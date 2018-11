Stasera in tv: "I Fantastici 4" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 15 novembre 2018

Italia 1 stasera propone "I Fantastici 4", film con supereroi del 2005 diretto da Tim Story (Poliziotto in prova) e interpretato da Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Julian McMahon.

Cast e personaggi

Ioan Gruffudd: Reed Richards/Mister Fantastic

Jessica Alba: Susan "Sue" Storm/Donna invisibile

Chris Evans: Johnny Storm/La Torcia Umana

Michael Chiklis: Ben Grimm/La Cosa

Julian McMahon: Victor Von Doom/Dottor Destino

Kerry Washington: Alicia Masters

Hamish Linklater: Leonard

Michael Kopsa: Ned Cecil

Maria Menounos: infermiera

Laurie Holden: Debbie

David Parker: Ernie

Kevin McNulty: Jimmy O'Hoolihan

Stan Lee: Willie Lumpkin

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Reed Richards/Mister Fantastic

Roberta Pellini: Susan "Sue" Storm/Donna invisibile

Roberto Certomà: Johnny Storm/La Torcia Umana

Roberto Draghetti: Ben Grimm/La Cosa

Mario Cordova: Victor Von Doom/Dottor Destino

Silvia Tognoloni: Alicia Masters

Antonio Sanna: Ned Cecil

La trama

Il magnate e scienziato Victor Von Doom (Julian McMahon) e in procinto di varare un’importante missione scientifica nello spazio, ma per questa impresa gli serve l’aiuto dello scienziato Reed Richards (Ioan Gruffud), l’unico in grado di studiare e sfruttare l’energia di una nube cosmica in procinto di transitare nei pressi della Terra.

Così Richards, anche lui in cerca di finanziamenti per la sua ricerca e in perenne difficoltà nello sbarcare il lunario accetta e si unisce ad una sua vecchia fiamma, la dottoressa Sue Storm (Jessica Alba), il fratello di quest’ultima Johnny (Chris Evans) e ad un suo amico di vecchia data nonchè veterano di misssioni spaziali, Ben Grimm (Michael Chiklis).

I quattro con l'aggiunta di Von Doom si trasferiscono su una stazione spaziale orbitante in attesa che la tempesta cosmica transiti e si possano raccogliere preziosi dati scientifici, ma qualcosa va storto e la nube investe senza alcun preavviso la stazione spaziale prima che il gruppo possa proteggersi. Tutti e cinque gli scienziati sono investiti da radiazioni che ne contamineranno e muteranno il DNA.

Tornati sulla Terra Reed, Sue, Johnny e Ben scopriranno di aver acquisito dei superpoteri che metteranno al servizio del prossimo, mentre Von Doom in bancarotta abbraccerà il Lato oscuro diventando la loro nemesi, e cercando di conquistare il potere utilizzando le sue nuove facoltà come arma di distruzione.

Il nostro commento

Notevole la confezione di questo cinefumetto, gli occhi ne saranno pienamente soddisfatti, il regista Tim Story (Poliziotto in prova) maneggia con dovizia un budget sostanzioso ed un corposo carico di effetti speciali. Il risultato non tradisce lo spirito del fumetto originale, ma a fine visione si ha la netta sensazione che manchi qualcosa all'appello nonostante lo sfarzo visivo.

Nel suo complesso questa prima incursione live-action dei Fantastici 4 non manca di azione e divertimento "per tutti," e alla luce del recente fallimentare reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro il film di Tim Story, seppur non memorabile, finisce per guadagnare diversi punti.

Curiosità



Il film è basato sull'omonimo fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby ed ha fruito di un sequel, I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) e un reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro (2015).



Chris Evans ha improvvisato maggior parte dei suoi dialoghi.



Paul Walker è stato considerato per la parte di Johnny Storm.



Per la maggior parte delle riprese Michael Chiklis ha sofferto un gran caldo a causa del costume indossato per interpretare La Cosa. La battaglia finale in strada però è stata girata a Vancouver nel mese di dicembre, in quel caso Chiklis era l'unico dei quattro al riparo dal freddo (il resto del gruppo era in attillatissime uniformi blu).



Jessica Alba ha avuto un'infezione renale durante le riprese ed è quasi svenuta quando era con Julian McMahon nella scena della stazione spaziale.



