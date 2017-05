King Arthur - Il potere della spada: nuova featurette in italiano con David Beckham

Di Federico Boni martedì 16 maggio 2017

King Arthur - Il potere della spada: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'avventura fantasy di Guy Ritchie nei cinema italiani dal 10 maggio 2017.

Warner Bros. ha reso disponibile una featurette sottotitolata in italiano incentrata sul cameo di David Beckham nel fantasy King Arthur - Il potere della spada.

King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie: Recensione in Anteprima Il mito di Excalibur torna al cinema con una versione irriverente che strizza pesantemente l'occhio al fantasy. King Arthur di Guy Ritchie.

Il film attualmente nelle sale italiane è firmato da Guy Ritchie (Operazione U.N.C.L.E, Sherlock Holmes: Gioco di ombre) e sceneggiato da Joby Harold (“Awake – Anestesia Cosciente”) e rilegge in maniera moderna e iperdinamica la leggenda di Re Artù narrando dello scaltro Arthur cresciuto per le strade di Londonium con la sua banda all’oscuro del suo destino, fino a quando non si ritrova fortuitamene di fronte alla spada di Excalibur e la estrae dalla roccia, scoprendo così la sua eredità e cambiando per sempre il suo destino e quello del suo popolo.

Il cast vede protagonista Charlie Hunnam (Pacific Rim e la serie Tv “Sons of Anarchy”) affiancato da Astrid Bergès-Frisbey (“Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”), Aidan Gillen (la serie tv Il Trono di spade), Eric Bana (“Star Trek”, Troy) e il candidato all’Oscar Jude Law (Sherlock Holmes, Spy).





King Arthur - Il potere della spada: clip in italiano e video 360° del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Debutta oggi 10 maggio nei cinema d'Italia King Arthur - Il potere della spada, l'avventura action-fantasy di Guy Ritchie che rivisita il mito di Re Artù e dell'iconica Excalibur.

Guy Ritchie ha approcciato un personaggio leggendario con un piglio fantasy e muscolare simile a quello utilizzato per Sherlock Holmes, supportato dal suo abituale partner creativo, lo sceneggiatore e produttore Lionel Wigram.

A seguire trovate qualche curiosità sulla lavorazione del film accompagnate da nuove clip ufficiali con scene in italiano gentilmente fornite da Warner Bros.





Questa versione di Arthur è un ragazzo di strada riluttante ad accettare il suo destino di legittimo erede al trono.



Guy Ritchie e il co-sceneggiatore e co-produttore Lionel Wigram hanno voluto reinventare il genere cappa e spada di stampo fantastico come hanno fatto con Sherlock Holmers e Operazione UNCLE.









Il film è stato concepito con un approccio più "urbano" con la città di Londinium, un insediamento ambientato nella stessa location della moderna Londra un paio di secoli dopo l'abbandono del territorio da parte dei Romani.



Originariamente intitolato Knights of the Roundtable: King Arthur, il film è stato concepito dallo sceneggiatore Joby Harold come il primo di una serie di storie d'origine che iniziano con Arthur per poi narrare le origini di altri personaggi come Lancillotto e Merlino.









Eric Bana interpreta Uther il padre di Arthur. In questa versione della leggenda Uther viene trafitto alla schiena con Excalibur diventando la pietra in cui la spada è intrappolata.



La scenografa Gemma Jackson, che ha lavorato in precedenza nelle prime tre stagioni della serie tv Il trono di spade, ha detto di voler fare per l'Inghilterra quello che Il signore egli anelli ha fatto per la Nuova Zelanda.



Ritchie e il maestro d'armi Tim Wildgoose non volevano che Excalibur apparisse come un'arma appariscente, come spesso è stata precedentemente descritta. Guy ha insistito sul fatto che Excalibur fosse sottile ed elegante.







King Arthur - Il potere della spada: spot tv in italiano, foto e locandine del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il prossimo 10 maggio approda nei cinema italiani King Arthur - Il potere della spada, un'audace rivisitazione muscolare della leggenda di Re Artù dal regista Guy Ritchie, che ha già rivisitato e rilanciato l'iconico Sherlock Holmes nei due film con Robert Downey Jr.

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo spot tv in italiano che vi proponiamo con un ricca galleria di immagini ufficiali e locandine italiane e internazionali. del film

Ispirata a "La morte di Artù" di Thomas Mallory, la pellicola racconta le gesta di Re Artù, interpretato da Charlie Hunnam. Fanno parte del cast anche Àstrid Bergès-Frisbey nei panni di Ginevra, Jude Law nel ruolo dell'antagonista Vortigern, Djimon Hounsou come Bedivere ed Eric Bana nel ruolo di Uther Pendragon.





