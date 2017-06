Stasera in tv: "Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 24 giugno 2017

Italia 1 stasera propone "Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero", avventura fantasy del 2010 diretta da Michael Aptet e interpretata da Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes e Will Poulter.





Cast e personaggi

Georgie Henley: Lucy Pevensie

Skandar Keynes: Edmund Pevensie

Ben Barnes: Principe Caspian

Will Poulter: Eustace Scrubb

Terry Norris: Lord Bern

Bruce Spence: Lord Rhoop

Gary Sweet: Drinian

Bille Brown: Coriakin

Laura Brent: Liliandil

Tilda Swinton: Jadis, La Strega Bianca

Anna Popplewell: Susan Pevensie

Doppiatori originali

Liam Neeson: Aslan

Simon Pegg: Ripicì

Doppiatori italiani

Lilian Caputo: Lucy Pevensie

Emiliano Coltorti: Principe Caspian

Mattia Ward: Edmund Pevensie

Manuel Meli: Eustace Scrubb

Franca D'Amato: Strega Bianca

Stefano De Sando: Drinian

Luca Biagini: Coriakin

Ilaria Stagni: Liliandil

Alessandro Rossi: Aslan

Francesco Prando: Ripicì

Letizia Ciampa: Susan Pevensie





La trama

Edmund (Skandar Keynes) e Lucy (Georgie Henley) tornati da Narnia faticano non poco ad adattarsi ad un vita che li vede semplici adolescenti, il clangore delle armi e il trono sembrano davvero ricordi lontani e poi Edmund non riesce a dimenticare le battaglie e la gloria raccolti nel suo regno e vorrebbe, nonostante l’età non glielo permetta, arruolarsi nell’esercito come ha fatto il fratello Peter.

Lucy invece si confronta con il suo divenire donna, il suo senso di inadeguatezza e le prime cotte che la fanno desiderosa di assomigliare alla sorella maggiore Susan, portandola a sviluppare una strana commistione di invidia e venerazione.

In casa a crear scompiglio ci si mette anche l’antipatico e pedante cugino Eustace (Will Poulter), che con il suo inseparabile diario pieno di malignità non perde occasione di far sentire i due cugini ospiti indesiderati.

Anche il pavido Eustace però ben presto scoprirà la natura regale e il coraggio dei suoi due cugini, quando attraverso un dipinto che ritrae un veliero intento a solcare un mare oscuro, il terzetto si ritroverà per magia nel bel mezzo dell’oceano di Narnia.

A bordo del veliero del principe Caspian (Ben Barnes) i tre intraprenderanno un lungo viaggio alla ricerca di sette spade appartenenti ad altrettanti nobili, armi che rappresentano l’unica speranza di salvare il regno dal male incombente, che si manifesterà sotto forma di una malevola nebbia verde capace di generare incubi inenarrabili.





Il nostro commento

Dopo il passaggio di consegne dalla Disney alla 20th Century Fox ecco approdare nelle sale "Il viaggio del veliero", terzo capitolo della saga fantasy Le cronache di Narnia creata dall’autore inglese C.S. Lewis e bisogna ammettere che se visivamente la pellicola diretta da Michael Apted mostri più di qualche guizzo, resta forte la sensazione per i non-lettori che ci sia una semplificazione estrema della pagina scritta, tale da rendere alcuni elementi della narrazione dalle potenzialità contenutistiche immense troppo poveri di spessore, cosa che siamo certi non avviene nella controparte cartacea.

Si è parlato in questo nuovo capitolo di molta azione e questo è indubbiamente vero, a discapito di elementi narrativi e passaggi che nel libro venivano oltremodo sviluppati, prezzo che siamo consapevoli si debba pagare per una trasposizione, il problema è che regista e sceneggiatori sembra si stiano rivolgendo esclusivamente ad un pubblico di piccoli spettatori, trasformando il percorso dei quattro protagonisti in una repentina corsa verso un prevedibile epilogo, saltando a piè pari tappe fondamentali come il confronto-scontro tra i personaggi e la tentazione verso il "Lato oscuro" che il gruppo incontrerà lungo la strada, tentazione che non si presenta affatto spaventosa ne tantomeno incombente.

Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero pur rispettando il livello tecnico delle due precedenti pellicole, si pone a livello di suggestioni prettamente fantasy e di contenuti a milioni di anni luce dalla magia e merviglia trasmesse dal primo episodio. Nessuno si aspettava l’epica di Un signore degli anelli, ma almeno un livello paragonabile ad alcuni notevoli episodi degli esordi della saga di Harry Potter e di certo, da spettatore maggiorenne da un pezzo, un approccio un tantino più adulto.

