella meraviglia che mostra la maestria dei numerosi artigiani che hanno costruito questi set incredibili. Già dal primo giorno si può intuire il livello della troupe con cui andrò a lavorare ed è chiaro che xXx ha il meglio del meglio. Sono grato per l'opportunità di far parte della magia.

La storia è incentrata sullo Xander Cage di Vin Diesel che forma un nuovo team per affrontare un'altra missione impossibile. Questo franchise seguirà lo stesso percorso del franchise Fast & Furious che è salito a nuovi livelli al botteghino dal momento in cui è stato configurato come franchise d'azione corale. Le star action internazionali Tony Jaa e Jet Li si sono uniti al cast. Si ritiene che Jet Li potrebbe interpretare uno dei villain, sarebbe il terzo ruolo da "cattivo" per Li dopo il killer delle Triadi Wah Sing Ku in Arma Letale 4 e l'imperatore Qin Shi Huang in La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone.

Una foto pubblicata da Vin Diesel (@vindiesel) in data: 30 Gen 2016 alle ore 13:08 PST

Fonte: Movieweb

xXx 3, D.J. Caruso alla regia - è ufficiale





Fast and Furious 8, F. Gary Gray alla regia - è ufficiale Sarà il regista de Il negoziatore, Il Risolutore, The Italian Job, Be Cool e Straight Outta Compton a dirigere Fast and Furious 8 Annunciato F. Gary Gray alla regia di Fast and Furious 8, Vin Diesel ha svelato il nome di colui che darà vita ad xXx 3. Ovvero il 50enne D.J. Caruso, di fatto fermo dal deludente Io sono il numero Quattro. Vin, che tornerà così ad essere il protagonista di xXx 13 anni dopo la prima e sua unica volta, si è detto entusiasta della scelta, anche se dubbioso sui tempi produttivi. Perché quale dei due film darà prima il via alle riprese? Questo è il quesito fondamentale, con i macchinoni Universal attesi in sala per il 7 aprile del 2017. In piena estate Diesel annunciò che xXx 3 sarebbe diventato realtà a dicembre, ma tutto potrebbe tornare in dubbio dinanzi all'esigenza Universal di riaccendere i motori del proprio miliardario franchise.

Diretto da Rob Cohen, costato 70 milioni, in grado di incassarne 277 in tutto il mondo e co-interpretato dalla nostra Asia Argento, xXx ebbe un sequel 3 anni dopo, State of the Union, che vide Ice Cube al posto di Vin. Peccato che gli incassi furono assai 'limitati', con solo 71,022,693 dollari raccolti. L'idea di Diesel, 10 anni dopo, è quella di rilanciare la saga come fatto con il marchio Furious dopo il deludente 3° capitolo.

Caruso, dopo aver diretto Salton Sea - Incubi e menzogne, Identità violate e Rischio a due, ha iniziato a far cassa tra il 2007 e il 2008 con Disturbia ed Eagle Eye, film che lanciarono Shia LaBeouf, per poi deludere con I Am Number Four, costato 60 milioni e incapace di andare oltre i 55 milioni americani (149,878,437 dollari worldwide). Passati 4 anni sarà finalmente l'ora della 'rivincita'.

Fonte: Collider