King Arthur - Il potere della spada: trailer finale italiano e nuovi poster del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Warner Bros. ha reso disponibilI un trailer finale italiano e tre nuove locandine di King Arthur - Il potere della spada in cui ritroviamo Charlie Hunnam nei panni dell'iconico cavaliere mentre impara a padroneggiare la leggendaria spada Excalibur.

Questa rivisitazione moderna e muscolare della leggenda di Re Artù approderà nelle sale italiane il prossimo 10 maggio diretto da Guy Ritchie, l'uomo dietro all'amato franchise di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Ritchie ha scritto il film con Joby Harold e Lionel Wigram da una storia di David Dobkin e Joby Harold. A bordo come produttori Akiva Goldsman, Joby Harold, Tory Tunnell, Steve Clark-Hall, Guy Ritchie e Lionel Wigram. I produttori esecutivi sono David Dobkin e Bruce Berman.

Charlie Hunnam guida un un cast che comprende anche Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Jude Law ed Eric Bana. Questa avventura action-fantasy permette a Guy Ritchie di portare il tipico suo stile dinamico alla rivisitazione epica di questa antica leggenda. Il film è un apporto iconoclasta al mito classico di Excalibur, tracciando il viaggio di Arthur dalla strada al trono. Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità...che gli piaccia o no.





King Arthur - Il potere della spada: nuovo trailer italiano del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di King Arthur - Il potere della spada diretto dal Guy Ritchie di Sherlock Holmes e Organizzazione U.N.C.L.E..

Pare che se il film andrà bene al box-office sarà il primo di una serie di sei film, ma con un budget di 102.000.000$ dovrà davvero fare faville per giustificare un sequel.

Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità...che gli piaccia o no

Il cast del film include Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen e Eric Bana. Guy Ritchie sta dirigendo da una sceneggiatura che ha scritto con Joby Harold e Lionel Wigram. King Arthur - Il potere della spada debutta nei cinema italiani il 10 maggio 2017.





King Arthur - Il potere della spada: nuovo trailer e poster del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un nuovo trailer e una locandina di King Arthur: Il potere della spada in uscita l'11 maggio. Questa nuova anteprima mostra come Artù, interpretato da Charlie Hunnam, sorge dal nulla per diventare prima re e poi leggenda.

Il regista Guy Ritchie porta il suo stile dinamico in una nuova versione action-fantasy della leggenda di Re Artù e il mito di Excalibur. Quando il padre di Artù viene ucciso, Vortigern (Jude Law), zio di Arthur, prende la corona. Derubato del suo diritto di nascita e senza idea di chi è veramente, Artù affronta una vita dura tra i vicoli della sua città. Ma una volta che estrarrà la spada dalla roccia, la sua vita cambierà e Artù sarà costretto a riconoscere la sua vera eredità...che lo voglia o no.

Il cast di supporto comprende Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen e Eric Bana. Guy Ritchie dirige da una sua sceneggiatura scritta con Joby Harold e Lionel Wigram, basata su una storia di David Dobkin, che originariamente dove anche dirigere il film, e Joby Harold. Anche se Warner Bros. non ha ancora ufficialmente annunciato un sequel, questo film dovrebbe essere il primo di una serie di sei film scritti da Joby Harold.

Akiva Goldsman produce insieme a Joby Harold, Tory Tunnell, Steve Clark-Hall, Guy Ritchie e Lionel Wigram, con David Dobkin e Bruce Berman produttori esecutivi. Il materiale di partenza per la storia di King Arthur: Il potere della spada è "La Morte d'Artù" di Thomas Mallory, una raccolta di racconti francesi e inglesi pubblicata nel 1485.





King Arthur: trailer italiano e locandina dal Comic-Con 2016

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Warner Bros. ha presentato al Comic-Con 2016 un primo trailer italiano e una locandina del King Arthur di Guy Ritchie con protagonista il Charlie Hunnam di Pacific Rim in arrivo nei cinema italiani il 23 marzo 2017.

Dopo la pubblicazione di prime immagini del Re Artù di Charlie Hunnam e del malvagio Vortigern interpretato da Jude Law, ecco un primo trailer che ci mostra come il regista di "Sherlock Holmes" abbia osato per dare al pubblico una rilettura della leggenda di Excalibur che definire audace è un eufemismo. L'ultima incarnazione di Artù risale al 2004 con l'action a sfondo storico "King Arthur" di Antoine Fuqua.





