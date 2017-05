Stasera in tv: "The Call" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 26 maggio 2017

Rai 2 stasera propone "The Call", thriller del 2013 diretto da Brad Anderson (L'uomo senza sonno) e interpretato da Abigail Breslin e Halle Berry.





Cast e personaggi

Halle Berry: Jordan Turner

Abigail Breslin: Casey Welson

Morris Chestnut: ufficiale Phillips

Michael Eklund: Michael Foster

David Otunga: ufficiale Devans

Roma Maffia: Maddy

José Zúñiga: Jerry

Denise Dowse: Flora

Michael Imperioli: Alan Denado

Ella Rae Peck: Autumn

Justina Machado: Rachel

Evie Thompson: Leah Templeton

Jenna Lamia: Brooke

Ross Gallo: Josh

Doppiatori italiani

Laura Lenghi: Jordan Turner

Lucrezia Marricchi: Casey Welson

Paolo Marchese: ufficiale Phillips

Gaetano Varcasia: ufficiale Devans

Antonio Palumbo: Alan Denado

Loris Loddi: Michael Foster

Antonella Giannini: Maddy





La trama

Jordan Turner (Halle Berry) è un'operatrice del "911" afflitta dai sensi di colpa per non essere riuscita a salvare la vita di una ragazza rapita che l'aveva chiamata durante il suo turno e che verrà ritrovata cadavere.

Tempo dopo ancora una chiamata, un'altra ragazza rapita è riuscita a chiedere aiuto. Jordan intuisce che si tratta dello stesso rapitore autore del precedente omicidio, ma stavolta le cose andranno diversamente perchè la donna è fermamente intenzionata a non lasciare che la povera ragazza diventi un'altra vittima del folle sequestratore, costi quel che costi.





Il nostro commento

Il regista Brad Anderson dopo un paio di pellicole oltremodo originali e intriganti, ci riferiamo a L'uomo senza sonno e Session 9 seguite da una battuta d'arresto con il poco convincente Vanishing on 7th Street si cimenta con un thriller che segue la scia di pellicole come Cellular e In linea con l'assassino.

The Call è un thriller che non osa e sfrutta al meglio due talentuose e credibili protagoniste femminili (Hale Berry e Abigail Breslin) che senza dubbio sono un valore aggiunto per un plot che si snoda sin troppo prevedibile, supportato da una regia ligia al dovere, ma senza guizzi di sorta. Insomma "The Call" non annoia, ma neanche entusiasma e quindi si assesta sul godibile andante, il che ci sembra cosa da non sottovalutare.





Curiosità



Halle Berry era stata inizialmente scelta come protagonista con Joel Schumacher alla regia. Schumacher in seguito ha abbandonato ed è stato sostituito da Brad Anderson. Anche la Berry nel frattempo aveva abbandonato a causa di altri impegni, ma una volta che la data di inizio riprese è stata posticipata. l'attrice è tornata nel ruolo del protagonista.



Nella scena di apertura uno dei chiamanti al centralino del 911 afferma "Credo di stare avendo un'overdose e penso anche mia moglie". Questo frase è un riferimento a quella pronunciata da Edward Sanchez, un poliziotto che confiscata marijuana da un sospetto in seguito ci aveva fatto dei dolci (brownies) per poi chiamare il 911 quando pensò di averne mangiati troppi.



Il film segna la seconda collaborazione di Halle Berry e Abigail Breslin dopo Capodanno a New York (2011).



SPOILER - Nella scena finale in cui in cui Jordan lottando viene gettata a terra, Halle Berry ha realmente battuto la testa sul cemento. I medici sul set hanno riferito che l'attrice si era procurata solo una contusione e un bernoccolo in testa e che poteva tranquuillamente continuare le riprese, ma hanno anche osservato che ha rischiato di subire una lesione cerebrale se fosse atterrata in modo diverso - FINE SPOILER .

Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 68.







La colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore e direttore d'orchestra statunitense John Debney (Predators, Iron Man 2, Machete).