Questo non è il primo live-action dei Fantastici Quattro, un altro ne è stato realizzato nel 1994, ma non è mai uscito. Questo primo film costato 2 milioni di dollari era stato concepito per non uscire mai all'insaputa del cast, della troupe e del regista Roger Corman. L'unico motivo per cui era stato realizzato era solo perché lo studio che possedeva i diritti per fare un film sui Fantastici 4 li avrebbe persi se non avesse dato il via alla produzione di un film entro una certa data.



Michael Chiklis era l'unico dei quattro attori principali ad avere già familiarità con il fumetto originale essendo un fan devoto fin dall'infanzia de La Cosa. Ha lottato con entusiasmo per avere nel film una Cosa "reale" piuttosto che un personaggio generato dal computer. Chiklis ha indossato 27 chili di lattice che richiedevano tre ore per essere indossati. Per mantenere fresco Chiklis nel costume, una roccia veniva rimossa dalla sua testa e aria fredda veniva spruzzata nella fessura tra la tuta e il corpo dell'attore.



La scena sul ponte ha richiesto circa 5 settimane di riprese.



Durante la conversazione sul pontile tra Reed e Sue, non solo gli attori non erano insieme (che è relativamente comune nel cinema), ma non erano nemmeno nello stesso paese. Jessica Alba stava girando a New York, mentre Ioan Gruffudd stava girando a Vancouver in Canada.



A Hugh Jackman (Wolverine nei film degli X-Men) è stato offerto il ruolo di Reed Richards.



Mentre è esaminato da Reed, Ben afferma di avere il vizio di fumare. Nei fumetti La Cosa era vista spesso fumare sigari, questo fino ai primi anni '90, quando il nuovo redattore capo della Marvel, Joe Quesada, istituì una politica "anti-fumo" per tutti i personaggi della società, in pratica era vietato mostrarli nell'atto di fumare.



A molti fan dei fumetti non è piaciuto il modo in cui il Dottor Destino è stato interpretato. Stan Lee autore del fumetto originale e che nel film interpreta Willy il postino era d'accordo con loro.



Stan Lee ha detto che la Cosa di Michael Chiklis è la sua performance preferita di tutti i film Marvel.



A Michael Chiklis è stato offerto il ruolo de La Cosa dopo un suggerimento da parte di Jennifer Garner.



Una replica di una parte del ponte di Brooklyn è stata costruita sul set in Canada.



Il film ha quasi 900 inquadrature con effetti speciali.



George Clooney e Brendan Fraser sono stati considerati per il ruolo di Reed Richards.



Durante lo sviluppo Chris Columbus ha spinto affinché il film avesse un tono fortemente comico seguendo lo stile della serie tv di Batman degli anni '60. Nonostante sia stato assunto per la sua esperienza con le commedie Tim Story è stato in grado di convincere Columbus che adottare un tono comico assoluto avrebbe portato ad un disastro e nel farlo ha sottolineato il successo di Spider-Man (2002) come prova che il film poteva ancora contenere molto umorismo, pur avendo un una trama di base drammatica.



Quando Johnny mostra un'action figure de La Cosa (che pronuncia la frase "E' tempo di distruzione"), si tratta di una action figure del 2002 appartenente alla linea "Marvel Legends" di Toy Biz, una linea di giocattoli con figures altamente dettagliate basate su vari personaggi della Marvel Comics. La figure mostrata nel film fa parte della seconda serie ed è particolare poiché era confezionata con una ristampa del fumetto "Fantastic Four" (Volume One), # 263.



Jessica Alba ha tinto i capelli di biondo per questo film, ma indossava una parrucca bionda per il sequel.



Questo è stato il terzo film di supereroi ad uscire nel 2005. I primi due erano Elektra (2005) e Batman Begins (2005).



James Gandolfini è stato considerato per il ruolo di Ben Grimm / La Cosa.



Ali Larter, Julia Stiles, Kate Bosworth, Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Elizabeth Banks, KaDee Strickland sono state tutte considerate per il ruolo della Donna invisibile.



E' stata un'idea di Julian McMahon ispirato dal suo ruolo in Nip / Tuck di avere le cicatrici di Victor sigillate da punti chirurgici.



Steven Soderbergh e Sean Astin erano entrambi interessati a dirigere.



Tim Robbins è stato preso in considerazione per il ruolo del Dottor Destino.



La sequenza d'azione sul ponte di Brooklyn è stata girata utilizzando un set situato in un parcheggio di Vancouver sul cui sfondo era stato eretto un gigantesco schermo blu poi arricchito in post-produzione con una vista di Manhattan in CG.



