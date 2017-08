Super Troopers 2: primo trailer senza censure della commedia dei Broken Lizard

Di Pietro Ferraro martedì 29 agosto 2017

Super Troopers 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia dei Broken Lizard nei cinema americani dal 20 aprile 2018.

Dopo una lunga gestazione e a 16 anni dall'originale è finalmente diponibile un primo trailer di Super Troopers 2, sequel diretto dal gruppo comico Broken Lizard che debutterà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

Il trailer versione "red band" include i Broken Lizard al completo con "Thorny" Ramathorn (Jay Chandrasekhar), "Rabbit" Roto (Erik Stolhanske) "Rod" Farva (Kevin Heffernan) e Mac (Steve Lemme). Il teaser non rivela alcuna trama (che trovate a seguire), ma mostra il ritorno del comico Jim Gaffigan che riprende il suo ruolo di vittima designata.





La squadra preferita di tutte le forze dell'ordine è tornata a grande richiesta con il il sequel a lungo atteso della commedia di culto "Super Troopers". Quando una controversia internazionale di frontiera sorge tra gli Stati Uniti e il Canada, i Super Troopers, Mac, Thorny, Foster, Rabbit e Farva, Sono chiamati ad istituire una nuova stazione di pattuglia della Highway nella zona controversa. Segue un lavoro di polizia non convenzionale e il risultato è...Super Troopers 2.

Lo sviluppo di questo sequel ha avuto inizio nel 2006 con una trama completamente diversa che prevedeva di riunire il gruppo per un prequel. Nel corso degli anni questa idea è stata scartata in favore di un sequel diretto.

Scritto dai Broken Lizard, il sequel è diretto da Jay Chandrasekhar, regista dell'originale che si ripresenta anche nel ruolo del Trooper Thorny. Il cast include anche Jim Gaffigan, Lynda Carter come la Governatrice Jessman Vermont, Marisa Coughlan come l'Agente Ursula Hanson e Brian Cox come il Capitano John O'Hagen. I nuovi arrivati includono Willy Nelson, Emmanuelle Chriqui, Tyler Labine Hayes MacArthur, Will Sasso e Rob Lowe.





Super Troopers 2: iniziate le riprese e prima foto dal set

Articolo pubblicato il 25 ottobre 2015

A 14 anni dall'originale hanno preso il via le riprese del sequel Super Troopers 2 con uno dei protagonisti Erik Stolhanske che ha condiviso via Instagram la prima foto dal set che lo vede ritratto con il collega Kevin Heffernan.

Il gruppo comico Broken Lizard ha lanciato una campagna IndieGoGo all'inizio di quest'anno con un obiettivo di 2 milioni di dollari. La troupe comedy è arrivata a questo obiettivo in un solo giorno. La produzione allora ha rilanciato portando l'obiettivo a 4,5 milioni. Ora i ragazzi stanno mettendo a frutto quei soldi raccolti per tornare nel Vermont e riportare in azione la loro truppa pronta a fornire ancora un sacco di folle divertimento.

Il gruppo Broken Lizard che ricordiamo è composto da Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Paul Soter, Steve Lemme e Erik Stolhanske non ha comunicato alcuna trama ufficiale per questo sequel puntando a sorprendere i fan.

Super Troopers uscito nel 2001 era diretto da Jay Chandrasekhar e seguiva cinque agenti di polizia della stato del Vermont, troppo entusiasti e sempre alla ricerca di azione, scatenare l'inferno sulla strada trasformandosi in un vero incubo per gli automobilisti. Tra una faida in corso con i poliziotti locali e lo stato che vuole farli chiudere, i Super Troopers si ritrovano a creare il panico mentre cercano di evitare l'estinzione. Il film alla sua uscita negli States è diventato rapidamente un cult-comedy e visti i risultati della campagna IndieGoGo continua ad esserlo (l'incasso worldwide del film originale è stato di circa 23 milioni di dollari a fronte di poco più di un milione di budget).

Anche se nessun dettaglio sulla trama è emerso i sostenitori che hanno donato 10$ hanno avuto accesso allo script, ma nessuno di quei sostenitori ha però ha rivelato nulla della trama seguendo il volere dei realizzatori.







And so it begins. First Day shooting Super Troopers 2. #superTroopers

— Erik Stolhanske (@ErikStolhanske) 23 Ottobre 2015

Una foto pubblicata da Erik Stolhanske (@stolhanske) in data: 23 Ott 2015 alle ore 07:20 PDT



