The War - Il pianeta delle scimmie: nuovo trailer italiano

Di Pietro Ferraro lunedì 10 aprile 2017

The War - Il pianeta delle scimmie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Matt Reeves nei cinema italiani dal 13 luglio 2017

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di The War - Il pianeta delle scimmie, terzo film della serie "reboot" in arrivo nei cinema italiani il 13 luglio.

Cesare medita vendetta quando il suo popolo di scimme subisce grosse perdite affrontando una guerra senza quartiere contro un esercito di esseri umani guidati da un crudele leader noto come il Colonnello.

Il film è diretto da Matt Reeves, che di recente ha preso le redini del reboot The Batman e ha diretto il precedente sequel Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura è stata scritta da Reeves con Mark Bomback mentre il cast include Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer e Terry Notary.

Disponibili un nuovo trailer e una locandina dell'atteso The War - Il Pianeta delle scimmie. Terzo film della sorprendente trilogia reboot che ha preso dil via nel 2011 con L'alba del pianeta delle scimmie e proseguita nel 2014 con Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie. Ora sembra che Cesare stia cercando di finire ciò che ha iniziato o morire nel tentativo.

A Las Vegas è in corso l'evento CinemaCon con diversi studios che stanno presentando i loro pezzi forti. Per Fox è stato questo nuovo trailer di The War - Il Pianeta delle scimmie in arrivo nei cinema italiani il 13 luglio 2017.

Cesare (Andy Serkis) e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Con l'inasprirsi del conflitto e dopo aver subito grosse perdite, Cesare comprende che la guerra è inevitabile e comincia a fare i conti con i suoi istinti più oscuri meditando una sanguinosa vendetta.

Non è del tutto chiaro cosa Fox stia progettando per questo franchise dopo il termine della trilogia. Se il film farà bene al botteghino, cosa molto probabile, lo studio dovrà proseguire con nuovi film fino a raggiungere la timeline del film originale. A quel punto dovranno decidere se rifare ancora una volta Il pianeta delle scimmie originale che già Tim Burton ha rivisitato nel 2001 con scarso successo.

Il cast di The War - Il Pianeta delle scimmie è completato da Judy Greer, Steve Zahn, Sara Canning, Ty Olsson, Terry Notary e Max Lloyd-Jones.





20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di The War - Il pianeta delle scimmie (War of the Planet of the Apes), sequel di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie che vede di nuovo alla regia Matt Reeves.

Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Con l'inasprirsi del conflitto e dopo aver subito grosse perdite, Cesare comprende che la guerra è inevitabile e comincia a fare i conti con i suoi istinti più oscuri meditando una sanguinosa vendetta.

Il regista Matt Reeves in una recente intervista con Variety ha fatto una sorprendente rivelazione.

Il film ha intensificato tutto e abbiamo anche una'enorme quantità di umorismo assente in entrambi i film precedenti.

The War - Il pianeta delle scimmie arriva nei cinema italiani a luglio 2017.





20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer internazionale di War for the Planet of the Apes, terzo capitolo della serie reboot basata sull'iconica saga sci-fi Il pianeta delle scimmie.

Questo nuovo trailer è molto più breve rispetto al primo e utilizza anche molte delle sequenza già viste, ma l'intro con Woody Harrelson e il Cesare di Andy Serkis fruisce di un diverso montaggio e di qualche battuta che rende più tangibile la tensione tra i due personaggi.

Sembra improbabile, incassi permettendo, che questo sarà l'ultimo capitolo di questa Pianeta delle scimmie "riavviato" e il prossimo film potrebbe fare un ulteriore salto in avanti fino agli eventi del Pianeta delle scimmie originale.

L'uscita di War for the Planet of the Apes è fissata nei cinema al 14 luglio 2017.

Dopo più di due anni in attesa per scoprire l'esito della guerra tra scimmie ed esseri umani, il primo full trailer di War for the Planet of the Apes è arrivato online e Cesare stavolta è davvero sul piede di guerra.

20th Century Fox ha reso disponibili un primo full trailer e un nuovo poster del terzo capitolo della serie reboot del franchise classico Il pianeta delle scimmie.





Cesare e le sue scimmie sono costrette in un conflitto mortale con un esercito di esseri umani guidati da uno spietato colonnello. Dopo che le scimmie subiscono perdite inimmaginabili, Cesare combatte con i suoi istinti più oscuri e inizia questa epica avventura per vendicare la sua specie. Quando il viaggio li porterà finalmente faccia a faccia, Cesare e il colonnello si troveranno contrapposti uno contro l'altro in una battaglia epica che determinerà il destino di entrambe le loro specie e il futuro del pianeta.