Pur non conoscendo l’opera di Lewis, ma certamente lo spessore dell’autore, non possiamo credere che in una saga che miscela elementi e suggestioni di tale universalità tutto si riduca a quella che si rivela ad uno sguardo più attento una fiaba per bambini, tutto è troppo edulcorato, rapido e "indolore" per rappresentare una buona opera fantasy, senza dubbio un gradevole intrattenimento per famiglie e per i fan della saga, ma da un universo di raro spessore come quello fantasy e da un autore come Lewis ci si aspettava senza dubbio qualcosa di meno bambinesco e puntato ad una semplicistica rilettura di ben rodati elementi già visti in avventurosi blockbuster come Pirati dei Caraibi.





Curiosità



Dopo che Le cronache di Narnia - Il principe Caspian (2008) non è andato molto bene al box office, la Walt Disney Company ha deciso per ragioni di budget e logistiche di non co-produrre e co-finanziare questo o uno qualsiasi dei seguenti capitoli della serie di Narnia.



Le illustrazioni dei personaggi durante i titoli di coda sono le stesse che appaiono nel libro. Si tratta di un omaggio a Pauline Baynes, illustratrice della serie scomparsa il 2 agosto 2008 all'età di 85 anni.



Il principe (ora re) Caspian è ancora una volta interpretato da Ben Barnes mentre Ripicì è doppiato da Simon Pegg che ha sostituito Eddie Izzard.



In un breve cameo Nathaniel Parker interpreta il padre del personaggio di Ben Barnes, Caspian X. Ironia della sorte Ben Barnes aveva precedentemente interpretato la versione più giovane del personaggio di Nathaniel Parker nel film Stardust (2007).



Nella cabina principale del veliero con la mappa di Narnia ci sono anche dipinti di luoghi di Narnia sulle pareti della cabina. Tashbaan, la capitale di Calormen e una città visitata nel libro di Narnia "Il cavallo e il ragazzo".



Nel libro le isole con l'acqua in grado di trasformare qualsiasi cosa in oro e il tesoro d'oro incantato in cui Eustace si imbatte sono locati in due luoghi separati. E' stata una scelta deliberata dai realizzatori unire le due isole in una sola destinazione per problemi di tempo e di budget.



L'intenzione originale era che Miraz avrebbe brevemente ripreso il suo ruolo in un'allucinazione provocata dalla nebbia verde. Questa sarebbe stata la realizzazione della più grande paura di Caspian. E' stato poi deciso a riprese in corso che invece sarebbe stato il padre di Caspian il personaggio dell'apparizione. I realizzatori erano esitanti perché il padre di Caspian era un volto completamente sconosciuto che avrebbe potuto confondere il pubblico. Infine hanno perseverato con la loro seconda scelta e deciso per la sostituzione di Miraz con il fratello, in quanto hanno deciso che la paura più grande di Caspian era che non avrebbe mai potuto eguagliare suo padre come re. Di conseguenza la manifestazione della Nebbia Verde influenzata da Caspian ha mostrato suo padre e non lo zio.



Steven Knight e Richard LaGravenese hanno scritto alcune bozze della sceneggiatura durante la pre-produzione ma non sono stati accreditati.



Quando Michael Apted ha firmato per dirigere nel giugno 2007, le riprese dovevano iniziare nel gennaio 2008 per una data di uscita fissata al 1° maggio 2009. Le riprese dovevano cominciare a Malta per poi trasferirsi a Praga e in Islanda. Pochi mesi dopo la Walt Disney Company ha annunciato: "In considerazione dei programmi impegnativi per (i suoi) giovani attori", che avrebbe fatto slittare la data di uscita al 7 Maggio 2010 con le riprese spostate a ottobre 2008. Le riprese sono state quindi riprogrammate presso la Playas de Rosarito a Baja California in Messico dove i due terzi del film sarebbero stati girati presso il serbatoio già utilizzato per Titanic (1997) e Master and Commander - Sfida ai di confini del mare (2003). Le riprese dovevano in parte avere luogo anche in Australia. Disney e Walden alla fine preoccupati per la sicurezza del Messico hanno invece optato per l'Australia come base per le riprese girando presso i Warner Roadshow Studios nel Queensland.



Il film costato 155 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 415.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Arnold tra i suoi crediti per il grande schermo musiche per Independence Day, Stargate, Godzilla e cinque pellicole della saga di 007 tra cui Casino Royale e Quantum of Solace.

Il brano "There's a Place for Us" interpretato da Carrie Underwood e scritto appositamente per la colonna sonora del film ha ricebuto una candidatura ai Golden Globe Awards per la migliore canzone originale.



