Venerdì 13: nuovi trailer del videogame ufficiale e foto del nuovo Jason "infernale"

Di Pietro Ferraro martedì 14 marzo 2017

Jason Voorhees torna a Cristal Lake in un nuovo videogame ispirato alla saga horror "Venerdì 13".

Nel lontano 2015 veniva lanciata una campagna Kickstarter per un innovativo videogame ispirato a Venerdì 13, che permette ai fan di vestire i panni dell'iconico serial killer Jason Voorhees. Il gioco è quasi pronto per il lancio e in attesa di una data ufficiale di uscita, Gun Media ha svelato il nuovo look "infernale" di Jason Voorhees con cui i fan potranno giocare e che è stato progettato dal leggendario Tom Savini, che ha anche creato la versione originale di Jason Voorhees vista nel classico Venerdì 13 del 1980.

Le nuove immagini mostrano un Jason Voorhees dagli occhi fiammeggianti con tutto il corpo consumato dall'interno da fiamme infernali. Il gioco è prenotabile su Friday-The-13th-TheGame.BackerKit.com e chi sceglierà il preordine potrà giocare con questa nuova versione della leggenda horror.

Il team Gun Media aveva originariamente in programma di realizzare un videogame su Venerdì 13 dal titolo Summer Camp, ma i loro piani sono stati ampliati una volta Sean S. Cunningham, che ha diretto il film originale, è salito a bordo e ha concesso loro la licenza per il videogame. Ci saranno diverse opzioni di gioco e i fan potranno anche creare il proprio trailer del film in base alle loro partite. Il personaggio iconico Tommy Jarvis, interpretato da Corey Feldman in Venerdì 13 - Capitolo Finale, sarà nel videogame e fornirà suggerimenti e indicazioni durante la partita.

Venerdì 13: The Game è un videogame in terza persona con modalità multiplayer dove un giocatore controlla Jason Voorhees, mentre i restanti giocatori vestiranno i sette consiglieri del campeggio che cercheranno di sopravvivere alla nottata.

Gun Media per questo nuovo thriller interattivo ha fatto squadra con Kane Hodder, che ha interpretato Jason Voorhees quattro volte sul grande schermo (Venerdì 13 Parte VII: Il sangue scorre di nuovo, Venerdì 13 Parte VIII: Incubo a Manhattan, Jason va all'inferno e Jason X), insieme al mago degli effetti speciali Tom Savini, al co-creatore del franchise Sean S. Cunningham e al compositore Harry Manfredini che ha fornito la colonna sonora.





Venerdì 13: due nuovi video con il gameplay del videogioco ufficiale

I video inclusi nell'articolo sono molto cruenti e quindi ne è sconsigliata la visione ai minori e ai lettori più sensibili.

Mentre siamo in attesa di aggiornamenti sul reboot di Venerdì 13, un nuovo videogame è in arrivo che ci permetterà di indossare i panni dell'icona slasher Jason Voorhees. Oggi abbiamo due nuovi video con il gameplay di questo promettente videogame intitolato Friday the 13th: The Game.

La prima clip via Bloody Disgusting mostra Jason sfondare una porta con la sua ascia mentre noi seguiamo la scena in prima persona e dal punto di vista della vittima, una ragazza terrorizzata che mr. Voorhees alla fine uccide.

Nel videogame un giocatore interpreterà Jason, mentre gli altri giocatori che si uniranno in modalità multiplayer impersoneranno i responsabili del campeggio, portate designate del sanguinolento buffet di Jason. I video ci mostrano la modalità in cui si dipanerà la narrazione durante il gioco. L'obiettivo per tutti coloro che non interpretano Jason è quello di fuggire, nascondersi e sgattaiolare via dal brutale killer senza essere scoperti.

Il secondo video via MKIceandFire è più cruento e violento del primo con Jason che chiude ripetutamente e con violenza la testa di una giovane donna in una porta fino all'inevitabile frattura del cranio. Come si può vedere dai due video, Jason apparirà nelle varie fasi del suo deterioramento fisico come si è visto nell'arco di 12 film. Il suo lento processo di decomposizione fino alla fase "non-morto" pare sarà uno dei punti forti del gioco.

