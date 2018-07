Stasera in tv: "Dio perdona io no!" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 19 luglio 2018

Rete 4 stasera propone "Dio perdona... io no!", film western del 1967 diretto da Giuseppe Colizzi (La collina degli stivali) e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill.





Cast e personaggi

Terence Hill: Cat "Doc" Stevens

Bud Spencer: Hutch "Earp" Bessy

Frank Wolff: Bill Sant'Antonio

Gina Rovere: Rose

José Manuel Martin: Bud

Frank Braña: giocatore di poker

Joaquin Blanco

Antonietta Fiorito: Paquita

Paco Sanz: uomo che dà informazioni

Franco Gula: becchino

José Canalejas: scagnozzo

Bruno Arie: giocatore di poker

Remo Capitani: oste

Antonio Decembrino

Roberto Alessandri

Juan Olaguibel

Tito Garcia: Tam Tam

Luis Barboo: scagnozzo

Giancarlo Bastianoni

Giovanna Lenzi

Rufino Inglese

Doppiatori italiani

Sergio Graziani: Cat Stevens

Glauco Onorato: Hutch Bessy

Oreste Lionello: Bill Sant'Antonio

Rita Savagnone: Rose

Sergio Tedesco: Bud

Luciano De Ambrosis: giocatore di poker

Gualtiero De Angelis: uomo che dà informazioni

Lauro Gazzolo: becchino

Corrado Gaipa: oste





La trama

Hutch "Earp" Bessy (Bud Spencer) agente di una compagnia di assicurazione e il pistolero Cat "Doc" Stevens (Terence Hill) unisocno le forze per catturare il fuorilegge Bill Sant'Antonio (Frank Wolff) creduto morto e che nel frattempo ha messo le mani su un cospicuo bottino in oro rapinando un treno e uccidendo tutti i passeggeri.

La caccia al fuorilegge si rivelerà irta di ostacoli visto che sulle tracce di Doc c'è anche la banda di Sant'Antonio convinta che il loro capo sia realmente morto e che Doc si sia appropriato di tutto il bottino delle loro rapine senza dividerlo.





Il nostro commento

In questo primo western la coppia Bud Spencer / Terence Hill inizia una sorta di rodaggio che li porterà al cult Lo chiamavano trinità che aprirà la strada ad una fortunata e prolifica carriera come inossidabile duo.

Giuseppe Colizzi confeziona un western piuttosto cupo e non scevro da una certa violenza, afflitto da tempi morti e che ammicca ai classici di Sergio Leone senza averne però l'epica ne l'ampio respiro.

Dio perdona...io no! è un western che nonostante evidenti limiti a livello di narrazione funziona grazie ad un cast in parte, anche se le dinamiche tra Terence Hill e Bud Spencer sono ancora molto lontane da quelle farsesche che li hanno trasformati in beniamini del grande schermo.





Curiosità



Dio perdona...io no! è il primo film della fortunata coppia Bud Spencer e Terence Hill nonché primo di una trilogia di western diretti dal regista Giuseppe Colizzi che includerà anche I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali.



Il film è stato girato tra Italia e Spagna (Almería). Le scene iniziali con il treno a vapore sono state girate nel Lazio lungo il tratto della ferrovia Capranica-Civitavecchia tra le stazioni di Barbarano Romano-Vejano e Blera, dove è stato ripreso l'arrivo del treno. La locomotiva utilizzata nelle scene è una macchina a vapore del gruppo "625 FS" trasformata in un treno d'epoca e proveniente dal deposito di Roma Trastevere.



In origine era stato annunciato Pietro Martellanza per il ruolo di Cat Stevens, ma l'attore si ruppe un piede all'inizio delle riprese e fu sostituito da Terence Hill, un incidente che ha permesso il primo incontro tra Bud Spencer e Terence Hill.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carlo Rustichelli (Divorzio all'italiana, L'armata Brancaleone, Zanna bianca) che le ha composte con lo pseudonimo di Ángel Oliver.



TRACK LISTINGS

1. Dies irae (02:00)

2. Arrivo alla stazione e strage sul treno (01:25)

3. Paesaggio di notte (Partita a poker) (04:48)

4. Cavalcando al tramonto (01:21)

5. Rose (04:38)

6. L'incendio (01:40)

7. Torride praterie (01:16)

8. Rose (#2) (02:18)

9. Il funerale (03:07)

10. Le spartizioni (02:30)

11. Passo dietro passo (02:55)

12. Bill Sant'Antonio (02:08)

13. Il nuovo comandante (03:08)

14. Appostamento (01:43)

15. Senza tregua (01:18)

16. Il cane, il gatto, la volpe (02:24)

17. Appostamento (#2) (02:39)

18. Gatto in agguato (01:15)

19. Senza tregua (#2) (01:21)

20. Prigioniero (01:08)

21. Affari sporchi (02:30)

22. Attesa (01:36)

23. Confronto finale (02:20)

24. End Titles (02:33)