Il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium con la sua gang, all'oscuro della vita a cui è destinato fino a quando si impadronisce della spada di Excalibur ed insieme a lei del suo futuro. Sfidato dal potere di Excalibur, Arthur deve compiere scelte difficili. Coinvolto nella resistenza e affascianto da una misteriosa donna, deve imparare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e unire il popolo contro il tiranno Vortigern, che si è impadronito della sua corona ed ha assassinato i suoi genitori.

Il cast di supporto include Eric Bana come Uther Pendragon, padre di Artù che è stato ucciso da Vortigern, Astrid Bergès-Frisbey come Ginevra, Djimon Hounsou come Sir Bedivere, Aidan Gillen come Goosefat Bill, Annabelle Wallis nei panni di Maid Maggie e Katie McGrath come Elsa.

Guy Ritchie dirige il film da una sceneggiatura di Joby Harold, Guy Ritchie e Lionel Wigram, da un racconto di Joby Harold. Il film è prodotto dal premio Oscar Akiva Goldsman, Joby Harold, Tory Tunnell, Lionel Wigram, Guy Ritchie e Steve Clark-Hall. David Dobkin e Bruce Berman sono i produttori esecutivi.





King Arthur: Legend of the Sword - nuove immagini ufficiali del film di Guy Ritchie

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili nuove immagini ufficiali dell'avventura fantasy King Arthur: Legend of the Sword di Guy Ritchie che torna a metter mano ad un personaggio iconico dopo aver rivisitato Sherlock Holmes. Le nuove foto via Enterteinment Weekly ci permettono di dare un primo sguardo al villain principale Vortigern interpretato da Jude Law.

King Arthur: Legend of the Sword non sarà una rivisitazione classica della leggenda come la conosciamo. In questa nuova versione Artù, interpretato dal Charlie Hunnam di Pacific Rim e Sons of Anarchy, non sarà un cavaliere dalla scintillante armatura come spiega lo stesso Hunnam.

E' un po' ruvido e sopra le righe, ma è fondamentalmente un sopravvissuto. E' sicuramente più spigoloso e difficile di quanto la gente possa immaginare.

Jude Law sarà Vortigern, il tirannico zio di Artù. Law ha già lavorato con Guy Ritchie interpretando Watson nei due Sherlock Holmes del regista. Vortigern è responsabile dell'omicidio del padre di Arthur, Uther Pendragon (Eric Bana) e di aver usurpato il trono del fratello. Questo scatenerà l'ira di Artù in cerca di vendetta, ma Vortigern ha un asso nella manica poiché dotato di alcuni letali poteri magici.

"Legend of the Sword" è stato originariamente concepito come una saga epica in 10 parti, ma non sappiamo se questo è ancora il piano, o se la storia è stata ridotta ad una più abbordabile trilogia. Il film scritto in prima battuta da Joby Harold e poi rimaneggiato da Guy Ritchie e Lionel Wigram è stato descritto come "Lock & Stock incontra Lo Hobbit".

Il cast di supporto di "Legend of the Sword", nei cinema dal 24 marzo 2017, include anche Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou e Aidan Gillen.









King Arthur di Guy Ritchie slitta al 2017

Articolo pubblicato il 22 dicembre 2015

Operazione U.N.C.L.E: Recensione in Anteprima Quasi interamente girato a Roma, Operazione U.N.C.L.E di Guy Ritchie sbarca nelle sale italiane L'annuncio a sorpresa. Digerito il flop di Operazione UNCLE, costato 75 milioni di dollari e incapace di andare oltre i 109,445,109 dollari worldwide, la Warner ha annunciato il clamoroso slittamento di 8 mesi per King Arthur, atteso nuovo film di Guy Ritchie. Inizialmente datata 22 luglio del 2016, la release è infatti slittata al 24 marzo del 2017.

Primo teorico capitolo di un progetto che dovrebbe arrivare addirittura a contenere sei pellicole, King Arthur darà vita ad una rivisitazione della leggenda di Re Artù, in difesa della Gran Bretagna dagli invasori sassoni. Mattatore assoluto Charlie Hunnam, affiancato da Jude Law, Katie McGrath, Astrid Berges-Frisbey, Eric Bana e Djimon Honsou. Sceneggiato da Joby Harold, il film è prodotto da Akiva Goldsman, Tory Tunnell e dallo stesso Ritchie, con Cate Adams e Niija Kuykendal supervisori per conto della Warner.

11 anni fa, con Antoine Fuqua alla regia e Clive Owen protagonista, uscì un altro King Arthur, costato 103 milioni di dollari e fermatosi ai 52 sul suolo americano. Precedenti da far tremare i polsi produttivi dello studios, in questo 2015 già uscito con le ossa rotte dai disastri di Pan e Heart of the Sea.

Fonte: Comingsoon.net