Friday the 13th: The Game sarà disponibile entro la fine dell'anno, anche se al momento una data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata. Il videogioco sarà disponibile per Xbox One, PS4 e PC. Jason Voorhees è stato precedentemente incluso come personaggio giocabile nel videogame Mortal Kombat X, ma questo nuovo videogioco lo vedrà mattatore assoluto e riporterà Jason a Camp Crystal Lake per un nuovo memorabile bagno di sangue.





Venerdì 13: trailer del nuovo videogame ufficiale

La saga di Venerdì 13 ha una lunga tradizione e un posto speciale nel cuore degli appassionati di horror con 11 film originali, il remake del 2009 e ancora un altro reboot attualmente in fase di sviluppo. In attesa di maggiori dettagli sull'ultima incarnazione cinematografica del film, il team Gun Media ha lanciato una campagna Kickstarter per realizzare il videogioco Friday The 13th: The Game. Gun Media per lo sviluppo ha collaborato con Kane Hodder, che ha interpretato Jason Voorhees quattro volte sul grande schermo (Venerdì 13 Parte VII: Il sangue scorre di nuovo, Venerdì 13 Parte VIII: Incubo a Manhattan, Jason va all'inferno e Jason X), il mago degli effetti speciali Tom Savini e il co-creatore del franchise, Sean S. Cunningham.

A seguire una descrizione dettagliata del videogame:



Friday The 13th: The Game è un videogame multiplayer in terza persona dove un giocatore controlla Jason Voorhees, mentre i restanti sette saranno i consiglieri del campeggio che cercheranno di sopravvivere alla nottata di sangue. Il videogame è ambientato nel mondo di Camp Crystal Lake! E' il sogno di ogni appassionato di classici horror, nessuna videocamera traballante, niente found footage. Vogliamo farvi sapere che stiamo rivitalizzando l'epoca d'oro degli slasher. Venerdì il 13 è la definizione di orrore per milioni di fan in tutto il mondo e Friday the 13th: The Game vi darà la sensazione di orrore e terrore che ci si aspetta da un serial-killer iconico come Jason Voorhees.

Kane Hodder fornirà il lavoro di motion capture per Jason Voorhees, con Tom Savini produttore esecutivo e supervisore per la parte "cinematografica" del videogame mentre Harry Manfredini autore del popolare tema originale di Venerdì 13 musicherà il tutto. Il team Gun Media aveva già annunciato di voler fare un gioco su Venerdì 13 intitolato Summer Camp, ma i loro piani sono stati ampliati una volta che il produttore Sean S. Cunningham è salito a bordo e ha concesso loro la licenza per il videogame. Ci saranno diverse opzioni di gioco tra cui una che permetterà di creare il proprio trailer del film basato sulle sessioni di gioco. Anche il personaggio iconico di Tommy Jarvis, interpretato dal Corey Feldman in Venerdì 13: Capitolo Finale, tornerà come una guida in-game per il giocatore.

La campagna Kickstarter lanciata oggi si concluderà il 13 novembre, che cade opportunamente di Venerdì. Il progetto ha già raccolto oltre 89.000$ nel suo primo giorno, con un obiettivo finale di 700.000$ (nel momento in cui scriviamo il totale ha superato i 237.000$). Chi parteciperà alla campagna riceverà dei doni, con una donazione minima di 5$ si avrà un pack digitale di wallpaper, mentre con 40$ si avrà un accesso esclusivo alla versione beta del gioco per PC oltre ad una chiave digital download per il gioco per PC, XBox e PS4. Per i fan che hanno un po' più di soldi da spendere, una donazione di 400$ darà diritto ad una copia fisica del gioco per le versioni PC, Xbox o PS4 e sarai "immortalato" nel database dei consiglieri del campeggio. Si potrà anche giocare con una versione esclusiva Kickstarter di Jason disegnato da Tom Savini, che comprende un'arma speciale. Infine con una donazione di 10.000$ sarà possibile far parte del gioco reale come uno dei responsabili del campeggio giocabili e partecipare al party di lancio del gioco.

Tutti i premi hanno una data di consegna stimata per il mese di ottobre 2016 che potrebbe anche corrispondere ad una potenziale data di uscita del gioco.