La macchina che Reed costruisce e che ricrea la tempesta per ripristinare il DNA del team è influenzata dalle cabine di teletrasporto viste nel remake La mosca (1986).



Quando Chris Columbus era designato alla regia voleva la coppia Dennis Quaid e Meg Ryan per interpretare Reed Richards e Sue Storm.



La sceneggiatura è stata sviluppata per oltre dieci anni. Lo scrittore finale è stato Simon Kinberg, che ha lavorato al film per tutta la sua produzione.



Lo Smart phone di Reed, che lo scienziato utilizza per controllare la presentazione olografica all'inizio del film, è un Samsung SPH-i700.



Un decennio dopo l'uscita di questo film c'è stato un reboot perché Jessica Alba ha deciso di non fare un terzo film e Chris Evans nel frattempo aveva interpretato un altro eroe dei fumetti Marvel, Capitan America. Fantastici 4 - I Fantastici Quattro (2015), interpretato da Miles Teller come Reed Richards, Kate Mara come La Donna invisibile, Michael B. Jordan come Johnny Storm e Jamie Bell come Ben Grimm, era una rivisitazione più dark del fumetto ed è stato un flop clamoroso al box-office.



Quando Peyton Reed era designata alla regia, Renée Zellweger è stata considerata per il ruolo di Sue Storm / La Donna invisibile.



Se il film fosse uscito nel 1990, quella versione sarebbe stata interpretata da Jeff Goldblum come Reed Richards, Denise Richards come la Donna invisibile, Bruce Willis come Ben Grimm, Chris O'Donnell come Johnny Storm e Mel Gibson come Victor Von Doom.



Stan Lee appare nel film in cameo. Anche se Lee ha interpretato camei in molti film Marvel, questa è la prima volta che lui interpreta un personaggio dei fumetti: Willy Lumpkin, buon vecchio postino dei Fantastici 4. La sua battuta doveva essere "Bentornato a casa Dottor Richards", ma è stata cambiata in "Bentornato al Baxter Building Dottor Richards!".



Nell'ultima scena del film il Dottor Destino congelato viene spedito su una nave da carico che porta la dicitura "Latveria" sulla poppa. Nell'Universo Marvel, Latveria è un paese immaginario (apparentemente un mash-up di Lettonia e Liechtenstein) che confina con Ungheria, Serbia e Romania dove è nato il Dottor Destino e dove il supercriminale imporrà la sua dittatura.



Nel film il Dottor Destino è parte della spedizione di Richards che donerà ai quattro incredibili superpoteri. Questo non accade nei fumetti originali della Marvel, ma è stato incorporato nei fumetti Marvel Ultimates (una spedizione in un'altra dimensione concede a Doom e ai quattro strabilianti superpoteri).



Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 330.



La colonna sonora



Le musiche originali sono di John Ottman (X-Men 2, Superman Returns, X-Men: Giorni di un futuro passato) che ha musicato anche il sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007).

La colonna sonora include anche brani di Anastacia, Joss Stone, Simple Plan e Velvet Revolver.



Le canzoni del film:

1. Come In, Come On - Velvet Revolver

2. Error Operator - Taking Back Sunday

3. Relax - Chingy

4. Whatever Happened To The Heroes - Joss Stone

5. Waiting (Save Your Life) - Omnisoul

6. Always Come Back To You - Ryan Cabrera

7. Everything Burns - Anastacia & Ben Moody

8. New World Symphony - Miri Ben-Ari featuring Pharoahe Monch

9. Die For You - Megan McCauley

10. Noots - Sum 41

11. Surrender - Simple Plan

12. I'll Take You Down - T.F.F. featuring Chris Cestor (from JET), Brody Dalle (from The Distillers), Dolf de Datsun (from The Datsuns) & Nick Zinner (from the Yeah Yeah Yeahs)

13. On Fire - Lloyd Banks

14. Reverie - Megan McCauley

15. Goodbye To You - Breaking Point

16. Shed My Skin - Alter Bridge

17. In Due Time - Submersed

18. Disposable Sunshine - Loser

19. Now You Know - Miss Eighty 6 featuring Classic

20. Kirikirimai - Orange Range

Le musiche originali di John Ottman:

1. Main Titles

2. Cosmic Storm

3. Superheroes

4. Experiments

5. Planetarium

6. Entanglement

7. Power Hungry

8. Changing

9. Lab Rat

10. Unlikely Saviors

11. Bye Bye Ned

12. Battling Doom

13. Bon Voyage

14. Fantastic Proposal

