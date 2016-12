Absolutely Fabulous: trailer italiano del film basato sulla serie tv BBC

Di Pietro Ferraro giovedì 22 dicembre 2016

Absolutely Fabulous: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia basata sulla serie tv della BBC nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Absolutely Fabulous, la commedia basata sull'omonima sit-com britannica nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.

Iul film è diretto da Mandie Fletcher (Blackadder, Absolutely Fabulous), scritta da Jennifer Saunders e interpretata dalle protagoniste originali Jennifer Saunders e Joanna Lumley.

Edina e Patsy trasudano sfarzo e glamour e vivono la vita di agi a cui sono abituate a base di shopping, alcol e locali notturni più alla moda di Londra. Le due vengono accusate di un grave incidente avvenuto durante un modaiolo party di lancio e si ritrovano coinvolte in una tempesta mediatica e perseguitate dai paparazzi. Fuggendo senza un soldo nel parco giochi per super-ricchi, la Costa Azzurra, elaborano un piano per rendere la loro fuga permanente e vivere alla grande per sempre.

Il cast è completato da Julia Sawalha, June Whitfield, Christopher Ryan, Kathy Burke, Marcia Warren, Jane Horrocks, Chris Colfer, Mo Gaffney, Helen Lederer e Harriet Thorpe.

Il film fruirà di oltre cinquanta cameo di celebrities tra questi la cantante Emma Bunton delle Spice Girls, la modella Kate Moss, l'attore Jon Hamm della serie tv Mad Men, l'attrice comica Rebel Wilson, la modella e attrice Jerry Hall e lo stilista Jean-Paul Gaultier.

Absolutely Fabulous - The Movie: trailer del film basato sulla serie tv BBC





Absolutely Fabulous: The Movie porta sul grande schermo l'omonima sit-com britannica in onda per sei stagioni sulla BBC tra il 1992 e il 2012. Il film riunisce Jennifer Saunders e Joanna Lumley insieme al resto del cast originale che include Julia Sawalha come Saffy, Jane Horrocks come Bubble e June Whitfield come "Nonna".

Alla regia c'è Mandie Fletcher (Blackadder, Absolutely Fabulous) che dirige da una sceneggiatura di Jennifer Saunders. Il film fruirà come la sit-com di una serie di cameo di star del mondo della recitazione, musica e moda.

Absolutely Fabulous: iniziate le riprese del film basato sulla serie tv BBC





Fox Searchlight Pictures e BBC Films hanno annunciato il via alle riprese di Absolutely Fabulous: The Movie la prima incursione cinematografica per l'omonima sit-com britannica. Le riprese nel sud della Francia si svolgeranno per sette settimane per un'uscita nelle sale prevista nel 2016. Insieme alla notizia del via alle riprese c'è anche una prima immagine ufficiale con le star originali della serie tv Jennifer Saunders e Joanna Lumley.

Absolutely Fabulous: The Movie riunisce Jennifer Saunders e Joanna Lumley nei panni rispettivamente di Edina e Patsy insieme al resto del cast originale che include Julia Sawalha come "Saffy", Jane Horrocks come "Bubble" e June Whitfield come "Nonna". Il pluripremiato team dietro la macchina da presa include alla regia Mandie Fletcher che ha diretto episodi della serie tv originale, mentre la sceneggiatura è di Jennifer Saunders che è anche produttrice esecutiva.

Nella sitcom Edina Moonson (Jennifer Saunders) e la sua migliore amica Patsy Stone (Joanna Lumley) sono due ex hippy benestanti dedite ad alcool e consumo di droghe. Edina è proprietaria di una agenzia di pubbliche relazioni e vive in una casa in Holland Park con la figlia. Ha avuto due mariti ed è ossessionata dalla moda e dal tentativo continuo di dimagrire. Patsy dirige una rivista di moda ed è un'amica di infanzia di Edina. È un'ex modella e attrice, nella serie si dirà che non mangia niente da trent'anni e non rivelerà mai la sua vera età. Ha una sorella che la odia e che ha tentato di ucciderla.

Per il loro debutto sul grande schermo Edina e Patsy vengono accusate di un grave incidente avvenuto durante un modaiolo party di lancio e si ritrovano coinvolte in una tempesta mediatica e perseguitate dai paparazzi. Fuggendo senza un soldo nel parco giochi per super-ricchi, la Costa Azzurra, elaborano un piano per rendere la loro fuga permanente e vivere alla grande per sempre.

Come accadeva nella serie tv originale, che ospitava cameo di celebrità, il cast sarà affiancato da una serie di star provenienti dal mondo della recitazione, musica e moda.

la serie tv Absolutely Fabulous è andata in onda su BBC per sei stagioni tra il 1992 e il 2012.



