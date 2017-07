Wonderstruck: trailer e poster del film di Todd Haynes con Julianne Moore

Di Federico Boni venerdì 21 luglio 2017

Wonderstruck: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Todd Haynes nei cinema americani dal 20 ottobre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Amazon Studios e Roadside Attractions hanno reso disponibili un primo trailer e una locandina di Wonderstruck.

Cannes 2017: Wonderstruck - recensione del film di Todd Haynes Todd Haynes traspone il romanzo illustrato di Brian Selznick. Leggete la nostra recensione di Wonderstruck

Basato sul romanzo acclamato dalla critica "La stanza delle meraviglie" di Brian Selznick, anche autore di Hugo Cabret, il film attraversa due diverse epoche e segue due ragazzini, un ragazzo nel 1977 e una ragazza nel 1927, che fanno curiose scoperte che li pongono su percorsi diversi, ma misteriosamente connessi. Il dramma è il nuovo film di Todd Haynes, il regista di Carol torna a collaborare con Julianne Moore e segna la prima incursione del regista nel territorio del film per famiglie.





In due epoche diverse, due bambini sognano una vita diversa. Nel 1927 Rose fugge per trovare il suo idolo, l'attrice Lillian Mayhew. Nel 1977 Ben si mette alla ricerca del padre, dopo la morte della madre. Nonostante i cinquant'anni che li separano, sono misteriosamente collegati tra loro.

Scritto dallo stesso Selznick, il film include anche Oakes Fegley (Il drago invisibile), Michelle Williams, Cory Michael Smith e Millicent Simmonds.





Wonderstruck - La stanza delle Meraviglie, Julianne Moore ritrova Todd Haynes

Articolo pubblicato il 17 novembre 2015

Carol: recensione in anteprima del film di Todd Haynes Ancora America e anni 50 per Todd Haynes, alle prese con la società che imprigiona identità: e con Carol fa di nuovo centro. Ecco la recensione da Cannes. In attesa di poter ammirare il meraviglioso Carol nei cinema d'Italia, Todd Haynes si prepara a tornare sul set con la trasposizione cinematografica di Wonderstruck, romanzo d'infanzia scritto da Brian Selznick, autore di Hugo Cabret, edito da Mondadori con il titolo La stanza delle Meraviglie. Per l'occasione il regista ritroverà sul set quella Julianne Moore che trascinò nel lontano 2002 lo straordinario Lontano dal paradiso, film che le valse una nomination agli Oscar. A darne notizia Deadline.

Protagonisti della storia Ben e Rose, ragazzi che hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una raccontata in parole, l'altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.

Progetto a dir poco curioso tanto per la Moore quanto per Haynes, solitamente legato a tutt'altro genere cinematografico. Ma anche Scorsese, dinanzi alla scrittura di Selznick, sbalordì tutti con lo stupendo e sottovalutato Hugo Cabret. Tutto questo con Carol che si prepara ad uscire negli Usa, sognando una doppia nomination agli Oscar per le sue due sbalorditive protagoniste, ovvero Cate Blanchett e Rooney Mara. Per quanto riguarda Julianne Moore, invece, dopo Freeheld sarà da dopodomani di nuovo al cinema con Hunger Games: il Canto della Rivolta - Parte 2.

Fonte: Collider