Come accaduto con i precedenti due capitoli del franchise ci sarà un cast di umani completamente nuovo con Judy Greer, Steve Zahn e Woody Harrelson. Per quanto riguarda le scimmie Max Lloyd-Jones torna nei panni della scimmia Occhi Blu, Terry Notary torna come Rocket, ma soprattutto Andy Serkis sarà di nuovo Cesare.

War for the Planet of the Apes è diretto Matt Reeves, scritto da Reeves con Mark Bomback e Matt Reeves e in arrivo nelle sale il 14 luglio 2017.

20th Century Fox in occasione del New York Comic-Con (6-9 ottobre) ha reso disponibile un primo teaser trailer di War for the Planet of the Apes, terzo capitolo della serie reboot del classico Il pianeta delle scimmie. Cesare e le sue scimmie sono costrette in un conflitto mortale con un esercito di esseri umani guidati da uno spietato militare.

In questo teaser Cesare (Andy Serkis) da il suo addio a Malcolm (Jason Clarke) alla fine Apes revolution - Il pianeta delle scimmie, anche se il dialogo è stato un po' modificato. Nel film Cesare dice: "Guerra è già iniziata...Scimmie cominciato guerra. E umani...umani non perdona. Tu devi andare...prima che battaglia inizia. Mi dispiace...amico". In questo teaser Cesare dice: "Devi andare...prima che battaglia inizi. Mi dispiace. Guerra è cominciata".

In War for the Planet of the Apes, Cesare e le sue scimmie sono costrette in un conflitto mortale contro un esercito di esseri umani guidati da uno spietato colonnello. Dopo che le scimmie subiscono perdite inimmaginabili, Cesare combatte con i suoi istinti più oscuri e inizia questa epica avventura per vendicare la sua specie. Quando il viaggio li porterà finalmente faccia a faccia, Cesare e il colonnello si troveranno contrapposti uno contro l'altro in una battaglia epica che determinerà il destino di entrambe le loro specie e il futuro del pianeta

Matt Reeves torna a dirigere dopo Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie. Andy Serkis torna nei panni della scimmia Cesare affiancato da Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Karin Konoval, Amiah Miller e Terry Notaio.

War for the Planet of the Apes è scritto da Mark Bomback e Matt Reeves.

E' stato recentemente confermato che la 20th Century Fox porterà l'atteso sequel sequel War for the Planet of the Apes al New York Comic-Con, con il primo filmato che dovrebbe essere svelato durante il panel dedicato al film. In attesa della tappa alla convention della Grande Mela lo studio ha svelato la prima sinossi ufficiale del film che potete leggere a seguire.



In "War for the Planet of the Apes", il terzo capitolo della saga campione d'incassi acclamata dalla critica, Cesare e le sue scimmie sono costrette in un conflitto mortale con un esercito di esseri umani guidati da uno spietato colonnello. Dopo che le scimmie subiscono perdite inimmaginabili, Cesare combatte con i suoi istinti più oscuri e inizia questa epica avventura per vendicare la sua specie. Quando il viaggio li porterà finalmente faccia a faccia, Cesare e il colonnello si troveranno contrapposti uno contro l'altro in una battaglia epica che determinerà il destino di entrambe le loro specie e il futuro del pianeta.

Andy Serkis torna come Cesare dopo L'alba del pianta delle scimmie (2011) e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) al fianco di Judy Greer che ritorna come Cornelia e Woody Harrelson new entry nel cast nei panni del colonnello, il principale villain umano. Il cast comprende anche Gabriel Chavarria, Ty Olsson, Sarah Canning, Chad Rook, Terry Notary, Alessandro Juliani, Karin Konoval e Steve Zahn.

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) si svolgeva 15 anni dopo gli eventi narrati in L'alba del pianeta delle scimmie. Il regista Matt Reeves ha dichiarato che War for the Planet of the Apes è ambientato poco dopo Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, senza grandi balzi in avanti nel tempo. Matt Reeves sta dirigendo da uno script che ha scritto con Mark Bomback co-autore della sceneggiatura di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Il primo filmato di questo secondo sequel ha debuttato a novembre, con uno speciale video del regista Matt Reeves che annunciava un concorso, in cui un fan aveva l'opportunità di interpretare una scimmia sul set di questo film. L'alba del pianeta delle scimmie nel 2011 ha incassato 176.7 milioni negli States e 481.800.000$ in tutto il mondo, da un budget 93 milioni, mentre il sequel Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie ha incassato 208.5 milioni a livello nazionale e 710.600.000$ in tutto il mondo, da un budget di 170 milioni.

