Stasera in tv: "Caccia spietata" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 16 luglio 2018

Rete 4 stasera propone Caccia spietata (Seraphim Falls), film western del 2006 diretto da David Von Ancken ed interpretato da Liam Neeson, Pierce Brosnan e Anjelica Huston.





Cast e personaggi

Liam Neeson: Carver

Pierce Brosnan: Gideon

Michael Wincott: Hayes

Xander Berkeley: Railroad Foreman

Ed Lauter: Parsons

Tom Noonan: Ministro Abraham

Kevin J. O'Connor: Henry

John Robinson: Kid

Anjelica Huston: Madame Louise

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Carver

Luca Ward: Gideon

Mario Bombardieri: Hayes

Ambrogio Colombo: Railroad Foreman

Raffaele Uzzi: Parsons

Domenico Crescentini: Ministro Abraham

Mauro Bosco: Henry

Alessio Ward: Kid

Antonella Giannini: Madame Louise

Saverio Moriones: Caronte

Monica Ward: Rose

Niccolò Ward: Nathaniel

Monica Bertolotti: Charlotte

Alberto Caneva: Bill

Gabriele Martini: Pop

Maurizio Reti: Tenente

Roberto Certomà: Virgil





La trama

La guerra civile è ormai giunta alla fine, ma il Colonnello Morsman Carver (Liam Neeson) ha un’ultima missione del tutto personale da compiere: scovare e uccidere Gideon (Pierce Brosnan), a qualsiasi costo. Questa inesorabile caccia all’uomo condurrà entrambi i due avversari lontano dalle sicurezze della civiltà, nei meandri più oscuri della propria anima.





Il nostro commento

Solido western con vendetta girato con mano sicura e un approccio minimalista che lascia spazio alle performance sentite di due carismatici protagonisti, un film godibile se non si cerca un realismo estremo.

Sullo sfondo, una natura potente ed evocativa che si pone al di sopra di semplice cornice, ma diventa palcoscenico di una caccia serrata condotta con maestria e dal sapore classico, per un genere che ha sempre qualcosa da raccontare quando si parla di vendetta e redenzione.





Curiosità



Liam Neeson e Pierce Brosnan hanno detto entrambi di aver avuto la più divertente esperienza della loro carriera girando questo film, dal momento che entrambi sin da bambini amavano il western ed erano entusiasti di aver avuto finalmente la possibilità di interpretarne uno.



Richard Gere è stato originariamente lanciato come Gideon, ma diede forfait tre settimane prima delle riprese per girare Identikit di un delitto (2007). A Pierce Brosnan è stato poi offerto il ruolo che ha subito accettato.



Liam Neeson e Pierce Brosnan sono entrambi irlandesi che interpretano americani. Xander Berkeley è un americano che interpreta un irlandese.



Il fucile del colonnello Carver nel film è un "Henry" del 1860.



Liam Neeson e Pierce Brosnan sono attori irlandesi. Angelica Huston ha vissuto in Irlanda per gran parte della sua gioventù e detiene la cittadinanza irlandese.



Gli attori che interpretano Big Brother e il cugino Bill interpretano anche i Fratelli McPoyle nella serie tv C'è sempre il sole a Philadelphia.



Il tramonto mostrato circa 47 minuti dall'inizio del film, quando Gideon scende dalla montagna, appare anche nella scena finale di The Astronaut Farmer (2006). Entrambi i film erano in produzione nel Nuovo Messico allo stesso tempo, anche se a molte miglia di distanza.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Harry Gregson-Williams (Cowboys & Aliens, Man on Fire, Le crociate, The Martian).



