Stasera in tv: "Sister Act 2" su Rai 1

Di Pietro Ferraro venerdì 7 luglio 2017

Rai 2 stasera propone "Sister Act 2 - Più svitata che mai", commedia musicale del 1993 diretta da Bill Duke (Il club delle vedove) e interpretata Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy e Wendy Makkena.





Cast e personaggi

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Maggie Smith: Madre Superiora

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Barnard Hughes: Padre Maurice

Michael Jeter: Padre Ignazio

Thomas Gottschalk: Padre Wolfgang

Brad Sullivan: Padre Thomas

James Coburn: Mister Crisp

Lauryn Hill: Rita Watson

Sheryl Lee Ralph: Florence Watson

Jennifer Love Hewitt: Margaret

Robert Pastorelli: Joey Bustamente

Ryan Toby: Ahmal

Christian Fitzharris: Tyler Chase

Ron Johnson: Richard "Schizzo"

Devin Kamin: Frank K.

Alanna Ubach: Maria

Tanya Blount: Tanya

Luca Tommassini: ballerino

Doppiatori italiani

Rita Savagnone: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Solvejg D'Assunta: Madre Superiora

Silvia Pepitoni: Suor Maria Patrizia

Alessandra Korompay: Suor Maria Roberta

Noemi Gifuni: Suor Maria Lazzara

Dante Biagioni: Padre Maurice

Giorgio Lopez: Padre Ignazio

Tonino Accolla: Padre Wolfgang

Angelo Nicotra: Padre Thomas

Glauco Onorato: Mister Crisp

Laura Lenghi: Rita Watson

Paola Giannetti: Florence Watson

Laura Latini: Margaret

Alessandro Tiberi: Ahmal

Davide Lepore: Tyler Chase

Fabrizio Vidale: Richard "Schizzo"

Giorgio Borghetti: Frank K.

Georgia Lepore: Maria

Paola Valentini: Tanya





La trama

La cantante in fuga e suora per forza Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) è tornata al suo vecchio lavoro. Dopo essersi salvata dal boss La Rocca torna sul palcoscenico e inizia una nuova e brillante carriera in quel di Las Vegas, ma un bel giorno durante un suo spettacolo tra il pubblico Deloris riconosce tre volti familiari.

Il terzetto in questione formato da suor Maria Patrizia, suor Maria Roberta e suor Maria Lazzara ha per le mani un gruppo di alunni di canto alquanto ribelli, c’e del talento, ma nessuna voglia di fare, cosi implorano Deloris di seguirle a San Francisco per occuparsi della nuova classe.

Deloris, che con le suo amiche del convento si è tolta qualche bella soddisfazione, decide di aiutarle e di accettare la missione, così reindossate le vesti di suor Maria Claretta si ritrova a fare i conti con una classe indisciplinata e decisamente ostile.

Sembra che il "sistema Deloris" non basti a motivare le giovani promesse, così dopo aver scoperto che la scuola in grave crisi finanziaria sta per chiudere i battenti, suor Maria Claretta informa i ragazzi della situazione e li spinge a partecipare ad un concorso canoro che potrebbe salvare la scuola.





Il nostro commento

La simpatica e irrefrenebile Whoopi Goldberg dopo lo spassoso Sister Act – una svitata in abito da suora torna a vestire i panni della suora canterina, ma stavolta il risultato è meno brillante. Il film risente tra le altre cose della regia non proprio memorabile dell'attore Bill Duke, cineasta di palese provenienza televisiva, nulla a che vedere con il veterano del genere Emile Ardolino regista del primo episodio.

Il film strizza l’occhio al "Pensieri pericolosi" con Michelle Pfeiffer, ma vista la produzione Disney è di conseguenza più "addomesticato" ai crismi del family-movie e mostra le debolezze di un copione sfornato in tempi record visto il veloce ritorno sullo schermo, circa un anno dall’originale, con tutte le inevitabili mancanze del caso.

Sister Act 2 comunque nel suo complesso funziona a prescindere dagli evidenti limiti, grazie alla verve della protagonista, ad un colonna sonora orecchiabile e aggiornata per l’occasione e una furba trama dal sicuro appeal che dieci anni dopo ritroveremo, con le dovute differenze, anche nel divertente School of Rock di Richard Linklater con protagonista un’altro comico di razza, l’attore Jack Black.





Curiosità



La figlia di Whoopi Goldberg, Alex Martin, appare in questo film come uno dei bambini in classe. Lei pronuncia la battuta "Yo Mama" su Skittles.



Lauryn Hill che nel film interpreta Rita è una cantante professionista che ha fatto parte del trio hip-hop dei Fugees, tra le loro hit più note il brano "Killing Me Softly With This Song".



Quando gli studenti sono sul campo da basket il personaggio di Lauryn Hill, Rita, inizia a rappare. Il suo rap non era parte del copione.



Whoopi Goldberg non aveva avuto un bella esperienza girando il primo film, ma decise di fare questo sequel solo dopo che la Disney decise di finanziare un progetto he sognava di realizzare da anni , Sarafina! Il profumo della libertà (1992).



Grande cura è stata messa nel nascondere parzialmente o completamente le mani di James Coburn che mostravano i segni di un'artrite avanzata.



Questo è stato il primo film per Jennifer Love Hewitt, Lauryn Hill e Ryan Toby.



Deedee Magno, uno degli studenti di musica a cui Suor Claretta (Whoopi Goldberg) insegna, è stato un membro del gruppo pop anni '90 "The Party", un gruppo prodotto da Disney che ha anche prodotto Sister Act 2.



Il film costato 38 milioni di dollari (8 milioni di dollari più dell'originale) ne ha incassati 57 al box-office americano (86 milioni in meno dell'originale che aveva totalizzato solo negli States 139 milioni). L'incasso worldwide di Sister Act 2 non è noto.







La colonna sonora

- Le musiche originali del film sono di Miles Goodman, tra le sue altre composizioni per il grande schermo ricordiamo musiche per La piccola bottega degli orrori, La Bamba, Un poliziotto a quattro zampe, Piccola peste e Festa in casa Muppet.

TRACK LISTINGS

1. The Greatest Medley Ever Told - Whoopi And The Ronelles

2. Never Should've Let You Go - Hi-Five

3. Get Up Offa That Thing/Dancing In The Street - Whoopi And The Sisters

4. Oh Happy Day - The St. Francis Choir Featuring Ryan Toby

5. Ball Of Confusion (That's What The World Is Today) - Whoopi And The Sisters

6. His Eye Is On The Sparrow - Lauryn Hill

7. A Deeper Love - Aretha Franklin

8. Wandering Eyes - Nuttin' Nyce

9. Pay Attention - Ryan Toby

10. Ode To Joy - The Chapman College Choir

11. Joyful, Joyful - The St. Francis Choir

12. Ain't No Mountain High Enough - Whoopi And The Cast

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora cliccate QUI.