Lo studio ha fissato una data di uscita americana del film al 14 luglio 2017

Disponibili un logo ufficiale e un video promo dal set per il sequel War for the Planet of the Apes. Il regista Matt Reeves e l'attore Andy Serkis appaiono nel video per lanciare un contest in cui un fortunato fan potrà avere l'occasione di interpretare una delle scimmie al fianco di Cesare.

Manca ancora molto tempo prima di poter vedere War for the Planet of the Apes al cinema previsto in sala per l'estate 2017 e con le riprese in corso da quasi un mese ci vorrà del tempo prima di poter vedere un primo trailer. Nel frattempo speriamo di potervi aggiornare con video e foto dal set seguendo le riprese come abbiamo fatto con altre produzioni.

Nel cast figurano Gabriel Chavarria (Lowriders), il cui personaggio è stato paragonato al Will Rodman di James Franco visto in L'alba del pianeta delle scimmie, al fianco di Woody Harrelson come il nuovo villain umano e Steve Zahn come una nuova bellicosa scimmia. Matt Reeves sta dirigendo da uno script scritto con Mark Bomback sceneggiatore del sequel Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Lo studio ha fissato una data di uscita americana al 14 luglio 2017 quindi War for the Planet of the Apes è attualmente l'unico film previsto in uscita per quella data. Tuttavia il sequel sarà inserito tra le uscite di due produzioni attesissime, il nuovo capitolo della saga Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) in uscita il 7 luglio 2017 e il nuovo film ancora senza titolo di Christopher Nolan (21 luglio 2017). Il film debutterà anche due settimane prima del reboot Spider-Man di Sony-Marvel interpretato da Tom Holland che uscirà il 28 luglio 2017.

Diversamente da Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie che ha avuto luogo 15 anni dopo gli eventi narrati in L'alba del pianeta delle scimmie del 2011, War for the Planet of the Apes avrà luogo subito dopo gli eventi narrati in Apes Revolution.

Il regista Matt Reeves ha rivelato durante il fine settimana che hanno preso il via le riprese di War for the Planet of the Apes, sequel del suo Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie uscito lo scorso anno. Reeves ha dato l'annuncio via Twitter pubblicando anche una prima foto dal set. L'immagine, che il regista ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale, rivela un attore a cavallo mentre un altro, che sta chiaramente indossando una tuta per il motion-capture, è in piedi al fianco del cavallo. Non è stato confermato se quello nell'immagine sia Andy Serkis nei panni di Cesare.

Il regista ha anche confermato alcuni altri dettagli su War for the Planet of the Apes rivelando che Michael Giacchino già autore della colonna sonora del precedente Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie tornerà per musicare anche questo sequel. Il regista ha anche rivelato qualche dettaglio tecnico come l'utilizzo sul set di una macchina da presa Alexa 65mm con rapporto di aspetto di 2,40:1. Purtroppo Reeves non ha divulgato alcun dettaglio riguardo l'evoluzione della storia, ma il titolo di questo sequel e la storia del franchise parlano chiaro: le scimmie guidate dal loro leader Cesare (Andy Serkis) entreranno in guerra contro gli umani.

Nel cast figurano anche Gabriel Chavarria (Lowriders), il cui personaggio è stato paragonato al Will Rodman di James Franco apparso in L'alba del pianeta delle scimmie, al fianco di Woody Harrelson come il villain umano e Steve Zahn come una nuova scimmia guerriera. Ora che la produzione ha preso il via si spera che 20th Century Fox rilasci a breve nuovi dettagli della storia insieme ad un cast completo. Matt Reeves sta dirigendo da una sceneggiatura che ha scritto con Mark Bomback autore del precedente Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Diversamente da Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, che ha avuto luogo 15 anni dopo gli eventi narrati in L'alba del pianeta delle scimmie del 2011, War for the Planet of the Apes avrà luogo immediatamente dopo gli eventi narrati in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

War for the Planet of the Apes uscirà nei cinema il 14 luglio 2017.





