Stasera in tv: "Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 6 gennaio 2017

Rai 2 stasera propone "Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà", commedia del del 2012 diretta da Laurent Tirard e interpretata da Édouard Baer, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve e Luca Zingaretti.

Cast e personaggi



Édouard Baer: Asterix

Gérard Depardieu: Obelix

Guillaume Gallienne: Joitorax

Fabrice Luchini: Giulio Cesare

Catherine Deneuve: regina Cordelia

Luca Zingaretti: generale romano

Gérard Jugnot: capitano dei pirati

Vincent Lacoste: Goudrix

Valérie Lemercier: Miss Macintosh

Charlotte Le Bon: Ophelia

Bouli Lanners: Grossibaf

Dany Boon: Tetedepiaf

Jean Rochefort: Lucio Fuino

Filippo Timi: decurione

Neri Marcorè: decurione

Niccolò Senni: Megacursus

Doppiatori italiani

Franco Mannella: Asterix

Leslie La Penna: Obelix

Vittorio Guerrieri: Joitorax

Marco Mete: Giulio Cesare

Maria Pia Di Meo: regina Cordelia

Lorenzo De Angelis: Goudrix

Tiziana Avarista: Miss Macintosh

Valentina Mari: Ophelia

Alessandro Rossi: Grossibaf

La trama





50 A.C.- Cesare assetato di conquiste, alla testa dele sue legioni decide di invadere un misterioso territorio noto come Britannia (l'Inghilterra). La vittoria è rapida e totale. Beh...quasi! Un piccolo villaggio resiste strenuamente, ma presto cederà e così Cordelia regia della Britannia invia il fidato ufficiale Beltorax in Gallia per chiedere aiuto ad un piccolo villaggio noto per aver resistito ai romani.

Nel frattempo al villaggio Asterix e Obelix sono impegnati a badare all'impertinente e immaturo nipote Goudurix. Quando Beltorax giunge al villaggio la sua richiesta di aiuto viene soddisfatta con un barile di pozione magica che Asterix e Obelix scorteranno fino in Britannia, insieme a loro partirà anche Goudurix, ma l'avventura non sarà tutta rose e fiori...

Curiosità





La pellicola è tratta dai fumetti "Asterix e i Britanni" e "Asterix e i Normanni" pubblicati da René Goscinny e Albert Uderzo nel 1966.



Gérard Depardieu (Obelix) è l'unico attore ad aver interpretato il suo personaggio in tutti e quattro i film.



Edouard Baer (che interpreta Astérix in questo film) è già apparso in "Asterix & Obelix: Missione Cleopatra" come Otis.



Pindépis (Atmin Kelif) fa riferimento a un 'sans-papyrus'. Si tratta di un gioco di parole sul termine francese "sans-papiers" (letteralmente "senza documenti") utlizzato per riferirsi ad un immigrato clandestino.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Klaus Badelt (Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, La regola del sospetto, Equilibrium).







TRACK LISTINGS

1. Casanova - BB Brunes

2. Astérix & Obélix - Klaus Badelt

3. Caesar and the Britons - Klaus Badelt

4. Barrel Hunt - Klaus Badelt

5. Bonsoir - Cyrille Aufort

6. Thief - Klaus Badelt

7. Escape - Klaus Badelt

8. I Wanna Go Now - Travis Hawley

9. Elle va nous éduquer - Cyrille Aufort

10. Bain normand - Cyrille Aufort

11. Le grand saut - Cyrille Aufort

12. Final Battle Suite - Klaus Badelt

13. For Ever, and Ever, and Ever Ever Ever - BB Brunes

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.